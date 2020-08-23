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Firefox için en iyi VPN uzantısını edinin

Firefox VPN uzantısı ile internet aktivitenizi koruyun, IP adresinizi değiştirin ve daha fazlasını yapın

Windows, Mac ve Linux ile uyumludur

ExpressVPN EdininEklentiyi İndirin

ExpressVPN edindiniz mi? Firefox uzantısını hemen indirin.

En iyi Firefox VPN uzantısını indirin.

3 kolay adımda VPN Firefox uzantısı nasıl kurulur

1. Adım

Masaüstü veya dizüstü bilgisayar için VPN'e bağlanmanın 1. adımı.

ExpressVPN edinin, uygulamayı bilgisayarınıza indirin ve giriş yapın.

2. Adım

VPN'i cep telefonuna, masaüstüne ve dizüstü bilgisayara bağlamanın 2. adımı.

Firefox tarayıcınıza ExpressVPN tarayıcı uzantısını ekleyin.

3. Adım

VPN adım 3'ü yükleyin. Bağlı uygulama.

VPN'i açın ve gelişmiş güvenlik ve gizlilikle gezinin.

Firefox için VPN'in özellikleri.

Firefox için ExpressVPN eklentisi: Özellikler

Kullanımı kolay

VPN korumasını doğrudan tarayıcınızın penceresinden anında etkinleştirin. Tek tıkla trafiğinizi şifreleyin.

Çok dilli arayüz

İngilizce ilk tercihiniz değil mi? Firefox için ExpressVPN 16 farklı dilde kullanılabilir.

WebRTC engelleme

Web sitelerinin gerçek konumunuzu ve IP adresinizi öğrenmelerini engelleyerek gizliliğinizi korur.

Konum gizleme

Bağlı olduğunuz VPN konumunun IP adresi ile eşleştirmek için Firefox'da konum verilerinizi ayarlar.

EFF tarafından desteklenen HTTPS Everywhere

ExpressVPN bağlı olmadığında bile, sizi otomatik olarak ziyaret ettiğiniz sitelerin daha güvenli HTTPS versiyonuna yönlendirir.

Koyu mod

Firefox tarayıcı uzantısı, gözleri yormayan bir renk teması seçeneği olan koyu modu içermektedir.

ExpressVPN Edinin

Video: Bizi koyu modda deneyin

ExpressVPN tarayıcı uzantısının koyu modu

ExpressVPN vs. Ücretsiz Firefox VPN'leri

Ücretsiz VPN uzantıları her ne kadar Firefox'ta gezinmek için ucuz bir yöntemmiş gibi görünse de genellikle hız, güvenlik ve genel hizmet kalitesi açısından geride kalırlar. İşte burada, ExpressVPN gibi premium bir çözüm öne çıkar. Yüksek kaliteli VPN hizmetine yatırım yapmak, gelişmiş özellikleri ve Firefox'ta gezinme deneyiminiz için benzersiz sağlamlığı garanti eder.

Bir premium Firefox VPN uzantısı kullanmanın en iyi altı avantajı:

Hız göstergesi.

Çok yüksek hız

ExpressVPN'in Firefox tarayıcı uzantısı, beklediğiniz yüksek indirme oranlarından faydalanmak amacıyla hız için optimize edilmiştir. Firefox VPN'imizi indirdiğinizde sorunsuz bir şekilde video izleyin ve kesinti olmadan internette gezinin.

Asma kilit.

Eşsiz koruma

Süper hızlı bağlantı hızları, güçlü veri şifreleme, kill switch ve kolay sunucu değiştirme sayesinde, ExpressVPN Mozilla Firefox uzantısını kullanmak, aynı korumayı sağlamayan bir tarayıcı uzantısı kullanmaktan çok daha güvenlidir.

Bir klasör simgesinin üzerinde çarpı sembolü.

Kayıt tutmama politikası

Sizinle ilgili bir profil oluşturmak ve bunu en yüksek parayı verene satmak için aktivitenizi kullanma olasılığı olan bazı ücretsiz VPN'lerin aksine, ExpressVPN'in yenilikçi sunucu teknolojisi sıkı bir bağlantı kaydı veya aktivite kaydı tutmama politikamızı desteklemektedir.

Birkaç tarayıcı penceresi olan dizüstü bilgisayar.

Web sitelerine erişin

Hem güvenli bir çevrimiçi deneyim sağlayıp hem sitelere erişmenin en kolay yolu, bir premium VPN kullanmaktır. ExpressVPN, 105 ülkedeki dünya çapında sunucularla ve gizli, şifrelenmiş DNS kullanarak, Firefox'ta dilediğiniz zaman dilediğiniz yerden herhangi bir sitenin engelini kaldırmanızı sağlar.

Zarflar.

Günün her saati destek

Destek ekibimize e-posta ve canlı sohbet üzerinden 7/24 ulaşabilirsiniz. Ayrıca, web sitemiz, Firefox kullanırken VPN deneyiminizden en iyi şekilde yararlanmanızı sağlayacak yardımcı makaleler, sıkça sorulan sorular ve sorun giderme kılavuzları dâhil olmak üzere, kapsamlı bir bilgi tabanı sunmaktadır.

Şifre alanları bulunan kilitli kasa.

Kusursuz şifreleme

Firefox'ta gönül rahatlığıyla gezinin. ExpressVPN, siz ve internet arasında 256-bit ile şifrelenen SSL korumalı tünel oluşturur. İSS'niz, kullandığınız indirme hizmetlerini göremez, bu nedenle de içeriğe bağlı olarak hızınızı veya ban genişliğinizi sınırlayamaz.

Ücretsiz VPN vs. ücretli Firefox VPN: Karşılaştırma

Ücretsiz VPN vs. ücretli VPN: Karşılaştırma Tablosu
Çoğu ücretsiz VPNExpress VPN ExpressVPN

Sunucu konumuyla site engeli kaldırma

Aktivite kaydı yok, bağlantı kaydı yok

Tüm cihazlarınız için kullanımı kolay uygulamalar

7/24 müşteri desteği

%99.9 hizmet süresi

Ultra yüksek VPN hızları

Güçlü 256-bit AES şifreleme

Sınırsız bant genişliği ve sunucu değiştirme

Kill switch

Sıkça sorulan sorular

Ücretsiz Firefox proxy'si kullanmalı mıyım?
VPN ile Firefox'ta nasıl gezinirim?
Firefox VPN'imin çalıştığını nasıl anlarım?
Firefox için en iyi VPN uzantısını nasıl seçerim?
VPN tarayıcı uzantısına neden ihtiyacım olur?
Firefox'ta VPN'i nasıl etkinleştiririm?
Google bir VPN kullanınca sizi takip edebilir mi?
ExpressVPN Google Chrome uzantısı güvenli mi?
VPN tarama geçmişimi gizler mi?
Firefox için ExpressVPN uzantısının güvenli olduğunu nasıl anlarım?

Neden ExpressVPN'i seçmelisiniz?

Daha fazla VPN konumu

Birleşik Krallık, ABD, Kanada ve Avustralya dahil 105 ülkedeki VPN sunucusu konumları arasından seçim yapın.

Hız için optimize edildi

ExpressVPN mümkün olan en yüksek hızları sağlamak için sunucularını sürekli olarak optimize eder.

Üstün bağlantı güvenirliği

Dünyanın neresinde olursanız olun, sektör lideri bağlantı stabilitesinin ve güvenilirliğinin keyfini çıkarın.

Network Lock kill switch

VPN bağlantınız beklenmedik bir şekilde koparsa verilerinizi korumak amacıyla Network Lock internet trafiğinizi engeller.

Sınıfının en iyisi şifreleme

Sınıfının en iyisi AES 256-bit şifreleme ile tüm verilerinizi güvenceye alın ve koruyun.

Gelişmiş sızıntı koruması

Güçlü sızıntı önleme, varsayılan olarak etkinleştirilmiştir. Bu da gizliliğinizin ve güvenliğinizin sağlam kalmasını sağlar.

TrustedServer teknolojisi

Gizlilik korumalarını doğrulamak için denetlenen TrustedServer, güvenlik için yeni bir standart belirler.

İSS yavaşlatmasını yenin

ExpressVPN, İSS yavaşlatmasını atlamanıza ve ara belleğe almaya elveda demenize olanak tanır.

Her yerden içerik

Çalışmak, video izlemek ve oyun oynamak için ihtiyaç duyduğunuz tüm uygulamalara ve hizmetlere erişin.

Canlı sohbet desteği

Herhangi bir cihaz için ExpressVPN hakkında sorunuz varsa günün her saati Destek ile İletişime Geçin.

Çok dilli arayüz

İngilizce ilk tercihiniz değil mi? ExpressVPN'i diğer 17 dilden herhangi birinde deneyin.

Bağımsız olarak denetlenir

Üçüncü taraf denetlemeleri, uygulamalarımızın ve sistemlerimizin titiz testlerden geçmesi yoluyla güvenlik iddialarımızı doğrular.

Müşteriler ExpressVPN Firefox tarayıcı uzantısını seviyor

ExpressVPN kullanıcı tavsiyeleri.

ExpressVPN, internette daha fazla esneklik ve koruma sağlamak için sorunsuz, hızlı ve son derece güvenilir bir deneyim sunuyor.

Stephen
ExpressVPN kullanıcı tavsiyeleri.

Genel olarak, hızlı ve güvenilir bir VPN hizmetine ihtiyaç duyan herkese ExpressVPN'i şiddetle tavsiye ederim. Mükemmel gizlilik koruması, harika bir hız ve olağanüstü müşteri desteği sunuyor.

Jerry
ExpressVPN kullanıcı tavsiyeleri.

ExpressVPN hakkında en iyi şey, VPN kullandığınızı gerçekten fark etmeyecek olmanızdır; siz etkinleştirin de gerisini o halleder.

Alf
ExpressVPN Edinin
Harika 23175 değerlendirmede 5 üzerinden 4.6 puan aldı

Firefox için VPN eklentisiyle ExpressVPN'in sunucu ağına erişin

Dünyanın her yerinden 105 ülkedeki VPN proxy sunucularına bağlanın.

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