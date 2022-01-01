Kıbrıs VPN hizmeti
Güvenli, yüksek hızlı VPN
Kıbrıs IP adresi alın ve hızlı ve ücretsiz internete erişin. Kıbrıs'ta güvenli VPN sunucusuyla gizli ve güvenli bir şekilde gezinin.
30 günlük para iade garantisi
En İyi Kıbrıs VPN'i
Kıbrıs IP adresi nasıl alınır
1. Adım
ExpressVPN'e kaydolun. Tüm planlar 30 günlük para iade garantisi içerir.
2. Adım
Birçok platformda mevcut olan ExpressVPN uygulamasını indirin.
3. Adım
Güvenli Kıbrıs sunucu konumumuza veya 160 küresel konumdan herhangi birine bağlanın.
Kıbrıs'ta neden VPN sunucusu kullanmalısınız?
TV, spor, eğlence ve daha fazlasını izleyin
ExpressVPN'in hızlı, sürekli optimize edilmiş ağı, Netflix, Amazon Prime Video ve daha fazlası gibi hizmetlerle tamamen uyumludur*. Bant genişliği sınırı ve yavaşlatma olmadan güvenli bir şekilde izleyin.
Gizliliğinizi koruyun
IP adresinizi gizlemek, saldırganların cihazınızın güvenliğini aşmasını önlemeye yardımcı olur. ExpressVPN ayrıca meraklıların aktarım sırasında verilerinizi okumasını engellemek için trafiğinizi şifreli bir tünel içinde sarmalar.
Aktivite kaydı yok
ExpressVPN, gizliliğinizi korumayı taahhüt eder. Aktivite kaydı ve bağlantı kaydı tutmuyoruz ve TrustedServer teknolojimiz, hiçbir kişisel bilginin sabit sürücülere yazılmamasını sağlamak için özel olarak oluşturulmuştur.
Her gün kullandığınız web sitelerine erişin
Yabancı sitelerin ve sansürlü hizmetlerin keyfini çıkarmak için ExpressVPN'in Kıbrıs, Avrupa, ABD ve 94 ülkedeki 160 sunucu konumundan herhangi birine bağlanın. Engellenen içeriğe ve sosyal medyaya sansürü kaldırın ve herhangi bir sınırlama veya yavaşlatma olmadan internetin keyfini çıkarın.
*ExpressVPN telif haklarını ihlal etmek amacıyla kullanılabilecek bir VPN hizmeti değildir. Ayrıntılar için ExpressVPN Hizmet Şartları'na ve içerik sağlayıcılarınızın Hizmet Şartları'na bakın.
PC, Mac, iPhone, Android ve daha fazlası için Kıbrıs VPN'i
Kendinizi her yerde koruyun.
Tek bir ExpressVPN aboneliği, PlayStation ve Xbox gibi oyun konsolları ve Apple TV ve Amazon Fire TV Stick gibi akıllı TV sistemleri dahil olmak üzere evinizdeki her cihaz için yazılım çözümleri içerir.
En sevdiğiniz tarayıcılar için VPN uzantıları da mevcut
Cihazınızı bulamadınız mı? Diğer birçok cihaz ve platform için mevcut şu manuel yapılandırma ve kurulum yönergelerine göz atın.
Sıkça sorulan sorular
Kıbrıs'ta VPN'ler yasal mı?
Kıbrıs'ta ücretsiz VPN kullanmalı mıyım?
ExpressVPN'in hızına, gizliliğine ve hizmet kalitesine eşit ücretsiz bir Kıbrıs VPN'i bulamayacaksınız. Bizi risksiz bir deneme ile deneyebilir ve 30 günlük para iade garantimizden yararlanabilirsiniz.
Kıbrıs'ta nasıl VPN edinebilirim?
3 adımda Kıbrıs'ta VPN'e bağlanın:
iOS, Android, PC veya Mac cihazınız için uygun uygulamayı indirin
ExpressVPN'i açın ve Kıbrıs'ı seçin
Kıbrıs'ta yaşıyorsam VPN kullanmalı mıyım?
Kıbrıs VPN'i kullanmak, çevrimiçi ortamda güvende kalmanıza, kimliğinizi maskelemenize, verilerinizi bilgisayar korsanlarından korumanıza ve filtrelenmemiş bir internet deneyimi yaşamanıza yardımcı olabilir.
Tüm ülkeler için ExpressVPN
ExpressVPN kullanıcıları, sayısı giderek artan 94 ülkedeki 160 sunucu konumuna bağlanabilirler. Bu VPN sunucusu konumlarına Kıbrıs'tan veya dünyanın başka herhangi bir yerinden bağlanabilirsiniz.
ExpressVPN'in neden Kıbrıs internet kullanıcılarının güvendiği VPN olduğunu görün
En iyi Kıbrıs VPN'ini şimdi deneyin. ExpressVPN'den %100 memnun kalmazsanız 30 gün içinde Destek ile iletişime geçin ve paranızın tamamını geri alın.