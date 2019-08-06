IP adresiniz nasıl değiştirilir

ve konumunuz nasıl gizlenir

IP adresinizi gizlemek veya değiştirmek çok kolaydır. İhtiyacınız olan tek şey bir VPN (virtual private network).

VPN, sizi sanal olarak farklı bir noktaya taşıyarak IP adresinizi değiştirir. Bir VPN kullandığınızda, internet trafiğiniz şifreli bir tünele yönlendirilir. Böylece hiç kimse, İnternet Servis Sağlayıcınız bile, çevrimiçi yaptığınız şeyleri göremez.

VPN, sizi sunucu konumu ile aynı yerdeymişsiniz gibi gösterir. Örneğin, eğer ABD içindeyseniz ve Birleşik Krallık'taki VPN konumuna bağlanırsanız, Birleşik Krallık içindeymişsiniz gibi görünürsünüz.