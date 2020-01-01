VPN nasıl çalışır

Sanal özel ağ (VPN) çevrimiçi olduğunuzda sizi iki şekilde korur: IP adresinizi gizleyerek, ve internet trafiğinizin üçüncü kişiler tarafından izlenememesi, kaydedilememesi, ve değiştirilememesi için bağlantınızı şifreleyerek.

ExpressVPN ile bağlandığınızda, İnternet Servis Sağlayıcınız (İSS) bile sadece sunucularımıza aktarılan şifreli bir trafik görür. ExpressVPN ile, gönül rahatlığı ile gizli ve güvenli bir şekilde gezinebilirsiniz. Bu yüzden Tayland'da her gün daha çok kişi ExpressVPN'i seçiyor.