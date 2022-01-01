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Sırbistan VPN hizmeti

İnternetinizi bugün özgürleştirin

Güvenli, emniyetli ve güvenilir Sırbistan VPN'imizi deneyin. Sırbistan IP adresiyle bağlandığınızda internette sınırsız video izlemenin ve kısıtlama olmadan gezinmenin keyfini çıkarın.

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30 günlük para iade garantisi

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Sırbistan IP adresi nasıl alınır

1. Adım

ExpressVPN'e kaydolun

ExpressVPN'e kaydolun. Tüm planlar 30 günlük para iade garantisi içerir.

2. Adım

VPN indirmenin 2. adımı.

Birçok platformda mevcut olan ExpressVPN uygulamasını indirin.

3. Adım

Avrupa ve Afrika haritası VPN konumları.

Sırbistan'daki VPN sunucusu konumumuza bağlanın.

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Neden bir Sırbistan VPN sunucusu kullanmalısınız?

İçeriği her yerden izleyin: Erişimi temsil eden ve açık bir kapıya uzanan merdivenler.

Futbol ve diğer sporları, filmleri, eğlence programlarını ve daha fazlasını izleyin

ExpressVPN'in sağlam sunucu ağı Netflix, Hulu ve daha fazlasıyla* çalışır. Güvenli bir şekilde ve herhangi bir bant genişliği sınırlaması, veri kotası veya yavaşlatma olmadan evinizden rahatça izleyin.

Bağlantınızı şifreleyin: Şifrelemeyi ifade eden ve ışıklı bir ekranda rastgele karakterlerle değiştirilen rakamlar.

Bağlantınızı koruyun

ExpressVPN yalnızca IP adresinizi değiştirmez; aynı zamanda trafiğinizi güçlü şifreleme ile sarmalar. Bu, trafiğinizi, güvenilir olmayan herkese açık Wi-Fi ağlarında bile, çevrimiçi ne yaptığınızı görmek isteyen herkesten korur.

IP adresinizi gizleyin: IP adresini gizleyen saksı bitkileri.

Aktiviteniz sadece sizi ilgilendirir

ExpressVPN aktivite kaydı veya bağlantı kaydı tutmaz ve kendimiz geliştirdiğimiz TrustedServer teknolojisi her yeniden başlatmada sunuculardaki tüm verileri silerek sizi korur.

Sınırsız bant genişliği - Çeşitli cihazların üzerinde bir sonsuzluk sembolü.

Web'e engeli her yerden kaldırın

Dilediğiniz diziye, siteye veya hizmete erişmek için ABD, Avrupa veya 94 ülkedeki 160 sunucu konumunun birinden bir IP adresi edinin. Her yerden gizli bir şekilde ve yavaşlatma olmadan video izleyin.

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*ExpressVPN telif haklarını ihlal etmek amacıyla kullanılabilecek bir VPN hizmeti değildir. Ayrıntılar için ExpressVPN Hizmet Şartları'na ve içerik sağlayıcılarınızın Hizmet Şartları'na bakın.

PC, Mac, iPhone, Android ve daha fazlası için Sırbistan VPN'i

Kendinizi her yerde koruyun.

Çeşitli cihazları koruyan Sırbistan VPN.

Tek bir ExpressVPN aboneliği; PlayStation ve Xbox gibi oyun konsolları ve Apple TV ve Amazon Fire TV Stick gibi akıllı TV sistemleri dâhil olmak üzere, evinizdeki her cihaz için yazılım çözümleri içerir.

iOS için VPN
Mac için VPN
Android için VPN
Linux için VPN
Windows için VPN
Yönlendiriciler için VPN
Oyun konsolları için VPN
Akıllı TV sistemleri için VPN

En sevdiğiniz tarayıcılar için VPN uzantıları da mevcut

Chrome uzantısı
Firefox uzantısı
Edge uzantısı

Cihazınızı bulamadınız mı? Diğer birçok cihaz ve platform için mevcut şu manuel yapılandırma ve kurulum yönergelerine göz atın.

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Sıkça sorulan sorular

VPN'ler Sırbistan'da yasal mı?
Sırbistanda ücretsiz VPN kullanmalı mıyım?
Sırbistan'da VPN'i nasıl edinirim?
Sırbistan'da VPN kullanmalı mıyım?

Tüm ülkeler için ExpressVPN

ExpressVPN kullanıcıları, sayısı giderek artan 94 ülkedeki 160 sunucu konumuna bağlanabilirler. Bu VPN sunucusu konumlarına Sırbistan'dan veya dünyanın herhangi bir yerinden erişebilirsiniz.

30
GÜNLÜK
PARA İADE GARANTİSİ

ExpressVPN'in neden Sırbistan'daki kullanıcılarının güvendiği VPN olduğunu görün

En iyi Sırbistan VPN'ini şimdi deneyin. ExpressVPN'den %100 memnun kalmazsanız Destek ile iletişime geçin ve paranızın tamamını geri alın.

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