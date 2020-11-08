Edge için ExpressVPN uzantısı ExpressVPN uygulamanız için uzaktan kumanda gibi çalışır ve doğrudan araç çubuğundan bağlanmayı, bağlantıyı sonlandırmayı, konum değiştirmeyi ve diğer ayarları değiştirmeyi kolaylaştırır. Ancak tek faydası bu değil.

Bu uzantı ayrıca WebRTC engelleme ve konum gizleme gibi her VPN'in sunamayacağı ek gizlilik ve güvenlik özellikleri sunar. Örneğin, tarayıcınızda video izlemeye çalışırken bir hata görüyorsanız, bu uzantıyı kullanmak genellikle bu sorunu giderecektir.