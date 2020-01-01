  1. ExpressVPN Home
  2. VPN Sunucusu
  3. Endonezya VPN'i

Endonezya VPN Proxy Hizmeti

Tüm Endonezyalılar için risksiz VPN

Endonezya VPN'i ile gizli ve güvenli bir şekilde gezinin

ExpressVPN Edinin

Masaüstü bilgisayarlarda çalışan VPN MacBook üzerinde çalışan VPN Akıllı telefonlarda çalışan VPN Tabletlerde çalışan VPN

VPN nasıl çalışır

Gizliliğinizden ödün vermeden dilediğiniz yere seyahat edin ve internete bağlanın. Sanal Özel Ağ (VPN) mükemmel çevrimiçi güvenlik ve gezinme özgürlüğü sağlar. ExpressVPN, konumunuzu gizlemek için internete farklı bir IP adresi ile bağlanmanızı sağlayan bir VPN hizmetidir.

En sevdiğiniz Endonezya içeriklerine erişin Endonezya VPN sunucusu

ExpressVPN kullandığınızda, İnternet Servis Sağlayıcınız (İSS) sadece şifreli trafiği görebilir. Endonezya etrafında veya yurtdışında çevrimiçi aktivitelerinizin her zaman gizli olduğunu bilerek gezin.

İnternet gizliliğinizi koruyun

Seyahat ederken bağlanmak ExpressVPN ile artık daha da kolay. Herkese açık Wi-Fi bağlantı noktalarına, verilerinizin korsanlar, hırsızlar, ve diğer kötü amaçlı oluşumlardan uzak olduğunu bilerek güvenli bir şekilde erişin. Hizmetimiz konumunuzu ve İnternet Protokolü (IP) adresinizi gizlemenizi sağlar, üçüncü kişilerin verilerinize erişmelerini önlemek için internet trafiğinizi şifreler. Endonezyalılar ExpressVPN'e güveniyor ve aynı zamanda uygun fiyatlı olan güvenli bir çevrimiçi deneyim için hizmetimizi seçiyor. Hemen kaydolun ve gönül rahatlığı ile internette gezinin!

Konum Gizleme
IP Gizleme
Veri şifreleme
Anonimlik

İnsanlar neden ExpressVPN'i seçiyor

Secure and fast VPN in the Indonesia

  Tüm cihazlarda çalışır

Windows, Mac, iOS, Android, Yönlendiriciler ve Linux.

  Hızlı, sınırsız ve güvenli

Sınırsız bant genişliği ve sunucu değiştirme!

  Gece gündüz destek

Canlı Sohbet ile haftanın 7 günü destek.

Endonezya için bir VPN nasıl edinilir

ExpressVPN aboneliği Satın Alın

Uygulamaları cihazlarınıza indirin ve yükleyin.

Uygulama içinden suncularımızdan birine bağlanın.

Diğer ülkeler için ExpressVPN

Kuzey ve Güney Amerika

Asya-Pasifik

Avrupa

Orta Doğu ve Afrika

VPN sunucu konumlarımızın tam listesini görün

Bizi denemeye hazır mısınız?

30 günlük para iade garantisi ile
tamamen korunursunuz.

ExpressVPN Edinin