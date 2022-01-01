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En iyi Hırvatistan VPN hizmeti

Hızlı, güvenli ve risksiz

Hızlı ve güvenli bir VPN ile Hırvatistan'da bir IP adresi edinin. ExpressVPN'e bağlı olduğunuzda internette sınırsız video izlemenin ve gezinmenin tadını çıkarın.

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En İyi Hırvatistan VPN'i

Hırvatistan IP adresi nasıl alınır

1. Adım

ExpressVPN'e kaydolun

ExpressVPN'e kaydolun. Tüm planlar 30 günlük para iade garantisi içerir.

2. Adım

VPN indirmenin 2. adımı.

Birçok platformda mevcut olan ExpressVPN uygulamasını indirin.

3. Adım

Avrupa ve Afrika haritası VPN konumları.

Hırvatistan'daki güvenli sunucu konumumuza veya 160 global konumdan herhangi birine bağlanın.

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Neden Hırvatistan VPN sunucusunu kullanmalısınız?

İçeriği her yerden izleyin: Erişimi temsil eden ve açık bir kapıya uzanan merdivenler.

TV, futbol, haber ve eğlence programları izleyin

ExpressVPN'in optimize edilmiş sunucu ağı Netflix, Amazon Prime Video ve diğer* birçok video izleme hizmetiyle çalışır. Bant genişliği sınırlaması, yavaşlatma veya veri limiti olmadan gizli ve güvenli bir şekilde izleyin.

Bağlantınızı şifreleyin: Şifrelemeyi ifade eden ve ışıklı bir ekranda rastgele karakterlerle değiştirilen rakamlar.

Aktivitenizi güvende tutun

ExpressVPN kullanmak size yeni bir IP adresi sağlar ve böylece gerçek adresinize dayalı takibi önler. ExpressVPN ayrıca trafiğinizi bir şifrelenmiş tünel üzerinden yönlendirerek verilerinizi üçüncü kişilere karşı korur. Bilgilerinizin güvende olduğunu bilerek herkese açık Wi-Fi ağlarına güvenli bir şekilde erişin.

IP adresinizi gizleyin: IP adresini gizleyen saksı bitkileri.

Aktivite veya bağlantı kaydı yok

ExpressVPN, gizliliğinizi korumak için kendini adamıştır. Bağlantılarınızı veya aktivitenizi kaydetmiyoruz. ExpressVPN'in TrustedServer teknolojisi, özellikle VPN sunucusunun sabit sürücüsüne asla veri yazılmamasını sağlamak için oluşturuldu.

Sınırsız bant genişliği - Çeşitli cihazların üzerinde bir sonsuzluk sembolü.

İnternet sansürünü kaldırın

En çok kullandığınız sitelere ve hizmetlere erişmek için Hırvatistan, Avrupa, ABD ve 94 ülkedeki 160 sunucu konumundan birini seçin. Nerede olursanız olun çevrimiçi özgürlüğün tadını çıkarın.

ExpressVPN Edinin

*ExpressVPN telif haklarını ihlal etmek amacıyla kullanılabilecek bir VPN hizmeti değildir. Ayrıntılar için ExpressVPN Hizmet Şartları'na ve içerik sağlayıcılarınızın Hizmet Şartları'na bakın.

PC, Mac, iPhone, Android ve daha fazlası için Hırvatistan VPN'i

Kendinizi her yerde koruyun.

Çeşitli cihazları koruyan Hırvatistan VPN.

Tek bir ExpressVPN aboneliği; PlayStation ve Xbox gibi oyun konsolları ve Apple TV ve Amazon Fire TV Stick gibi akıllı TV sistemleri dâhil olmak üzere, evinizdeki tüm cihazlar için yazılım çözümleri içerir.

iOS için VPN
Mac için VPN
Android için VPN
Linux için VPN
Windows için VPN
Yönlendiriciler için VPN
Oyun konsolları için VPN
Akıllı TV sistemleri için VPN

En sevdiğiniz tarayıcılar için VPN uzantıları da mevcut

Chrome uzantısı
Firefox uzantısı
Edge uzantısı

Cihazınızı bulamadınız mı? Diğer birçok cihaz ve platform için mevcut şu manuel yapılandırma ve kurulum yönergelerine göz atın.

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Sıkça sorulan sorular

VPN'ler Hırvatistan'da yasal mı?
Hırvatistan'da ücretsiz VPN kullanmalı mıyım?
Hırvatistan'da VPN'i nasıl edinebilirim?
Hırvatistan'da yaşıyorsam VPN kullanmalı mıyım?

Tüm ülkeler için ExpressVPN

ExpressVPN kullanıcıları, sayısı giderek artan 94 ülkedeki 160 sunucu konumuna bağlanabilirler. Bu VPN sunucusu konumlarına Hırvatistan'dan veya dünyanın herhangi bir yerinden bağlanabilirsiniz.

30
GÜNLÜK
PARA İADE GARANTİSİ

ExpressVPN'in neden Hırvatistanlı kullanıcıların güvendiği VPN olduğunu öğrenin

ExpressVPN'in neden Hırvatistan için en iyi VPN olduğunu kendiniz görün. 30 gün boyunca risksiz deneyin.

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