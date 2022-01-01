En İyi Litvanya VPN Hizmeti
Tüm Litvanyalılar için risksiz VPN
Litvanya için VPN ile internete gizli ve güvenli bir şekilde bağlanın. Litvanya'daki VPN sunucusu konumuna bağlandığınızda sevdiğiniz içeriklerin tadını İSS daraltması olmadan çıkarın.
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En İyi Litvanya VPN'i
Litvanya IP adresi nasıl alınır
1. Adım
ExpressVPN'e kaydolun. Tüm planlar 30 günlük para iade garantisi içerir.
2. Adım
Birçok platformda mevcut olan ExpressVPN uygulamasını indirin.
3. Adım
Litvanya'daki güvenli VPN sunucusu konumumuza bağlanın.
Neden bir Litvanya VPN sunucusu kullanmalısınız
Çevrimiçi aktivitenizi koruyun
ExpressVPN, IP adresinizi gizler ve cihazınız ve internet arasında güvenli bir tünel oluşturur. ExpressVPN, sınıfında en iyi şifreleme sayesinde sizi güvenli olmayan herkese açık Wi-Fi ağlarına bağlı olduğunuzda bile üçüncü taraflara karşı korur.
Dijital gizliliğinizi koruyun
Gizlilik politikamız, hiçbir aktivite kaydı ve bağlantı kaydı tutmadığımızı ve sunucularımızın her yeniden başlatmada tüm verileri silmek için programlandığını kanıtlamak amacıyla bağımsız bir şekilde denetlenmiştir.
İnternetin tamamına erişin
ExpressVPN'in ABD, Avrupa ve 94 ülkedeki 160 sunucu konumundan herhangi birine bağlanın ve sevdiğiniz tüm web sitelerine, uygulamalara ve hizmetlere erişin. Yavaşlatma yok, veri kotası yok.
Tv, film, spor programı ve daha fazlasını izleyin
Netflix, Amazon Prime Video, YouTube ve diğer hizmetlerdeki* sevdiğiniz programları dilediğiniz zaman dilediğiniz yerden izleyin. Sunucularımızı hız için optimize ediyoruz.
*ExpressVPN telif haklarını ihlal etmek amacıyla kullanılabilecek bir VPN hizmeti değildir. Ayrıntılar için ExpressVPN Hizmet Şartları'na ve içerik sağlayıcılarınızın Hizmet Şartları'na bakın.
PC, Mac, iPhone, Android ve daha fazlası için Litvanya VPN'i
Kendinizi her yerde koruyun.
Tek ExpressVPN aboneliği, PlayStation ve Xbox gibi oyun konsolları ve Apple TV ve Amazon Fire TV Stick gibi akıllı TV sistemleri dahil, evinizdeki her cihaz için yazılım çözümleri içerir.
En sevdiğiniz tarayıcılar için VPN uzantıları da mevcut
Cihazınızı bulamadınız mı? Diğer birçok cihaz ve platform için mevcut şu manuel yapılandırma ve kurulum yönergelerine göz atın.
Sıkça sorulan sorular
VPN'ler Litvanya'da yasal mı?
Litvanya'da ücretsiz VPN kullanmalı mıyım?
Ücretsiz VPN'lerin, ExpressVPN'in sunduğu birçok özelliği ve yüksek koruma seviyesini sunma olasılığı çok düşüktür. Ücretli VPN kullanmaktan emin değilseniz 30 gün boyunca ExpressVPN'i risksiz deneyebilirsiniz.
Litvanya'da VPN'i nasıl edinebilirim?
Litvanya'da VPN edinmek çok kolay:
iOS, Android, PC veya Mac cihazınız için uygun uygulamayı indirin
ExpressVPN'i açın ve Litvanya'yı seçin
Litvanya'da yaşıyorsam VPN kullanmalı mıyım?
Daha keyifli ve güvenli bir çevrimiçi deneyim için herkes VPN kullanmalıdır. VPN'ler, yurt dışındaki içeriklere erişmeye yardımcı olmanın yanı sıra çevrimiçi trafiğinizi üçüncü tarafların ele geçirmesini önler.
Tüm ülkeler için ExpressVPN
ExpressVPN kullanıcıları sayısı giderek artan 94 ülkedeki 160 sunucu konumuna bağlanabilirler. Bu VPN sunucusu konumlarına Litvanya'dan veya dünyanın herhangi bir yerinden erişebilirsiniz.
Litvanyalı internet kullanıcıları için en iyi VPN'i deneyin
En iyi Litvanya VPN'ini hemen edinin. ExpressVPN'den %100 memnun kalmazsanız 30 gün içerisinde Destek ile iletişime geçin ve paranızın tamamını geri alın.