ExpressVPN Gizlilik Politikası

ExpressVPN, harika müşteri desteği ve hizmet kalitesi sunmak amacıyla, aşağıda açıklanan şekilde VPN kullanımınızla ilgili bazı bilgileri toplar. Bu amaçla topladığımız veriler, çalışanlarımız tarafından sıkı bir "bilinmesi gereken" ilkesi ile görüntülenebilir ve yukarıdaki amaçlarla Hizmet Sağlayıcılar ile paylaşılabilir fakat her zaman gizli tutulur.

Kullanım İstatistikleri Verileri ve Uygulama Sorun Giderme Verilerinin; tarayıcı geçmişi, trafik varış noktası, veri içeriği, IP adresleri veya DNS sorgularını asla tutmamaya olan genel bağlılığımızla paralel olarak, asla hiçbir hassas bilgiyi içermemesini sağlıyoruz.

VPN Kullanım İstatistikleri ile ilgili olarak, asgari veri toplama ilkemiz şu anlama geliyor:

Hangi kullanıcının hangi web sitesine veya hizmete eriştiğini bilmiyoruz.

Hangi kullancının belirli bir zamanda VPN'e bağlandığını veya hangi VPN sunucusu IP adreslerini kullandığını bilmiyoruz.

Herhangi bir kulanıcının bilgisayarının özgün IP adreslerini bilmiyoruz.

Herhangi bir kişinin yukarıdakilerden birine dayanarak ExpressVPN'i kullanıcı bilgilerini vermek için zorlaması durumunda, bu bilgileri sağlayamayız çünkü bu veriler aslında yoktur.

Uygulamalar ve Uygulama versiyonları

Hizmetlerimizi kullanmak için etkinleştirdiğiniz Uygulamalar ve Uygulama versiyonları hakkındaki bilgileri topluyoruz. Uygulamalarınızın geçerli versiyonunu bilmek, Destek Ekibimizin karşılaştığınız teknik sorunları çözmesine yardımcı olur.

AppsFlyer

Pazarlamayı optimize etmek amacıyla Uygulamalarımızda AppsFlyer kullanıyoruz. AppsFlyer şu türdeki bilgileri toplar:

Cihaz bilgisi (örn. işletim sistemi adı, disk kullanımı, cihaz dili, cihaz modeli, işletim sistemi ve mobil ağ bilgileri)

Yükleme ve uygulama içi satın alım verileri

Cihaz tanımlayıcıları (örn. IDFA veya GAID)

Bu veriler, pazarlama kampanyalarımızın etkenliğini ölçmeye ve uygulama yüklemeleri ve uygulama içi satın alımları pazarlama kaynaklarına bağlamaya yardımcı olur. AppsFlyer, bu bilgileri toplu analiz ve pazarlama hizmetleri sunmak için üçüncü taraf partnerler ile paylaşabilir. Bu verileri kullanıcıları bireysel olarak tanımlamak için kullanmayız. Her ne kadar AppsFlyer IP adreslerini görüntüleme kabiliyetine sahip olsa da bu bilginin yalnızca bir defa, ilk yükleme sonrasında erişilmesi ve hiç kimseyle ilişkilendirilemeyecek şekilde geri dönülemez bir şekilde anonimleştirilmiş anlamsız veri olarak kaydedilmesi için yapılandırdık. Hem ExpressVPN hem de AppsFlyer hiçbir kullanıcının özgün IP adresini kaydetmemesinden dolayı, hiç kimse tarafından bu bilgiyi vermeleri için zorlanamazlar çünkü bu veri yoktur. AppsFlyer'ın verilerinizi nasıl işlediği hakkında daha fazla bilgi için lütfen AppsFlyer Gizlilik Politikası'na göz atın.

AppsFlyer tarafından veri toplanmasına izin vermek istemiyorsanız bunu cihaz ayarlarınızı değiştirerek veya AppsFlyer'ın iptal etme talimatlarını takip ederek gerçekleştirebilirsiniz.

Başarılı bağlantı

Uygulamayı kullandığınızda, herhangi bir günde (fakat o günün hangi saatinde olduğu değil) başarılı bir VPN bağlantısı gerçekleştirip gerçekleştirmediğiniz, hangi VPN konumuna (fakat giden IP adresiniz değil) ve hangi ülkeden/İSS'den (fakat kaynak IP adresiniz değil) bağlandığınız hakkındaki bilgileri topluyoruz. Bu asgari bilgiler; bağlantı sorunlarını tanımlama, Hizmetlerimizi kullanma konusunda ülkeye özel tavsiyeler sunma ve ExpressVPN mühendislerinin ağ sorunlarını tanımlamalarını ve çözmelerini sağlama gibi, teknik destek sunmamıza yardımcı olur.

Transfer edilen verilerin toplamı (MB cinsinden)

Herhangi bir kullanıcının transfer ettiği toplam veri miktarı ile ilgili bilgileri topluyoruz. Her ne kadar sınırsız veri transferi sunuyorsak da bir kullanıcının diğer binlercesinin toplamı kadar trafiğe sahip olduğunu ve böylece diğer ExpressVPN kullanıcılarının Hizmet kalitesini etkilediğini fark edersek kullanıcı ile bir açıklama yapması için iletişime geçebiliriz.

Kullanım İstatistikleri Verileri özeti

Özet olarak, hizmet kalitemizi korumak için asgari seviyede istatistik topluyoruz. Örneğin, müşterimiz John'un Salı günü New York VPN konumuna bağlandığını ve 24 saatlik süre içerisinde toplam 823 MB veri aktardığını biliyor olabiliriz. John, kullanım biçimi aynı gün içerisinde aynı konuma bağlı olan diğer binlerce ExpressVPN müşterisi ile örtüştüğünden dolayı herhangi bir belirli çevrimiçi davranıştan sorumlu olarak belirlenemez.

Sistemlerimizi hassas verilerin saklanmasını kategorik olarak ortadan kaldırmaları için tasarladık. Bir kullanıcının ExpressVPN kullandığını biliyor olabiliriz fakat bu kullanıcının kim olduğunu ve Hizmetimizi NASIL kullandığını öğrenemeyiz. Bir kullanıcının çevrimiçi aktiviteleriyle ilgili herhangi bir veriye sahip olmayarak kullanıcılarımızın gizliliğine olan sıkı bağlılığımızı destekliyoruz.

Uygulama Tanı Verileri

Katılım izni verdiğinizde; çökme raporları, kullanılabilirlik tanıları ve VPN bağlantı tanılarını içeren, anonimleştirilmiş Uygulama Tanı Verilerini topluyoruz. Bu verileri ağ çalışmalarımızda ağ hızlarını optimize etmeye yardımcı olmaları ve belirli uygulamalar, VPN sunucuları veya internet servis sağlayıcıları (İSS) ile ilgili sorunları ve geliştirilecek alanları belirlememizi sağlamaları için kullanıyoruz. AldığımızbBu Uygulama Tanı Verileri tamamen anonimdir ve bireysel kullanıcılarla ilişkilendirilemez (diğer bir deyişle, hangi kullanıcının hangi veriyi gönderdiğini ve kullanıcı IP adreslerini saklamıyoruz).

Bu bilgileri ExpressVPN ile paylaşmayı (Hesabınızın ayarlar menüsünden) tercih ederseniz aşağıdaki anonimleştirilmiş Uygulama Tanı Verilerini toplayacağız:

Uygulamalarımızdan herhangi birini etkinleştirmeniz sonrasında, Uygulama Tanı Verilerini ExpressVPN ile paylaşmayı isteyip istemediğiniz sorulacak. Bu verileri dilediğiniz zaman Uygulamanın ayarlar menüsünden paylaşmayı başlatabilir veya durdurabilirsiniz. iOS'ta, Apple'ın çökme raporlarını göndermesi iOS ayarlarından kapatılabilir.