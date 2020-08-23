Firefox için en iyi VPN uzantısını edinin
Windows, Mac ve Linux ile uyumludur
ExpressVPN edindiniz mi? Firefox uzantısını hemen indirin.
3 kolay adımda VPN Firefox uzantısı nasıl kurulur
1. Adım
ExpressVPN edinin, uygulamayı bilgisayarınıza indirin ve giriş yapın.
2. Adım
Firefox tarayıcınıza ExpressVPN tarayıcı uzantısını ekleyin.
3. Adım
VPN'i açın ve gelişmiş güvenlik ve gizlilikle gezinin.
Firefox için ExpressVPN eklentisi: Özellikler
Kullanımı kolay
VPN korumasını doğrudan tarayıcınızın penceresinden anında etkinleştirin. Tek tıkla trafiğinizi şifreleyin.
Çok dilli arayüz
İngilizce ilk tercihiniz değil mi? Firefox için ExpressVPN 16 farklı dilde kullanılabilir.
WebRTC engelleme
Web sitelerinin gerçek konumunuzu ve IP adresinizi öğrenmelerini engelleyerek gizliliğinizi korur.
Konum gizleme
Bağlı olduğunuz VPN konumunun IP adresi ile eşleştirmek için Firefox'da konum verilerinizi ayarlar.
EFF tarafından desteklenen HTTPS Everywhere
ExpressVPN bağlı olmadığında bile, sizi otomatik olarak ziyaret ettiğiniz sitelerin daha güvenli HTTPS versiyonuna yönlendirir.
Koyu mod
Firefox tarayıcı uzantısı, gözleri yormayan bir renk teması seçeneği olan koyu modu içermektedir.
Video: Bizi koyu modda deneyin
ExpressVPN vs. Ücretsiz Firefox VPN'leri
Ücretsiz VPN uzantıları her ne kadar Firefox'ta gezinmek için ucuz bir yöntemmiş gibi görünse de genellikle hız, güvenlik ve genel hizmet kalitesi açısından geride kalırlar. İşte burada, ExpressVPN gibi premium bir çözüm öne çıkar. Yüksek kaliteli VPN hizmetine yatırım yapmak, gelişmiş özellikleri ve Firefox'ta gezinme deneyiminiz için benzersiz sağlamlığı garanti eder.
Bir premium Firefox VPN uzantısı kullanmanın en iyi altı avantajı:
Çok yüksek hız
ExpressVPN'in Firefox tarayıcı uzantısı, beklediğiniz yüksek indirme oranlarından faydalanmak amacıyla hız için optimize edilmiştir. Firefox VPN'imizi indirdiğinizde sorunsuz bir şekilde video izleyin ve kesinti olmadan internette gezinin.
Eşsiz koruma
Süper hızlı bağlantı hızları, güçlü veri şifreleme, kill switch ve kolay sunucu değiştirme sayesinde, ExpressVPN Mozilla Firefox uzantısını kullanmak, aynı korumayı sağlamayan bir tarayıcı uzantısı kullanmaktan çok daha güvenlidir.
Kayıt tutmama politikası
Sizinle ilgili bir profil oluşturmak ve bunu en yüksek parayı verene satmak için aktivitenizi kullanma olasılığı olan bazı ücretsiz VPN'lerin aksine, ExpressVPN'in yenilikçi sunucu teknolojisi sıkı bir bağlantı kaydı veya aktivite kaydı tutmama politikamızı desteklemektedir.
Web sitelerine erişin
Hem güvenli bir çevrimiçi deneyim sağlayıp hem sitelere erişmenin en kolay yolu, bir premium VPN kullanmaktır. ExpressVPN, 105 ülkedeki dünya çapında sunucularla ve gizli, şifrelenmiş DNS kullanarak, Firefox'ta dilediğiniz zaman dilediğiniz yerden herhangi bir sitenin engelini kaldırmanızı sağlar.
Günün her saati destek
Destek ekibimize e-posta ve canlı sohbet üzerinden 7/24 ulaşabilirsiniz. Ayrıca, web sitemiz, Firefox kullanırken VPN deneyiminizden en iyi şekilde yararlanmanızı sağlayacak yardımcı makaleler, sıkça sorulan sorular ve sorun giderme kılavuzları dâhil olmak üzere, kapsamlı bir bilgi tabanı sunmaktadır.
Kusursuz şifreleme
Firefox'ta gönül rahatlığıyla gezinin. ExpressVPN, siz ve internet arasında 256-bit ile şifrelenen SSL korumalı tünel oluşturur. İSS'niz, kullandığınız indirme hizmetlerini göremez, bu nedenle de içeriğe bağlı olarak hızınızı veya ban genişliğinizi sınırlayamaz.
Ücretsiz VPN vs. ücretli Firefox VPN: Karşılaştırma
|Çoğu ücretsiz VPN
|Express VPN ExpressVPN
Sunucu konumuyla site engeli kaldırma
Aktivite kaydı yok, bağlantı kaydı yok
Tüm cihazlarınız için kullanımı kolay uygulamalar
7/24 müşteri desteği
%99.9 hizmet süresi
Ultra yüksek VPN hızları
Güçlü 256-bit AES şifreleme
Sınırsız bant genişliği ve sunucu değiştirme
Kill switch
Sıkça sorulan sorular
Ücretsiz Firefox proxy'si kullanmalı mıyım?
Hayır, ücretsiz bir Firefox proxy'si kullanmanız önerilmez. Çünkü ücretsiz proxy'ler genellikle hız, güvenlik, şifreleme ve genel hizmet kalitesi gibi önemli alanlarda eksiklikler barındırır. Bu da standart altı çevrimiçi deneyime neden olabilir.
Ayrıca ücretsiz proxy'lerle ilişkili hedeflenmiş reklamlar ekleme, tarama geçmişinizi kaydetme, bant genişliğinizi çalma ve hatta kullanıcı adı ve şifreleri gibi hassas bilgileri kaydetme gibi riskler bulunmaktadır. Bunun yerine, optimize bağlantılar, gelişmiş güvenlik özellikleri ve benzersiz sağlamlık için ExpressVPN gibi bir premium VPN uzantısına yatırım yapın.
VPN ile Firefox'ta nasıl gezinirim?
VPN ile Firefox'ta gezinmenin iki yöntemi bulunuyor:
1. VPN uygulaması kullanmak:
Cihazınıza ExpressVPN uygulamasını indirin ve yükleyin.
Uygulamayı açın ve bir sunucuya bağlanın.
Firefox'u açın ve gezinmeye başlayın.
2. VPN tarayıcı uzantısı kullanmak:
ExpressVPN uygulamasını cihazınıza yükledikten sonra, Firefox için ExpressVPN tarayıcı uzantısını indirin.
Araç çubuğundaki ExpressVPN uzantı simgesine tıklayın ve bağlan butonuna tıklayın.
Firefox artol trafiğinizin tamamını seçtiğiniz VPN sunucusu üzerinden yönlendirecek.
Firefox VPN'imin çalıştığını nasıl anlarım?
Firefox VPN'inizin çalışıp çalışmadığını kontrol etmenin en basit yöntemi, VPN açıkken ve kapalıyken arama çubuğunda "IP adresim ne" araması gerçekleştirmektir. VPN kullandığınızda IP adresinizin değiştiğini göreceksiniz.
Firefox için en iyi VPN uzantısını nasıl seçerim?
105 ülkede sunucular, sınıfında en iyi şifreleme ve en az bekleme süresi sunan ultra yüksek hızlar ile ExpressVPN, en iyi ve en güvenilir Firefox uzantısıdır.
ExpressVPN'in neden en iyi VPN hizmeti olduğu hakkında daha fazlasını öğrenin.
VPN tarayıcı uzantısına neden ihtiyacım olur?
Firefox, varolan tarayıcılar arasında en güvenli ve güvenilir tarayıcılardan biri olarak değerlendirilir. Ancak hiçbir bağlantı %100 güvenli değildir.
Firefox için ExpressVPN uzantısı, ExpressVPN uygulamanız için bir uzaktan kumanda gibi çalışır ve doğrudan araç çubuğunuzdan bağlanmanızı, bağlantıyı sonlandırmanızı, konum değiştirmenizi ve diğer ayarları değiştirmenizi kolaylaştırır. Ancak tek faydası bu değildir.
Uzantı ayrıca herhangi bir VPN'in tek başına sunabileceğinin ötesinde, WebRTC engelleme ve konum gizleme gibi ek gizlilik ve güvenlik özellikleri sunar. Örneğin, tarayıcınızda video izlemeye çalışırken bir hata görüyorsanız uzantıyı kullanmak sorunu genellikle çözecektir.
Firefox'ta VPN'i nasıl etkinleştiririm?
Mac, Windows ve Linux uygulamalarını kullanarak cihazınızdan ExpressVPN'e bağlanırsanız Firefox kullanırken VPN'in gizlilik ve güvenlik faydalarını zaten elde edersiniz. Ancak tarayıcı uzantısının (WebRTC engelleme, konum gizleme ve HTTPS Everywhere gibi) ek avantajlarından faydalanmak için şu adımları izleyin:
Henüz yapmadıysanız ExpressVPN'e abone olun.
Firefox için ExpressVPN uzantısını indirin.
ExpressVPN uzantısı simgesine tıklayın ve bağlanmak için Aç Butonu'na tıklayın.
Google bir VPN kullanınca sizi takip edebilir mi?
Evet, internette gezinirken Google hesabınıza giriş yapmışsanız VPN kullanırken Google sizi takip edebilir. Google Chrome için VPN eklentisi IP adresinizi gizler ve tüm verilerinizi şifreler ancak yine de aktiviteniz Google hesabınıza bağlı olacaktır. Bunu önlemek için web'de gezinirken Gizli modu kullanmayı değerlendirin.
ExpressVPN Google Chrome uzantısı güvenli mi?
Evet, en başta gizlilik düşünülerek tasarlandığından dolayı, ExpressVPN Google Chrome tarayıcı uzantısını kullanmak güvenlidir. Süper yüksek bağlantı hızları, güçlü veri şifreleme, kill switch ve kolay sunucu değişitme sayesinde, ExpressVPN Google Chrome uzantısını kullanmak aynı koruma özelliklerine sahip olmayan ücretsiz bir tarayıcı eklentisi kullanmaktan çok daha güvenlidir.
ExpressVPN Google Chrome tarayıcı uzantısı ayrıca tam özellikli VPN uygulamasını kontrol ettiğinden dolayı benzersizdir. Bu demek oluyor ki VPN, yalnızca tarayıcınızdan geçen aktiviteniz yerine çevrimiçi aktivitenizin tamamını korur.
VPN tarama geçmişimi gizler mi?
Tarama geçmişiniz genellikle tarayıcınızda saklanır. VPN kullanmak bunu değiştirmez, ancak Firefox'ta bu türdeki kaydı devre dışı bırakabilir ve şimdiye kadar toplanan tüm geçmiş verilerini silebilirsiniz.
Tarama geçmişiniz; internet servis sağlayıcınız veya Wi-Fi operatörünüz gibi, internet bağlantınızı izleyen başkaları tarafından da ortaya çıkarılabilir. ExpressVPN, cihazınız ile ExpressVPN sunucuları arasındaki tüm verileri şifreler ve İSS'nin veya kötü amaçlı Wi-Fi ağının ziyaret ettiğiniz siteleri kayıt altına almasını imkânsız hâle getirir.
Tarama geçmişi ile arama geçmişinin aynı şey olmadığını unutmayın. Google'da oturum açtıysanız ve Google arama motorunu kullanıyorsanız bu aramalar VPN kullansanız bile kaydedilir. (Google arama geçmişinizi nasıl sileceğinizi öğrenin.)
Firefox için ExpressVPN uzantısının güvenli olduğunu nasıl anlarım?
Güvenlik, ExpressVPN'de yaptıklarımızın en başında gelmektedir. Uygulamalarımızı ve sistemlerimizi en yüksek gizlilik ve güvenlik seviyesi sunmaları için tasarlamakla kalmayıp, aynı zamanda güvenlik iddialarımızı doğrulamak için bağımsız denetçilerden düzenli bir şekilde hizmet alıyoruz. Bu, kullanıcıların sistemlerimize onları korumak için güvenip güvenmeyeceklerini bilmeleri için en iyi yöntemlerden biridir. Denetimlerin tam listesini görün ve raporları okuyun.
Müşteriler ExpressVPN Firefox tarayıcı uzantısını seviyor
ExpressVPN, internette daha fazla esneklik ve koruma sağlamak için sorunsuz, hızlı ve son derece güvenilir bir deneyim sunuyor.
Genel olarak, hızlı ve güvenilir bir VPN hizmetine ihtiyaç duyan herkese ExpressVPN'i şiddetle tavsiye ederim. Mükemmel gizlilik koruması, harika bir hız ve olağanüstü müşteri desteği sunuyor.
ExpressVPN hakkında en iyi şey, VPN kullandığınızı gerçekten fark etmeyecek olmanızdır; siz etkinleştirin de gerisini o halleder.
Firefox için VPN eklentisiyle ExpressVPN'in sunucu ağına erişin
Dünyanın her yerinden 105 ülkedeki VPN proxy sunucularına bağlanın.