Yeni başlayanlar için VPN
VPN'in tanımı
VPN, virtual private network (sanal özel ağ) anlamına gelmektedir. VPN, web sitelerine ve çevrimiçi hizmetlere gizli ve güvenli bir şekilde erişmenizi sağlayan, iki cihaz arasındaki şifreli tüneldir.
VPN nasıl çalışır?
VPN tüneli, cihazınız ve VPN sunucusu arasında uçtan uca bir bağlantı oluşturur. Tünelleme, verilerinizi standart TCP/IP paketleri şeklinde sarmalar ve internet üzerinden güvenli bir şekilde transfer eder. Veriler şifrelendiğinden dolayı, VPN sunucusuna bağlı olduğunuzda korsanlar, devletler ve hatta internet servis sağlayıcıları bile bilgilerinize erişemez ve bunları kontrol edemez.
VPN ne işe yarar?
VPN kullanmanın, pekiştirilmiş güvenlikten tasarruf etmeye kadar birçok faydası bulunmaktadır. VPN ile yapabileceğiniz şu beş harika şeye göz atın!
VPN ve proxy arasındaki fark nedir?
Bir proxy sunucusuna bağlandığınız zaman, bu sunucu cihazınız ve internet arasında bir aracıya dönüşür. İnternet trafiğinizin tamamı proxy sunucusu üzerinden yönlendirilir ve böylece trafiğiniz proxy sunucusunun IP adresinden geliyormuş gibi görünür.
Proxy sunucusuna bağlanmak, IP adresinizi maskeler ve engelli içeriklere erişmenizi sağlar. Ancak, proxy sunucuları trafiğinizi şifrelemez. Bu yüzden bağlantı üzerinden paylaştığınız tüm bilgiler, korsanlar veya kimlik hırsızları gibi, sunucuya bağlı olan diğer kişiler tarafından ele geçirilebilir.
VPN, bir proxy sunucusunun sağladığı tüm faydaların yanı sıra, cihazınız ve internet arasındaki verileri korur ve şifreler, böylece bilgilerinizin ele geçirilmesi veya çalınması korkusunu yaşamadan çevrimiçi olmanızı sağlar.
Çevrimiçi video izlemek için VPN veya proxy sunucusu kullanma ile ilgili daha fazla bilgi edinin.
VPN ve DNS arasındaki fark nedir?
ExpressVPN, asıl VPN hizmetine ek olarak, sadece belirli içeriklerin sunucuları üzerinden gitmesini ve ağ trafiğinin geri kalanının İSS'niz tarafından idare edilmesini sağlamak için DNS ayarlarınızı değiştirmenin bir yolunu sunar.
Ancak, proxy sunucusunda olduğu gibi, bu DNS hizmeti ağ trafiğiniz için güvenli tünellemeyi içermez. Bu, bağlantınızı biraz daha hızlandırır ancak üçüncü kişilerin müdahelesine açık bırakır. Ek olarak, DNS ayarlarınızı değiştirmek IP adresinizi gizlemez, çünkü trafiğinizin tamamı DNS sunucusu üzerinden yönlendirilmez. Anonim kalmak ve çevrimiçi paylaştığınız bilgileri korumak istiyorsanız, VPN kullanmalısınız.
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VPN ve güvenlik duvarı arasındaki fark nedir?
Güvenlik duvarı, internet üzerinden bilgisayarınıza bağlanmak isteyen veri paketlerini analiz eden ve sadece önceden belirlenmiş kurallara uygun olan paketlerin geçiş yapmasına izin veren bir duvardır.
Güvenlik duvarı kullanmak, cihazınızı virüs saldırıları ve solucanlar gibi tehditlerden koruyan harika bir yöntemdir. Buna rağmen, güvenlik duvarı cihazınızı sadece tehlikeli gelen trafikten korur. Cihazınızdan giden ağ trafiğini korumak için VPN kullanmalısınız. Güvenlik duvarı, VPN'i tamamlayıcı faydalar sunmaktadır, ancak ikisini birlikte kullanmak en ideal çevrimiçi güvenliği sağlar.
VPN uygulaması, VPN eklentisi ve VPN tarayıcısı arasındaki farklar nelerdir?
VPN tarayıcıları veya tarayıcı eklentileri sadece web tarayıcısı trafiğini korur. Cihazınızdaki ağ trafiğinin geri kalanı internet servis sağlayıcılarına ve potansiyel korsanlara karşı korunmasız kalmaya devam eder. VPN uygulaması ise, cihazınızdaki ağ trafiğinin tamamını şifreler ve korur.
ExpressVPN'in Chrome ve Firefox için tarayıcı eklentisi ise bunlardan farklıdır. ExpressVPN uygulaması ile birlikte çalışarak cihazınızın tamamını korur.
Tek başına VPN eklentisi veya VPN tarayıcısı yerine neden bir VPN uygulaması kullanmanız gerektiği ile ilgili daha fazla bilgi edinin.
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