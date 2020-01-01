En iyi Hindistan VPN proxy hizmeti
ExpressVPN'in Hindistan için bir VPN kullanma kılavuzu
Hindistan'da internet kullanımı artarken, devlet gözetimi ve şirketlerin Hindistan'daki 1.2 milyar insanın gizliliğine saldırı tehdidi de artmaktadır. Bu yüzden her geçen gün daha fazla Hintli internet özgürlüğünü geri kazanmak için bir VPN kullanıyor.
Yurtdışından Hindistan filmlerini izlemek, nerede olursanız olun canlı kriket izlemek veya sadece internette anonim bir şekilde gezinmek istiyorsanız, bu Hindistan'da VPN kullanma kılavuzu tam size göre.
Çevrimiçi Bollywood filmleri ve Hindistan TV'si izleyin
Hindistan'da video izleme hiç olmadığı kadar popüler. Hotstar, JioTV, Hooq, Voot, SonyLIV ve Eros Now gibi çevrimiçi hizmetlerin tamamı Bollywood filmlerine, Hindu filmlerine ve dünyanın her yerinden dizilere kolay erişim sağlıyor.
ExpressVPN Hindistan'daki VPN sunucularına hızlı, özel bir bağlantı sağlar ve böylece dilediğiniz yerden en sevdiğiniz Hindistan içeriklerinin tadını çıkarabilirsiniz.
Hotstar izlemek için ExpressVPN kullanma hakkında daha fazlasını öğrenin.
Bir VPN ile canlı kriket yayınlarına erişin
Hindistan - Güney Afrika maçı için canlı yayın arıyor ama bir TV bulamıyor musunuz? ExpressVPN kullandığınızda nasıl çevrimiçi kriket izleyeceğinizi öğrenin ve Hindistan, Sri Lanka, Avustralya, İngiltere ve diğer yerlerden canlı skorlara göz atın.
Kurulum çok kolay: ExpressVPN uygulamasını cihazınıza indirin ve Hindistan'da bir VPN sunucu konumu seçin. Daha sonra dilediğiniz bir kriket kanalını ziyaret edin ve canlı kriket izlemenin tadını çıkarın!
Diğer sporları bir VPN kullanarak çevrimiçi izlemek hakkında daha fazlasını öğrenin.
Bir VPN ile Jio üzerinde yavaşlatmanın önüne geçin
Jio, Hindistan'da 4G internet ve LTE üzerinden ses hizmeti sunan çok popüler bir mobil ağ operatörüdür. Çoğu İSS gibi, bir kullanıcının video izlediğini veya torrent kullandığını algıladığında bağlantı hızlarını bilerek yavaşlatarak ağ tarafsızlığını ihlal etmesiyle bilinmektedir.
ExpressVPN trafiğinizi şifreler, böylece onu Jio veya diğer bir ağ operatörü tarafından okunamaz hale getirir. Bu demek oluyor ki, hiç kimse hızınızı aktivitenize bağlı olarak yavaşlatamaz.
ExpressVPN'in İSS yavaşlatmasının önüne nasıl geçtiği hakkında daha fazlasını öğrenin.
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Bir VPN ile Hindistan'da web sitelerine engeli kaldırın
Bazı devletler belirli sitelere ve uygulamalara erişimi engellemek için güvenlik duvarları kullanırlar. Hindistan'da engelli web sitelerine ulaşmaya çalışan kullanıcılar internet özgürlüklerinin bu güvenlik duvarları tarafından sınırlandığını düşünebilirler.
ExpressVPN internet sansürünün önüne geçmek için IP adresinizi gizler, böylece engelli sitelere erişmenizi sağlar. ExpressVPN ayrıca hiçbir aktivite kaydı veya bağlantı kaydı tutmaz, bu sayede gizliliğiniz korunur.
Hindistan'da dijital gizlilik
Şirket gaspını sınırlandırma
2016 yılında Facebook Hindistanlılara, "Free Basics" adındaki bir program üzerinden, kontrol edebileceği sınırlı bir internet versiyonuna ücretsiz erişim sağlamak için bir teklifte bulundu. Bu girişime devlet tarafından karşı çıkıldı ve sonuç olarak reddedildi. Kasım 2017'de, Telekom Düzenleme İdaresi interneti bir temel insan hakkı ilan etti, ve İSSlerin web trafiğini içeriklerine bağlı olarak dokunmayı yasakladı. Bu karar ağ tarafsızlığı için bir zafer olarak görüldü.
Devlet tarafından gözetim
Ancak Hindistan'da internet özgürlüğünün geleceği hala tehlikede. Aralık 2018'de, Hindistan İçişleri Bakanlığı 10 devlet dairesine vatandaşların internet trafiğini engelleme ve takip etme yetkisini verdi, bu da bu gücün Hindistan'da bir gözetim devleti oluşturmak için kullanılacağından korkan kişiler arasında büyük bir öfke yarattı. Bir VPN kullanmak, internetinizi kontrol etme çabalarına direnmenin en kolay yoludur. ExpressVPN IP adresinizi gizler ve aktivitenizi gizli ve güvenli tutmak için trafiğinizi şifreler.
ExpressVPN ile internet özgürlüğünü destekleyin
ExpressVPN, internetteki özgürlüğünüz için mücadele eden aşağıdaki kar amacı gütmeyen organizasyonların gururlu bir destekçisidir:
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