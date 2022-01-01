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Kıbrıs VPN hizmeti

Güvenli, yüksek hızlı VPN

Kıbrıs IP adresi alın ve hızlı ve ücretsiz internete erişin. Kıbrıs'ta güvenli VPN sunucusuyla gizli ve güvenli bir şekilde gezinin.

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30 günlük para iade garantisi

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En İyi Kıbrıs VPN'i

Kıbrıs IP adresi nasıl alınır

1. Adım

ExpressVPN'e kaydolun

ExpressVPN'e kaydolun. Tüm planlar 30 günlük para iade garantisi içerir.

2. Adım

VPN indirmenin 2. adımı.

Birçok platformda mevcut olan ExpressVPN uygulamasını indirin.

3. Adım

Avrupa ve Afrika haritası VPN konumları.

Güvenli Kıbrıs sunucu konumumuza veya 160 küresel konumdan herhangi birine bağlanın.

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Kıbrıs'ta neden VPN sunucusu kullanmalısınız?

İçeriği her yerden izleyin: Erişimi temsil eden ve açık bir kapıya uzanan merdivenler.

TV, spor, eğlence ve daha fazlasını izleyin

ExpressVPN'in hızlı, sürekli optimize edilmiş ağı, Netflix, Amazon Prime Video ve daha fazlası gibi hizmetlerle tamamen uyumludur*. Bant genişliği sınırı ve yavaşlatma olmadan güvenli bir şekilde izleyin.

Bağlantınızı şifreleyin: Şifrelemeyi ifade eden ve ışıklı bir ekranda rastgele karakterlerle değiştirilen rakamlar.

Gizliliğinizi koruyun

IP adresinizi gizlemek, saldırganların cihazınızın güvenliğini aşmasını önlemeye yardımcı olur. ExpressVPN ayrıca meraklıların aktarım sırasında verilerinizi okumasını engellemek için trafiğinizi şifreli bir tünel içinde sarmalar.

IP adresinizi gizleyin: IP adresini gizleyen saksı bitkileri.

Aktivite kaydı yok

ExpressVPN, gizliliğinizi korumayı taahhüt eder. Aktivite kaydı ve bağlantı kaydı tutmuyoruz ve TrustedServer teknolojimiz, hiçbir kişisel bilginin sabit sürücülere yazılmamasını sağlamak için özel olarak oluşturulmuştur.

Sınırsız bant genişliği - Çeşitli cihazların üzerinde bir sonsuzluk sembolü.

Her gün kullandığınız web sitelerine erişin

Yabancı sitelerin ve sansürlü hizmetlerin keyfini çıkarmak için ExpressVPN'in Kıbrıs, Avrupa, ABD ve 94 ülkedeki 160 sunucu konumundan herhangi birine bağlanın. Engellenen içeriğe ve sosyal medyaya sansürü kaldırın ve herhangi bir sınırlama veya yavaşlatma olmadan internetin keyfini çıkarın.

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*ExpressVPN telif haklarını ihlal etmek amacıyla kullanılabilecek bir VPN hizmeti değildir. Ayrıntılar için ExpressVPN Hizmet Şartları'na ve içerik sağlayıcılarınızın Hizmet Şartları'na bakın.

PC, Mac, iPhone, Android ve daha fazlası için Kıbrıs VPN'i

Kendinizi her yerde koruyun.

Çeşitli cihazları koruyan Kıbrıs VPN.

Tek bir ExpressVPN aboneliği, PlayStation ve Xbox gibi oyun konsolları ve Apple TV ve Amazon Fire TV Stick gibi akıllı TV sistemleri dahil olmak üzere evinizdeki her cihaz için yazılım çözümleri içerir.

iOS için VPN
Mac için VPN
Android için VPN
Linux için VPN
Windows için VPN
Yönlendiriciler için VPN
Oyun konsolları için VPN
Akıllı TV sistemleri için VPN

En sevdiğiniz tarayıcılar için VPN uzantıları da mevcut

Chrome uzantısı
Firefox uzantısı
Edge uzantısı

Cihazınızı bulamadınız mı? Diğer birçok cihaz ve platform için mevcut şu manuel yapılandırma ve kurulum yönergelerine göz atın.

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Sıkça sorulan sorular

Kıbrıs'ta VPN'ler yasal mı?
Kıbrıs'ta ücretsiz VPN kullanmalı mıyım?
Kıbrıs'ta nasıl VPN edinebilirim?
Kıbrıs'ta yaşıyorsam VPN kullanmalı mıyım?

Tüm ülkeler için ExpressVPN

ExpressVPN kullanıcıları, sayısı giderek artan 94 ülkedeki 160 sunucu konumuna bağlanabilirler. Bu VPN sunucusu konumlarına Kıbrıs'tan veya dünyanın başka herhangi bir yerinden bağlanabilirsiniz.

30
GÜNLÜK
PARA İADE GARANTİSİ

ExpressVPN'in neden Kıbrıs internet kullanıcılarının güvendiği VPN olduğunu görün

En iyi Kıbrıs VPN'ini şimdi deneyin. ExpressVPN'den %100 memnun kalmazsanız 30 gün içinde Destek ile iletişime geçin ve paranızın tamamını geri alın.

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