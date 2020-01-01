Bant Genişliği Daraltması Nedir?

Daraltma, bir İnternet Servis Sağlayıcısının (İSS) ne izlemeye çalıştığınıza bağlı olarak, bilinçli olarak internetinizi yavaşlatmasıdır.

Yüksek bant genişliği isteyen HBO Go ve Netflix gibi video izleme servislerinin çoğalmasıyla, İSS'ler verilerinizi incelemeye ve bu servislerden gelen paketler belirlediklerinde indirme hızınızı yavaşlatmaya başladı. İSS'ler bunu ağlarındaki sıkışıklığı azaltmak için yaptıklarını iddia ediyorlar, ancak asıl gerçek daha karmaşık.

Bant Genişliği Daraltması Müşterilere Zarar Veriyor

Bazı İSS'ler ek verileri idare etme yeteneğine sahip olsa da, içerik sağlayıcıların trafiğini daraltmayı seçiyorlar çünkü aynı zamanda sahip oldukları çevrimiçi video kütüphaneleriyle bu hizmetlere rakiptirler. Bazı İSS'ler, yavaşlatmayı kaldırmak için Netflix'i bir ücret ödemeye zorladılar. Böylece İSS gerekli yükseltmeleri yapmaktan kaçındı. İSS'ler ve geniş bant sağlayıcıları arasındaki rekabet eksikliği, şirketlerin müşterilerine hızlı internet sunmak için yüksek bedeller ödetmesi anlamına gelir.

İnternet özgürlüğü ile ilgili diğer konular hakkında daha fazlasını öğrenin.