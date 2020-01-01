Yüksek hızlı geniş bant ve mobil internet hizmetini başlatan ilk ülkelerden olan Japonya, dünyanın en hızlı ve en az sansürlü internet erişiminden birini sunuyor. Japonya aynı zamanda popüler animasyonlar ve dizilerle internet kullanıcılarını cezbediyor, ve bu onu Pasifik Asya'da ve dünya etrafında en popüler VPN konumlarından biri haline getiriyor.

Sansürsüz, yüksek hızlı Japon internetinin keyfini çıkarmak mı istiyorsunuz? Japonya içinde ve dışında VPN kullanmanın kapsamlı bir kılavuzu için okumaya devam edin.