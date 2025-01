ExpressVPN Gizlilik Politikası

Güvenlik. We have implemented best-in-class physical, procedural, and technical security measures with respect to our offices and information storage facilities so as to prevent any loss, misuse, or unauthorized access, disclosure, or modification of your Personal Data. Although we believe these systems are robust, it is important to understand that no data security measures in the world can offer completely infallible protection. For this reason, our guiding principle is to collect minimal data.

Sunucular ve veri merkezleri. Servers are housed in data centers with strong security practices. None of these data centers require us to collect or store any traffic data or Personal Data related to your use of the Services. If any data center were to ask us to log such data, we would immediately cease operations with said service provider and find alternative options. Even if a government were to physically seize one of our VPN servers, there would be no logs or information that would tie any individual user to a particular event, website, or behavior.

Kişisel Verilerinizin Saklanması. Kişisel Verileriniz?yinelemek gerekirse, herhangi bir bilgi veya diğer çevrimiçi davranışlar ile ilişkilendirilebilecek tarayıcı geçmişi, DNS sorgusu veya IP adresi gibi hassas verileri asla içermez?(izninize veya bu tür verileri tutmak için meşru bir nedene sahip olduğumuz sürece) ilgili veri koruma yasalarına uygun olarak sınırlı bir süre için saklanır. Geçerli bir silme talebi göndererek verilerinizin silinmesi talebinde bulunabilirsiniz. Kişisel Verilerinizin silinmesini talep etmeniz durumunda, yasal uygunluk için gerekli kayıtları tutacağımızı ve Hizmetlerimizi artık kullanamayacağınızı lütfen unutmayın.

Özel IP eklentisi. ExpressVPN?in Özel IP hizmeti, gizliliğiniz düşünülerek oluşturulmuştur. IP adreslerini tahsis etmek için sır vermeyen şifreleme kullanılmıştır, bu da Hesabınız ve size tahsis edilen Özel IP arasında herhangi bir bağın olmamasını sağlar. Size tahsis edilen IP adresi ve onun yapılandırma ayarları, sizin tercih ettiğiniz bir erişim kodu tarafından korunur ve bu kod, Özel IP adresinizi herhangi bir cihazınızda kullanmak için tek yöntemdir. Kolay bir şekilde tahmin edilmemesini sağlamak için, Hesabınızın şifresinden farklı bir güçlü ve özgün şifre kullanmanızı öneriyoruz. Hiçbir ExpressVPN çalışanı veya Hizmet Sağlayıcı (bize yetki verseniz bile) bu erişim kodunu ve size tahsis edilen Özel IP adresini görüntüleyemez veya alamaz.