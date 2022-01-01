En iyi İsrail VPN sunucuları
İsrail'de ve yurt dışında gizli ve güvenli bir şekilde gezinin
İsrail'deki hızlı, güvenli VPN sunucusu konumlarına anında erişin. ExpressVPN'i her kullandığınızda sınırsız video izlemenin ve internette kısıtlama olmadan gezinmenin keyfini çıkarın.
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En İyi İsrail VPN'i
İsrail IP adresi nasıl alınır
1. Adım
ExpressVPN'e kaydolun. Tüm planlar 30 günlük para iade garantisi içerir.
2. Adım
Birçok platformda mevcut olan ExpressVPN uygulamasını indirin.
3. Adım
İsrail'de bulunan güvenli VPN sunucusu konumuna bağlanın.
Neden ExpressVPN'in İsrail sunucularını kullanmalısınız?
Sansürü yenin
ExpressVPN İsrail'den veya Birleşik Krallık, ABD ve Avrupa gibi dünya çapındaki 94 ülkenin herhangi birinden size yeni bir IP adresi verir. Web sitelerine engeli kaldırın, kısıtlı içeriğin sansürünü kaldırın ve dünyanın her yerinde açık internetin keyfini çıkarın.
Verilerinizi koruyun
ExpressVPN, IP adresinizi gizler ve internet trafiğinizi şifreli bir tünelin içinde saklar. Bu sizi daha anonim yapar ve verilerinizi ve dijital ayak izinizi korsanlardan ve diğer üçüncü kişilerden korur.
İsrail filmleri, spor, eğlence programları ve daha fazlasını izleyin
ExpressVPN'in hızlı ve sürekli optimize edilen ağı; Netflix, Amazon Prime Video ve daha fazlası*nın dahil olduğu hizmetlerle tamamen uyumludur. Bant genişliği sınırı ve kısıtlama olmadan güvenli bir şekilde izleyin.
Gizlice gezinin
ExpressVPN'in TrustedServer teknolojisi, her yeniden başlatmada sunucularımızdaki tüm verileri silerek gizliliğinizi sağlar. Ayrıca herhangi bir aktivite veya bağlantı kaydı toplamıyoruz.
* ExpressVPN telif haklarını ihlal etmek amacıyla kullanılabilecek bir VPN hizmeti değildir. Daha fazla bilgi için ExpressVPN Hizmet Koşulları'na ve içerik sağlayıcınızın Hizmet Koşulları'na göz atın.
PC, Mac, iPhone, Android ve daha fazlası için İsrail VPN'iniz
Tüm cihazlarınızda kendinizi koruyun.
Tek ExpressVPN aboneliği; PlayStation ve Xbox gibi oyun konsolları ve Apple TV ve Amazon Fire TV Stick gibi akıllı TV sistemleri dahil evinizdeki her cihaz için yazılım çözümleri içerir.
Cihazınızı bulamıyor musunuz? Diğer birçok cihaz ve platform için mevcut şu manuel yapılandırmalara ve kurulum yönergelerine göz atın.
Sıkça sorulan sorular
VPN'ler İsrail'de yasal mı?
İsrail'de ücretsiz VPN kullanmalı mıyım?
Ücretsiz VPN'ler, ExpressVPN ile aynı düzeyde koruma ve güvenlik sağlayamaz. Aradığınız şey risksiz bir denemeyse %100 memnun kalmadığınız durumda 30 günlük para iade garantimizden yararlanabilirsiniz.
İsrail'de nasıl VPN edinirim?
İsrail'de VPN'e bağlanmak için:
iOS, Android, PC veya Mac'iniz için uygun uygulamayı indirin
ExpressVPN'i açın ve İsrail'i seçin
İsrail'de yaşıyorsam VPN kullanmalı mıyım?
İsrail'de hükümetin uygunsuz bulduğu içerikleri engelleyebildiği bir tür internet sansürü mevcuttur. VPN, kimliğinizi maskeleyebilir ve dilerseniz size dünyanın başka bir yerinden bir IP adresi verebilir.
Tüm ülkeler için ExpressVPN
ExpressVPN kullanıcıları, sayıları giderek artan 94 ülkedeki 160 sunucu konumuna bağlanabilir. Bu VPN sunucusu konumlarından herhangi birine İsrail'den veya dünyanın herhangi bir yerinden erişebilirsiniz.
İsrail IP adresini risksiz edinin
ExpressVPN'in neden İsrail için en iyi VPN olduğunu görün. Tam özellikli sürümü 30 gün boyunca risksiz deneyin.