İSS Yavaşlatmasının Önüne Geçin ve İnternetinizi Hızlandırın
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Sorun giderme:
- YouTube videolarında yavaşlama mı farkettiniz?
- Netflix videolarının yüklenmesi çok mu uzun sürüyor?
- İSS'niz video trafiğinizi yavaşlatıyor mu?
- Yavaşlatma ve trafik alışverişi sorunlarının önüne geçmek için bir VPN kullanın.
Bant Genişliği Daraltması Nedir?
Daraltma, bir İnternet Servis Sağlayıcısının (İSS) ne izlemeye çalıştığınıza bağlı olarak, bilinçli olarak internetinizi yavaşlatmasıdır.
Yüksek bant genişliği isteyen HBO Go ve Netflix gibi video izleme servislerinin çoğalmasıyla, İSS'ler verilerinizi incelemeye ve bu servislerden gelen paketler belirlediklerinde indirme hızınızı yavaşlatmaya başladı. İSS'ler bunu ağlarındaki sıkışıklığı azaltmak için yaptıklarını iddia ediyorlar, ancak asıl gerçek daha karmaşık.
Bant Genişliği Daraltması Müşterilere Zarar Veriyor
Bazı İSS'ler ek verileri idare etme yeteneğine sahip olsa da, içerik sağlayıcıların trafiğini daraltmayı seçiyorlar çünkü aynı zamanda sahip oldukları çevrimiçi video kütüphaneleriyle bu hizmetlere rakiptirler. Bazı İSS'ler, yavaşlatmayı kaldırmak için Netflix'i bir ücret ödemeye zorladılar. Böylece İSS gerekli yükseltmeleri yapmaktan kaçındı. İSS'ler ve geniş bant sağlayıcıları arasındaki rekabet eksikliği, şirketlerin müşterilerine hızlı internet sunmak için yüksek bedeller ödetmesi anlamına gelir.
İnternet özgürlüğü ile ilgili diğer konular hakkında daha fazlasını öğrenin.
Trafik Alışverişi nedir?
Trafik Alışverişi, iki İnternet Servis Sağlayıcısının birbirine bağlanması ve trafik alışverişi yapmasıdır. Normal şartlar altında karşılıklı olarak yararlı olan bu durum, popüler bir video servisi (örneğin Netflix) bir sağlayıcıyı kararlaştırılmış trafik oranını aşmaya zorladığında, diğerinin sıkışıklığı görmezden gelmesine ve gerekli düzeltmeleri yapmayı reddetmesine yol açar.
Bu, İnternet Servis sağlayıcınızın sırf başka bir şirket ile trafik alışverişi sorununu çözmeyi reddetmesi sebebiyle ücretini ödediğiniz internet hızlarından mahrum kalmanız anlamına gelir.ExpressVPN Edinin
İSS Bant Genişliği Daraltmasını Baypas Etmenin En İyi Yolu Nedir?
İSS'niz bant genişliğinizi daraltıyorsa ve sağlayıcı değiştirmek bir seçenek değilse, en kolay çözüm VPN üzerinden bağlanmaktır. VPN, veya virtual private network (sanal özel ağ), internet trafiğinizi şifreler ve servis sağlayıcınızdan saklar. Veri paketlerini inceleyemezler, böylece kullandığınız servise bağlı olarak hızınızı yavaşlatamazlar. Sonuç ise kusursuz ve kesintisiz bir şekilde internetten video izlemektir.
VPN ile trafik alışverişi sorunları nasıl baypas edilir
VPN kullanmak aynı zamanda trafik alışverişi sorunlarından kaynaklanan sıkışıklık sorununu da giderir. Trafiğiniz, içeriğe üçüncü taraf İSS üzerinden erişmek yerine, sevdiğiniz içerikle aranızdaki en kısa ve en az sıkışık yolu tercih ederek özel bir ağ üzerinde hareket eder.
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