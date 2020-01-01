VPN nasıl çalışır

Gizliliğinizden ödün vermeden dilediğiniz yere seyahat edin ve internete bağlanın. Sanal Özel Ağ (VPN) mükemmel çevrimiçi güvenlik ve gezinme özgürlüğü sağlar. ExpressVPN, konumunuzu gizlemek için internete farklı bir IP adresi ile bağlanmanızı sağlayan bir VPN hizmetidir.

ExpressVPN kullandığınızda, İnternet Servis Sağlayıcınız (İSS) sadece şifreli trafiği görebilir. Endonezya etrafında veya yurtdışında çevrimiçi aktivitelerinizin her zaman gizli olduğunu bilerek gezin.