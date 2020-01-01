Hindistan'da internet kullanımı artarken, devlet gözetimi ve şirketlerin Hindistan'daki 1.2 milyar insanın gizliliğine saldırı tehdidi de artmaktadır. Bu yüzden her geçen gün daha fazla Hintli internet özgürlüğünü geri kazanmak için bir VPN kullanıyor.

Yurtdışından Hindistan filmlerini izlemek, nerede olursanız olun canlı kriket izlemek veya sadece internette anonim bir şekilde gezinmek istiyorsanız, bu Hindistan'da VPN kullanma kılavuzu tam size göre.