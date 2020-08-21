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Evinizin en iyi VPN yönlendiricisi 2023

Wi-Fi ağınıza bağlı her cihazda, cihaz sınırlaması olmadan VPN'in avantajlarından yararlanın!

  • Tek bir abonelikle sınırsız sayıda cihazı koruyun
  • Tüm ev halkı için çevrimiçi gizlilik
  • VPN yükleyemeyen cihazları güvenli hale getirin
  • Tek bir abonelikle sınırsız sayıda cihazı koruyun
  • Tüm ev halkı için çevrimiçi gizlilik
  • VPN yükleyemeyen cihazları güvenli hale getirin
ExpressVPN EdininYönlendirici ihtiyacınız mı var? Aircove'u deneyin
En iyi yönlendirici VPN.
Bir VPN yönlendirici kurmanın 3. adımı.

VPN yönlendirici nedir?

VPN yönlendirici, üzerinde VPN yüklü olan herhangi bir yönlendiricidir. Yönlendiricinizdeki ExpressVPN yazılımı, yönlendiricinize bağlı tüm cihazlara şifreleme ve konum değişiklikleri de dahil olmak üzere tam VPN avantajları sunarak tüm evinizi koruyabilir.

Standart yönlendiriciler ExpressVPN'i manuel olarak indirmenize izin verirken, yerleşik ExpressVPN ile birlikte gelen güçlü yönlendiricimiz Aircove ile daha fazla kullanım kolaylığı bulacaksınız. İhtiyacınız olan tek şey bir ExpressVPN aboneliğidir ve hazırsınız.

Illustrations of various devices: laptop, smart TV, game console, smartphone, router

VPN yönlendirici ne yapar?

VPN yönlendirici, bir VPN'in gizlilik, güvenlik ve konum değiştirme avantajlarını doğrudan Wi-Fi yönlendiricinizde sunar. Bu, evinizdeki tüm cihazların VPN kullanabileceği anlamına gelir; yani başka uygulamaya gerek yoktur.

  • IP ve konum değişiklikleri. Cihazlarınız, gerçek IP'nizi gizleyen farklı bir IP adresi alır. Bu aynı zamanda seçtiğiniz bir konumda görünmenizi sağlar.

  • Güçlü şifreleme. Tüm çevrimiçi trafiğiniz şifrelenir, dolayısıyla internet servis sağlayıcınız gibi üçüncü taraflar çevrimiçi olarak ne yaptığınızı göremez.

  • Tüm cihazları korur. Bir VPN yönlendiricisine sahip olmanın en büyük avantajı, VPN'in avantajlarını akıllı kapı zilleri gibi normalde VPN yükleyemeyen cihazlara kadar genişletmektir.

ExpressVPN Aircove: Bizim VPN yönlendiricimiz

ExpressVPN tarafından özel olarak geliştirilen Aircove, varsayılan olarak yerleşik VPN korumasına sahip ilk Wi-Fi 6 yönlendiricisidir. Kutudan çıkar çıkmaz ExpressVPN güvenliğinin keyfini çıkaracaksınız.

Daha Fazlasını ÖğreninAircove edinin

Aircove nerede bulunur?

Neden VPN yönlendirici kullanmalısınız

Her zaman bağlı yönlendirici VPN.

7/24 VPN koruması

Her zaman açık koruma ile zamandan tasarruf edin. ExpressVPN Aircove gibi bir VPN yönlendiriciyle bağlanmayı hatırlamanıza asla gerek kalmayacak. Evinizdeki Wi-Fi ağına bağlı tüm cihazlar korunurken Network Lock kill switch, VPN bağlantınız kesilse bile güvenliği sağlar.

Tüm cihazları kapsayan Yönlendirici VPN.

Tüm evi koruyun

Akıllı TV'ler ve oyun konsolları gibi VPN yazılımlarını normalde çalıştıramayanlar da dahil olmak üzere, bağlı herhangi bir ev cihazında VPN'nin avantajlarından yararlanın. İstediğiniz tüm izleme hizmetlerine ve sosyal medyaya daha fazla gizlilikle erişin. Arkadaşlarınız ve aileniz evinizi ziyaret ettiğinde onlar da korunacaktır.

Sınırsız bağlantılara sahip Yönlendirici VPN.

Sınırsız cihaza bağlanın

VPN yönlendiriciniz, tek bir abonelikle ExpressVPN'e aynı anda bağlanabileceğiniz sekiz cihazdan biri olarak sayılır, ayrıca VPN yönlendiricisine bağlı cihazların sayısında herhangi bir sınırlama yoktur!

Hız için optimize edilmiş VPN yönlendirici.

Yüksek hızın tadını çıkarın

Yeni nesil VPN protokolümüz Lightway, yönlendiricinizde size daha hızlı, daha güvenilir ve daha güvenli bir VPN deneyimi sunar.

Kullanımı kolay yönlendirici VPN.

Kullanımı kolay

Kafa karıştırıcı ayarlara elveda deyin; bağlanmak için tıklamanız yeterli. Belirli cihazların VPN'den hariç tutulmasını mı istiyorsunuz? Sorun değil. Cihaz Grupları özelliğimiz size tam kontrol sağlar.

VPN Yönlendiricimizi Edinin

Cihaz Grupları: 1 yönlendirici, en fazla 5 konum

ExpressVPN yönlendirici arayüzünün bulunduğu birden fazla ekran.

ExpressVPN'i yönlendiricinizde kullandığınızda, onu bir telefon veya bilgisayar tarayıcısı aracılığıyla kontrol edersiniz. Cihaz Grupları aracılığıyla hangi cihazlar için hangi VPN konumunu kullanacağınızı seçebilirsiniz.

Cihaz Grupları ile cihazlarınız için her biri belirli bir VPN sunucusu konumuna bağlı olacak şekilde beş adede kadar grup oluşturabilirsiniz. Örneğin, bir aile üyesi ABD basketbol maçı izlerken, başka bir aile üyesi Kanada'dan müzik dinler, diğeri video oyunları oynamak için Avustralya'ya bağlanır ve siz de Birleşik Krallık'tan bir diziyi internet üzerinden izleyebilirsiniz. Hatta bir grubu VPN ağından tamamen hariç tutabilirsiniz.

Cihazları farklı gruplara sürükleyip bırakmak kolaydır ve bu bir cihaz grubunun konumunu değiştirmenin diğerlerini kesintiye uğratmayacağı şekilde tasarlanmıştır.

Cihaz Grupları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yönlendiriciler için ExpressVPN: Cihaz Grupları'nın Tanıtımı

Bu video için farklı dillerde altyazı mevcuttur. Dil menüsünü açmak için dişli simgesine tıklayın ve “Altyazılar/CC” üzerinden dilinizi seçin.

Yönlendirici uygulaması UI + arkada Aircove detayı

VPN yönlendirici nasıl seçilir

Bir VPN yönlendirici seçerken dikkate almanız gereken dört şey:

1.VPN uyumluluğu. Yeni bir yönlendirici satın alıyorsanız ve VPN yazılımı yüklemeyi planlıyorsanız tercih ettiğiniz VPN ile uyumlu bir yönlendirici seçmelisiniz.

2. Kurulum kolaylığı. Bir yönlendirici satın alabilir ve manuel olarak ayarlayabilir veya kendi başınıza kurma zahmetinden kaçınmak için bir VPN ile önceden yapılandırılmış olarak gelen bir yönlendirici satın alabilirsiniz. ExpressVPN Aircove'u kutudan çıktığı anda kullanımı kolay olacak şekilde tasarladık.

3. Hız ve bantlar. Wi-Fi teknolojiniz ne kadar yeni olursa hızları ve kapsama alanı da o kadar güçlü olur. Daha yeni yönlendiriciler ayrıca 2.4 Ghz ve 5 Ghz'lik çift bantlar sunarak size daha fazla esneklik sağlar.

4.VPN özellikleri. VPN'in önceden yüklendiği bir yönlendirici satın alıyorsanız VPN hizmetinin özelliklerine bakın. Aircove ile yazılım, reklam engelleme, ebeveyn denetimleri ve tek bir yönlendirici üzerinde birden fazla konuma bağlanma yeteneğini içerir. Ayrıca ExpressVPN'in meşhur güçlü şifrelemesine ve yüksek kaliteli müşteri desteğine de sahip olacaksınız.

İnsanlar ExpressVPN Aircove'u seviyor

Gizmodo logo for 3 Col Carousel block

"Aircove Wi-Fi ağınıza VPN hizmeti eklemenin en kolay yoludur."

- Gizmodo

CNET logosu 3 Col Carousel blok için

"Aircove, geçilemeyecek kadar güçlü, sezgisel ve kullanıcı dostu bir donanımdır."

- CNET

3 Col Carousel bloğu için 9to5mac logosu

"Evdeki cihazlarınızın gizliliği konusunda endişeleriniz varsa bu akıllıca bir alışveriştir."

- 9to5Mac

Aircove referans kısmı için 4 yıldızlı TechRadar logosu

"Kurulumu son derece kolay, birkaç dakika içinde kullanmaya başlayabiliyorsunuz ki bu da çok iyi bir değer."

- TechRadar

Kullanıcı referansı yeşil avatar

"Artık ailem için kendi kişisel güvenliğimden vazgeçme konusunda endişelenmeme gerek yok."

- Stephan, Aircove kullanıcısı

ZDNET logosu Aircove referans bölümü

"ExpressVPN Aircove, yönlendiricinin hızı, kurulum kolaylığı ve güvenliği açısından en iyi seçimimizdir."

- ZDNET

Aircove referanslar bölümü için Popular Mechanics logosu

"İstikrarlı performansı ve kullanım kolaylığı rakipsiz.

- Popular Mechanics

Kullanıcı yorumu mavi avatar

"Tak ve çalıştır gerçekten doğru kelime."

- Devon, Aircove kullanıcısı

Aircove referanslar bölümünde Android Central 4 yıldızlı logosu

"Diğer VPN özellikli yönlendiricilere kıyasla benzersiz kullanım kolaylığı."

- Android Central

Aircove referanslar bölümü How-to-Geek Editörün Seçimi rozeti

"Yeni bir VPN yönlendirici türü. ... Hayranların favorisi olduğunu hayal edebiliyorum."

- How-to Geek

Aircove referanslar bölümü için Forbes logosu

"ExpressVPN Aircove, işini yerine iyi getiren kolay bir çözüm."

- Forbes

Aircove referanslar bloğu için Gearadical logosu

"Bağladığınız her cihazı koruyan harika bir yönlendirici arıyorsanız Aircove son derece kullanıcı dostu bir seçenek."

- Gearadical

Kullanıcı yorumu mavi avatar

"Güvenlik alanındaki değişiklikler ve L2TP'den geçiş sebebiyle, yönlendiriciyi yükseltmek ve Aircove'u satın almak mantıklı geldi."

- Andrew, Aircove kullanıcısı

Sıkça sorulan sorular

VPN için özel bir yönlendiriciye mi sahip olmam gerekiyor?
VPN yönlendiriciye gerçekten ihtiyacım var mı?
Hangi yönlendiriciler VPN ile çalışır?
Aircove'un diğer yönlendiricilerden farkı nedir?
Aircove'u nerede satın alabilirim?
Yönlendiricilerde yerleşik VPN var mı?
Yönlendiricinizin VPN destekleme durumunu nasıl anlarsınız?

Uyumlu yönlendiriciler için kurulum rehberi

ExpressVPN donanım yazılımını uyumlu yönlendirici modellerine yükleyebilir veya ExpressVPN'i manuel olarak yapılandırabilirsiniz. Ancak 7/24 destekle en iyi VPN yönlendirici deneyimi için ExpressVPN Aircove öneriyoruz.

ExpressVPN aygıt yazılımını yükleyin

Kurulumu ve kullanımı kolay

Asus RT-AC56(U/R/S) Asus RT-AC68Uv3 (v3'e kadar) Asus RT-AC87U Linksys EA6200 Linksys WRT1200AC Linksys WRT1900AC(S) Linksys WRT3200ACM
Linksys WRT32X Netgear R6300v2 Netgear R6400v2 Netgear Nighthawk R6700v3 Netgear Nighthawk R7000 Netgear Nighthawk R7000P

ExpressVPN'i manuel olarak yapılandırın

Kurulumu ve kullanımı zor

Asus (diğer modeller) D-Link DD-WRT
Netduma Sabai Tomato
Harika 23175 değerlendirmede 5 üzerinden 4.6 puan aldı

Neden ExpressVPN'i seçmelisiniz?

TrustedServer teknolojisi

Gizlilik korumalarını doğrulamak için denetlenen TrustedServer, güvenlik için yeni bir standart belirler.

Anında kurun

ExpressVPN'e bağlanmak hızlı ve kolaydır. Kaydolun, indirin ve bağlanın!

İSS yavaşlatmasını yenin

ExpressVPN, İSS yavaşlatmasını atlamanıza ve ara belleğe almaya elveda demenize olanak tanır.

Gizliliğinizi arttırın

Gezinme aktivitesinin ve metaverilerin takip edilmesini önlemek için konumunuzu ve IP adresinizi değiştirin.

Her yerden içerik

Çalışmak, video izlemek ve oyun oynamak için ihtiyaç duyduğunuz tüm uygulamalara ve hizmetlere erişin.

Canlı sohbet desteği

Herhangi bir cihaz için ExpressVPN hakkında sorunuz varsa günün her saati Destek ile İletişime Geçin.

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