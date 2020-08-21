Evinizin en iyi VPN yönlendiricisi 2023
Wi-Fi ağınıza bağlı her cihazda, cihaz sınırlaması olmadan VPN'in avantajlarından yararlanın!
- Tek bir abonelikle sınırsız sayıda cihazı koruyun
- Tüm ev halkı için çevrimiçi gizlilik
- VPN yükleyemeyen cihazları güvenli hale getirin
- Tek bir abonelikle sınırsız sayıda cihazı koruyun
- Tüm ev halkı için çevrimiçi gizlilik
- VPN yükleyemeyen cihazları güvenli hale getirin
VPN yönlendirici nedir?
VPN yönlendirici, üzerinde VPN yüklü olan herhangi bir yönlendiricidir. Yönlendiricinizdeki ExpressVPN yazılımı, yönlendiricinize bağlı tüm cihazlara şifreleme ve konum değişiklikleri de dahil olmak üzere tam VPN avantajları sunarak tüm evinizi koruyabilir.
Standart yönlendiriciler ExpressVPN'i manuel olarak indirmenize izin verirken, yerleşik ExpressVPN ile birlikte gelen güçlü yönlendiricimiz Aircove ile daha fazla kullanım kolaylığı bulacaksınız. İhtiyacınız olan tek şey bir ExpressVPN aboneliğidir ve hazırsınız.
VPN yönlendirici ne yapar?
VPN yönlendirici, bir VPN'in gizlilik, güvenlik ve konum değiştirme avantajlarını doğrudan Wi-Fi yönlendiricinizde sunar. Bu, evinizdeki tüm cihazların VPN kullanabileceği anlamına gelir; yani başka uygulamaya gerek yoktur.
IP ve konum değişiklikleri. Cihazlarınız, gerçek IP'nizi gizleyen farklı bir IP adresi alır. Bu aynı zamanda seçtiğiniz bir konumda görünmenizi sağlar.
Güçlü şifreleme. Tüm çevrimiçi trafiğiniz şifrelenir, dolayısıyla internet servis sağlayıcınız gibi üçüncü taraflar çevrimiçi olarak ne yaptığınızı göremez.
Tüm cihazları korur. Bir VPN yönlendiricisine sahip olmanın en büyük avantajı, VPN'in avantajlarını akıllı kapı zilleri gibi normalde VPN yükleyemeyen cihazlara kadar genişletmektir.
ExpressVPN Aircove: Bizim VPN yönlendiricimiz
ExpressVPN tarafından özel olarak geliştirilen Aircove, varsayılan olarak yerleşik VPN korumasına sahip ilk Wi-Fi 6 yönlendiricisidir. Kutudan çıkar çıkmaz ExpressVPN güvenliğinin keyfini çıkaracaksınız.
Neden VPN yönlendirici kullanmalısınız
7/24 VPN koruması
Her zaman açık koruma ile zamandan tasarruf edin. ExpressVPN Aircove gibi bir VPN yönlendiriciyle bağlanmayı hatırlamanıza asla gerek kalmayacak. Evinizdeki Wi-Fi ağına bağlı tüm cihazlar korunurken Network Lock kill switch, VPN bağlantınız kesilse bile güvenliği sağlar.
Tüm evi koruyun
Akıllı TV'ler ve oyun konsolları gibi VPN yazılımlarını normalde çalıştıramayanlar da dahil olmak üzere, bağlı herhangi bir ev cihazında VPN'nin avantajlarından yararlanın. İstediğiniz tüm izleme hizmetlerine ve sosyal medyaya daha fazla gizlilikle erişin. Arkadaşlarınız ve aileniz evinizi ziyaret ettiğinde onlar da korunacaktır.
Sınırsız cihaza bağlanın
VPN yönlendiriciniz, tek bir abonelikle ExpressVPN'e aynı anda bağlanabileceğiniz sekiz cihazdan biri olarak sayılır, ayrıca VPN yönlendiricisine bağlı cihazların sayısında herhangi bir sınırlama yoktur!
Yüksek hızın tadını çıkarın
Yeni nesil VPN protokolümüz Lightway, yönlendiricinizde size daha hızlı, daha güvenilir ve daha güvenli bir VPN deneyimi sunar.
Kullanımı kolay
Kafa karıştırıcı ayarlara elveda deyin; bağlanmak için tıklamanız yeterli. Belirli cihazların VPN'den hariç tutulmasını mı istiyorsunuz? Sorun değil. Cihaz Grupları özelliğimiz size tam kontrol sağlar.
Cihaz Grupları: 1 yönlendirici, en fazla 5 konum
ExpressVPN'i yönlendiricinizde kullandığınızda, onu bir telefon veya bilgisayar tarayıcısı aracılığıyla kontrol edersiniz. Cihaz Grupları aracılığıyla hangi cihazlar için hangi VPN konumunu kullanacağınızı seçebilirsiniz.
Cihaz Grupları ile cihazlarınız için her biri belirli bir VPN sunucusu konumuna bağlı olacak şekilde beş adede kadar grup oluşturabilirsiniz. Örneğin, bir aile üyesi ABD basketbol maçı izlerken, başka bir aile üyesi Kanada'dan müzik dinler, diğeri video oyunları oynamak için Avustralya'ya bağlanır ve siz de Birleşik Krallık'tan bir diziyi internet üzerinden izleyebilirsiniz. Hatta bir grubu VPN ağından tamamen hariç tutabilirsiniz.
Cihazları farklı gruplara sürükleyip bırakmak kolaydır ve bu bir cihaz grubunun konumunu değiştirmenin diğerlerini kesintiye uğratmayacağı şekilde tasarlanmıştır.
Bu video için farklı dillerde altyazı mevcuttur. Dil menüsünü açmak için dişli simgesine tıklayın ve “Altyazılar/CC” üzerinden dilinizi seçin.
VPN yönlendirici nasıl seçilir
Bir VPN yönlendirici seçerken dikkate almanız gereken dört şey:
1.VPN uyumluluğu. Yeni bir yönlendirici satın alıyorsanız ve VPN yazılımı yüklemeyi planlıyorsanız tercih ettiğiniz VPN ile uyumlu bir yönlendirici seçmelisiniz.
2. Kurulum kolaylığı. Bir yönlendirici satın alabilir ve manuel olarak ayarlayabilir veya kendi başınıza kurma zahmetinden kaçınmak için bir VPN ile önceden yapılandırılmış olarak gelen bir yönlendirici satın alabilirsiniz. ExpressVPN Aircove'u kutudan çıktığı anda kullanımı kolay olacak şekilde tasarladık.
3. Hız ve bantlar. Wi-Fi teknolojiniz ne kadar yeni olursa hızları ve kapsama alanı da o kadar güçlü olur. Daha yeni yönlendiriciler ayrıca 2.4 Ghz ve 5 Ghz'lik çift bantlar sunarak size daha fazla esneklik sağlar.
4.VPN özellikleri. VPN'in önceden yüklendiği bir yönlendirici satın alıyorsanız VPN hizmetinin özelliklerine bakın. Aircove ile yazılım, reklam engelleme, ebeveyn denetimleri ve tek bir yönlendirici üzerinde birden fazla konuma bağlanma yeteneğini içerir. Ayrıca ExpressVPN'in meşhur güçlü şifrelemesine ve yüksek kaliteli müşteri desteğine de sahip olacaksınız.
İnsanlar ExpressVPN Aircove'u seviyor
"Evdeki cihazlarınızın gizliliği konusunda endişeleriniz varsa bu akıllıca bir alışveriştir."
- 9to5Mac
"Kurulumu son derece kolay, birkaç dakika içinde kullanmaya başlayabiliyorsunuz ki bu da çok iyi bir değer."
"Artık ailem için kendi kişisel güvenliğimden vazgeçme konusunda endişelenmeme gerek yok."
- Stephan, Aircove kullanıcısı
"ExpressVPN Aircove, yönlendiricinin hızı, kurulum kolaylığı ve güvenliği açısından en iyi seçimimizdir."
- ZDNET
"Tak ve çalıştır gerçekten doğru kelime."
- Devon, Aircove kullanıcısı
"Yeni bir VPN yönlendirici türü. ... Hayranların favorisi olduğunu hayal edebiliyorum."
"Bağladığınız her cihazı koruyan harika bir yönlendirici arıyorsanız Aircove son derece kullanıcı dostu bir seçenek."
"Güvenlik alanındaki değişiklikler ve L2TP'den geçiş sebebiyle, yönlendiriciyi yükseltmek ve Aircove'u satın almak mantıklı geldi."
- Andrew, Aircove kullanıcısı
Sıkça sorulan sorular
VPN için özel bir yönlendiriciye mi sahip olmam gerekiyor?
Her yönlendirici VPN yönlendiriciye dönüştürülemez ancak çoğu dönüştürülebilir. Sahip olduğunuz yönlendirici modeli desteklenmiyorsa yine de ExpressVPN'i tüm cihazlarınıza yükleyerek kullanabilirsiniz.
VPN yönlendiriciye gerçekten ihtiyacım var mı?
Doğrudan yönlendiricinizde bir VPN'e sahip olmak, sahip olduğunuz her cihaza bir VPN yüklemenize gerek olmadığı anlamına gelir. Her cihazı yönlendiriciye bağlamanız yeterlidir; otomatik olarak korunurlar.
Bir VPN yönlendiricinin avantajlarından yararlanmanın birkaç yolu vardır:
ExpressVPN Aircove'u edinin (en kolay ve en hızlısı)
ExpressVPN'i uyumlu bir yönlendiriciye yükleyin
OpenVPN (en karmaşık) kullanarak manuel yapılandırma yoluyla kurulum yapın.
Hangi yönlendiriciler VPN ile çalışır?
Bu uyumlu yönlendiriciler üzerinde ExpressVPN kurabilirsiniz:
Asus RT-AC56(U/R/S)
Asus RT-AC68U (v3'e kadar)
Asus RT-AC87U
Linksys EA6200
Linksys WRT1200AC
Linksys WRT1900ACS
Linksys WRT1900ACS V2
Linksys WRT1900AC 13J1
Linksys WRT1900AC 13J2
Linksys WRT3200ACM
Linksys WRT32X
Netgear R6300v2
Netgear Nighthawk R6400v2
Netgear Nighthawk R6700v3
Netgear Nighthawk R7000
Netgear Nighthawk R7000P
Aşağıdaki yönlendiriciler ExpressVPN'e bağlanmak için manuel olarak ayarlanabilir:
Asus (diğer modeller)
D-Link
DD-WRT
Netduma
Sabai
Tomato
TP-Link
Xiaomi
Aircove'un diğer yönlendiricilerden farkı nedir?
Herhangi bir yönlendirici internete erişim sağlayabilirken Aircove'un daha iyi yaptığı bir şey var: ExpressVPN'in tüm avantajlarını ağınızdaki her şeye anında sunar. Yönlendiriciye bağlılarsa korunurlar. İstemiyorsanız başka bir cihaza ExpressVPN yüklemeniz gerekmez.
Aircove ayrıca güvenlik en üst düzeyde tutularak geliştirilmiştir. Siber güvenlik firması Cure53 tarafından gerçekleştirilen bir denetim, yönlendiricinin sağlam bir güvenlik düzeyine sahip olduğunu doğruladı.
Aircove'u nerede satın alabilirim?
Aircove'u aşağıdaki ülkelerde Amazon.com üzerinden satın alabilirsiniz:
Avusturya
Belçika
Bulgaristan
Kanada
Hırvatistan
Kıbrıs
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Estonya
Finlandiya
Almanya
Macaristan
İzlanda
İrlanda
İtalya
Letonya
Litvanya
Lüksemburg
Malta
Hollanda
Norveç
Polonya
Portekiz
Romanya
Sırbistan
Slovakya
Slovenya
İspanya
İsveç
Birleşik Krallık
Amerika Birleşik Devletleri
Aircove, FlashRouters üzerinden de satın alınabilir (ve şu ülkelere gönderilir).
Yönlendiricilerde yerleşik VPN var mı?
Evet, ExpressVPN tarafından özel olarak geliştirilen ve varsayılan olarak yerleşik VPN'e sahip ilk ve tek Wi-Fi yönlendiricisi olan ExpressVPN Aircove'u satın alabilirsiniz. Aircove hakkında daha fazla bilgi edinin.
Yönlendiricinizin VPN destekleme durumunu nasıl anlarsınız?
Yönlendiricinizin VPN yapılandırmalarını destekleyip desteklemediğini öğrenmenin birkaç yolu vardır.
Yönlendiricinin kılavuzunu veya özelliklerini kontrol edin: Yönlendiricinin kılavuzu, yönlendiricinin desteklediği tüm VPN protokollerini listelemelidir. Kılavuza sahip değilseniz genellikle yönlendiricinin model numarasını arayarak çevrimiçi olarak bulabilirsiniz.
VPN istemci ayarlarını arayın: Yönlendiriciniz VPN'i destekliyorsa yapılandırmasında bir VPN istemci ayarları sayfası olacaktır. Bu sayfa, VPN sunucu adresi ve VPN protokolü gibi VPN ayarlarını yapılandırmanıza olanak tanır.
Ayrıca yönlendirici üreticinizin müşteri desteğine veya VPN sağlayıcınıza da sorabilirsiniz.
Uyumlu yönlendiriciler için kurulum rehberi
ExpressVPN donanım yazılımını uyumlu yönlendirici modellerine yükleyebilir veya ExpressVPN'i manuel olarak yapılandırabilirsiniz. Ancak 7/24 destekle en iyi VPN yönlendirici deneyimi için ExpressVPN Aircove öneriyoruz.
ExpressVPN aygıt yazılımını yükleyin
Kurulumu ve kullanımı kolay
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