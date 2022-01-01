En iyi Hırvatistan VPN hizmeti
Hızlı, güvenli ve risksiz
Hızlı ve güvenli bir VPN ile Hırvatistan'da bir IP adresi edinin. ExpressVPN'e bağlı olduğunuzda internette sınırsız video izlemenin ve gezinmenin tadını çıkarın.
En İyi Hırvatistan VPN'i
Hırvatistan IP adresi nasıl alınır
1. Adım
ExpressVPN'e kaydolun. Tüm planlar 30 günlük para iade garantisi içerir.
2. Adım
Birçok platformda mevcut olan ExpressVPN uygulamasını indirin.
3. Adım
Hırvatistan'daki güvenli sunucu konumumuza veya 160 global konumdan herhangi birine bağlanın.
Neden Hırvatistan VPN sunucusunu kullanmalısınız?
TV, futbol, haber ve eğlence programları izleyin
ExpressVPN'in optimize edilmiş sunucu ağı Netflix, Amazon Prime Video ve diğer* birçok video izleme hizmetiyle çalışır. Bant genişliği sınırlaması, yavaşlatma veya veri limiti olmadan gizli ve güvenli bir şekilde izleyin.
Aktivitenizi güvende tutun
ExpressVPN kullanmak size yeni bir IP adresi sağlar ve böylece gerçek adresinize dayalı takibi önler. ExpressVPN ayrıca trafiğinizi bir şifrelenmiş tünel üzerinden yönlendirerek verilerinizi üçüncü kişilere karşı korur. Bilgilerinizin güvende olduğunu bilerek herkese açık Wi-Fi ağlarına güvenli bir şekilde erişin.
Aktivite veya bağlantı kaydı yok
ExpressVPN, gizliliğinizi korumak için kendini adamıştır. Bağlantılarınızı veya aktivitenizi kaydetmiyoruz. ExpressVPN'in TrustedServer teknolojisi, özellikle VPN sunucusunun sabit sürücüsüne asla veri yazılmamasını sağlamak için oluşturuldu.
İnternet sansürünü kaldırın
En çok kullandığınız sitelere ve hizmetlere erişmek için Hırvatistan, Avrupa, ABD ve 94 ülkedeki 160 sunucu konumundan birini seçin. Nerede olursanız olun çevrimiçi özgürlüğün tadını çıkarın.
*ExpressVPN telif haklarını ihlal etmek amacıyla kullanılabilecek bir VPN hizmeti değildir. Ayrıntılar için ExpressVPN Hizmet Şartları'na ve içerik sağlayıcılarınızın Hizmet Şartları'na bakın.
PC, Mac, iPhone, Android ve daha fazlası için Hırvatistan VPN'i
Kendinizi her yerde koruyun.
Tek bir ExpressVPN aboneliği; PlayStation ve Xbox gibi oyun konsolları ve Apple TV ve Amazon Fire TV Stick gibi akıllı TV sistemleri dâhil olmak üzere, evinizdeki tüm cihazlar için yazılım çözümleri içerir.
En sevdiğiniz tarayıcılar için VPN uzantıları da mevcut
Cihazınızı bulamadınız mı? Diğer birçok cihaz ve platform için mevcut şu manuel yapılandırma ve kurulum yönergelerine göz atın.
Sıkça sorulan sorular
VPN'ler Hırvatistan'da yasal mı?
Hırvatistan'da ücretsiz VPN kullanmalı mıyım?
ExpressVPN ile hız, gizlilik ve güvenlik konularında eşdeğer bir ücretsiz VPN bulmanız çok zor olacaktır. Hizmetimizi aslında risksiz denemenizi sağlayan 30 günlük para iade garantimizden faydalanın.
Hırvatistan'da VPN'i nasıl edinebilirim?
3 kolay adımda Hırvatistan VPN'i edinin:
iOS, Android, PC veya Mac cihazınız için uygun uygulamayı indirin
ExpressVPN'i indirin ve Hırvatistan'ı seçin
Hırvatistan'da yaşıyorsam VPN kullanmalı mıyım?
Hırvastistan'da VPN kullanmak; çevrimiçi aktivitenizi gizli tutarak, size internetin tamamına erişim sağlayarak ve İSS'nin bağlantınızı yavaşlatmasını önleyerek internet deneyiminizi iyileştirir.
Tüm ülkeler için ExpressVPN
ExpressVPN kullanıcıları, sayısı giderek artan 94 ülkedeki 160 sunucu konumuna bağlanabilirler. Bu VPN sunucusu konumlarına Hırvatistan'dan veya dünyanın herhangi bir yerinden bağlanabilirsiniz.
ExpressVPN'in neden Hırvatistanlı kullanıcıların güvendiği VPN olduğunu öğrenin
ExpressVPN'in neden Hırvatistan için en iyi VPN olduğunu kendiniz görün. 30 gün boyunca risksiz deneyin.