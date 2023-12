iPhone için ExpressVPN iOS uygulaması: Cebinizdeki VPN koruması

Dünyanın en iyi akıllı telefonu dünyanın en iyi VPN'ine ihtiyaç duyar. ExpressVPN iOS uygulaması, hızlı olmakla birlikte 2023'te güvende olmanızı sağlar.

iPhone'unuzun IP adresini gizlemek, sansürlenmiş web sitelerine engeli kaldırmak ve güvenli olmayan Wi-Fi ağları üzerinde verilerinizi korumak için dünya çapında yer alan çeşitli VPN sunucusu konumlarından birini seçin.

ExpressVPN aşağıdaki modeller ile uyumludur:

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone SE (3rd, 2nd, and 1st generation), iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus

ExpressVPN; Wi-Fi, LTE/4G, 3G ve tüm mobil veri operatörlerinde iPhone'unuzu korur. UDP, TCP ve IKEv2 şifreleme protokollerinden birini kullanın veya uygulamanın sizin için en iyisini seçmesine izin verin.

Yedi gün boyunca ücretsiz denemek için App Store'dan iOS için ExpressVPN uygulamasını indirin: