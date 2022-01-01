En iyi Sri Lanka VPN hizmeti
ExpressVPN ile Sri Lanka IP adresi alın
Sınırsız video izlemenin ve kısıtlama olmadan gezinmenin keyfini çıkarmak için Sri Lanka VPN'ini nasıl edineceğiniz öğrenin.
30 günlük para iade garantisi
En İyi Sri Lanka VPN'i
Sri Lanka IP adresi nasıl alınır
1. Adım
ExpressVPN'e kaydolun. Tüm planlar 30 günlük para iade garantisi içerir.
2. Adım
Birçok platformda mevcut olan ExpressVPN uygulamasını indirin.
3. Adım
Sri Lanka VPN sunucusu konumumuza bağlanın.
Sri Lanka'da neden VPN kullanmalısınız?
Sansürlü web sitelerine engeli kaldırın
Sri Lanka'da Facebook veya WhatsApp'a erişemiyor musunuz? Sri Lanka'da engellenen içeriğe ve sansürlü uygulamalara erişmek için ABD, Avrupa veya 94 ülkeden herhangi birinde 160 VPN sunucusu konumuna bağlanın ve internette dilediğiniz kadar özgürce gezinin.
Kriket, Bollywood, TV, eğlence, spor ve daha fazlasını izleyin
ExpressVPN, dünya genelinde binlerce ışık hızında sunucuyla Netflix, Hotstar, YuppTV ve daha fazlası gibi hizmetlerle uyumludur*. Sizi yavaşlatacak İSS daraltması olmadan güvenli ve emniyetli bir şekilde video izleyin.
Verilerinizi koruyun
ExpressVPN, sınıfının en iyisi VPN şifrelemesi sayesinde sizi Wi-Fi üzerinden gözetlenmekten korur. İnternet servis sağlayıcınız da dahil olmak üzere çevrimiçi aktivitenizi üçüncü taraflardan koruyun.
Kimsenin gizliliğinizi ihlal etmesine izin vermeyin
ExpressVPN, aktivite kaydı ve bağlantı kaydı tutmayarak gizliliğinizi korur ve sunucularımız, her yeniden başlatma ile tüm veriler silinecek şekilde özel olarak tasarlanmıştır.
*ExpressVPN telif haklarını ihlal etmek amacıyla kullanılabilecek bir VPN hizmeti değildir. Ayrıntılar için ExpressVPN Hizmet Şartları'na ve içerik sağlayıcılarınızın Hizmet Şartları'na bakın.
PC, Mac, iPhone, Android ve daha fazlası için Sri Lanka VPN'i
Kendinizi her yerde koruyun.
Tek bir ExpressVPN aboneliği, PlayStation ve Xbox gibi oyun konsolları ve Apple TV, IPTV ve Amazon Fire TV Stick gibi akıllı TV sistemleri dahil olmak üzere evinizdeki her cihaz için yazılım çözümleri içerir.
En sevdiğiniz tarayıcılar için VPN uzantıları da mevcut
Cihazınızı bulamadınız mı? Diğer birçok cihaz ve platform için mevcut şu manuel yapılandırma ve kurulum yönergelerine göz atın.
Sıkça sorulan sorular
Sri Lanka'da VPN'ler yasal mı?
Sri Lanka'da ücretsiz VPN kullanmalı mıyım?
Sri Lanka'da ExpressVPN'in hız ve gizlilik özelliklerine denk olan ücretsiz bir VPN bulamayacaksınız. 30 günlük para iade garantimiz sayesinde bizi risksiz deneyebilirsiniz. %100 memnun kalmazsanız size paranızı geri vereceğiz.
Sri Lanka'da nasıl VPN edinebilirim?
Bu çok kolay:
iOS, Android, PC veya Mac'iniz için uygun uygulamayı indirin
ExpressVPN'i açın ve Sri Lanka'yı seçin
Sri Lanka'da yaşıyorsam VPN kullanmalı mıyım?
Sri Lanka hükümeti internet aktivitelerini sansürledi ve birçok web sitesini engelledi. VPN, en sevdiğiniz uygulamaların tamamına ve video izleme hizmetlerine yeniden erişmenize yardımcı olur.
Diğer ülkeler için ExpressVPN
ExpressVPN kullanıcıları, sayısı giderek artan 94 ülkedeki 160 sunucu konumuna bağlanabilirler. Bu VPN sunucusu konumlarına Sri Lanka'dan veya dünyanın başka herhangi bir yerinden bağlanabilirsiniz.
ExpressVPN'i bugün risksiz deneyin
En iyi Sri Lanka VPN'ini şimdi deneyin. ExpressVPN'den memnun kalmazsanız %100 30 günlük para iade garantisi kapsamındasınız.