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En iyi Sri Lanka VPN hizmeti

ExpressVPN ile Sri Lanka IP adresi alın

Sınırsız video izlemenin ve kısıtlama olmadan gezinmenin keyfini çıkarmak için Sri Lanka VPN'ini nasıl edineceğiniz öğrenin.

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En İyi Sri Lanka VPN'i

Sri Lanka IP adresi nasıl alınır

1. Adım

ExpressVPN'e kaydolun

ExpressVPN'e kaydolun. Tüm planlar 30 günlük para iade garantisi içerir.

2. Adım

VPN indirmenin 2. adımı.

Birçok platformda mevcut olan ExpressVPN uygulamasını indirin.

3. Adım

Asya haritası VPN konumları.

Sri Lanka VPN sunucusu konumumuza bağlanın.

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Sri Lanka'da neden VPN kullanmalısınız?

Sınırsız bant genişliği - Çeşitli cihazların üzerinde bir sonsuzluk sembolü.

Sansürlü web sitelerine engeli kaldırın

Sri Lanka'da Facebook veya WhatsApp'a erişemiyor musunuz? Sri Lanka'da engellenen içeriğe ve sansürlü uygulamalara erişmek için ABD, Avrupa veya 94 ülkeden herhangi birinde 160 VPN sunucusu konumuna bağlanın ve internette dilediğiniz kadar özgürce gezinin.

İçeriği her yerden izleyin: Erişimi temsil eden ve açık bir kapıya uzanan merdivenler.

Kriket, Bollywood, TV, eğlence, spor ve daha fazlasını izleyin

ExpressVPN, dünya genelinde binlerce ışık hızında sunucuyla Netflix, Hotstar, YuppTV ve daha fazlası gibi hizmetlerle uyumludur*. Sizi yavaşlatacak İSS daraltması olmadan güvenli ve emniyetli bir şekilde video izleyin.

IP adresinizi gizleyin: IP adresini gizleyen saksı bitkileri.

Verilerinizi koruyun

ExpressVPN, sınıfının en iyisi VPN şifrelemesi sayesinde sizi Wi-Fi üzerinden gözetlenmekten korur. İnternet servis sağlayıcınız da dahil olmak üzere çevrimiçi aktivitenizi üçüncü taraflardan koruyun.

Bağlantınızı şifreleyin: Şifrelemeyi ifade eden ve ışıklı bir ekranda rastgele karakterlerle değiştirilen rakamlar.

Kimsenin gizliliğinizi ihlal etmesine izin vermeyin

ExpressVPN, aktivite kaydı ve bağlantı kaydı tutmayarak gizliliğinizi korur ve sunucularımız, her yeniden başlatma ile tüm veriler silinecek şekilde özel olarak tasarlanmıştır.

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*ExpressVPN telif haklarını ihlal etmek amacıyla kullanılabilecek bir VPN hizmeti değildir. Ayrıntılar için ExpressVPN Hizmet Şartları'na ve içerik sağlayıcılarınızın Hizmet Şartları'na bakın.

PC, Mac, iPhone, Android ve daha fazlası için Sri Lanka VPN'i

Kendinizi her yerde koruyun.

Sri Lanka VPN cihazların çeşitli koruma.

Tek bir ExpressVPN aboneliği, PlayStation ve Xbox gibi oyun konsolları ve Apple TV, IPTV ve Amazon Fire TV Stick gibi akıllı TV sistemleri dahil olmak üzere evinizdeki her cihaz için yazılım çözümleri içerir.

iOS için VPN
Mac için VPN
Android için VPN
Linux için VPN
Windows için VPN
Yönlendiriciler için VPN
Oyun konsolları için VPN
Akıllı TV sistemleri için VPN

En sevdiğiniz tarayıcılar için VPN uzantıları da mevcut

Chrome uzantısı
Firefox uzantısı
Edge uzantısı

Cihazınızı bulamadınız mı? Diğer birçok cihaz ve platform için mevcut şu manuel yapılandırma ve kurulum yönergelerine göz atın.

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Sıkça sorulan sorular

Sri Lanka'da VPN'ler yasal mı?
Sri Lanka'da ücretsiz VPN kullanmalı mıyım?
Sri Lanka'da nasıl VPN edinebilirim?
Sri Lanka'da yaşıyorsam VPN kullanmalı mıyım?

Diğer ülkeler için ExpressVPN

ExpressVPN kullanıcıları, sayısı giderek artan 94 ülkedeki 160 sunucu konumuna bağlanabilirler. Bu VPN sunucusu konumlarına Sri Lanka'dan veya dünyanın başka herhangi bir yerinden bağlanabilirsiniz.

30
GÜNLÜK
PARA İADE GARANTİSİ

ExpressVPN'i bugün risksiz deneyin

En iyi Sri Lanka VPN'ini şimdi deneyin. ExpressVPN'den memnun kalmazsanız %100 30 günlük para iade garantisi kapsamındasınız.

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