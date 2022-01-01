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En İyi Litvanya VPN Hizmeti

Tüm Litvanyalılar için risksiz VPN

Litvanya için VPN ile internete gizli ve güvenli bir şekilde bağlanın. Litvanya'daki VPN sunucusu konumuna bağlandığınızda sevdiğiniz içeriklerin tadını İSS daraltması olmadan çıkarın.

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30 günlük para iade garantisi

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En İyi Litvanya VPN'i

Litvanya IP adresi nasıl alınır

1. Adım

ExpressVPN'e kaydolun

ExpressVPN'e kaydolun. Tüm planlar 30 günlük para iade garantisi içerir.

2. Adım

VPN indirmenin 2. adımı.

Birçok platformda mevcut olan ExpressVPN uygulamasını indirin.

3. Adım

Avrupa ve Afrika haritası VPN konumları.

Litvanya'daki güvenli VPN sunucusu konumumuza bağlanın.

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Neden bir Litvanya VPN sunucusu kullanmalısınız

Bağlantınızı şifreleyin: Şifrelemeyi ifade eden ve ışıklı bir ekranda rastgele karakterlerle değiştirilen rakamlar.

Çevrimiçi aktivitenizi koruyun

ExpressVPN, IP adresinizi gizler ve cihazınız ve internet arasında güvenli bir tünel oluşturur. ExpressVPN, sınıfında en iyi şifreleme sayesinde sizi güvenli olmayan herkese açık Wi-Fi ağlarına bağlı olduğunuzda bile üçüncü taraflara karşı korur.

IP adresinizi gizleyin: IP adresini gizleyen saksı bitkileri.

Dijital gizliliğinizi koruyun

Gizlilik politikamız, hiçbir aktivite kaydı ve bağlantı kaydı tutmadığımızı ve sunucularımızın her yeniden başlatmada tüm verileri silmek için programlandığını kanıtlamak amacıyla bağımsız bir şekilde denetlenmiştir.

Sınırsız bant genişliği - Çeşitli cihazların üzerinde bir sonsuzluk sembolü.

İnternetin tamamına erişin

ExpressVPN'in ABD, Avrupa ve 94 ülkedeki 160 sunucu konumundan herhangi birine bağlanın ve sevdiğiniz tüm web sitelerine, uygulamalara ve hizmetlere erişin. Yavaşlatma yok, veri kotası yok.

İçeriği her yerden izleyin: Erişimi temsil eden ve açık bir kapıya uzanan merdivenler.

Tv, film, spor programı ve daha fazlasını izleyin

Netflix, Amazon Prime Video, YouTube ve diğer hizmetlerdeki* sevdiğiniz programları dilediğiniz zaman dilediğiniz yerden izleyin. Sunucularımızı hız için optimize ediyoruz.

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*ExpressVPN telif haklarını ihlal etmek amacıyla kullanılabilecek bir VPN hizmeti değildir. Ayrıntılar için ExpressVPN Hizmet Şartları'na ve içerik sağlayıcılarınızın Hizmet Şartları'na bakın.

PC, Mac, iPhone, Android ve daha fazlası için Litvanya VPN'i

Kendinizi her yerde koruyun.

Çeşitli cihazları koruyan Litvanya VPN.

Tek ExpressVPN aboneliği, PlayStation ve Xbox gibi oyun konsolları ve Apple TV ve Amazon Fire TV Stick gibi akıllı TV sistemleri dahil, evinizdeki her cihaz için yazılım çözümleri içerir.

iOS için VPN
Mac için VPN
Android için VPN
Linux için VPN
Windows için VPN
Yönlendiriciler için VPN
Oyun konsolları için VPN
Akıllı TV sistemleri için VPN

En sevdiğiniz tarayıcılar için VPN uzantıları da mevcut

Chrome uzantısı
Firefox uzantısı
Edge uzantısı

Cihazınızı bulamadınız mı? Diğer birçok cihaz ve platform için mevcut şu manuel yapılandırma ve kurulum yönergelerine göz atın.

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Sıkça sorulan sorular

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Litvanya'da ücretsiz VPN kullanmalı mıyım?
Litvanya'da VPN'i nasıl edinebilirim?
Litvanya'da yaşıyorsam VPN kullanmalı mıyım?

Tüm ülkeler için ExpressVPN

ExpressVPN kullanıcıları sayısı giderek artan 94 ülkedeki 160 sunucu konumuna bağlanabilirler. Bu VPN sunucusu konumlarına Litvanya'dan veya dünyanın herhangi bir yerinden erişebilirsiniz.

30
GÜNLÜK
PARA İADE GARANTİSİ

Litvanyalı internet kullanıcıları için en iyi VPN'i deneyin

En iyi Litvanya VPN'ini hemen edinin. ExpressVPN'den %100 memnun kalmazsanız 30 gün içerisinde Destek ile iletişime geçin ve paranızın tamamını geri alın.

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