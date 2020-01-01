Japonya VPN proxy hizmeti
ExpressVPN'in Japonya için VPN kılavuzu
Yüksek hızlı geniş bant ve mobil internet hizmetini başlatan ilk ülkelerden olan Japonya, dünyanın en hızlı ve en az sansürlü internet erişiminden birini sunuyor. Japonya aynı zamanda popüler animasyonlar ve dizilerle internet kullanıcılarını cezbediyor, ve bu onu Pasifik Asya'da ve dünya etrafında en popüler VPN konumlarından biri haline getiriyor.
Sansürsüz, yüksek hızlı Japon internetinin keyfini çıkarmak mı istiyorsunuz? Japonya içinde ve dışında VPN kullanmanın kapsamlı bir kılavuzu için okumaya devam edin.ExpressVPN Edinin
Japon dizilerini ve animelerini çevrimiçi izleyin
Japonya'nın uzun dizi ve anime programı dünya etrafındaki izleyicilerin dikkatini çekti. One Piece ve 1 Litre of Tears gibi dizilerden Spirited Away ve Seven Samurai gibi uzun metrajlı filmlere kadar, her zevk ve yaş için bir şey bulunuyor.
Ancak, en iyi izleme sitelerinin çoğu sadece Japonya'nın IP adreslerinden görüntülenebiliyor. Bu nedenle Japonya dışından bağlanıyorsanız, bir VPN'e bağlanarak bir Japonya IP adresi edinmeniz gerekecektir.
Bir VPN'e bağlanmak aynı zamanda anonim olarak izlemenize ve bağlantınızı internet servis sağlayıcısı yavaşlatmasından korumanıza yardımcı olacaktır. VPN kurulumunuzu yapın ve en iyi Japon animeler ve dizilerin keyfini anında çıkarın!
NBP, J1 League ve Japonya sporlarını canlı izleyin
Japonya Asya'daki en güçlü spor kültürlerinden birine sahiptir. Nippon Profesyonel Beyzbol ligi MLB ile beraber dünyanın en iyi beyzbol turnuvalarından biri sayılırken, J1 League İngiliz Premier Ligi'nin Asya'daki eşdeğeridir. Aşağıdaki ligleri HD kalitede seyretmek için bir Japonya VPN'i kullanın:
- NBP beyzbol
- J1 League Futbol
- NJPW güreş
- Sumo güreşi
- JBL basketbol
- Japonya Açık tenis
- Japonya Golf Turu
ExpressVPN Spor İzleme Kılavuzu ile dünya etrafından daha fazla spor etkinliklerini nasıl izleyeceğinizi öğrenin.
Bir VPN ile Japonya'da DAZN izleyin
DAZN Japonya'daki en seçkin spor izleme hizmetlerinden biridir. Bilgisayarınızdan veya mobil cihazınızdan sporları canlı izlemek için kullanabilirsiniz. DAZN'e giriş yapmadan önce sadece güvenli bir Japonya VPN sunucusuna bağlanın.
ExpressVPN ile DAZN üzerinden nasıl spor izleyebileceğinizi öğrenin
Japon internet gizliliğinden her yerde yararlanın
Japonya'nın sansürsüz ve yüksek hızlı interneti çoğu ülkenin kıskandığı bir şeydir. Hatta çoğu rapor Japonya'daki çevrimiçi gizliliği dünyanın en iyisi olarak gösterir. Japonya'da yaşamasanız bile, güvenli bir Japonya VPN sunucusuna bağlanarak aynı gizlilik faydalarından yararlanabilirsiniz. Bir Japon IP adresi edinmek ve özgür internetin kilidini hemen kaldırmak için bir VPN kullanın.
ExpressVPN internet özgürlüğünü destekler
ExpressVPN, internetteki özgürlüğünüz için savaşan aşağıdaki kar amacı gütmeyen organizasyonların gururlu bir mali destekçisidir:
Her cihaz için Japonya VPN uygulamaları
ExpressVPN, çevrimiçi anonim ve güvende olmanız için Mac, Windows, Android, iOS, Linux ve yönlendiriciler için sezgisel, yerel uygulamalara sahiptir.
ExpressVPN tüm cihazlarınızda çalışır
iOS için VPN Android için VPN Windows için VPN Mac için VPN Linux için VPN Yönlendiriciler için VPN
Sevdiğiniz tarayıcılar için VPN eklentileri
Chrome eklentisi Firefox eklentisi
Diğer birçok cihaz ve platform için el ile yapılandırmalar ve kurulum öğreticilerine göz atın.ExpressVPN Edinin
Japonya VPN kullanıcıları 94 ülkede 160 VPN sunucu konumuna bağlanabilirler:
VPN nasıl çalışır
Bir VPN (Sanal Özel Ağ) bilgisayarınız ve internet arasında güvenli bir tünel oluşturur. Bir vekil ile gerçek IP adresiniz gizli kalır, ve bu size dilediğiniz yerdeymişsiniz gibi görünmenizi sağlar.
ExpressVPN ile, güçlü şifreleme sayesinde meraklılardan da korunursunuz. Herkese açık Wi-Fi korsanları, casuslar, internet servis sağlayıcınız ve diğerleri internet trafiğinizi okuyamazlar.