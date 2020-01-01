Fransa VPN proxy hizmeti nasıl kullanılır

ExpressVPN kullanarak Fransa'dan veya başka bir ülkeden bir IP adresi edinin

Neden VPN kullanmalı? İnternette yaptığınız şeyleri gizli tutmak için. Seyahat hâlindeyken Fransız sitelerine ve hizmetlerine güvenli bir şekilde erişmek için. Ya da Netflix veya HBO Go gibi bazı içerikleri yavaşlatan internet servis sağlayıcılarını baypas etmek için.

Tüm bu durumlara yönelik olarak, ExpressVPN en iyi hizmeti sunmaya kendini adamıştır. Şimdi tüm uygulamalar Fransızca dahil diğer birçok dilde mevcuttur.