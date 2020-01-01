Yeni başlayanlar için VPN

VPN ve proxy arasındaki fark nedir?

Bir proxy sunucusuna bağlandığınız zaman, bu sunucu cihazınız ve internet arasında bir aracıya dönüşür. İnternet trafiğinizin tamamı proxy sunucusu üzerinden yönlendirilir ve böylece trafiğiniz proxy sunucusunun IP adresinden geliyormuş gibi görünür.

Proxy sunucusuna bağlanmak, IP adresinizi maskeler ve engelli içeriklere erişmenizi sağlar. Ancak, proxy sunucuları trafiğinizi şifrelemez. Bu yüzden bağlantı üzerinden paylaştığınız tüm bilgiler, korsanlar veya kimlik hırsızları gibi, sunucuya bağlı olan diğer kişiler tarafından ele geçirilebilir.

VPN, bir proxy sunucusunun sağladığı tüm faydaların yanı sıra, cihazınız ve internet arasındaki verileri korur ve şifreler, böylece bilgilerinizin ele geçirilmesi veya çalınması korkusunu yaşamadan çevrimiçi olmanızı sağlar.

Çevrimiçi video izlemek için VPN veya proxy sunucusu kullanma ile ilgili daha fazla bilgi edinin.