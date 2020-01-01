Kanadalı olmak güzeldir. Hava açık, sağlık hizmeti ücretsiz, ve internet serbest. Bir bakıma. C-11 ve C-15 Yasa Tasarıları gibi can sıkıcı İSS yavaşlatması ve müdahaleci yasalar karşısında, çoğu Kanadalı internetlerini geri kazanmak için Sanal Özel Ağlara (VPN) yöneldi.

İnterneti nasıl kullanıyor olursanız olun, işte kullanışlı bir Kanada için VPN kılavuzu.