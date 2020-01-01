En iyi anonim VPN koruması

ExpressVPN gizliliğinizi ciddiye alıyor.

Gizliliğinize bağlılığımız, hassas bilgileri hiçbir zaman saklamadığımız ve hem aktivite kayıtlarını hem de bağlantı kayıtlarını ortadan kaldırdığımız anlamına gelmektedir. Sistemlerimiz, müşterilerin hizmetimizden nasıl faydalandıklarını BİLMEMEK üzerine inşa edilmiştir. ExpressVPN “Hangi kullanıcılar belirli bir IP adresine belirli bir zamanda bağlıydı?” veya “Hangi kullanıcılar belirli bir web sitesine bağlandı?” gibi sorulara cevap veremez çünkü bu hassas bilgilere hiçbir zaman sahip olmayız.

Diğer VPN sağlayıcıları gizlilik politikalarında fazla detaya girmeden “kayıt tutmuyoruz” iddiasında bulunurlar. Müşterilerinin uygulamalarını başarılı bir şekilde kullandıklarını biliyorlar mı? Aynı anda beşten fazla cihaz üzerinde kullanım için bir sınır koyabiliyorlar mı?

Bir sağlayıcı “hiçbir şeyi bilmediğini” iddia eder ancak neyi kaydedip neyi kaydetmedikleri hakkındaki basit sorulara cevap vermez ise, “sıfır kayıt” iddialarını sorgulamak mantıklı olur. Ne yazık ki çoğu sağlayıcı, VPN kullanıcıları için en önemli şey olan gizlilik konusunda şeffaflıktan yoksundur.