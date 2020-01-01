Fransa VPN proxy hizmeti nasıl kullanılır
ExpressVPN kullanarak Fransa'dan veya başka bir ülkeden bir IP adresi edinin
Neden VPN kullanmalı? İnternette yaptığınız şeyleri gizli tutmak için. Seyahat hâlindeyken Fransız sitelerine ve hizmetlerine güvenli bir şekilde erişmek için. Ya da Netflix veya HBO Go gibi bazı içerikleri yavaşlatan internet servis sağlayıcılarını baypas etmek için.
Tüm bu durumlara yönelik olarak, ExpressVPN en iyi hizmeti sunmaya kendini adamıştır. Şimdi tüm uygulamalar Fransızca dahil diğer birçok dilde mevcuttur.
Fransa'da VPN nasıl çalışır
VPN (sanal özel ağ), insanların internet trafiklerini korumaları ve kimliklerini çevrimiçi olarak gizlemeleri için en kolay ve en etkili yoldur. Güvenli bir VPN sunucusuna bağlandığınızda, internet trafiğiniz şifrelenmiş bir tünelden geçer, böylece ExpressVPN dahil, kimse bu tünelin içini göremez.
Bir VPN sunucusu konumuna bağlandığınızda, size yeni bir IP adresi atanır ve gerçek IP adresiniz gizlenir. Bu yeni IP adresi, seçtiğiniz VPN sunucusu konumuna bağlı olarak değişir. Eğer Fransa'dan Fransa tabanlı sunucu konumuna bağlanırsanız, IP adresiniz değişecek ancak yine Fransa kaynaklı olacaktır. Çünkü, bu IP adresi diğer birçok ExpressVPN kullanıcısı tarafından paylaşılır ve böylece herhangi bir aktivite ile sizi bağdaştırmanın bir yolu yoktur. Bu da çevrimiçiyken anonim kalmanızı sağlar.ExpressVPN Edinin
Fransa için çok yüksek hızlı VPN
ExpressVPN yüksek düzeyde koruma sağlamasının yanı sıra, internette hızlı bir şekilde gezinmek ve Fransız Televizyonunu internetten izlemek gibi bant genişliği-yoğun aktiviteler için optimize edilir.
Fransa'nın çoğunun yüksek hızlı veya çok yüksek hızlı internete erişimi vardır. Ancak, internet servis sağlayıcınız, Netflix gibi hizmetler için bant genişliğinizi yavaşlatıyor olabilir. VPN kullanarak, bu kısıtlamaları aşabilir ve internetten kesintisiz video izlemenin tadını çıkarabilirsiniz.
Eğer Fransa kaynaklı bir IP adresine ihtiyacınız varsa, Strazburg ve Paris'te yer alan sunucu konumlarına bağlanabilirsiniz. Bunu yaparken hızın ve güveliğin aynı anda tadını çıkaracaksınız.ExpressVPN Edinin
Fransa'da ve yurtdışında çevrimiçi gizlilik
ExpressVPN kullandığınızda, şahsınızın, verilerinizin ve gizliliğinizin korunduğunun bilincinde olarak herhangi bir özel veya genel Wi-Fi ağına bağlanabilirsiniz.
ExpressVPN özel hayatınızı korumaya kendini adamıştır. İster Fransa'da, ister yurtdışında olun çevrimiçi aktivitelerinizin kaydını tutmuyoruz. ExpressVPN, hiçbir verinin VPN hard diskine kaydedilmeyeceğini temin etmek için ezber bozan bir teknolojiyi, TrustedServer teknolojisini oluşturmuştur.ExpressVPN Edinin
Hadopi,CNIL… Fransa manzarası
Fransızlar tarafından internette harcanan zaman 10 yılda 4 kat arttı (Médiamétrie).
İnternet kullanımı arttığı için, Fransa buna Hadopi ile karşılık verdi. 2009 yılında kurulan bu kamu kurumu, fikri mülkiyet haklarını internet üzerinden korumayı amaçlıyor. Bu kurum, Fransa'nın radyo ve televizyon yayınları düzenleyicisi olan CSA ve Arcom olarak bilinen yeni ajans ile 2020 yılında birleşecek.
Hükûmet tarafından oluşturulan diğer kamu kurumu CNIL'dir ve bu kısaltma Bilişim ve Özgürlük Ulusal Komisyonu anlamına gelir. Bu kurumun amacı, verilerinizi çevrimiçi olarak korumak ve yüz tanıma gibi teknolojiler tarafından tehdit edilen bireysel özgürlüğünüz için mücadele etmektir.
CNIL çok aktif olsa da, tüm cephelerde savaşamaz. İşte bu yüzden vatandaşlar VPN kullanarak, daha güçlü parolalar seçerek, HTTPS ile korunan siteleri ziyaret ederek ve benzerlerini yaparak dizginleri kendi ellerine almalıdır.ExpressVPN Edinin
Fransa dışında mısınız? VPN kullanarak seyahat edin
Neden VPN kullanarak seyahat etmeli? Birincisi; Fransa'da çok popüler olan Facebook veya YouTube gibi web siteleri, dünyanın bazı ülkelerinde sansürlenmiştir. ExpressVPN kullanarak, sansüre karşı koyabilir ve en sevdiğiniz sitelere ve hizmetlere erişebilirsiniz.
Eğer seyahat ediyorsanız, havalimanında, otellerde ve cafelerde büyük ihtimalle kamuya açık yeni Wi-Fi ağlarına bağlanacaksınız. Korunduğunuzdan emin olmak için bir VPN kullanın.ExpressVPN Edinin
Neden VPN kullanmalı?
- Yavaşlatma olmaksızın, hızlı bağlantının tadını çıkarabilirsiniz
- Ağınızı şifreleyebilirsiniz
- İnternette gizli bir şekilde gezinebilirsiniz
- Kamuya açık herhangi bir Wi-Fi bağlantı noktasında anında korunabilirsiniz
Fransa tabanlı bir sunucuya veya dünyanın 94 ülkesinde yer alan sunuculara bağlanın.
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ExpressVPN tüm cihazlarınızda çalışır
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