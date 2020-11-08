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Microsoft Edge için en iyi VPN uzantısı

Microsoft Edge VPN uzantısıyla çevrimiçi aktivitenizi kolay bir şekilde koruyun

Windows, Mac ve Linux ile uyumludur

ExpressVPN EdininUzantıyı indirin

ExpressVPN'iniz var mı? Edge uzantısını hemen indirin.

Microsoft Edge için VPN'in özellikleri.

ExpressVPN Microsoft Edge uzantısı: Özellikler

Güçlü VPN şifrelemesi ile 2023'te güvenli bir şekilde çevrimiçi olun. Konumunuzu değiştirin ve ExpressVPN uygulamasını Microsoft Edge tarayıcınızdan kontrol edin.

Kullanımı kolay

Artırılmış çevrimiçi gizlilikten ve engellenen herhangi bir web sitesine erişim özgürlüğünden birkaç dakika uzaktasınız. Doğrudan Microsoft Edge tarayıcı pencerenizden VPN korumasını açın. ExpressVPN uygulamaları, ağa bağlanmayı herkes için kolaylaştırır.

Çok dilli arayüz

Çevrimiçi gizlilik ve güvenlik, hangi dili konuşursanız konuşun temel haklardandır. Bu nedenle Microsoft Edge VPN uzantımız sayısı gittikçe artan 17 dilde mevcuttur.

WebRTC engelleme

Web sitelerinin gerçek IP adresinizi ve konumunuzu keşfetmesini engelleyerek gizliliğinizi koruyun. Bazı uygulamalar, VPN kullanırken bile gerçek IP'nizi ortaya çıkarabilecek WebRTC sızıntılarına eğimlidir. ExpressVPN Edge VPN uzantısı, WebRTC'yi engelleyerek bunu önler. Kolayca konumunuzu gizleyin, kimliğinizi koruyun ve güvenli bir internet deneyiminin keyfini çıkarın.

Çok yüksek hızlar

ExpressVPN'in Microsoft Edge tarayıcı uzantısı, beklediğiniz hızlı indirme oranlarının keyfini çıkarabilmeniz için hız için optimize edilmiştir. VPN Edge uzantımızı indirerek kesintisiz video izleyin ve çevrimiçi gezinin.

Konum gizeleme

Bulunduğunuz yeri kendinize saklayın ve ExpressVPN Edge uzantısını kullanarak gönül rahatlığıyla gezinin. ExpressVPN sunucu konumlarından herhangi birine bağlandığınızda, farklı bir IP adresi alırsınız ve kendinizi farklı bir ülkedeymiş gibi gösterebilirsiniz. Konuma dayalı fiyat ayrımcılığından kaçının ve kimliğinizin gizli kalmasına yardımcı olun.

ExpressVPN Edinin

Video: Koyu modu deneyin

VPN Edge tarayıcı uzantımız, gözleri yormayan bir renk teması seçeneği olan koyu modu içerir.

ExpressVPN tarayıcı uzantısının koyu modu

SSS: Microsoft Edge VPN

Neden bir VPN tarayıcı uzantısına ihtiyacım var?
VPN'i Edge üzerinde nasıl etkinleştirebilirim?
ExpressVPN Microsoft Edge uzantısı güvenli mi?
VPN tarama geçmişimi gizler mi?
Microsoft Edge dahili VPN'e sahip mi?
Yerleşik Microsoft Edge VPN iyi midir?
Microsoft Edge'de nasıl VPN kullanırım?
Microsoft Edge için ExpressVPN uzantısının güvenli olduğunu nasıl anlarım?

Kullanıcılar Microsoft Edge için ExpressVPN uygulamasını seviyor

ExpressVPN kullanıcı tavsiyeleri.

Hızı harika ve müşteri hizmeti mükemmel. Kullanıcı dostu arayüz ve kullanımı kolay. Kesinlikle önerilir.

Caro
ExpressVPN kullanıcı tavsiyeleri.

ExpressVPN'in kurulumu ve kullanımı çok basit, hem de 30 günlük para iade garantisi var. Yüklemesi oldukça kolay.

SB
ExpressVPN kullanıcı tavsiyeleri.

ExpressVPN'i seviyorum, her şey olması gerektiği gibi çalışıyor ve hatta aptalca bir sorum destek ekibi tarafından hızlı ve çok dostane bir şekilde cevaplandı. Çok seviyorum!

Jeremy
Harika 23175 değerlendirmede 5 üzerinden 4.6 puan aldı

Neden ExpressVPN'i seçmelisiniz?

Daha fazla VPN konumu

Microsoft Edge tarayıcınızı 105 ülkedeki sunucu konumlarından oluşan devasa ağa bağlayın.

Hız için optimize edildi

ExpressVPN mümkün olan en yüksek hızları sağlamak için sunucularını sürekli olarak optimize eder.

Üstün bağlantı güvenirliği

Dünyanın neresinde olursanız olun, sektör lideri bağlantı stabilitesinin ve güvenilirliğinin keyfini çıkarın.

Network Lock kill switch

VPN bağlantınız beklenmedik bir şekilde koparsa verilerinizi korumak amacıyla Network Lock internet trafiğinizi engeller.

Sınıfının en iyisi şifreleme

Sınıfının en iyisi AES 256-bit şifreleme ile tüm verilerinizi güvenceye alın ve koruyun.

Gelişmiş sızıntı koruması

Güçlü sızıntı önleme, varsayılan olarak etkinleştirilmiştir. Bu da gizliliğinizin ve güvenliğinizin sağlam kalmasını sağlar.

TrustedServer teknolojisi

Gizlilik korumalarını doğrulamak için denetlenen TrustedServer, güvenlik için yeni bir standart belirler.

İSS yavaşlatmasını yenin

Microsoft Edge için ExpressVPN, İSS yavaşlatmasını atlamanızı ve video yüklemeye elveda demenizi sağlar.

Her yerden içerik

Çalışmak, video izlemek ve oyun oynamak için ihtiyaç duyduğunuz tüm uygulamalara ve hizmetlere erişin.

Canlı sohbet desteği

Herhangi bir cihaz için ExpressVPN hakkında sorunuz varsa günün her saati Destek ile İletişime Geçin.

Çok dilli arayüz

İngilizce ilk tercihiniz değil mi? ExpressVPN'i diğer 17 dilden herhangi birinde deneyin.

Bağımsız olarak denetlenir

Üçüncü taraf denetlemeleri, uygulamalarımızın ve sistemlerimizin titiz testlerden geçmesi yoluyla güvenlik iddialarımızı doğrular.

Microsoft Edge VPN uzantısıyla ExpressVPN'in sunucu ağına bağlanın

Dünyanın her yerinden 105 ülkede yer alan VPN proxy sunucularına erişin.

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