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En iyi anonim VPN koruması

ExpressVPN'in temel misyonu, müşterilerinin interneti özel ve güvenli bir şekilde kullanmalarını sağlamaktır. Gizliliğinizi korumak için kendimizi adamakla beraber, topladığımız ve toplamadığımız bilgiler konusunda da şeffafız. Ve bağımsız denetçilerin ve kişilerin gizlilik politikamızı ve teknolojimizi incelemeye davet ediyoruz.

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Bağlantı ve aktivite kayıtlarını içeren bir klasör üzerinde kırmızı "hayır" sembolü.

ExpressVPN aşağıdakilerin kaydını TUTMAZ ve HİÇBİR ZAMAN TUTMAYACAK:

  • IP adresleri (kaynak veya VPN)

  • Tarama geçmişi

  • Trafiğin varış noktası veya metaveri

  • DNS sorguları

Hassas bilgileri kategorik olarak göz önünden kaldırmak için uygulamalarımızı ve VPN sunucularımızı dikkatli bir şekilde düzenledik. Sonuç olarak, ExpressVPN var olmayan müşteri verilerini hiçbir zaman sağlamak zorunda kalmaz.

ExpressVPN neyi toplar ve neden toplar:

Gizlilik Politikası‘nda özetlendiği gibi, ExpressVPN hizmetimizi kullanımınız hakkında en az bilgiyi toplar:

  • Uygulamalar ve başarıyla aktifleştirilen uygulama sürümleri

  • VPN hizmetine bağlanılan tarihler (saatler değil)

  • VPN sunucu konumu seçimi

  • Günlük transfer edilen toplam veri miktarı (MB cinsinden)

Yukarıdaki hiçbir veri ExpressVPN veya başka herhangi birinin belirli ağ aktivitesini veya hareketini bir kişi ile eşleştirmesini sağlamaz. Bir müşterinin VPN hizmetimizden nasıl faydalandığı gibi, sahip olmadığımız veriler ile ilgili sorulara cevap veremeyiz.

ExpressVPN neden bir bilgi toplama ihtiyacı duyar?

  • ExpressVPN uygulamaları ile ilgili teknik sorunları gidermek için

  • Müşterilere teknik destek sağlamak, bağlantı problemlerini belirlemek, ve hizmetimizin nasıl kullanılması gerektiği hakkında ülkelere özel tavsiyelerde bulunmak için

  • ExpressVPN mühendislerinin ağ sorunlarını belirlemesi ve çözmesi için

ExpressVPN aynı zamanda hız testi verileri, bağlantı hataları ve çökme raporları gibi anonimleştirilmiş analiz verilerini toplar. Bu hata bulma raporlarının kişisel kullanıcılar ile bir bağı YOKTUR çünkü uygulamalarımızı hangi kullanıcının hangi veriyi gönderdiğini hiçbir zaman bilmemeleri için tasarladık. Bu verileri göndermeyi isteyip istemediğinizi herhangi bir ExpressVPN uygulamasının ayarlar menüsünden belirtebilirsiniz.

ExpressVPN şunları toplamaz ve hiçbir zaman toplamayacak:

ExpressVPN kullanıcılarımızın hiçbir aktivite kaydını ve bağlantı kaydını tutmaz. Bu, şu anlama gelmektedir:

  • Aktivite kaydı yok. ExpressVPN ziyaret ettiğiniz web sitelerini görmez veya kaydetmez. Trafiğinizin varış yerini veya trafiğinizin içeriğini hiçbir zaman kaydetmeyiz, ve ek gizlilik ve anonimlik için her VPN sunucusunda kendi özel, şifrelenmiş DNS‘imizi kullanırız.

  • Bağlantı kaydı yok. ExpressVPN hiçbir zaman bağlantı zaman bilgisi, oturum süresi, kaynak IP adresiniz, veya VPN'e bağlandığınızda bilgisayarınızın aldığı ExpressVPN IP adresini hiçbir zaman kaydetmez.

ExpressVPN gizliliğinizi ciddiye alıyor.

Gizliliğinize bağlılığımız, hassas bilgileri hiçbir zaman saklamadığımız ve hem aktivite kayıtlarını hem de bağlantı kayıtlarını ortadan kaldırdığımız anlamına gelmektedir. Sistemlerimiz, müşterilerin hizmetimizden nasıl faydalandıklarını BİLMEMEK üzerine inşa edilmiştir. ExpressVPN “Hangi kullanıcılar belirli bir IP adresine belirli bir zamanda bağlıydı?” veya “Hangi kullanıcılar belirli bir web sitesine bağlandı?” gibi sorulara cevap veremez çünkü bu hassas bilgilere hiçbir zaman sahip olmayız.

Diğer VPN sağlayıcıları gizlilik politikalarında fazla detaya girmeden “kayıt tutmuyoruz” iddiasında bulunurlar. Müşterilerinin uygulamalarını başarılı bir şekilde kullandıklarını biliyorlar mı? Aynı anda beşten fazla cihaz üzerinde kullanım için bir sınır koyabiliyorlar mı?

Bir sağlayıcı “hiçbir şeyi bilmediğini” iddia eder ancak neyi kaydedip neyi kaydetmedikleri hakkındaki basit sorulara cevap vermez ise, “sıfır kayıt” iddialarını sorgulamak mantıklı olur. Ne yazık ki çoğu sağlayıcı, VPN kullanıcıları için en önemli şey olan gizlilik konusunda şeffaflıktan yoksundur.

Tarayıcı geçmişini gösteren bir tarayıcı sekmesi üzerindeki kırmızı "hayır" sembolü.

ExpressVPN müşterilerimizin gizliliğini korumak amacıyla, sadece yüksek derecede güvenilir bir VPN hizmeti sağlamak için gereken minimum bilgileri tutmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen ExpressVPN'in Gizlilik Politikası‘nı inceleyin. Ek olarak, PwC'nin bağımsız denetim profesyonelleri kodumuzu enine boyuna inceledi ve VPN sunucularımızın, aktivite kaydı veya bağlantı kaydı tutmama ile ilgili politikamız dahil olmak üzere, gizlilik politikamız ile uyumlu olup olmadığını doğrulamak için ekip üyelerimiz ile görüşmelerde bulundu. Bu denetim ayrıca TrustedServer teknolojisinin tanımladığımız gibi çalışıp çalışmadığını da denetledi. Bağımsız denetim raporu hakkında daha fazlasını öğrenin.

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ExpressVPN dijital haklar mücadelesini destekliyor

ExpressVPN dünya üzerindeki herkes için özel, anonim VPN hizmeti sunmak için değil, aynı zamanda gizlilik ülküsünü desteklemek için kendini adamıştır.

ExpressVPN gizliliğinizi korumak için kendini adamıştır.

Dijital özgürlük savunucuları

ExpressVPN aşağıdaki kar amacı gütmeyen dijital gizlilik savunuculuğu gruplarının gururlu bir mali destekçisidir:

Gizlilik bir ayrıcalık değildir; evrensel bir insan hakkıdır. ExpressVPN Blog‘dan dijital gizlilik ve bilgi güvenliği hakkında daha fazlasını öğrenebilirsiniz.

İVA merkezli off-shore VPN

ExpressVPN İngiliz Virgin Adaları (İVA) merkezlidir. İVA kanunları ABD veya Avrupa kanunlarından daha çok gizlilik ve anonimlik sağlar ve bu, ExpressVPN'i ideal off-shore VPN yapar.

İVA hakkında daha fazlasını öğrenin.

Gizliliğiniz korunmasız! ExpressVPN ile gizliliğinizi geri kazanın
Gizliliğiniz korunmasız! ExpressVPN ile gizliliğinizi geri kazanın

Her cihaz için özel VPN uygulamaları

ExpressVPN her cihaz için kullanımı kolay uygulamalara ve favori tarayıcılarınız için VPN eklentilerine sahiptir:

Windows için VPN
Mac için VPN
iOS için VPN
Android için VPN
Yönlendiriciler için VPN
Linux için VPN
Chrome eklentisi
Firefox eklentisi

Diğer birçok cihaz ve platform için el ile yapılandırmalar ve kurulum öğreticilerine göz atın.

ExpressVPN uygulamaları, hassas bilgilerinizin kaydının tutulması hakkında endişe duymadan herkesin hızlı, özel bir internet bağlantısından faydalanmasını kolaylaştırır.

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Güçlü şifreleme verilerinizi ve iletişimlerinizi korur

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Tarayıcıdaki kilidi anahtarla açan kadın.
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Güvenlik ve gizlilik
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VPN SSS
VPN nedir? Neden VPN için para ödemelisiniz? Proxy vs VPN VPN tüneli nedir? Ev VPN'i vs İşletme VPN'i VPN vs uzak masaüstü VPN kullanmak kolay mı? Yeni başlayanlar için VPN
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PARA İADE GARANTİSİ

Bağlantı veya aktivite kaydı tutmayan bir VPN'e mi ihtiyacınız var?

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ExpressVPN'in hızlı, özel, anonim VPN hizmetinden herhangi bir nedenle memnun kalmazsanız, 30 gün içinde destek ile iletişime geçebilir ve paranızın tamamını geri alabilirsiniz. İşte bu kadar basit.

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