Kanada VPN proxy hizmeti nasıl kullanılır
Kanada için VPN Kılavuzu
Kanadalı olmak güzeldir. Hava açık, sağlık hizmeti ücretsiz, ve internet serbest. Bir bakıma. C-11 ve C-15 Yasa Tasarıları gibi can sıkıcı İSS yavaşlatması ve müdahaleci yasalar karşısında, çoğu Kanadalı internetlerini geri kazanmak için Sanal Özel Ağlara (VPN) yöneldi.
İnterneti nasıl kullanıyor olursanız olun, işte kullanışlı bir Kanada için VPN kılavuzu.ExpressVPN Edinin
En popüler Kanada VPN konumlarına bağlanın:
Montreal
Vancouver
Toronto
Hangi Kanada VPN sunucusuna bağlanmalıyım?
Bu sorunun cevabı VPN ile ne yapmak istediğinize bağlı:
VPN'i öncelikle gizliliğinizi korumak için kullanıyorsanız, sadece size en yakın VPN sunucusuna bağlanın. Örneğin, eğer Calgary'deyseniz, Vancouver'daki ExpressVPN sunucusuna bağlanmayı deneyin. Eğer Québec City'deyseniz, Montreal'daki VPN sunucusuna bağlanın.
Eğer sansür uygulayan bir ülkedeyseniz ve engelli sitelere erişmek istiyorsanız, konumunuza yakın olan bir ülkedeki sunucuya bağlanın. Örneğin, Asya'daysanız ve Facebook, Twitter, Gmail, YouTube gibi sitelere erişmek istiyorsanız, Hong Kong veya Los Angeles sunucularını deneyin. Orta Doğu'daysanız, Avrupa'daki sunuculara bağlanmayı deneyin.
ExpressVPN dünya etrafında 94 ülkede, sürekli olarak hız için optimize edilen sunuculara sahiptir. Kanada'da iseniz veya dünyayı geziyorsanız, sınırsız bant genişliğine ve sınırsız sunucu değiştirmeye erişiminiz olur.
Tüm cihazlarınız için Kanada VPN'i
Kanadalılara sorduk: Hangi cihazlarda VPN kullanıyorsunuz?
Anket yaptığımız çoğu Kanadalı VPN'i dizüstü bilgisayarlarında ve akıllı telefonlarında kullanmayı tercih ediyor. Ancak hangi cihaz olursa olsun, ExpressVPN Kanadalıları çevrimiçi güvende tutmak için sezgisel, yerel uygulamalara sahiptir.
ExpressVPN tüm cihazlarınızda çalışır
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Sevdiğiniz tarayıcılar için VPN eklentileri
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Diğer birçok cihaz ve platform için el ile yapılandırmalar ve kurulum öğreticilerine göz atın.ExpressVPN Edinin
Bir VPN ile çevrimiçi hokey nasıl izlenir
Hokey Kanada'da izlemesi en heyecan verici sporlardan biridir. Ancak çevrimiçi hokey izlemek nereden izleyeceğinizi bilmiyorsanız bir sorun olabilir.
Neyse ki hokey ve diğer sporları çok yüksek hızlarda, gizli ve güvenli bir şekilde izlemek için VPN kullanabilirsiniz. Aşağıdakiler dahil olmak üzere, diğer popüler sporları izlemek için ExpressVPN kılavuzlarına göz atın:
Çevrimiçi izleyebileceğiniz tüm popüler sporlar hakkında daha fazlasını öğrenmek için ExpressVPN Spor İzleme Kılavuzunu ziyaret edin.
Kanadalılar aşağıdaki tüm konumlardaki VPN sunucularına bağlanabilirler:
VPN nasıl çalışır
En kolay gizlilik çözümü her zamanki gibi aynıdır. Sanal Özel Ağa (VPN) bağlanmak, Kanadalıların kendilerini çevrimiçi korumaları için hala en kolay yoldur.
VPN Nedir?
VPN, İnternet Servis Sağlayıcınıza gönderilen tüm verileri şifreleyen özel bir sunucu ağıdır, böylece aktivitenizi kaydedemezler ve takip edemezler, ve devletten gelen veri isteklerine boyun eğemezler. Ziyaret ettiğiniz siteler de takip edilemez, çünkü çevrimiçi kimliğiniz (IP adresi) özel bir VPN sunucusundan ayırt edilemez. İnternet trafiğinizi görüntülemeye çalışan herhangi bir kişi, VPN'e bağlı olmanız dışında hiçbir şeyi göremez.
DNS Nedir?
Bazı VPN sağlayıcıları kendi DNS (Domain Name System) sunucularını kullanmaz ve bu, trafikleri şifrelenmiş olsa bile DNS sorgularının manipülasyona açık kalmasına izin verir. ExpressVPN kendi DNS sunucularına sahiptir, böylece sorgularınız hiçbir zaman şifreli VPN tünelinin dışına çıkmaz, ve böylece daha hızlı ve güvenli olurlar.
Kanada gizlilik yasası
Kanadalılara sorduk: Son yıllarda gizlilik sizin için daha önemli hale geldi mi? Geldi ise, neden?
Anket yapılan Kanadalı VPN kullanıcılarının %88.9'u son yıllarda gizliliğin onlar için daha önemli hale geldiğini söylüyor. Çoğu C-11 ve C-51 gibi izleme taraftarı yasaları suçluyor.
C-11 Yasa Tasarısı (Copyright Modernization Act)
C-11 yasa tasarısı, internet servis sağlayıcılarını kendi müşterilerinin takip edilmelerine katılmaya zorladı. 2015 yılının Ocak ayında yürürlüğe konan yeni "Farket ve İhbar Et" yasal şartlarına göre, telif haklarını ihlal etmek ile suçlanırsanız İnternet Servis Sağlayıcınız internet aktivitenizi en az altı ay kaydetmeye zorlanacak, ve bu kayıtlar otoritelere teslim edilecek. Her ne kadar telif hakları ihlallerine karşı savaşma amacı olsa da, C-11 yasa tasarısı Kanada'da devlet takibi için kötü bir örnek oluşturdu.
C-51 Yasa Tasarısı (Anti-Terrorism Act)
Ve bu durum daha kötü hale geldi. 2015 yılının Ocak ayında C-51 yasa tasarısı CSIS'in (Kanda Güvenlik İstihbarat Servisi) güçlerini sadece takip etmenin ötesine taşıyor, ve onlara terörizmden şüphelenilen kişilerin doğrudan banka işlemlerini ve seyahat planlarını engellemelerini sağlıyor. Aynı zamanda onlara topladıkları verileri devlet kurumları ile paylaşma izni de veriyor, ve Kanadalıların kişisel verilerinin onlara karşı kullanılıp kullanılmadığı hakkında endişelenmelerine neden oluyor.
ExpressVPN internet özgürlüğünü destekliyor...
ExpressVPN internet özgürlüğü için savaşan aşağıdaki kar amacı gütmeyen organizasyonların gururlu bir mali destekçisidir:
...siz de bunu yapabilirsiniz!
Kanada'nın dijital takibine karşı savaşta yer almak istiyorsanız, bu Kanadalı kar amacı gütmeyen organizasyonları dilekte bulunmak, bağış yapmak, veya sadece çalışmaları hakkında bilgi almak için ziyaret edin:
Gerçek Kanadalılar VPN kullanır
"Bir VPN kullanıyorum çünkü devletin vatandaşlarını takip etmemesi gerektiğini düşünüyorum." - Lisa S.
Kanadalılar VPN'e önem veriyor
Kanadalılara sorduk: Bir VPN sağlayıcı seçerken hangi unsurlar sizin için önemlidir?
Anket yaptığımız Kanadalıların 90%'dan fazlası, bir VPN seçerken bağlantı hızının önemli olduğunu belirtti. ExpressVPN dünyanın en hızlı VPN'idir, sunucuları hız için sürekli olarak optimize edilir. DNS sorguları da daha hızlıdır çünkü hiçbir zaman VPN tünelinin dışına çıkmaz.
ExpressVPN'den Güçlü Çevrimiçi Gizlilik için 3 İpucu
Bir VPN'e bağlanmak Kanada'da kendinizi çevrimiçi korumanın en kolay yoludur. Ancak verilerinizi korumak için atabileceğiniz başka adımlar da bulunur:
1. 2-adımlı doğrulama kullanın
En güçlü şifreler bile kırılabilir. 2-adımlı doğrulama, veya 2-unsurlu kimlik doğrulama bu problemi çevrimiçi bir hesaba bağlanmak için şifrenizi ve telefonunuzu kullanmanızı sağlayarak çözer. Böylece, birisi şifrenizi çalsa bile, (bir şekilde telefonunuzu da çalmadıkları sürece) hesabınıza giriş yapamazlar.
2. Akıllı telefonunuzu şifreleyin
Vancouver (ve diğer şehirler) son yıllarda "salgın" düzeyinde akıllı telefon hırsızlığı yaşadı. Telefonunuzu şifreleyerek mobil cihaz hırsızlığının etkisini azaltmaya yardımcı olabilirsiniz. iOS 10 veya üstü bir cihaza sahipseniz, şifrelemeyi etkinleştirmek bir şifre oluşturmak kadar kolaydır. Android cihazları şifrelemek biraz daha zordur, ancak yine de tavsiye edilir.
3. Mümkün oldukça HTTPS kullanın
HTTPS, HTTP protokolünün güvenli versiyonudur. Bir siteye HTTPS üzerinden bağlanıp bağlanmadığınızı genellikle adres çubuğundan görebilirsiniz. Ancak popüler web siteleri bile bazen şifrelenmemiş HTTP'ye geçiş yaptığından dolayı, EFF tüm bu sitelere yapılan istekleri HTTPS'e yönlendiren HTTPS Everywhere adında bir tarayıcı eklentisi geliştirdi.
Kanadalılar neden bir VPN'e ihtiyaç duyar
Kanada için bir VPN ile...
- Hızlı, yavaşlatma olmayan izlemenin tadını çıkarabilirsiniz
- İnternette güvenli bir şekilde gezinebilirsiniz
- Dijital gizliliğinizi koruyabilirsiniz
- Tüm cihazlarınızdan sansürlü sitelere erişebilirsiniz