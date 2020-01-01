İnternet gizliliğinizi sağlayın

Bir ExpressVPN hesabına sahip olduğunuzda, herkese açık Wi-Fi bağlantı noktalarına kolayca—ve gönül rahatlığı ile—bağlanın. Bu hizmet IP adresinizi ve verilerinizi üçüncü kişilerden saklar ve böylece İtalya, İngiltere veya ABD'de olsanız da güvenli bir şekilde gezinebilirsiniz. ExpressVPN, İtalya ve dünyanın her yerindeki aboneleri için güvenli, özel bir çevrimiçi deneyimi sağlamayı vadetmektedir.