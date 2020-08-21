Android için en iyi VPN'i indirin
- Güvenli izleme, oyun oynama, çalışma ve gezinme
- Sınıfının en iyisi şifreleme ve gizlilik özellikleri
- 105 ülkede hızlı VPN sunucuları
- 30 günlük para iade garantisi
- Güvenli izleme, oyun oynama, çalışma ve gezinme
- Sınıfının en iyisi şifreleme ve gizlilik özellikleri
- 105 ülkede hızlı VPN sunucuları
- 30 günlük para iade garantisi
Google Play kullanmıyor musunuz? VPN APK'sını indirin
Android'de VPN nasıl kurulur
Sipariş sayfasından ExpressVPN'e abone olun.
Telefonunuza veya tabletinize Android için ExpressVPN uygulamasını indirin ve kurun.
Ultra güvenli sunucu konumlarımızdan herhangi birine bağlanın.
İnterneti dilediğiniz gibi kullanın!
Yardıma ihtiyacınız olursa ExpressVPN Destek Ekibi canlı sohbet ve e-posta üzerinden yardımınıza hazırdır.
3 adımda Android VPN proxy kullanın
1. Adım
VPN'i kullanmak için Aç Butonu'na dokunun. Farklı bir yere bağlanmak için konum çubuğuna dokunun.
2. Adım
Önerilenler veya Tüm Konumlar sekmesinden bir VPN sunucusu konumu seçin.
3. Adım
Bir VPN sunucusu konumuna bağlanın
Sadece Aç Düğmesine bastığınızda bağlantınız için en iyi konuma anında bağlanacaksınız. Veya küresel ağımızdan birini de seçebilirsiniz.
Video: Android'de ExpressVPN nasıl kurulur
VPN APK indirmesi olarak da mevcut
Play Store'a ek olarak, ExpressVPN ayrıca doğrudan bu web sitesinden risksiz bir VPN APK indirmesi sunar. Fakat Android cihazınızda APK yüklemelerini etkinleştirmeniz gerekecek.
Buradan ExpressVPN'i normal şekilde yükleyebilir ve kullanabilirsiniz. ExpressVPN APK'sının üçüncü taraf kaynaklardan indirilmesi önerilmez.
Tüm Android cihazlar için VPN indirin
ExpressVPN Android 14, 13, 12L, 12, 11, 10, Pie, Oreo, Nougat, Marshmallow & Lollipop üzerinde çalışır.
Telefonlar:
Samsung Galaxy, Nokia, Huawei, Sony Xperia, LG, Motorola, Google Pixel, BlackBerry, HTC ... veya herhangi bir Android telefon
Tabletler:
Samsung, HTC, Nokia, Sony Xperia, LG, Nvidia Shield … veya herhangi bir Android tablet
Aynı harika işlevselliğe dizüstü veya masaüstü bilgisayarınızda da mı ihtiyacınız var? Mac veya Windows için VPN edinin ve ikisini aynı anda kullanın.
Android TV'nizi ExpressVPN'le güçlendirin
Artık Android TV üzerinde gezinirken ve en sevdiğiniz içerikleri izlerken VPN'in tüm koruyucu özelliklerinden yararlanabilirsiniz.
Android TV'nizi kullanarak resmi VPN uygulamasını indirmek için Google Play Store'da "**ExpressVPN"**i aratın.
Android TV üzerinde ExpressVPN'in nasıl kurulacağı konusunda daha fazlasını öğrenin.
VPN ile Android'te oyun oynamak
Android cihazınızda ExpressVPN ile internetten oyun oynamak, DDoS (dağıtık hizmet aksatma) saldırılarından sizi korurken verilerinizi gizli tutar. VPN, sizi ağ ana bilgisayarlarına daha yakın konumlara bağlayarak oyun sunucuları arasındaki ping sürelerini de azaltabilir.
İnternet servis sağlayıcınız oyun trafiğini yavaşlatıyorsa ExpressVPN ağ hızlarınızı varsayılan seviyelerine döndürmek için bu kısıtlamaları da atlatabilir. Bazı durumlarda, oyuncular daha yüksek hızlar bile bildirmişlerdir.
Sıkça sorulan sorular
Android için VPN uygulaması ne yapar?
VPN veya sanal özel ağ, Android cihazınız ve internet arasına bir güvenlik katmanı ekler. ExpressVPN, çevrimiçi aktivitenizi şifrelemenin ve kişisel bilgilerinizi üçüncü tarafların müdahalesinden korumanın yanı sıra, sizi farklı bir ülkedeymişsiniz gibi göstererek sansürü atlatmanıza da yardımcı olabilir.
Android cihazımda VPN'e ihtiyacım var mı?
Android cihazınızda VPN kullanmak, yaptığınız her şeyin güvende olmasını sağlar. 105 ülkede yer alan VPN sunucusu konumlarımızdan herhangi birine bağlanarak cihazınızın IP adresini farklı bir adresle değiştirebilir, verilerinizi güvenli olmayan Wi-Fi ağlarında koruyabilir ve sansürlü sitelere ve hizmetlere erişebilirsiniz.
ExpressVPN'i aynı anda diğer cihazlarda kullanabilir miyim?
Evet! ExpressVPN; bilgisayarlar, mobil cihazlar ve daha birçok cihazda kullanılabilir. Tek abonelikte ExpressVPN'i dilediğiniz sayıda cihaza yükleyebilir ve aynı aboneliği kullanarak en fazla sekiz cihazı aynı anda ExpressVPN'e bağlayabilirsiniz. Daha fazlasını bağlamak için ExpressVPN'i Wi-Fi yönlendiricinize yükleyin.
Android için ücretsiz VPN indirebilir miyim?
Android için ücretsiz VPN'ler ve proxy hizmetleri olmasına rağmen, bunlar ücretli VPN ile aynı gizlilik ve güvenlik avantajlarını sunmadıkları için önerilmez. Çoğu ilan edildiği gibi çalışmaz, bazıları verilerinizi satabilir ve çoğu ağlarınızı saldırılara karşı savunmasız bırakacaktır.
Ücretsiz proxy hizmetleri ve VPN'ler hakkında daha fazlasını okuyun.
ExpressVPN kayıt tutuyor mu?
ExpressVPN öncelikle bir gizlilik şirketidir ve bu nedenle herhangi bir aktivite kaydı veya bağlantı kaydı tutmaz. Ayrıca, ExpressVPN herhangi bir kişinin belirli bir ağ aktivitesini veya davranışını bir kişiyle ilişkilendirmeyi sağlayacak herhangi bir veriyi saklamaz. ExpressVPN'in gizliliğe ve kayıtlara ilişkin politikasına bağlılığı hakkında daha fazlasını okuyun.
ExpressVPN'in ücretsiz denemesi var mı?
Her ExpressVPN aboneliği risksiz para iade garantisi içerir. Fire TV Stick cihazınızda ExpressVPN'in tam özellikli versiyonundan 30 gün boyunca yararlanabilir ve yine de paranızın tamamını geri alabilirsiniz.
Android için ExpressVPN uygulamasının güvenli olduğunu nasıl anlarım?
Güvenlik, ExpressVPN'de yaptıklarımızın en başında gelir. Yalnızca yüksek gizlilik ve güvenlik seviyesi sunacak uygulamalar ve sistemler geliştirmekle kalmayıp, aynı zamanda güvenlik iddialarımızı doğrulamaları için bağımsız denetçilerle çalışıyoruz. Bu, kullanıcılarımızın hizmetlerimizin onları koruyup korumadığını öğrenmeleri için en iyi yöntemlerden biridir. Denetimlerin tam listesine göz atın ve ayrıntılı raporları okuyun.
En iyi Android VPN'i
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ExpressVPN'i sevin — ya da paranızı geri alın.
Android için ExpressVPN'i 30 günlük para iade garantisi ile deneyin ve internetinizi koruyun!