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İtalya VPN Proxy Hizmeti

Hızlı, güvenli, risksiz İtalya VPN'i

İnternetinizi hemen korumak için İtalya'daki güvenilir sunucularımızı kullanın!

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VPN nasıl çalışır

ExpressVPN, nereye seyahat ederseniz edin, çevrimiçi olduğunuzda güvende hissetmenizi istiyor. ExpressVPN hizmetimiz, Roma'daki evinizde veya İtalya dışında olsanız da size gizliliğin yanı sıra gönül rahatlığı da sağlar.

Sanal Özel Ağımız (VPN) güvenilir çevrimiçi güvenlik ve gezinme özgürlüğü sağlar. Hizmetimiz İnternet Protokolü (IP) adresinizi maskeler, ve verilerinizi hareket halinde iken şifreler.

Ek olarak, ExpressVPN dünyanın neresinde olursanız olun en sevdiğiniz İtalyan içeriklerine erişmenizi sağlar. ExpressVPN kullandığınızda İnternet Servis Sağlayıcınız (İSS) sadece şifreli trafiği görebilir. Çevrimiçi aktivitelerinizin güvende olduğunu bilerek Milan'dan Capri'ye veya yurtdışına seyahat edin.

En sevdiğiniz İtalya içeriklerine erişin İtalya VPN Sunucusu

İnternet gizliliğinizi sağlayın

Bir ExpressVPN hesabına sahip olduğunuzda, herkese açık Wi-Fi bağlantı noktalarına kolayca—ve gönül rahatlığı ile—bağlanın. Bu hizmet IP adresinizi ve verilerinizi üçüncü kişilerden saklar ve böylece İtalya, İngiltere veya ABD'de olsanız da güvenli bir şekilde gezinebilirsiniz. ExpressVPN, İtalya ve dünyanın her yerindeki aboneleri için güvenli, özel bir çevrimiçi deneyimi sağlamayı vadetmektedir.

KONUM GİZLEME
IP GİZLEME
VERİ ŞİFRELEME
ANONİMLİK

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İtalya'da güvenli ve hızlı VPN

  Tüm cihazlarda çalışır

Windows, Mac, iOS, Android, Yönlendiriciler ve Linux.

  Hızlı, sınırsız ve güvenli

Sınırsız bant genişliği ve sunucu değiştirme!

  Günün her saati destek

Canlı Sohbet üzerinden haftanın 7 günü destek.

İtalya için bir VPN nasıl edinilir

ExpressVPN aboneliği Satın Alın

Cihazlarınıza uygulamaları indirin ve yükleyin.

Uygulama içinden sunucularımızdan birine bağlanın.

Diğer ülkeler için ExpressVPN

Kuzey ve Güney Amerika

Asya-Pasifik

Avrupa

Orta Doğu ve Afrika

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30 günlük para iade garantisi ile
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