VPN yönlendirici nedir?

VPN yönlendirici, üzerinde VPN yüklü olan herhangi bir yönlendiricidir. Yönlendiricinizdeki ExpressVPN yazılımı, yönlendiricinize bağlı tüm cihazlara şifreleme ve konum değişiklikleri de dahil olmak üzere tam VPN avantajları sunarak tüm evinizi koruyabilir.

Standart yönlendiriciler ExpressVPN'i manuel olarak indirmenize izin verirken, yerleşik ExpressVPN ile birlikte gelen güçlü yönlendiricimiz Aircove ile daha fazla kullanım kolaylığı bulacaksınız. İhtiyacınız olan tek şey bir ExpressVPN aboneliğidir ve hazırsınız.