ExpressVPN öncelikle bir gizlilik şirketidir ve bu nedenle herhangi bir aktivite kaydı veya bağlantı kaydı tutmaz. Ayrıca, ExpressVPN herhangi bir kişinin belirli bir ağ aktivitesini veya davranışını bir kişiyle ilişkilendirmeyi sağlayacak herhangi bir veriyi saklamaz. ExpressVPN'in gizliliğe ve kayıtlara ilişkin politikasına bağlılığı hakkında daha fazlasını okuyun.