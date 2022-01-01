En iyi Estonya VPN hizmeti
Tüm Estonyalılar için risksiz VPN
Estonyalılar için VPN ile internete gizli ve güvenli bir şekilde bağlanın. ExpressVPN kullanın ve sevdiğiniz tüm içeriklere kısıtlama olmadan erişin.
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En İyi Estonya VPN'i
Estonya IP adresi nasıl alınır
1. Adım
ExpressVPN'e kaydolun. Tüm planlar 30 günlük para iade garantisi içerir.
2. Adım
Birçok platformda mevcut olan ExpressVPN uygulamasını indirin.
3. Adım
Estonya'daki sunucu konumumuza bağlanın.
Neden bir Estonya VPN sunucusu kullanmalısınız
Video, spor ve eğlence programları ve daha fazlasını izleyin
Hulu, Netflix, Amazon Prime Video ve diğer popüler video izleme sitelerindeki sevdiğiniz içerikleri izleyin*. ExpressVPN kullanın ve İSS daraltmasına, veri kısıtlamalarına ve bant genişliği kotalarına elveda deyin.
İnternetin tamamının tadını çıkarın
Estonya, Avrupa, ABD veya 94 ülkedeki diğer 160 sunucu konumunun birinden bir VPN sunucusuna bağlanın. Dilediğiniz tüm uygulamalara ve web sitelerine güvenle, gizlilikle ve özgürce bağlanın.
Çevrimiçi aktivitenizi koruyun
Çevrimiçi gizliliğinize öncelik veriyoruz. Herhangi bir aktivite kaydı ve bağlantı kaydı tutmuyoruz. Sunucuların her yeniden başlatma sonrasında tüm verileri silmesini sağlamak için sunucularımızı TrustedServer teknolojisi ile koruyoruz.
İnternette güvende olun
ExpressVPN sizi üçüncü taraflardan korumak amacıyla IP adresinizi gizlemek ve çevrimiçi trafiğinizi şifrelemek için cihazınız ve internet arasında güvenli bir tünel oluşturur. Herkese açık Wi-Fi bağlantı noktaları dahil her yerde çevrimiçi aktivitenizin ele geçirilmesini önlemek için ExpressVPN kullanın.
*ExpressVPN telif haklarını ihlal etmek amacıyla kullanılabilecek bir VPN hizmeti değildir. Ayrıntılar için ExpressVPN Hizmet Şartları'na ve içerik sağlayıcılarınızın Hizmet Şartları'na bakın.
PC, Mac, iPhone, Android ve daha fazlası için Estonya VPN'i
Kendinizi her yerde koruyun.
Tek ExpressVPN aboneliği, PlayStation ve Xbox gibi oyun konsolları ve Apple TV ve Amazon Fire TV Stick gibi akıllı TV sistemleri dahil, evinizdeki her cihaz için yazılım çözümleri içerir.
En sevdiğiniz tarayıcılar için VPN uzantıları da mevcut
Cihazınızı bulamadınız mı? Diğer birçok cihaz ve platform için mevcut şu manuel yapılandırma ve kurulum yönergelerine göz atın.
Sıkça sorulan sorular
VPN'ler Estonya'da yasal mı?
Estonya'da ücretsiz VPN kullanmalı mıyım?
Ücretsiz VPN'lerin ExpressVPN'in sunduğu kadar gizlilik ve güvenli özellikleri sunmaları pek mümkün değil. Ayrıca, müşteri hizmeti seviyemize de sahip olmayacaklar. VPN için ücret ödeme konusunda emin değilseniz ExpressVPN'i 30 gün boyunca risksiz deneyebilirsiniz.
Estonya'da VPN'i nasıl edinebilirim?
Estonya'da VPN edinmek çok kolay:
iOS, Android, PC veya Mac cihazınız için uygun uygulamayı indirin
ExpressVPN'i açın ve Estonya'yı seçin
Estonya'da yaşıyorsam VPN kullanmalı mıyım?
Her internet kullanıcısı daha güvenli ve daha hoş bir çevrimiçi deneyim için VPN kullanmalıdır. VPN'ler, içeriklere dünyanın her yerinden erişmenize yardımcı olmanın yanı sıra üçüncü tarafların çevrimiçi aktivitenizi görmelerini engeller.
Tüm ülkeler için ExpressVPN
ExpressVPN kullanıcıları sayısı giderek artan 94 ülkedeki 160 sunucu konumuna bağlanabilirler. Bu VPN sunucusu konumlarına Estonya'dan veya dünyanın herhangi bir yerinden erişebilirsiniz.
Estonyalı internet kullanıcıları için en iyi VPN'i deneyin
En iyi Estonya VPN'ini hemen deneyin. ExpressVPN'den %100 memnun kalmazsanız 30 gün içerisinde Destek ile iletişime geçebilir ve paranızın tamamını geri alabilirsiniz.