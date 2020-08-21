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Android için en iyi VPN'i indirin

Telefon, tablet ve Android TV için
  • Güvenli izleme, oyun oynama, çalışma ve gezinme
  • Sınıfının en iyisi şifreleme ve gizlilik özellikleri
  • 105 ülkede hızlı VPN sunucuları
  • 30 günlük para iade garantisi
  • Güvenli izleme, oyun oynama, çalışma ve gezinme
  • Sınıfının en iyisi şifreleme ve gizlilik özellikleri
  • 105 ülkede hızlı VPN sunucuları
  • 30 günlük para iade garantisi
ExpressVPN EdininUygulamayı Google Play'de indirin

Google Play kullanmıyor musunuz? VPN APK'sını indirin

Android için en iyi VPN'i indirin.
Android için bir VPN kurun.

Android'de VPN nasıl kurulur

  1. Sipariş sayfasından ExpressVPN'e abone olun.

  2. Telefonunuza veya tabletinize Android için ExpressVPN uygulamasını indirin ve kurun.

  3. Ultra güvenli sunucu konumlarımızdan herhangi birine bağlanın.

  4. İnterneti dilediğiniz gibi kullanın!

Yardıma ihtiyacınız olursa ExpressVPN Destek Ekibi canlı sohbet ve e-posta üzerinden yardımınıza hazırdır.

3 adımda Android VPN proxy kullanın

1. Adım

Bir Android VPN proxy kullanmanın 1. adımı.

VPN'i kullanmak için Aç Butonu'na dokunun. Farklı bir yere bağlanmak için konum çubuğuna dokunun.

2. Adım

Android VPN proxy kullanmanın 2. adımı.

Önerilenler veya Tüm Konumlar sekmesinden bir VPN sunucusu konumu seçin.

3. Adım

Bir VPN sunucusu konumuna bağlanın

Sadece Aç Düğmesine bastığınızda bağlantınız için en iyi konuma anında bağlanacaksınız. Veya küresel ağımızdan birini de seçebilirsiniz.

Video: Android'de ExpressVPN nasıl kurulur

Android için ExpressVPN - Uygulama kurulum rehberi
Android VPN uygulama APK'sı indirin.

VPN APK indirmesi olarak da mevcut

Play Store'a ek olarak, ExpressVPN ayrıca doğrudan bu web sitesinden risksiz bir VPN APK indirmesi sunar. Fakat Android cihazınızda APK yüklemelerini etkinleştirmeniz gerekecek.

Buradan ExpressVPN'i normal şekilde yükleyebilir ve kullanabilirsiniz. ExpressVPN APK'sının üçüncü taraf kaynaklardan indirilmesi önerilmez.

ExpressVPN Edinin
Tüm Android cihazlar için bir VPN indirin.

Tüm Android cihazlar için VPN indirin

ExpressVPN Android 14, 13, 12L, 12, 11, 10, Pie, Oreo, Nougat, Marshmallow & Lollipop üzerinde çalışır.

Telefonlar:

Samsung Galaxy, Nokia, Huawei, Sony Xperia, LG, Motorola, Google Pixel, BlackBerry, HTC ... veya herhangi bir Android telefon

Tabletler:

Samsung, HTC, Nokia, Sony Xperia, LG, Nvidia Shield … veya herhangi bir Android tablet

Aynı harika işlevselliğe dizüstü veya masaüstü bilgisayarınızda da mı ihtiyacınız var? Mac veya Windows için VPN edinin ve ikisini aynı anda kullanın.

ExpressVPN Edinin
Android VPN'in faydaları.

Android TV'nizi ExpressVPN'le güçlendirin

Artık Android TV üzerinde gezinirken ve en sevdiğiniz içerikleri izlerken VPN'in tüm koruyucu özelliklerinden yararlanabilirsiniz.

Android TV'nizi kullanarak resmi VPN uygulamasını indirmek için Google Play Store'da "**ExpressVPN"**i aratın.

Android TV üzerinde ExpressVPN'in nasıl kurulacağı konusunda daha fazlasını öğrenin.

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VPN ile Android'te oyun oynamak

Android cihazınızda ExpressVPN ile internetten oyun oynamak, DDoS (dağıtık hizmet aksatma) saldırılarından sizi korurken verilerinizi gizli tutar. VPN, sizi ağ ana bilgisayarlarına daha yakın konumlara bağlayarak oyun sunucuları arasındaki ping sürelerini de azaltabilir.

İnternet servis sağlayıcınız oyun trafiğini yavaşlatıyorsa ExpressVPN ağ hızlarınızı varsayılan seviyelerine döndürmek için bu kısıtlamaları da atlatabilir. Bazı durumlarda, oyuncular daha yüksek hızlar bile bildirmişlerdir.

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Sıkça sorulan sorular

Android için VPN uygulaması ne yapar?
Android cihazımda VPN'e ihtiyacım var mı?
ExpressVPN'i aynı anda diğer cihazlarda kullanabilir miyim?
Android için ücretsiz VPN indirebilir miyim?
ExpressVPN kayıt tutuyor mu?
ExpressVPN'in ücretsiz denemesi var mı?
Android için ExpressVPN uygulamasının güvenli olduğunu nasıl anlarım?

Android VPN uygulaması: Önemli özellikler

Daha fazla VPN konumu

Birleşik Krallık, ABD, Kanada ve Avustralya dahil 105 ülkedeki VPN sunucusu konumları arasından seçim yapın.

Hız için optimize edildi

ExpressVPN mümkün olan en yüksek hızları sağlamak için sunucularını sürekli olarak optimize eder.

Güvensiz Wi-Fi'larda otomatik bağlanın

Mobil cihaz VPN'ini daha önceden güvenli olarak işaretlemediğiniz herhangi bir ağda otomatik olarak bağlanmak üzere ayarlayın.

Gelişmiş sızıntı koruması

Güçlü sızıntı önleme, varsayılan olarak etkinleştirilmiştir. Bu da gizliliğinizin ve güvenliğinizin sağlam kalmasını sağlar.

Sınıfının en iyisi şifreleme

Sınıfının en iyisi AES 256-bit şifreleme ile tüm verilerinizi güvenceye alın ve koruyun.

Çok dilli arayüz

İngilizce ilk tercihiniz değil mi? ExpressVPN'i diğer 17 dilden herhangi birinde deneyin.

Ağ koruması (kill switch)

VPN bağlanamazsa internet trafiğinin tamamını durdurur. Veya Android 8 ve üstünde sistem kill switch'i kullanın.

Sevdiğiniz hizmetler için kısayollar

Aç Butonu'nun hemen altında, en çok kullandığınız uygulamalara ve hizmetlere kısayollar ile VPN'inizi özelleştirin.

Uygulama içi sorun giderme

ExpressVPN kullanmak hakkında sıkça sorulan sorulara uygulama içindeki rehber ile cevap bulun.

ExpressVPN Edinin

En iyi Android VPN'i

techradar renkli logosu.
ExpressVPN'in Android için sundukları çok hoş, kullanımı kolay ve çoğu kişinin gerçekten ihtiyacı olduğu özellikleri sunuyor.
Android Central's logo
ExpressVPN'in uygulamaları o kadar kullanıcı dostu ki onu Android için en iyi VPN olarak seçtik.
Tom's Guide renkli logosu.
ExpressVPN'in uygulamaları güçlü, iyi tasarlanmış ve, en önemlisi, kolay kullanılıyor.
Varsayılan avatar.
Fiyatı çok uygun, kullanımı çok kolay ve bugünlerde bazen eksikliğini duyduğumuz gizlilik ve güvenlik hissini veriyor
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Beni tanıyan herkes "bilgisayardan anladığımı" düşünmez. Bu nedenle, sizin için gerçek güvenlik ve gizlilik kurulumlarının tüm teknik yönlerini kendi halleden bir uygulama altın değerinde.
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Şahane ve güvenilir VPN hizmeti. Çok hızlı ve bağlanabilecek birçok ülke var. Coğrafi olarak sınırlanan içerikler, bu hizmet için bir problem değil ve gizlilik konusunda harika. 5 yıldan uzun süredir kullanıyorum
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Neden ExpressVPN'i seçmelisiniz?

Bağımsız olarak denetlenir

Üçüncü taraf denetlemeleri, uygulamalarımızın ve sistemlerimizin titiz testlerden geçmesi yoluyla güvenlik iddialarımızı doğrular.

Anında kurun

ExpressVPN'e bağlanmak hızlı ve kolaydır. Kaydolun, indirin ve bağlanın!

İSS yavaşlatmasını yenin

ExpressVPN, İSS yavaşlatmasını atlamanıza ve ara belleğe almaya elveda demenize olanak tanır.

TrustedServer teknolojisi

Gizlilik korumalarını doğrulamak için denetlenen TrustedServer, güvenlik için yeni bir standart belirler.

Gizliliğinizi arttırın

Gezinme aktivitesinin ve metaverilerin takip edilmesini önlemek için konumunuzu ve IP adresinizi değiştirin.

Her yerden içerik

Çalışmak, video izlemek ve oyun oynamak için ihtiyaç duyduğunuz tüm uygulamalara ve hizmetlere erişin.

Canlı sohbet desteği

Herhangi bir cihaz için ExpressVPN hakkında sorunuz varsa günün her saati Destek ile İletişime Geçin.

Üstün bağlantı güvenirliği

Dünyanın neresinde olursanız olun, sektör lideri bağlantı stabilitesinin ve güvenilirliğinin keyfini çıkarın.

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30
GÜNLÜK
PARA İADE GARANTİSİ

Android için risksiz VPN'i deneyin

ExpressVPN'i sevin — ya da paranızı geri alın.

Android için ExpressVPN'i 30 günlük para iade garantisi ile deneyin ve internetinizi koruyun!

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