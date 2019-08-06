Video: IP adresleri ve gizlilik açıklanıyor
IP adresiniz nasıl değiştirilirve konumunuz nasıl gizlenir
IP adresinizi gizlemek veya değiştirmek çok kolaydır. İhtiyacınız olan tek şey bir VPN (virtual private network).
VPN, sizi sanal olarak farklı bir noktaya taşıyarak IP adresinizi değiştirir. Bir VPN kullandığınızda, internet trafiğiniz şifreli bir tünele yönlendirilir. Böylece hiç kimse, İnternet Servis Sağlayıcınız bile, çevrimiçi yaptığınız şeyleri göremez.
VPN, sizi sunucu konumu ile aynı yerdeymişsiniz gibi gösterir. Örneğin, eğer ABD içindeyseniz ve Birleşik Krallık'taki VPN konumuna bağlanırsanız, Birleşik Krallık içindeymişsiniz gibi görünürsünüz.
IP adresinizi gizlemek için bir VPN kullanmanın birçok avantajı vardır:
- VPN gerçek konumunuzu gizler.
- VPN internet trafiğinizi şifreler, böylece daha güvenli bir şekilde çevrimiçi olabilirsiniz.
- VPN kolayca sanal konumlar arasında geçiş yapmanızı sağlar ve sansür veya diğer güvenlik duvarı sınırlamaları olmadan size eksiksiz bir internet deneyimi yaşatır.
IP adresi nedir?
Bir İnternet Protokol adresi (IP adresi), tüm cihazlara (örneğin, bir bilgisayar, tablet veya telefon) internete bağlandıklarında özel bir numara sağlar.
IPv4 vs IPv6 adresler
İnternet Protokolünün şu anda kullanılan iki sürümü bulunur: IP Version 4 (IPv4) ve IP Version 6 (IPv6). Bunların iki temel işlevi vardır: tanımlama ve konum adresleme.
IPv4 ve IPv6 arasındaki temel fark mümkün olan adreslerin sayısıdır. IPv4 sadece 4 milyar adrese izin verir çünkü sadece 32 bit kullanır. IPv6 1995 yılında dünyada yeterli sayıda adres olduğundan emin olmak için kullanılmaya başlandı: IPv6 128 bit kullanır ve bu 3.4 x 1038 adet adres demektir.
Açık bir IP adresi olmadan çevrimiçi olamazsınız
İnterneti kullanmak için tüm cihazlar açık bir IP adresine sahip olmalıdır. Bir IP adresi iki cihazın—internet iletişimlerini gönderen ve alıcı—birbirleri ile bilgi paylaşmalarını sağlar.
Bu düzenek, gerçek hayattaki adres sistemine benzer. Örneğin; bir dergiye abone olduğunuzda, dergi dağıtıcısı (gönderen) dergileri göndermek için sizin (alıcı) adresinize ihtiyaç duyar. Dağıtıcılar adres olmadan dergiyi nereye göndereceklerini bilemezler.
Aynı kural internet için de geçerlidir. Bir IP adresi olmadan, iki cihaz birbirleri ile bilgi paylaşamaz.
Açık vs özel IP adresleri
Özel IP adresleri, açık IP adreslerinin aksine, özel ağlar tarafından internete doğrudan bağlı olmayan bilgisayarlar ve cihazlar (yazıcı gibi) arasında bilgi paylaşmak ve onları tanımlamak için kullanılırlar.
Ev ağınızdaki her bilgisayar ve cihaz kendine özgü özel bir IP adresine sahiptir. Böylece birbirleri ile iletişime geçebilirler, ancak yerel ağın dışındaki hiçbir şey onları göremez veya bir bağlantı kuramaz.
Yönlendiriciniz ev ağınızdaki her cihaza DHCP protokolü üzerinden özel bir IP adresi atar. Belirli sayı aralıkları sadece bir özel IP adresi olarak kullanım için müsaittir.
IP adresiniz siz ve konumunuz hakkında neleri ele verebilir
IP adresiniz konumunuz hakkında bazı detaylı bilgileri ele verebilir:
- Şehir
- Ülke
- Eyalet/Bölge
- ZIP/Posta kodu
Ziyaret ettiğiniz web siteleri sizinle ilgili daha da fazla bilgi toplayabilir. Web sitesi sahipleri, pazarlamacılar ve reklamcılar IP adresinizi metaveriler, çerezler, izleyiciler ve tarayıcı parmak izi teknikleri ile birleştirerek sizinle ilgili detaylı bir profil oluşturabilirler.
Konumunuzu, hangi web sitelerini ziyaret ettiğinizi, nelere ilgi duyduğunuzu, hangi dosyaları torrentten indirdiğinizi, kiminle iletişime geçtiğinizi birleştirebilir ve size hedeflenmiş içerik ve reklamlar sunabilirler —veya verilerinizi en yüksek fiyatı veren kişiye satabilirler.
İSS'lerin daha da fazla bilgiye erişimi vardır. İnternet Servis Sağlayıcınızın hakkınızda bilmediği şeyler çok azdır. Müşteri olduğunuz için; adınızı, adresinizi, telefon numaranızı, kredi kartı numaranızı, banka hesap bilgilerinizi, kredi geçmişinizi ve belki de daha fazlasını biliyorlar.
Avustralya ve Birleşik Krallık gibi ülkelerde, İSSler bir izin olmadan gezinme aktivitelerinizin kayıtlarını tutmak ve devlet kurumlarına iletmek zorundadırlar. HTTPS korumalı web sitelerini ziyaret etmiyorsanız, Servis Sağlayıcınız ziyaret ettiğiniz şifrelenmemiş web sayfalarını görebilir.
HTTPS korumalı web sitelerini ziyaret ediyor olsanız bile, Servis Sağlayıcınız yine de ziyaret ettiğiniz alanları görebilir (ama sayfaları göremez).
Özel bir bağlantı için ExpressVPN'i kullanma
ExpressVPN, gerçekten özgür ve özel bir internet deneyimi sağlamak için 94 ülkede 3.000+ sunucu kullanır.
Aktivite ve bağlantı kaydı tutmama konusundaki sıkı politika hangi sitelerde dolaştığınızı kimsenin görmemesini sağlarken, sınıfının en iyisi 256-bit şifreleme verilerinizin mümkün olduğu kadar güvende olduğu anlamına gelir.
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