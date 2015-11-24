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VPN nedir?

VPN, iki veya daha fazla cihaz arasında yer alan güvenli bir tüneldir ve açılımı (virtual private network) sanal özel ağdır.

VPN’e bağlanmak size şifreli bir internet bağlantısı sağlar. Bu, nerede olursanız olun gizli ve güvende kalmanıza ve istediğiniz çevrimiçi içeriğe erişmenize olanak tanır.

VPN’in ne olduğu konusunda daha fazlasını öğrenin.

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VPN ile neler yapabilirim?

VPN, çok amaçlı bir dijital kurtarıcıdır. VPN’i şunlar için kullanabilirsiniz:

Bu video için farklı dillerde altyazı mevcuttur. Dil menüsünü açmak için dişli simgesine tıklayın ve “Altyazılar/CC” üzerinden dilinizi seçin.

VPN’in neler yapabileceği konusunda daha fazlasını öğrenin.

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VPN ile hangi hizmetlere erişebilirim?

VPN, birçok internetten video izleme hizmetine, sosyal medya ve haber sitesine güvenli erişim sağlamanıza yardımcı olur.

ExpressVPN ile erişebileceğiniz hizmetler listesine buradan göz atın.

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VPN internet bağlantımı yavaşlatır mı?

Bu, herhangi bir VPN kullandığınızda mümkün, ancak fark genellikle hissedilmez. Dahası, internet servis sağlayıcınız belirli türdeki trafiği yavaşlatıyorsa VPN kullanmak aslında hızınızı artırır. ExpressVPN 1. sınıf sağlayıcılardan aldığı bant genişliği ile premium kalitede yüksek hızlı ağa sahiptir.

VPN’in İSS yavaşlatmasını nasıl atlatabileceği hakkında daha fazlasını öğrenin.

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ExpressVPN’in fiyatı ne?

ExpressVPN üç adet standart abonelik planı sunmaktadır. 12 aylık plan ayda $8.32, altı aylık plan ayda $9.99 ve bir aylık plan ayda $12.95 tutarındadır.

Abonelik planı Fiyat/Ay 12 aylık $8.32 Altı aylık $9.99 Bir aylık $12.95

Her abonelik 30 günlük para iade garantisi ile gelir, böylece hizmetimizi risksiz deneyebilirsiniz. Buradan ödeme yöntemlerini görüntüleyebilir ve ExpressVPN edinebilirsiniz.

ExpressVPN abonelikleri ile ilgili daha fazla sorunuz mu var? .

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ExpressVPN ücretsiz mi?

Hayır. ExpressVPN premium bir VPN hizmetidir, ancak bazı mobil cihazlar için ücretsiz deneme de bulunmaktadır.

Dahası, bütün abonelikler 30 günlük para iade garantisi ile gelir, böylece fikrinizi değiştirirseniz bizi bir ay boyunca sıfır risk ile deneyebilirsiniz.

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30 günlük para iade garantisi nasıl çalışıyor?

ExpressVPN, dünyanın en güvenilir ultra hızlı VPN’inden keyif alacağınız konusunda kendinden emin. Herhangi bir nedenle yaşadığınız deneyimden memnun kalmazsanız hangi ExpressVPN planını seçmiş olursanız olun paranızı geri almak için tam 30 gününüz bulunmaktadır. yeterli.

30 günlük para iade garantisi hakkında daha fazlasını buradan okuyun.

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Aboneliğimle birlikte neler edinirim?

Her abonelik ile tüm ExpressVPN uygulamalarına ve sunucu konumlarına erişim elde edersiniz. ExpressVPN uygulamalarını dilediğiniz sayıda cihaza indirebilir veya manuel yapılandırma yönergelerini kullanabilirsiniz.

Her ExpressVPN aboneliğinde bulunan özellikler hakkında daha fazlasını öğrenin.

ExpressVPN uygulamaları ve manuel yapılandırmalar için kurulum yönergelerine buradan göz atın.

Hemen ExpressVPN Edinin

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Aboneliğim için ödemeyi nasıl gerçekleştiririm?

ExpressVPN birçok ödeme yöntemini kabul eder.

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Aboneliğimi nasıl iptal ederim?

Aboneliğizi iptal etme hakkındaki yönergeler için lütfen burayı inceleyin.

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ExpressVPN ömür boyu abonelik sunuyor mu?

Hayır. Güvenli, hızlı ve güvenilir bir VPN hizmeti sunmak devamlı olarak bakım masrafları doğurmaktadır.

Ömür boyu abonelikler, sağlayıcıların sürdürülebilir gelirden yoksun kalma ile mücadele etmeleri gerektiği anlamına gelir. Bununla baş edebilmek için daha ucuz ve daha az güvenli altyapı kullanırlar, ek gelir için kullanıcı kayıtlarını ve IP adreslerini satarlar veya giderleri azaltmak için teknoloji yükseltmelerini ve müşteri desteğini sınırlarlar.

ExpressVPN çevrimiçi gizliliğinizi korumaya kendini adamıştır ve sınıfında en iyi hizmeti sağlamak için yatırım yapmaktadır. ExpressVPN’in neden ömür boyu abonelik sunmadığı hakkında daha fazla bilgi için blog yazısının tamamını okuyun.

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ExpressVPN neden diğer VPN’lerden daha pahalı?

ExpressVPN’in sahip olduğu ölçekte güvenli ve ultra hızlı ağ çalıştırmak pahalıdır. Ucuz fiyatlı VPN sağlayıcılarının aksine, ExpressVPN size daha üstün ve güvenli bir deneyim sunmak için daha iyi ve güvenilir bir platforma yatırım yapar. ExpressVPN yine de harika bir fiyata sahiptir ve bir yıllık pakete kaydolan müşterilere %35 indirim sunar.

Ayrıca, ExpressVPN’in öneri programından faydalanabilir ve önerdikleriniz arasından kaydolan herkes için ücretsiz 30 günlük hizmet kazanabilirsiniz.

Premium, ücretli bir VPN’in faydaları hakkında daha fazlasını öğrenin.

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Aboneliğim iptal edilirse bana bildirilir mi?

ExpressVPN, size makul süre önceden bildirimde bulunarak herhangi bir zamanda hizmetleri askıya alma veya sonlandırma hakkını saklı tutar. Mümkün olduğu takdirde ödemeniz iade edilir.

Daha fazla bilgi için ExpressVPN Hizmet Koşulları‘na bakabilirsiniz.

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ExpressVPN’e aynı anda kaç cihaz bağlanabilir?

Tek bir abonelik, platform gözetmeksizin (sanal makineler dahil), aynı anda beş cihazda kullanılabilir. ExpressVPN’i dilediğiniz sayıda cihaza yükleyebilirsiniz ancak aynı anda en fazla beş cihaz bağlanabilir.

Tek bir abonelikle beşten fazla cihazı nasıl bağlayacağınızı öğrenin.

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Hangi cihazları ve platformları destekliyorsunuz?

ExpressVPN Windows, Mac, iOS, Android, Linux, yönlendiriciler ve Kindle için uygulamaların yanı sıra; Linux, Chromebook, kablosuz yönlendiriciler (Sabai, DD-WRT, Asus veya Tomato) ve video izleme cihazları veya oyun konsolları (Apple TV, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3 veya Xbox 360) için manuel yapılandırmalara sahiptir.

Cihazınızda ExpressVPN kullanma hakkında daha fazla bilgi edinin.

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Statik veya dinamik IP adresleri sunuyor musunuz?

ExpressVPN atanmış veya statik IP adresleri sağlamamaktadır. Bunun nedeni ExpressVPN IP adreslerinin dönüşümlü olarak kullanılmasıdır. Bir ExpressVPN sunucusuna bağlandığınızda, size mümkün olan en iyi IP adresi verilir. Daha önceden bağlandığınız bir IP adresi olabilir veya farklı bir adres alabilirsiniz. ExpressVPN, kullanıcı anonimliğini artırmak ve gizliliğinizi korumak için tüm müşteriler tarafından kullanılan IP adreslerini dönüşümlü olarak kullandırır.

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Kaç adet IP adresine sahipsiniz?

ExpressVPN dünya çapındaki birçok konumda binlerce sunucuya sahiptir. Her konumda yüzlerce sunucu bulunabilir ve her sunucu binlerce IP adresi içerir. Sunucu uygunluğu seçilen bağlantı protokolüne (Lightway, OpenVPN veya IKEv2) göre değişiklik gösterir. ExpressVPN sahip olduğu IP adresi sayısını tam olarak belirtmez çünkü bu sayı talebe ve diğer faktörlere göre değişebilir.

Tüm konumlarımızın en güncel listesi için buraya tıklayın.

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Verilerimi kaydediyor musunuz?

ExpressVPN kullanıcılarının aktivite veya bağlantı kayıtlarını tutmayan, gizliliği öncelik hâline getirmiş bir şirkettir. ExpressVPN, teknik sorunları belirlemek ve gidermek için hizmetimizin kullanımı ile ilgili asgari bilgileri toplar, ancak bu bilgiler sizi herhangi bir aktiviteye veya davranışa bağlamak için kullanılamaz.

Daha fazla bilgi için ExpressVPN’in aktivite veya bağlantı kayıtları tutmama üzerine sıkı politikasının yanı sıra Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları‘nı okuyabilirsiniz.

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ExpressVPN güvenli mi?

Evet! ExpressVPN, VPN bağlantınızın güvenli olduğundan emin olmak için birçok önlem alır:

Dünyanın her yerindeki sunucu konumlarını kullanarak IP adresi maskeleme

Endüstri standardı olan 256-bit AES şifreleme

Üstün sızıntı koruması için Network Lock (kill switch)

Aktivite kaydı ve bağlantı kaydı yok

Her sunucu üzerinde özel, şifreli DNS

Gelecekteki gelişmelerden etkilenmemek için mükemmel ilerici gizlilik

Standart özelliklerin dışında, ExpressVPN gizliliğiniz için yeni tehditleri belirlemek amacıyla ağımızı ve uygulamalarımızı sürekli olarak güncellemek için çalışan ve güvenlik mühendislerinden oluşan bir ekibe sahiptir.

Hemen ExpressVPN Edinin

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Öneri programınız var mı?

Evet! ExpressVPN başarıyla gerçekleştirilen her önerme için 30 günlük ücretsiz hizmet hediye eder. Yapabileceğiniz öneri sayısında bir sınır bulunmuyor. Bu yüzden hemen kaydolun ve önermeye başlayın. 🙂

ExpressVPN’in öneri programı hakkında daha fazla bilgi edinin.

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ExpressVPN’i neden diğer VPN sağlayıcılarına tercih etmeliyim?

ExpressVPN, yüksek hız ve güvenilirlik için optimize edilmiş premium VPN ağına sahiptir. Sınırsız bant genişliğinin ve dünya çapındaki yüzlerce ülkedeki sunucuların tadını çıkarın. ExpressVPN alanında en iyi ağı ve VPN uygulamalarını oluşturdu. Hâlâ ikna olmadınız mı? ExpressVPN tüm planlarda 30 günlük para iade garantisi ile gelir, böylece en iyi VPN hizmetini sıfır risk ile deneyebilirsiniz.

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ExpressVPN’in Hizmet Şartları neler?

ExpressVPN şirketi hakkında daha fazlasını okumak için lütfen buradan ExpressVPN Hizmet Şartları’nı okuyun.

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ExpressVPN hesabıma nasıl giriş yapabilirim?

ExpressVPN web sitesinden hesabınıza giriş yapmanın iki yolu vardır.

ExpressVPN hesabınızın e-posta ve parolası ile oturum açabilirsiniz.

Alternatif olarak, ExpressVPN hesabınızın e-posta adresini girebilir ve e-posta oturum açma bağlantısı talep edebilirsiniz. Hesabınızda oturum açmayı tamamlamak için e-postanızdaki bağlantıyı açın.

ExpressVPN hesabına sahip değilseniz aşağıdaki butona tıklayarak bir abonelik edinebilirsiniz.

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ExpressVPN’i nasıl yüklerim?

ExpressVPN aboneliği edinin ExpressVPN.com adresine gidin ve sayfanın en üst kısmındaki HESABIM butonuna tıklayın Kullanıcı adınızı ve şifrenizi kullanarak giriş yapın Aboneliklerim altında, ExpressVPN’i Kurun‘u seçin Cihazınıza uygun versiyon için HEMEN İNDİR butonuna tıklayın Cihazınızda ExpressVPN kurulumu için yönergeleri takip edin ve internetin keyfini ek gizlilik ve güvenlik ile çıkarın!

Yardıma ihtiyacınız mı var? Lütfen .

Hemen ExpressVPN Edinin

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Mobil versiyonların aksine, ExpressVPN masaüstü uygulamaları otomatik olarak güncellenmez.

Uygulamanızı güncellemek için ExpressVPN Windows, Mac ve Linux uygulamalarının son sürümlerinin yükleyicisini indirin ve çalıştırın, yeterli.

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ExpressVPN uygulamam yeni bir versiyon çıktığında neden beni bilgilendirmiyor?

ExpressVPN, sorunsuz bir geçiş sağlamak için müşterilerini yeni sürümler ile ilgili olarak sırayla bilgilendirir. Herhangi bir ExpressVPN uygulamasının en yeni sürümünü indirmek için lütfen www.expressvpn.com/latest adresini ziyaret edin.

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Konum seçici nedir?

Konum seçici, hangi VPN sunucusu konumuna bağlanacağınızı seçmenizi sağlar.

Konum seçiciden önceden bağlandığınız sunucu konumlarını, favori olarak işaretlediklerinizi ve kullanılabilen sunucu konumlarının tamamını görüntüleyebilirsiniz. ExpressVPN nerede olduğunuza bağlı olarak en iyi sunucu konumlarını önerecektir.

Sunucu seçimi için yönergelere göz atın:

Sunucu konumları seçimi hakkında daha fazla bilgi için bu rehbere göz atın veya yardım için .

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ExpressVPN bağlantımı yavaşlatıyor mu?

Hayır. ExpressVPN’de aylık veri sınırı veya İSS hizmet yavaşlatması bulunmaz.

VPN’in yavaşlatmayı önlemek ve sınır olmadan indirmek için size nasıl yardımcı olduğunu öğrenin.

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ExpressVPN hesabımı silebilir miyim?

ExpressVPN hesabınızı iOS (iPhone veya iPad) için ExpressVPN üzerinden veya ile iletişime geçerek silebilirsiniz.

Not: Hesabınızı silmeden önce aboneliğinizin iptal edildiğinden emin olun. Aksi takdirde ücretlendirilmeye devam edeceksiniz. Aboneliğinizi nereden satın aldığınıza bağlı olarak, ExpressVPN’in web sitesinden, Apple App Store’dan veya Google Play Store’dan iptal edebilirsiniz. Ayrıca canlı sohbet veya e-posta üzerinden Destek ile iletişime geçerek de iptal edebilirsiniz.

iOS için ExpressVPN kullanıyorsanız aşağıdaki adımları izleyerek uygulama içinden hesabınızı silebilirsiniz.

Aktif bir aboneliğiniz varsa:

iPhone veya iPad’inizde ExpressVPN uygulamasını açın. Seçenekler > Hesap‘a dokunun. Hesabınızı silin‘e dokunun. Evet, Hesabımı Sil‘e dokunun. Bitti‘ye dokunun.

Aboneliğiniz sona erdiyse:

iPhone veya iPad’inizde ExpressVPN uygulamasını açın. Abonelik Sona Erdi ekranında Hesabınızı silin‘e dokunun. Evet, Hesabımı Sil‘e dokunun. Bitti‘ye dokunun.

Hem aktif hem sona ermiş abonelikler için, hesabınızın kalıcı olarak silinmesi 5-7 gün sürer.

Yardıma ihtiyacınız mı var? .

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Hâlâ sorularım var. Canlı sohbet desteği ile nasıl iletişime geçebilirim?

Herhangi bir sorunuz veya karşılaştığınız bir problem varsa lütfen .

Ayrıca bir destek talebinde bulunabilir veya ekibe şu adres üzerinden doğrudan e-posta gönderebilirsiniz:



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