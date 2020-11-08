Microsoft Edge için en iyi VPN uzantısı
Windows, Mac ve Linux ile uyumludur
ExpressVPN'iniz var mı? Edge uzantısını hemen indirin.
ExpressVPN Microsoft Edge uzantısı: Özellikler
Güçlü VPN şifrelemesi ile 2023'te güvenli bir şekilde çevrimiçi olun. Konumunuzu değiştirin ve ExpressVPN uygulamasını Microsoft Edge tarayıcınızdan kontrol edin.
Kullanımı kolay
Artırılmış çevrimiçi gizlilikten ve engellenen herhangi bir web sitesine erişim özgürlüğünden birkaç dakika uzaktasınız. Doğrudan Microsoft Edge tarayıcı pencerenizden VPN korumasını açın. ExpressVPN uygulamaları, ağa bağlanmayı herkes için kolaylaştırır.
Çok dilli arayüz
Çevrimiçi gizlilik ve güvenlik, hangi dili konuşursanız konuşun temel haklardandır. Bu nedenle Microsoft Edge VPN uzantımız sayısı gittikçe artan 17 dilde mevcuttur.
WebRTC engelleme
Web sitelerinin gerçek IP adresinizi ve konumunuzu keşfetmesini engelleyerek gizliliğinizi koruyun. Bazı uygulamalar, VPN kullanırken bile gerçek IP'nizi ortaya çıkarabilecek WebRTC sızıntılarına eğimlidir. ExpressVPN Edge VPN uzantısı, WebRTC'yi engelleyerek bunu önler. Kolayca konumunuzu gizleyin, kimliğinizi koruyun ve güvenli bir internet deneyiminin keyfini çıkarın.
Çok yüksek hızlar
ExpressVPN'in Microsoft Edge tarayıcı uzantısı, beklediğiniz hızlı indirme oranlarının keyfini çıkarabilmeniz için hız için optimize edilmiştir. VPN Edge uzantımızı indirerek kesintisiz video izleyin ve çevrimiçi gezinin.
Konum gizeleme
Bulunduğunuz yeri kendinize saklayın ve ExpressVPN Edge uzantısını kullanarak gönül rahatlığıyla gezinin. ExpressVPN sunucu konumlarından herhangi birine bağlandığınızda, farklı bir IP adresi alırsınız ve kendinizi farklı bir ülkedeymiş gibi gösterebilirsiniz. Konuma dayalı fiyat ayrımcılığından kaçının ve kimliğinizin gizli kalmasına yardımcı olun.
Video: Koyu modu deneyin
VPN Edge tarayıcı uzantımız, gözleri yormayan bir renk teması seçeneği olan koyu modu içerir.
SSS: Microsoft Edge VPN
Neden bir VPN tarayıcı uzantısına ihtiyacım var?
Edge için ExpressVPN uzantısı ExpressVPN uygulamanız için uzaktan kumanda gibi çalışır ve doğrudan araç çubuğundan bağlanmayı, bağlantıyı sonlandırmayı, konum değiştirmeyi ve diğer ayarları değiştirmeyi kolaylaştırır. Ancak tek faydası bu değil.
Bu uzantı ayrıca WebRTC engelleme ve konum gizleme gibi her VPN'in sunamayacağı ek gizlilik ve güvenlik özellikleri sunar. Örneğin, tarayıcınızda video izlemeye çalışırken bir hata görüyorsanız, bu uzantıyı kullanmak genellikle bu sorunu giderecektir.
VPN'i Edge üzerinde nasıl etkinleştirebilirim?
Mac, Windows ve Linux için uygulamaları kullanarak cihazınızdan ExpressVPN'e bağlandığınızda, Edge üzerinde VPN'in gizlilik ve güvenlik faydalarını zaten edinirsiniz. Ancak tarayıcı uzantısının ek faydalarını (WebRTC engelleme, konum gizleme ve HTTPS Everywhere gibi) edinmek için şu adımları takip edin:
Henüz abone olmadıysanız ExpressVPN'e abone olun.
Edge için ExpressVPN tarayıcı uzantısını indirin.
ExpressVPN uzantı simgesine tıklayın ve bağlanmak için Aç Butonu'na tıklayın.
ExpressVPN Microsoft Edge uzantısı güvenli mi?
Evet. ExpressVPN Microsoft Edge tarayıcı uzantısı, güvenlik ön planda tutularak oluşturulmuş tam özellikli ExpressVPN uygulamasını kontrol eder. Çok yüksek bağlantı hızları, güçlü veri şifreleme, kill switch, kolay sunucu değiştirme ve daha fazlasıyla ExpressVPN, güçlü güvenliğin yanı sıra üstün bir deneyim de sunar.
VPN tarama geçmişimi gizler mi?
Tarama geçmişiniz genellikle tarayıcınızda saklanır. Microsoft Edge VPN kullanmak bunu değiştirmez. Ancak Edge'de tarama verilerinizi silebilirsiniz.
Ayrıca tarama geçmişiniz; internet servis sağlayıcınız veya Wi-Fi yöneticiniz gibi, internet bağlantınızı takip eden diğer kişiler tarafından görüntülenebilir. ExpressVPN, cihazınız ve ExpressVPN sunucuları arasındaki tüm verileri şifreler ve böylece İSS'nin veya kötü amaçlı bir Wi-Fi'ın ziyaret ettiğiniz siteleri kaydetmelerini imkansız hâle getirir.
Tarama geçmişiniz ile arama geçmişinizin farklı olduğunu unutmayın. Google'a giriş yaptıysanız ve arama motorunu kullandıysanız bu aramalar VPN kullansanız bile kaydedilir. (Google arama geçmişinizi nasıl sileceğinizi öğrenin.)
Microsoft Edge dahili VPN'e sahip mi?
Microsoft Edge'in yerleşik VPN'ine Edge Secure Network adı verilir. Bu uygulama cihazınız ile internet arasındaki trafiği şifreleyerek temel koruma sağlar, fakat premium VPN'in özelliklerini içermez.
Yerleşik Microsoft Edge VPN iyi midir?
Microsoft Edge'in yerleşik VPN'i (Edge Secure Network), Edge tarayıcı kullanıcıları için temel koruma sağlarken standart bir VPN'den ayrılan önemli farkları vardır. İlk olarak, yanıltıcı konum sağlamaz. İkincisi, kullanıcılar bant genişliği için ayda 1 GB ücretsiz veri ile sınırlıdır.
Microsoft Edge'de nasıl VPN kullanırım?
Microsoft Edge için ExpressVPN uzantısının güvenli olduğunu nasıl anlarım?
Güvenlik, ExpressVPN'de yaptıklarımızın en başında gelir. Yalnızca yüksek gizlilik ve güvenlik seviyesi sunacak uygulamalar ve sistemler geliştirmekle kalmayıp, aynı zamanda güvenlik iddialarımızı doğrulamaları için bağımsız denetçilerle çalışıyoruz. Bu, kullanıcılarımızın hizmetlerimizin onları koruyup korumadığını öğrenmeleri için en iyi yöntemlerden biridir. Denetimlerin tam listesine göz atın ve ayrıntılı raporları okuyun.
Kullanıcılar Microsoft Edge için ExpressVPN uygulamasını seviyor
Hızı harika ve müşteri hizmeti mükemmel. Kullanıcı dostu arayüz ve kullanımı kolay. Kesinlikle önerilir.
ExpressVPN'in kurulumu ve kullanımı çok basit, hem de 30 günlük para iade garantisi var. Yüklemesi oldukça kolay.
ExpressVPN'i seviyorum, her şey olması gerektiği gibi çalışıyor ve hatta aptalca bir sorum destek ekibi tarafından hızlı ve çok dostane bir şekilde cevaplandı. Çok seviyorum!
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