ExpressVPN Gizlilik Politikası
ExpressVPN gizliliğinizi korumak için kendini adamıştır
Bu çeviri nezaketen yalnızca size kolaylık olması için sağlanmıştır. Çeviri ile İngilizce sürüm arasında bir çelişki veya tutarsızlık olması durumunda İngilizce sürüm geçerli olacaktır.
Hizmetimizi kullanımınız ve/veya Sitemize erişiminiz ile ilişkili olarak (Kişisel Verileriniz dahil) hangi bilgileri topladığımızı; bu tür bilgilerin ne amaçla toplandığını; bu tür bilgileri nasıl topladığımızı, kullandığımızı ve sakladığımızı; bilgilerin kime gösterilebileceğini; ve haklarınızı nasıl kullanabileceğinizi ve bilgilerinize nasıl erişebileceğinizi, doğruluğunu onaylayabileceğinizi, düzeltebileceğinizi ve/veya silinmesini sağlayabileceğinizi anlamanızı istiyoruz. Aynı ölçüde, hangi bilgileri hiçbir durumda toplamadığımızı bilmenizi istiyoruz. Bu poliçe, holiday.com tarafından toplanan verileri kapsamamakta ve onlara atıfta bulunmamaktadır; holiday.com hizmetlerinin veri pratiklerini incelemek için lütfen holiday.com Gizlilik Politikasına göz atın.
Ek olarak, işbu Gizlilik Politikası, bilgilerinizi korumak için ne tür güvenlik önlemleri aldığımızı ve işbu Gizlilik Politikası'nın içerikleri hakkındaki sorularınız ve şikayetleriniz için kiminle iletişime geçebileceğinizi belirtmektedir.
Veri toplama konusunda yol gösterici ilkemiz, birinci sınıf Hizmetleri ölçekli bir şekilde sunmak için yalnızca gerekli asgari bilgileri toplamaktır. Sistemlerimizi müşterilerimiz hakkında hassas bilgileri içermemeleri için tasarladık ve devamlı olarak geliştirmek için çabalıyoruz. Mecbur edilsek bile, sahip olmadığımız verileri açığa çıkaramayız, yanlış veya kötüye kullanamayız. Hizmetlerimize bağlı olduğunuzda tarayıcı geçmişi, trafik varış noktası, veri içeriği veya DNS sorguları dahil hiçbir çevrimiçi aktivitenizin kaydını tutmuyoruz. Ayrıca bağlantı kaydı da tutmuyoruz. Bu demek oluyor ki IP adresiniz, giden VPN IP adresiniz, bağlantı zamanı bilgisi veya oturum süresi kayıtları tutulmuyor.
İşbu Gizlilik Politikası, ExpressVPN Hizmet Şartları (“Şartlar”) ile birlikte okunmalıdır. Birlikte, siz ve ExpressVPN arasında yasal yönden bağlayıcı bir sözleşme oluştururlar, bu yüzden lütfen dikkatlice okuyun. Aksi belirtilmediği sürece, işbu Gizlilik Politikası'nda büyük harfle başlayan terimler, Şartlar'da belirtilen anlamlara sahip olacaktır.
ExpressVPN'in ana misyonu, bilgilerinizi gizli tutmaktır. Bu misyona hizmet amacıyla, ExpressVPN'in genel merkezi ve kayıtlı iş yeri İngiliz Virgin Adaları'nda (BVI) yer almaktadır. ExpressVPN Technologies Ltd., BVI yetki alanı içerisinde BVI kanunlarına uygun bir şekilde çalışmaktadır.
Gizlilik politikamızın ve sunucu teknolojimizdeki gizlilik korumalarının KPMG tarafından gerçekleştirilen en son denetimi hakkında daha fazlasını öğrenin.
İçindekiler
Hizmet Sağlayıcılarla İlişkili Kişisel Verilerinizi Nasıl Koruyoruz
Kullanım İstatistikleri Verileri ve Uygulama Sorun Giderme Verileri
E-posta, Canlı Sohbet ve Geri Bildirim Formları ile İlişkili Bilgileri Nasıl Koruyoruz ve Saklıyoruz
Genel Bilgiler
ExpressVPN, Hizmetleri kullanımınıza bağlı olarak aşağıda belirtildiği gibi yedi (7) türde veri toplayabilir. Her biri hakkındaki detaylı bilgileri aşağıdaki belirli bölümlerde bulabilirsiniz. Sitemizi sadece ziyaret ediyorsanız lütfen 7. Bölüme göz atın.
(i) Hesabınızla ilişkili olarak sunulan kişisel veriler (“Kişisel Veriler”)
Kişisel Veriler, sizi özgün bir birey olarak tanımlamak amacıyla tek başına veya diğer verilerle birlikte kullanılabilecek herhangi bir bilgiyi ifade etmektedir. Kişisel Veriler; dolandırıcılık amaçlı kayıtları veya hesabın ele geçirilmesini önleme dahil olmak üzere, size Hizmetlerimizi sunma amacıyla toplanmaktadır ve Hesabınızı oluştururken veya güncellerken bize sunduğunuz ad, e-posta adresi ve ödeme bilgilerini içerebilir.
(ii) Toplu Uygulamalar ve VPN bağlantı özeti istatistikleri (“Kullanım İstatistikleri Verisi”)
Harika müşteri desteğini ve hizmet kalitesini sürdürmek amacıyla asgari tutarda Kullanım İstatistikleri Verisi toplanır. Bu tür veriler, kullanıcının VPN'e bağlı olduğu süre de dahil olmak üzere tarayıcı ve internet aktivitesini içermez—VPN trafiğinin, DNS sorgularının veya kullanıcı IP adreslerinin içerikleri veya varış noktaları hakkındaki verileri toplamıyoruz (ve dolayısıyla kullanmıyor, açığa çıkarmıyor veya saklamıyoruz).
(iii) ExpressVPN Keys'e eklenen veriler (“Keys Verileri”) (yalnızca ExpressVPN Keys kullanıcılar için geçerlidir)
Keys Verileri, Hesabınızla ilişkili ExpressVPN Keys içerisinde saklanan tüm verileri belirtmektedir ve bu veriler, hizmetleriniz ve hesaplarınız için kullanıcı bilgilerinin ve şifrelerin yanı sıra, saklamayı tercih ettiğiniz diğer türdeki verileri içerebilir. Keys Verileri, ExpressVPN Keys'e eklediğiniz anda şifrelenir ve Keys Verileri'ni her ne koşulda olursa olsun (siz bizden isteseniz bile) görüntüleyemeyiz, şifrelerini çözemeyiz veya erişemeyiz. Keys Verileri'nizi dilediğiniz zaman ExpressVPN Keys panonuza erişerek ekleyebilir, değiştirebilir ve silebilirsiniz.
(iv) Çökme raporları dahil olmak üzere, Anonim Uygulama tanı bilgileri (“Uygulama Tanı Verileri”) (isteğe bağlı)
Çökme raporlarını, kullanılabilirlik tanılarını ve VPN bağlantı tanılarını içeren Uygulama Tanı Verileri, bireysel kullanıcılarla ilişkilendirilemeyen anonimleştirilmiş verilerdir. Bu özellik, “hata raporu gönder” seçeneği ile benzerdir. Uygulama Tanı Verileri, varsayılan olarak paylaşılmaz. Bize Uygulama Tanı Verileri göndermek için, Uygulamanızın ayarlar menüsü üzerinden izin vermeniz gerekmektedir.
(v) MediaStreamer Hizmetlerini kullanma yetkisi olan IP adresleri (“MediaStreamer Verileri”) (yalnızca MediaStreamer kullanıcılar için geçerlidir)
VPN hizmetlerinden ayrı bir şekilde, VPN'leri desteklemeyen cihazlar için (örneğin Roku) isteğe bağlı MediaStreamer hizmeti de sunuyoruz. MediaStreamer'ı kullanmayı tercih eden kullanıcılar, bu hizmeti kullanmak için yetkisi olması gereken belirli IP adreslerini kaydetmeyi seçebilir. Bu IP adresleri yalnızca ExpressVPN tarafından, isteğe bağlı MediaStreamer hizmeti sağlamak için kullanılır ve başka hiçbir amaç için kullanılmaz.
(vi) Yalnızca Uygulamamızı kullanırken pazarlama amacını taşıyan veriler
Uygulamamızı kullandığınız sırada, Uygulamamızı kullanımınızı anlamamıza ve pazarlama gayretlerimizi kolaylaştırmaya yardımcı olması için sınırlı oranda bir veri topluyoruz. Bu veriler, herhangi bir kişinin çevrimiçi aktivitesiyle ilişkilendirilemez.
(vii) Identity Defender verileri
Identity Defender verileri, Identity Defender ürünlerimize (Kredi Tarayıcısı dahil) kaydolursanız ve kullanırsanız kendi iradenizle sunduğunuz kişisel verileri belirtmektedir. Identity Defender ürünlerimize abone olduğunuz ve kullandığınız sırada, size Identity Defender hizmetlerini sağlamamız için gerekli olan kişisel verileri kendi iradenizle sağlarsınız. Identity Defender ürünleri, VPN Hizmetlerimizden ayrıdır ve VPN Hizmetleri için toplanan veriler ile Identity Defender verileriniz arasında ASLA bir ilişki bulunmaz. Identity Defender verileri, ayrı bir Identity Defender Gizlilik Politikası'na tabidir.
Kişisel Veriler
ExpressVPN, Hesabınızı oluşturmak veya güncellemek için sunduğunuz Kişisel Verileri toplar. Size Hizmetlerimizi sunmak, e-posta göndermek, ödemeleri ve ilgili vergileri almak, dolandırıcılığı önlemek, destek taleplerine yanıt vermek ve Hesabınız ve/veya Hizmetler hakkında ilgili bilgileri paylaşmak için bir e-posta adresi ve ödeme bilgileri gibi Kişisel Verilere ihtiyaç duyarız.
Topladığımız belirli Kişisel Veriler, tercih ettiğiniz ödeme yöntemine bağlı olacaktır ve isim, fatura ülkesi, fatura adresi ve/veya kredi kartı numarası gibi bilgileri içerebilir. Bazı ödeme yöntemleri için, ödemeyi tamamlama amacıyla üçüncü taraf ödeme işlem birimleri (örneğin PayPal, BitPAy, Paymentwall, Stripe veya konumunuza bağlı olarak diğer ödeme işlem birimleri) tarafından işletilen harici web sitelerine yönlendirilebilirsiniz. Bu işlem birimlerinin topladığı ve sakladığı kişisel verileri öğrenmek için lütfen ilgili işlem biriminin şartlarına ve gizlilik politikasına göz atınız. Hizmetimize kaydolmak için, bize sunduğunuz Kişisel Verilerin oranını en aza indirmeye yardımcı olan hediye kartları ve Bitcoin gibi ödeme yöntemleri de bulunmaktadır. Ek olarak, giriş işlemlerini kolaylaştırma, dolandırıcılık amaçlı kaydolmaları algılama, hesapların ele geçirilmesini önleme ve pazarlama gayretlerimizi optimize etme amaçları için güvenilir partnerlerle çalışıyoruz. Bu partnerler, kullanıcı IP adreslerini elde edebilir fakat bu adresler daima bu amaçlarla ilişkili olmayan sistemlerden ayrı bir şekilde saklanır ve hiçbir zaman hiçbir kullanıcının çevrimiçi davranışıyla ilişkilendirilemez, çünkü bu tür davranışların kaydı hiçbir zaman toplanmaz.
ExpressVPN, e-posta adresinizi aşağıdaki amaçlar için kullanır:
Şifre sıfırlama veya doğrulama e-postalar dahil olmak üzere, size Hizmetlerimize erişim sunmak için.
Ödeme işlemlerinizle ilgili e-posta göndermek için.
Size güncellemeler ve duyurular göndermek için.
Hesabınız hakkında sizinle iletişime geçmek veya iletişimlerinizi yanıtlamak için.
To send marketing information, such as offers, surveys, invitations, and content about other matters in connection with ExpressVPN that we believe may be of interest to you (?Pazarlama E-postaları?). You may choose to not receive Marketing Emails by following the unsubscribe procedure described in these emails.
ExpressVPN, Kişisel Verilerinizi yalnızca işbu Gizlilik Politikası'nda listelenen amaçlar için kullanmaktadır ve Kişisel Verilerinizi üçüncü taraflara satmıyoruz veya kiralamıyoruz. Kişisel Verilerinizi geçerli kanunlara uygun şekilde meşru menfaat amacıyla, daha belirgin bir biçimde size karşı sözleşme yükümlülüklerimizi (yani siz ve ExpressVPN arasındaki Sözleşme gereğince) yerine getirmek için topluyor ve işliyoruz.
ExpressVPN'in ve iştiraklerinin sahibi olduğu veya kiraladığı sistemlerde, sunucularda ve hizmetlerde saklananlar dahil olmak üzere, ExpressVPN hesaplarıyla ilişkili tüm kişisel bilgiler yalnızca ExpressVPN tarafından idare edilir. Bu verilerin diğer ilgili birimler tarafından işlenmesinin gerektiği sınırlı durumlarda, yalnızca işbu Gizlilik Politikası'nda belirtilen amaçlar ve meşru menfaatler çerçevesinde yalnızca gerektiğinde ve gereken süre boyunca paylaşılabilir ve daima aynı veri koruma standartları uygulanır. Şüpheye mahal vermemek adına, bu durumlara ExpressVPN kullanıcılarının kişisel bilgilerinin denetiminin herhangi bir süre için en üst holding şirketimiz Kape Technologies PLC dahil fakat bununla sınırlı olmamak üzere, diğer ilgili birimlere transfer edilmesini kapsamamaktadır.
Ticari işlem iletişimleri
Size hesabınızla ve bizimle yaptığınız ticari işlemlerle ilgili sınırlı derecede ticari işlem iletişimleri gönderebiliriz. Bu iletişimlere sipariş doğrulamaları, yenileme bildirimleri ve fiyat artışı bildirimleri dahildir fakat bunlarla sınırlı değildir. Bu tür iletişimler, sözleşme yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz ve potansiyel hak taleplerine karşı savunma dahil yasal amaçlar için gereklidir.
Bu iletişimlerle ilgili verileri yasal gereksinimlerle uyumluluğu sağlamak ve menfaatlerimizi korumak amacıyla on (10) yıllık bir süre boyunca saklı tutuyoruz. Şeffaflığı korumak ve geçerli kanunlara uymak için bu iletişimlerin asgari seviyede tutulduğundan ve yalnızca gerektiği durumlarda gönderildiğinden emin oluyoruz. Hizmetlerimizi kullanmaya devam etmeniz, bu iletişimleri almaya izin vermeniz anlamına gelmektedir.
Kişisel Verilerinizi Nasıl Koruyoruz ve Saklıyoruz
Güvenlik. We have implemented best-in-class physical, procedural, and technical security measures with respect to our offices and information storage facilities so as to prevent any loss, misuse, or unauthorized access, disclosure, or modification of your Personal Data. Although we believe these systems are robust, it is important to understand that no data security measures in the world can offer completely infallible protection. For this reason, our guiding principle is to collect minimal data.
Sunucular ve veri merkezleri. Servers are housed in data centers with strong security practices. None of these data centers require us to collect or store any traffic data or Personal Data related to your use of the Services. If any data center were to ask us to log such data, we would immediately cease operations with said service provider and find alternative options. Even if a government were to physically seize one of our VPN servers, there would be no logs or information that would tie any individual user to a particular event, website, or behavior.
Kişisel Verilerinizin Saklanması. Kişisel Verileriniz?yinelemek gerekirse, herhangi bir bilgi veya diğer çevrimiçi davranışlar ile ilişkilendirilebilecek tarayıcı geçmişi, DNS sorgusu veya IP adresi gibi hassas verileri asla içermez?(izninize veya bu tür verileri tutmak için meşru bir nedene sahip olduğumuz sürece) ilgili veri koruma yasalarına uygun olarak sınırlı bir süre için saklanır. Geçerli bir silme talebi göndererek verilerinizin silinmesi talebinde bulunabilirsiniz. Kişisel Verilerinizin silinmesini talep etmeniz durumunda, yasal uygunluk için gerekli kayıtları tutacağımızı ve Hizmetlerimizi artık kullanamayacağınızı lütfen unutmayın.
Özel IP eklentisi. ExpressVPN?in Özel IP hizmeti, gizliliğiniz düşünülerek oluşturulmuştur. IP adreslerini tahsis etmek için sır vermeyen şifreleme kullanılmıştır, bu da Hesabınız ve size tahsis edilen Özel IP arasında herhangi bir bağın olmamasını sağlar. Size tahsis edilen IP adresi ve onun yapılandırma ayarları, sizin tercih ettiğiniz bir erişim kodu tarafından korunur ve bu kod, Özel IP adresinizi herhangi bir cihazınızda kullanmak için tek yöntemdir. Kolay bir şekilde tahmin edilmemesini sağlamak için, Hesabınızın şifresinden farklı bir güçlü ve özgün şifre kullanmanızı öneriyoruz. Hiçbir ExpressVPN çalışanı veya Hizmet Sağlayıcı (bize yetki verseniz bile) bu erişim kodunu ve size tahsis edilen Özel IP adresini görüntüleyemez veya alamaz.
Yasal. Your Personal Data is controlled by and stored under ExpressVPN, and not by its ultimate holding company, Kape Technologies PLC (UK) or other related entities. Express Technologies Ltd. operates under BVI jurisdiction, in accordance with BVI laws (pursuant to Section 16 of the Terms). Consequently, any demand via legal means for Personal Data (or other types of data) is subject to BVI jurisdiction and laws. We fight vigorously to defend our rights (and those of our users) if an attempt is made to bypass the privacy protections provided for by the BVI. A parent, subsidiary, or related entity cannot be compelled to, nor would it voluntarily, provide Personal Data stored by Express Technologies Ltd.
Gizliliğinizi ve güvenliğinizi nasıl koruduğumuz hakkında daha fazlasını öğrenmek içinExpressVPN Güven Merkezi'ni ziyaret edin.
Hizmet Sağlayıcılarla İlişkili Kişisel Verilerinizi Nasıl Koruyoruz
ExpressVPN'in temsilcileri, üstlenicileri ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları (“Hizmet Sağlayıcılar”), bize ödemeleri almaya yardımcı olmak, Hizmetleri yönetmek ve işletme faaliyetlerimizi diğer şekillerde desteklemek için ilgili verilere kontrollü erişime sahip olabilir. Bu tür verilere erişim elde edebilecek tüm Hizmet Sağlayıcılar, verileri gizli tutmak ve ExpressVPN adına gerçekleştirdikleri hizmetleri sunma amacı dışında diğer hiçbir amaçla kullanmamak için gizlilik ve veri işleme yükümlülüklerine sahiptir. Bu yükümlülükler, Kişisel Verilerin Avrupa Birliği'nden/Avrupa Ekonomik Alanı'ndan üçüncü bir ülkeye transfer etmeyi kapsayanlar dahil olmak üzere, ilgili yasalar gereğince verileri korumak için akdi mesuliyeti içermektedir.
Hizmet Sağlayıcılar, yalnızca ExpressVPN adına gerçekleştirdikleri hizmetler için gereken verilere erişime sahiptir ve bu veriler, toplanmamaları vesilesiyle, hiçbir koşulda VPN aktivitesini veya bağlantı verilerini içermeyecektir.
Kişisel Verilerinizi, Hizmet Sağlayıcılara ek olarak, bize paylaşma veya transfer etme izni verdiğiniz yerler ile paylaşabiliriz (örneğin pazarlama izinleri veya isteğe bağlı hizmetlere ya da özelliklere katılım).
Keys Verileri
Keys Verilerini yalnızca Hesabınız üzerinden erişilebilinen şifre ve güvenli veri yöneticisi hizmeti ExpressVPN Keys'i kullanmayı seçtiğinizde topluyor ve saklıyoruz. ExpressVPN Keys içerisinde saklanan Keys Verileri, sır vermeyen şifreleme ile korunmaktadır. Hiçbir ExpressVPN çalışanı veya Hizmet Sağlayıcı, (bize yetki verseniz bile) ExpressVPN Keys içerisinde saklanan verileri görüntüleyemez veya alamaz.
Keys Verileriniz sizin mülkiyetinizdir. Keys Verileri'nizi dilediğiniz takdirde ExpressVPN Keys panonuza erişerek ekleyebilir, değiştirebilir ve silebilirsiniz. Güvenliğiniz için, kolay bir şekidle tahmin edilmemesini sağlamak amacıyla ExpressVPN Keys için güçlü ve özgün bir birincil şifre oluşturmalısınız. Bu şifre, Hesabınıza erişmek için kullandığınız şifreden farklı olmalıdır.
Hesabınızdaki talimatları izleyerek diğer şifre yönetimi araçlarında yer alan verilerinizi ExpressVPN Keys'e aktarabilirsiniz. Bunu gerçekleştirmeden önce, ExpressVPN'in kontrolünde olmadığından dolayı, eski şifre yönetcisi sağlayıcınızın veri taşınabilirlik kurallarını gözden geçirmenizi şiddetle tavsiye ediyoruz.
Kullanım İstatistikleri Verileri ve Uygulama Sorun Giderme Verileri
ExpressVPN, harika müşteri desteği ve hizmet kalitesi sunmak amacıyla, aşağıda açıklanan şekilde VPN kullanımınızla ilgili bazı bilgileri toplar. Bu amaçla topladığımız veriler, çalışanlarımız tarafından sıkı bir "bilinmesi gereken" ilkesi ile görüntülenebilir ve yukarıdaki amaçlarla Hizmet Sağlayıcılar ile paylaşılabilir fakat her zaman gizli tutulur.
Kullanım İstatistikleri Verileri ve Uygulama Sorun Giderme Verilerinin; tarayıcı geçmişi, trafik varış noktası, veri içeriği, IP adresleri veya DNS sorgularını asla tutmamaya olan genel bağlılığımızla paralel olarak, asla hiçbir hassas bilgiyi içermemesini sağlıyoruz.
VPN Kullanım İstatistikleri ile ilgili olarak, asgari veri toplama ilkemiz şu anlama geliyor:
Hangi kullanıcının hangi web sitesine veya hizmete eriştiğini bilmiyoruz.
Hangi kullancının belirli bir zamanda VPN'e bağlandığını veya hangi VPN sunucusu IP adreslerini kullandığını bilmiyoruz.
Herhangi bir kulanıcının bilgisayarının özgün IP adreslerini bilmiyoruz.
Herhangi bir kişinin yukarıdakilerden birine dayanarak ExpressVPN'i kullanıcı bilgilerini vermek için zorlaması durumunda, bu bilgileri sağlayamayız çünkü bu veriler aslında yoktur.
Uygulamalar ve Uygulama versiyonları
Hizmetlerimizi kullanmak için etkinleştirdiğiniz Uygulamalar ve Uygulama versiyonları hakkındaki bilgileri topluyoruz. Uygulamalarınızın geçerli versiyonunu bilmek, Destek Ekibimizin karşılaştığınız teknik sorunları çözmesine yardımcı olur.
AppsFlyer
Pazarlamayı optimize etmek amacıyla Uygulamalarımızda AppsFlyer kullanıyoruz. AppsFlyer şu türdeki bilgileri toplar:
- Cihaz bilgisi (örn. işletim sistemi adı, disk kullanımı, cihaz dili, cihaz modeli, işletim sistemi ve mobil ağ bilgileri)
- Yükleme ve uygulama içi satın alım verileri
- Cihaz tanımlayıcıları (örn. IDFA veya GAID)
Bu veriler, pazarlama kampanyalarımızın etkenliğini ölçmeye ve uygulama yüklemeleri ve uygulama içi satın alımları pazarlama kaynaklarına bağlamaya yardımcı olur. AppsFlyer, bu bilgileri toplu analiz ve pazarlama hizmetleri sunmak için üçüncü taraf partnerler ile paylaşabilir. Bu verileri kullanıcıları bireysel olarak tanımlamak için kullanmayız. Her ne kadar AppsFlyer IP adreslerini görüntüleme kabiliyetine sahip olsa da bu bilginin yalnızca bir defa, ilk yükleme sonrasında erişilmesi ve hiç kimseyle ilişkilendirilemeyecek şekilde geri dönülemez bir şekilde anonimleştirilmiş anlamsız veri olarak kaydedilmesi için yapılandırdık. Hem ExpressVPN hem de AppsFlyer hiçbir kullanıcının özgün IP adresini kaydetmemesinden dolayı, hiç kimse tarafından bu bilgiyi vermeleri için zorlanamazlar çünkü bu veri yoktur. AppsFlyer'ın verilerinizi nasıl işlediği hakkında daha fazla bilgi için lütfen AppsFlyer Gizlilik Politikası'na göz atın.
AppsFlyer tarafından veri toplanmasına izin vermek istemiyorsanız bunu cihaz ayarlarınızı değiştirerek veya AppsFlyer'ın iptal etme talimatlarını takip ederek gerçekleştirebilirsiniz.
Başarılı bağlantı
Uygulamayı kullandığınızda, herhangi bir günde (fakat o günün hangi saatinde olduğu değil) başarılı bir VPN bağlantısı gerçekleştirip gerçekleştirmediğiniz, hangi VPN konumuna (fakat giden IP adresiniz değil) ve hangi ülkeden/İSS'den (fakat kaynak IP adresiniz değil) bağlandığınız hakkındaki bilgileri topluyoruz. Bu asgari bilgiler; bağlantı sorunlarını tanımlama, Hizmetlerimizi kullanma konusunda ülkeye özel tavsiyeler sunma ve ExpressVPN mühendislerinin ağ sorunlarını tanımlamalarını ve çözmelerini sağlama gibi, teknik destek sunmamıza yardımcı olur.
Transfer edilen verilerin toplamı (MB cinsinden)
Herhangi bir kullanıcının transfer ettiği toplam veri miktarı ile ilgili bilgileri topluyoruz. Her ne kadar sınırsız veri transferi sunuyorsak da bir kullanıcının diğer binlercesinin toplamı kadar trafiğe sahip olduğunu ve böylece diğer ExpressVPN kullanıcılarının Hizmet kalitesini etkilediğini fark edersek kullanıcı ile bir açıklama yapması için iletişime geçebiliriz.
Kullanım İstatistikleri Verileri özeti
Özet olarak, hizmet kalitemizi korumak için asgari seviyede istatistik topluyoruz. Örneğin, müşterimiz John'un Salı günü New York VPN konumuna bağlandığını ve 24 saatlik süre içerisinde toplam 823 MB veri aktardığını biliyor olabiliriz. John, kullanım biçimi aynı gün içerisinde aynı konuma bağlı olan diğer binlerce ExpressVPN müşterisi ile örtüştüğünden dolayı herhangi bir belirli çevrimiçi davranıştan sorumlu olarak belirlenemez.
Sistemlerimizi hassas verilerin saklanmasını kategorik olarak ortadan kaldırmaları için tasarladık. Bir kullanıcının ExpressVPN kullandığını biliyor olabiliriz fakat bu kullanıcının kim olduğunu ve Hizmetimizi NASIL kullandığını öğrenemeyiz. Bir kullanıcının çevrimiçi aktiviteleriyle ilgili herhangi bir veriye sahip olmayarak kullanıcılarımızın gizliliğine olan sıkı bağlılığımızı destekliyoruz.
Uygulama Tanı Verileri
Katılım izni verdiğinizde; çökme raporları, kullanılabilirlik tanıları ve VPN bağlantı tanılarını içeren, anonimleştirilmiş Uygulama Tanı Verilerini topluyoruz. Bu verileri ağ çalışmalarımızda ağ hızlarını optimize etmeye yardımcı olmaları ve belirli uygulamalar, VPN sunucuları veya internet servis sağlayıcıları (İSS) ile ilgili sorunları ve geliştirilecek alanları belirlememizi sağlamaları için kullanıyoruz. AldığımızbBu Uygulama Tanı Verileri tamamen anonimdir ve bireysel kullanıcılarla ilişkilendirilemez (diğer bir deyişle, hangi kullanıcının hangi veriyi gönderdiğini ve kullanıcı IP adreslerini saklamıyoruz).
Bu bilgileri ExpressVPN ile paylaşmayı (Hesabınızın ayarlar menüsünden) tercih ederseniz aşağıdaki anonimleştirilmiş Uygulama Tanı Verilerini toplayacağız:
Bir VPN bağlantı girişiminin başarısız olup olmadığı ve nasıl başarısız olduğu hakkındaki hata bilgileri.
Hız testi verileri.
Çökme raporları ve kullanılabilirlik tanıları dahil olmak üzere, herhangi bir kişi belirtecek bilgi bulunmayan uygulama tanıları. Bu veriler, ExpressVPN'i kullandığınız platforma bağlı olarak, gizlilik ve diğer akdi yükümlülüklere bağlı olan aşağıdaki Hizmet Sağlayıcıları tarafından anonimleştirilmiş bir biçimde işlenir:
- {T3}Windows: Functional Software, Inc. şirketinin sahibi olduğu Sentry. Sentry?nin Gizlilik Politikasına göz atın. {ET3} {T7}Mac: Google'qın sahibi Firebase Crashlytics, ve Functional Software, Inc. şirketinin sahibi olduğu Sentry. Firebase?in Gizlilik ve Güvenlik dökümantasyonuna ve Sentry?nin Gizlilik Politikasına göz atın. {ET7} {T10}Linux: Functional Software, Inc. şirketinin sahibi olduğu Sentry. Sentry?nin Gizlilik Politikasına göz atın. {ET10} {T15}iOS: Google'ın sahibi olduğu Firebase Crashlytics, ve Apple. Apple?ın Gizlilik Politikasına ve Firebase?in Gizlilik ve Güvenlik dökümantasyonuna göz atın. iOS ayarlarından Apple?ın çökme raporlarını burada açıklandığı şekilde devre dışı bırakabilirsiniz. {ET15} {T18}Android: Google'ın sahibi olduğu Firebase Crashlytics. Firebase?in Gizlilik ve Güvenlik dökümantasyonuna göz atın. {ET18} {T21}Tarayıcı uzantıları: Google'ın sahibi olduğu Google Analytics. Google?ın Gizlilik Politikasına göz atın. {ET21}
Uygulamalarımızdan herhangi birini etkinleştirmeniz sonrasında, Uygulama Tanı Verilerini ExpressVPN ile paylaşmayı isteyip istemediğiniz sorulacak. Bu verileri dilediğiniz zaman Uygulamanın ayarlar menüsünden paylaşmayı başlatabilir veya durdurabilirsiniz. iOS'ta, Apple'ın çökme raporlarını göndermesi iOS ayarlarından kapatılabilir.
MediaStreamer Verileri
MediaStreamer, VPN'in çalışmasını desteklemeyen konsollar ve diğer cihazlar (örn. Roku) için hizmetidir. Hizmet, uygulama üzerinde çalışmadığından ve kullanıcı adı/şifre ile doğrulama için bir seçeneğe sahip olmadığından dolayı, kaydetmeyi seçtiğiniz belirli IP adresleri üzerinden yetki veren bir sistem kullanıyoruz. Sitemize giriş yaparak ve “DNS Ayarları” sayfasını kullanarak IP adreslerini kaydedebilirsiniz. Bu IP adresleri (MediaStreamer Verileri), MediaStreamer için yetkilendirilmiş cihazları belirlemek amacıyla sistemimizde kaydedilir ve başka hiçbir amaç için kullanılmaz.
MediStreamer hizmetimizi kullanmayı tercih etmiyor fakat VPN çalıştıran cihazlara sahip iseniz yönlendiriciler için ExpressVPN Uygulamasını kullanmanızı öneririz. MediaStreamer dışındaki tüm Hizmetlerimizde olduğu gibi, yönlendiricler için Uygulamada IP adresi kaydı gerekmemektedir. Size bu adımlarda yardımcı olmamız için lütfen bizimle www.expressvpn.com/support adresinden canlı sohbet üzerinden iletişime geçin.
E-posta, Canlı Sohbet ve Geri Bildirim Formları ile İlişkili Bilgileri Nasıl Koruyoruz ve Saklıyoruz
ExpressVPN, bize Site veya Hizmetler üzerinden sunduğunuz tüm yazışmaların, soruların, şikayetlerin veya övgülerin ve bunlara yanıtlarımızın kayıtlarını tutar. ExpressVPN ile nasıl iletişime geçtiğinize bağlı olarak, e-posta adresinizi ve bize sunduğunuz tüm ek bilgileri toplayabiliriz. Tam yazışma kayıtlarına sahip olmak, çalışanlarımızın mümkün olan en iyi müşteri desteği deneyimini sunmalarını sağlar.
Destek yazışmaları için iki farklı üçüncü taraf platform kullanıyoruz: e-postalar ve destek çağrıları için Zendesk ve canlı sohbet için TeamSupport. Bu platformları kullanarak bizimle yazıştığınızda, e-posta adresinizin yanı sıra hangi ülkeden iletişime geçtiğiniz ve cihazınızın işletim sistemi gibi sorun gidermeye yardımcı olan kullanıcı ve cihaz bilgileri gibi yazışma kayıtlarınızı kaydederler. Her iki platfrom, modern güvenlik uygulamaları ve SSL şifreleme kullanır. Zendesk’in Gizlilik Bildirisine ve TeamSupport’un Gizlilik Politikasına göz atın.
Çerezler ve Üçüncü Taraf Analizler
ExpressVPN, kullanıcı deneyimi ve analiz amaçlarıyla, üçüncü taraf Hizmet Sağlayıcılardan da olmak üzere çeşitli analiz hizmetleri kullanmaktadır. Bu hizmetler rapor ve istatistik oluşturmak için çerezleri, mobil tanımlayıcıları ve diğer verileri kullanabilir fakat doğrudan kişileri tanımlayan bilgilere veya kullanıcıların ExpressVPN'e sunduğu hiçbir Kişisel Veriye erişime sahip olmaz.
Çerez nedir?
Çerez ve diğer benzer teknolojiler, bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda Siteyi ziyaretiniz hakkındaki bilgileri saklamak için kullanılan küçük metin dosyalarıdır (“Çerezler”). Çerezler, web sitelerinin zamanla eylemlerinizi veya tercihlerinizi “hatırlamalarını” sağlar ve bu da web sitesi girişi ve dil ayarları gibi belirli özellikleri sunmamıza yardımcı olarak Sitenin kullanıcı deneyimini optimize etmemizi ve geliştirmemizi sağlar. Kullandığımız Çerezler, Sitemizi devamlı olarak güncelledikçe ve geliştirdikçe zamanla değişiklik gösterebilir.
Çerezleri Devre Dışı Bırakma
Siteyi ilk defa ziyaret ettiğinizde, Çerez tercihlerinizi yapmanız istenecektir. Ayrıca bu tercihleri Sitenin çoğu sayfasında en altta yer alan menüden Çerez Tercihleri'ni seçerek dilediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Alternatif olarak, Çerez tercihlerinizi tarayıcınızın ayarlar panelinden değiştirebilirisiniz. Çerezleri devre dışı bırakmanız durumunda Sitemizin doğru çalışamayabileceğini unutmayın.
ExpressVPN'in Çerezleri
ExpressVPN tarafından belirlenen çerezler dil tercihinizi ayarlamamızı, ziyaretçileri bir pazarlama kanalına bağlamamızı ve giriş yaptıktan sonra Hesabınıza özel bilgileri size güvenli bir şekilde göstermemizi sağlar. Çerezler bir kullanıcı belirleyici içerir ancak adınız veya e-posta adresiniz gibi doğrudan bireysel tanımlayıcı bilgiler içermez ve ExpressVPN alan adının dışındaki aktiviteleri takip etmez.
Üçüncü Taraf Çerezler
ExpressVPN; Gerekli, Fonksiyonel ve Pazarlama amaçları için üçüncü taraf hizmetlerden Çerezler kullanır.
Sitenin düzgün çalışması ve optimizasyonu için gerekli olan çerezler Gerekli Çerezler olarak bilinir. Örneğin, kullanıcıların PayPal ile ödeme yapmalarını sağlamak için bu hizmeti kullanıyoruz. Kullanılan diğer Gerekli Çerezler arasında Forter, Braintree ve Chargebee üzerinden ödemeleri sağlayanlar; Google Analytics, Google Optimize, Visual Website Optimizer ve Google Tag Manager gibi sayfa performansını analiz etmeyi ve geliştirmeyi sağlayanlar; Cloudfare, Cloudfront ve Gstatic gibi trafiği yönetmemizi, içerik sunmamızı ve kötü amaçlı botlarla savaşmamızı sağlayanlar ve Çerez tercihlerinizi belirtmenizi sağlayan Usercentrics Consent Management Platform yer almaktadır. Gerekli Çerezler devre dışı bırakılamaz, ve Sitemizi kullanarak, bunlara izin vermiş sayılırsınız.
Site üzerinde öğeleri doğru bir şekilde göstermemizi ve yönetmemizi sağlayan çerezler Fonksiyonel Çerezler olarak bilinir. Örneğin, metinleri doğru şekilde göstermek için Google Fonts kullanıyoruz. Kullanılan diğer Fonksiyonel Çerezler arasında, YouTube Video ve Vzaar gibi video gösterenler; OpenStreetMap ve Google Maps gibi harita üretenler; Google Ajax ve jQuery gibi Çerez yönetimi için kullanılanlar; hataları takip etmek ve raporlamak için Sentry; avatarları göstermek için Gravatar ve soruları ve anketleri sunmak için Typeform yer almaktadır. Fonksiyonel Çerezler devre dışı bırakılabilir.
Reklamcıların ilgi alanlarınızla ilişkili olan reklamları göstermek için kullandığı çerezler Pazarlama Çerezleri olarak bilinir. Örneğin, Sitemizi ziyaret eden kullanıcılara üçüncü taraf web sitelerinde (Google dahil) reklamlar göstermek için Google Ads yeniden pazarlama kullanıyoruz. Bu tür kullanıcılara Google arama sonuçları sayfasında veya Google Görüntülü Reklam Ağı içerisindeki bir sitede reklam gösterebiliriz. Kullanılan diğer Pazarlama Çerezleri arasında DoubleClick Ad, Facebook Pixel, Facebook Social Plugins, Google AdServices, Google Syndication, Microsoft Advertising Remarketing, X ve PayPal Marketing Solutions yer almaktadır. Pazarlama Çerezleri devre dışı bırakılabilir.
Google dahil olmak üzere, Servis Sağlayıcılar, bir kişinin Sitedeki geçmiş ziyaretlerine bağlı olarak reklam göstermek için Çerezler kullanabilir. Toplanan tüm veriler, Gizlilik Politikamıza ve Google'ın gizlilik politikasına uyumlu bir şekilde kullanılacaktır. Tarayıcınızdan veya Sitemizin en altındaki menüden Çerez tercihlerini ayarlamaya ek olarak, kullanıcılar, Google Reklamcılığı Devre Dışı Bırakma Sayfasını ziyaret ederek Google'ın Çerez kullanımını devre dışı bırakabilir. Kullanıcılar, Google Analytics Devre Dışı Bırakma Sayfasını ziyaret ederek Google Analytics'i devre dışı bırakabilir. Kullanıcılar, Ağ Reklamcılığı İnisiyatifi Devre Dışı Bırakma Sayfasını ziyaret ederek çerezlerin üçüncü taraf kullanımını devre dışı bırakabilir.
Cihaz bilgileri
ExpressVPN, cihaz bilgilerini (cihaz türü, işletim sistemi/dili veya kullanıcı aracısının yanı sıra Android veya iOS cihazlar tarafından sağlanan mobil tanımlayıcılar dahildir) kullanıcıların ExpressVPN Uygulamalarına kaydolurken öğrendikleri pazarlama kanalları ve reklam partnerleri ile ilgili istatistikleri oluşturmak için kullanmaktadır. Bu cihaz bilgileri adınızı, e-posta adresinizi veya diğer Kişisel Verileri içermez.
Mobil tanımlayıcıları devre dışı bırakma veya sıfırlama
Kullanıcılar, cihazlarıyla ilişkili mobil tanımlayıcıları diledikleri zaman devre dışı bırakabilir veya sıfırlayabilirler. Talimatlar için, iOS cihazlarda Apple'ın Reklam ve Gizlilik hakkındaki sayfasına ve Google'ın Android cihazınızda Google Ayarlarınızı Yönetme sayfasına göz atın.
E-posta/iletişim analizleri
ExpressVPN veya Hizmet Sağlayıcıları, gönderdiğimiz e-posta ve diğer iletişimleri incelemek ve geliştirmek için istatistiksel rapor amacıyla veri toplayabilir. Örneğin, e-postaların başarılı bir şekilde gönderilip gönderilmediğini, teslimde herhangi bir gecikme yaşanıp yaşanmadığını veya bir e-postanın kaç defa açıldığını inceleyen raporlar oluşturabiliriz.
Üçüncü Taraf Ürünlerle Etkileşimler
Site, ExpressVPN'in sahibi olmadığı veya kontrol etmediği harici web sitelerine, mobil yazılım uygulamalarına, ürünlere veya hizmetlere yönlendiren bağlantılar içerebilir ve belirli şartlar ve koşullara tabi olabilir. Lütfen bu tür üçüncü tarafların sizden kişisel bilgiler toplayabileceğini unutmayın. ExpressVPN, bu tür harici web sitelerinin gizlilik uygulamalarından veya içeriklerinden sorumlu değildir. Site veya Hizmetler ile bağlantılı olarak etkileşime girdiğiniz her üçüncü taraf hizmet sağlayıcının şartlar ve koşullarını ve gizlilik politikalarını okumanızı tavsiye ederiz.
Avrupa Birliği'nde İkamet Eden Kullanıcılar
ExpressVPN, kullanıcı gizliliğine global seviyede bağlıdır ve mevcut uygulamalarımız, asgari seviyede veri toplamayı ve kullanıcıların kendi Kişisel Verileri üzerinde kontrole sahip olmalarını sağlamayı yansıtmaktadır. Avrupa Birliği'nin (“AB”) Genel Veri Koruma Kanunu (“GDPR”), AB'de ikamet eden kullanıcılar için bu uygulamaları belirli bir şekilde belirtmemiz gerektirmektedir.
GDPR ile paralel olarak, durumu bağlı olmak üzere, işbu Gizlilik Politikasında belirtilen Kişisel Verileri aşağıdaki dayanaklardan biri için topluyor ve işliyoruz:
Sözleşmesel yükümlülüklerimizi yerine getirme amaçları nedeniyle, örneğin:
Abonelere talep ettikleri Hizmetleri sunmak.
Hizmetlerimizle ilişkili abonelikleri yönetmek ve ödemeleri gerçekleştirmek.
Müşteri desteği sunmak.
-
İşletmemizin çalışma şekliyle ilgili bir meşru menfaat amacıyla, örneğin:
Hizmetlerimizin kalitesini, sağlığını ve etkinliğini artırmak.
Müşterilerle Hizmetlerimiz hakkında bilgiler sunma ve geri bildirim isteme amacıyla iletişim kurmak.
Kullanıcılarımızın diledikleri zaman iptal edebilecekleri izniyle.
-
Gizlilik Haklarınız
Hizmetlerimizi kullandığınızda, (belirli istisnalara veya muafiyetlere tabi olan) şu haklara sahip olursunuz:
Sizin hakkında tutulan kişisel verilere erişim hakkına sahipsiniz.
Hatalı veya eksik olarak tuttuğumuz herhangi bir kişisel veriyi düzeltmeyi talep etme hakkına sahipsiniz.
Kişisel verilerinizin silinmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu tür silme işlemlerinin Hizmetlerimizi size artık sunamamamızla sonuçlanabileceğini lütfen unutmayın.
Kişisel verilerinin işlenmesini sınırlandırılmasını veya reddetmeyi talep etme hakkına sahipsiniz.
Kişisel verilerinizi yaygın olarak kullanılan bir biçimde (veri taşınabilirliği) talep etme ve alma hakkına sahipsiniz.
Hangi işlemin temel alındığına verdiğiniz izni dilediğiniz zaman geri alma hakkına sahipsiniz.
Yerel veri koruma düzenleyici kurumunuza şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.
Yukarıdaki haklarınızı 16'ncı Bölüm içerisinde tanımlandığı şekilde bizimle iletişime geçerek kullanabilirsiniz.
Üçüncü bir taraf, yetkili bir temsilci olarak sizin adınıza bir talepte bulunabilir. Yetkili temsilcinin sizin adınıza bir talep gönderme hakkını doğrulamak amacıyla, sizin tarafınızdan imzalanmış yazılı bir yetki belgesine sahip olmalıdır ve imzalı yetki belgesinin bir kopyasını bize sunmanız gerekmektedir. Gizliliğinizi ve güvenliğizi sağlamak amacıyla, kimliğinizi doğrulamak için daha fazla adım atabiliriz.
Tüm taleplere geçerli yasalara uygun bir şekilde ve elimizden geldiğince zamanında cevap vereceğiz.
Kaliforniya'da İkamet Eden Kullanıcılar
“Shine the Light Act” (Kaliforniya Medeni Kanunu Bölüm 1798.83) gereğince, Kaliforniya'da ikamet eden kullanıcılar, kişisel verilerin pazarlama amaçlarıyla üçüncü taraflara verilmesi hakkında bilgi talep edebilir. Bu tür verileri üçüncü taraflara doğrudan pazarlama için vermiyoruz. Buna karşın, Kaliforniya'da ikamet eden ve (kullanıcı başına yılda sadece bir kez olmak üzere) talepte bulunacak kullanıcılar, 16'ncı Bölüm içerisinde tanımlandığı şekilde bizimle iletişime geçebilir.
Aşağıdaki haklar (belirli muafiyetlere veya istisnalara tabi olabilir), Kaliforniya Tüketici Hakları Yasası (“CCPA”) and Kaliforniya Tüketici Gizliliği Hakları Yasası (“CCPRA”) tarafından korunan kişiler için geçerli olacaktır:
Sizin hakkında hangi kişisel verilerin toplandığını ve nasıl kullanıldığını ve paylaşıldığını bilme hakkına sahipsiniz.
Kişisel verilerinizin silinmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu tür silme işlemlerinin Hizmetlerimizi size artık sunamamamızla sonuçlanabileceğini lütfen unutmayın.
Kişisel verilerinizin satılmasını tercih etmeme hakkına sahipsiniz. Ancak ExpressVPN hiçbir veriyi üçüncü taraflara satmadığından dolayı bu hakkı kullanmanıza gerek yoktur.
Bu ve CCPA altındaki diğer haklardan herhangi birini kullanmanız nedeniyle ayrımcılığa uğramama hakkına sahipsiniz.
Hangi işlemin temel alındığına verdiğiniz izni dilediğiniz zaman geri alma hakkına sahipsiniz.
Çocukların Kullanımı
Hizmetlerimizi çocukların kullanımı için sunmuyoruz ve dolayısıyla on sekiz (18) yaşın altındaki veya ikamet yetki bölgesinde/Hizmetlerin kullanıldığı yerde reşit olma yaşının altındaki bireylerden ve/veya onlar hakkında Kişisel Verileri bilinçli olarak toplamıyoruz. On sekiz (18) yaşın altındaysanız veya ikamet ettiğiniz yerde ya da Hizmetleri kullandığın yerin yetki bölgesinde reşit olma yaşının altındaysanız bir ebeveynin veya yasal velinin katılımı olmadan bize herhangi bir Kişisel Veri sağlamayın. GDPR'ın amaçları nedeniyle, çocuklara doğrudan bilgi topluluğu hizmetleri sunmayı amaçlamıyoruz. Geçerli gizlilik yasalarına aykırı bir şekilde Kişisel Veri sunduğunuzu fark etmemiz durumunda, bu verileri silme hakkını saklı tutuyoruz. Bu tür bir bilgiye sahip olduğumuzu düşünüyorsanız lütfen bizimle 16'ncı Bölüm içerisinde tanımlandığı şekilde iletişime geçin.
İşbu Gizlilik Politikası'ndaki Değişiklikler
Gizlilik Politikamızı zaman zaman, size bildirerek veya bildirmeyerek, geçerli yasalarla ve ilkelerle uyumlu bir şekilde değiştirebiliriz. Devamlı olarak Hizmetleri kullanımınız ve/veya Siteye erişiminiz, Gizlilik Politikamızı kabul ettiğiniz anlamına gelir.
ExpressVPN ile Nasıl İletişime Geçilir
Gizlilik Politikamız, geçerli yasalarla uyumluluk veya bilgilerinizi nasıl işlediğimiz hakkında sorunuz, endişeniz veya şikayetiniz varsa ya da gizlilik haklarınızı kullanmak istiyorsanız şu e-posta üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz:
Ayrıca, işbu Gizlilik Politikası hakkındaki tüm sorularınızı dpo@expressvpn.com adresinden Grup Veri Koruma Müdürümüze (DPO) yöneltebilirsiniz.