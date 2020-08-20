2023 iOS için en iyi iPhone VPN
Risksiz iPhone veya iPad VPN'i ile internetinizi geri kazanın.
- Güvenli izleme, oyun oynama, çalışma veya gezinme
- Sınıfının en iyisi şifreleme ve gizlilik özellikleri
- 105 ülkede hızlı VPN sunucuları
- 30 günlük para iade garantisi
- Güvenli izleme, oyun oynama, çalışma veya gezinme
- Sınıfının en iyisi şifreleme ve gizlilik özellikleri
- 105 ülkede hızlı VPN sunucuları
- 30 günlük para iade garantisi
ExpressVPN iOS uygulaması nasıl kurulur
2023'te iPhone veya iPad için en iyi VPN uygulamasıyla internetinizi korumak çok kolay. Kurulumu yalnızca birkaç dakika sürer.
Sipariş sayfasından ExpressVPN'e abone olun.
iPhone, iPad veya iPod üzerinden iOS için ExpressVPN uygulamasını indirin ve kurun.
Ultra güvenli sunucu konumlarımızdan herhangi birine bağlanın.
İnterneti dilediğiniz gibi kullanın!
Yardıma ihtiyacınız olursa ExpressVPN Destek Ekibi canlı sohbet ve e-posta aracılığıyla yardımınıza hazırdır.
Neden en iyi iPhone VPN'idir?
Birçok sunucu ağında çok yüksek hızlar
ExpressVPN ile yüksek hızların keyfini çıkarabilir ve 105 ülkede sunuculara erişebilirsiniz. İster HD video izleyin ister büyük dosyalar indiriyor olun, optimize edilmiş ağımız minimum gecikme sağlar.
Yenilmez güvenlik ve gizlilik
Gizliliğinizi ciddiye alıyoruz, bu nedenle verilerinizi meraklı gözlerden korumak için sınıfının en iyisi şifrelemeyi kullanıyoruz. Yenilikçi sunucu teknolojimiz, bağlantı kayıtlı veya aktivite kayıtları toplamama yönündeki katı politikamızı desteklemektedir.
İhtiyacınız olduğunda uzman desteği
Destek ekibimize canlı sohbet ve e-posta yoluyla 7/24 ulaşabilirsiniz. Web sitemiz ayrıca iOS cihazınızda VPN deneyiminizden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacak yararlı makaleler, SSS'ler ve sorun giderme kılavuzları içeren kapsamlı bir bilgi tabanı sunar.
iPhone için ExpressVPN iOS uygulaması: Cebinizdeki VPN koruması
Dünyanın en iyi akıllı telefonu dünyanın en iyi VPN'ine ihtiyaç duyar. ExpressVPN iOS uygulaması, hızlı olmakla birlikte 2023'te güvende olmanızı sağlar.
iPhone'unuzun IP adresini gizlemek, sansürlenmiş web sitelerine engeli kaldırmak ve güvenli olmayan Wi-Fi ağları üzerinde verilerinizi korumak için dünya çapında yer alan çeşitli VPN sunucusu konumlarından birini seçin.
ExpressVPN aşağıdaki modeller ile uyumludur:
iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone SE (3rd, 2nd, and 1st generation), iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus
ExpressVPN; Wi-Fi, LTE/4G, 3G ve tüm mobil veri operatörlerinde iPhone'unuzu korur. UDP, TCP ve IKEv2 şifreleme protokollerinden birini kullanın veya uygulamanın sizin için en iyisini seçmesine izin verin.
Yedi gün boyunca ücretsiz denemek için App Store'dan iOS için ExpressVPN uygulamasını indirin:
iPad için ExpressVPN: İstediğiniz yerden, istediğiniz zaman VPN
iPad'iniz siz neredeyseniz orada, VPN'iniz de öyle olmalı. iPad'inizin IP adresini gizlemek, güvenli olmayan ağlarda verilerinizi korumak ve engellenmiş sitelere ve hizmetlere erişmek için ExpressVPN iOS uygulamasını kullanın.
ExpressVPN şu iOS cihazlarla uyumludur:
iPad 5, 6, 7, 8, 9, iPad Pro (tüm nesiller), iPad Air 2, 3, 4, 5, iPad Mini 4, 5, 6
Amerika kıtaları, Birleşik Krallık, Avrupa, Asya, Avustralya ve Afrika dahil olmak üzere, dünya çapındaki çeşitli VPN sunucusu konumlarından birini seçin.
Yedi gün boyunca ücretsiz denemek için App Store'dan iOS için ExpressVPN uygulamasını indirin:
VPN ile iOS'ta oyun oynamak
iPhone veya iPad'inizde ExpressVPN ile internetten oyun oynamak, DDoS (dağıtık hizmet aksatma) saldırılarından sizi korurken verilerinizi gizli tutar. VPN, sizi ağ ana bilgisayarlarına daha yakın konumlara bağlayarak oyun sunucuları arasındaki ping sürelerini de azaltabilir.
İnternet servis sağlayıcınız oyun trafiğini yavaşlatıyorsa ExpressVPN ağ hızlarınızı varsayılan seviyelerine döndürmek için bu kısıtlamaları da atlatabilir. Bazı durumlarda, oyuncular daha yüksek hızlar bile bildirmişlerdir.
Nintendo Switch, PlayStation ve Xbox gibi oyun konsollarında oynuyorsanız ExpressVPN'de sizin için de çözümler bulunuyor.
Sıkça sorulan sorular
iPhone/iPad için VPN ne işe yarar?
VPN, veya virtual private network (sanal özel ağ), iOS cihazınız ve internet arasına bir güvenlik katmanı ekler ve böylece çevrimiçi ortamda sizi meraklılardan, engellemelerden ve sansürden korur. ExpressVPN ile internette gizli ve güvenli bir şekilde izleyebilir, alışveriş yapabilir ve gezinebilirsiniz.
iPhone/iPad için bir VPN'e ihtiyacım var mı?
iOS cihazınızda bir VPN'e sahip olmak, yaptığınız her şeyin koruma altında olduğunu garantiye alacaktır. 105 ülkede yer alan VPN sunucusu konumlarımızdan birine bağlandığınızda cihazınızın IP adresini değiştirebilir, güvenli olmayan Wi-Fi ağlarında verilerinizi koruyabilir ve engellenmiş içeriklere erişebilirsiniz.
iOS'ta VPN'i nasıl etkinleştiririm?
Bu çok kolay! ExpressVPN'e abone olun, uygulamayı App Store'dan indirin, uygulamayı açın ve “Aç” butonuna tıklayın. Bağlantınız artık şifrelenmektedir.
iPhone'umda yerleşik VPN var mı?
iPhone her ne kadar telefonun Ayarlar'ında bir VPN sunucusuna bağlanma seçeneği sunsa da bu teknik olarak bir VPN hizmeti değildir ve yine de ExpressVPN gibi üçüncü taraf bir VPN hizmetine bağlanmanız gerekecektir.
ExpressVPN'i aynı anda diğer cihazlarda kullanabilir miyim?
Evet! ExpressVPN; bilgisayarlar, mobil cihazlar ve daha birçok cihazda kullanılabilir. Tek abonelikte ExpressVPN'i dilediğiniz sayıda cihaza yükleyebilir ve aynı aboneliği kullanarak en fazla sekiz cihazı aynı anda ExpressVPN'e bağlayabilirsiniz. Daha fazlasını bağlamak için ExpressVPN'i Wi-Fi yönlendiricinize yükleyin.
ExpressVPN kayıt tutuyor mu?
ExpressVPN öncelikle bir gizlilik şirketidir ve bu nedenle herhangi bir aktivite kaydı veya bağlantı kaydı tutmaz. Ayrıca, ExpressVPN herhangi bir kişinin belirli bir ağ aktivitesini veya davranışını bir kişiyle ilişkilendirmeyi sağlayacak herhangi bir veriyi saklamaz. ExpressVPN'in gizliliğe ve kayıtlara ilişkin politikasına bağlılığı hakkında daha fazlasını okuyun.
iPhone için ücretsiz VPN uygulaması var mı?
iPhone için ücretsiz VPN'ler var ancak, ExpressVPN gibi, herhangi bir bant genişliği sınırı olmadan daha iyi hız, güvenlik ve güvenilirlik için optimize edilmiş bağlantılar sunan bir hizmetle boy ölçüşemezler. ExpressVPN olarak, çevrimiçi trafiğinizi güçlü şifreleme ile koruyor ve seçebileceğiniz 105 ülkede yer alan sunucu konumları sunuyoruz. Ayrıca, müşteri desteğimize canlı sohbet ve e-posta üzerinden 7/24 erişiminiz olacak.
iOS'ta VPN bulunuyor mu?
Hayır, iOS cihazlarda yerleşik bir VPN bulunmuyor. iPhone'lar ve iPad'ler, iOS cihazın Ayarlar'ından bir VPN sunucusuna bağlanma seçeneğini sunuyor ancak bu, teknik olarak bir VPN hizmeti değil ve yine de ExpressVPN iOS uygulaması gibi üçüncü taraf bir VPN hizmetine bağlanmanızı gerektirebilir.
Safari'de yerleşik bir VPN bulunuyor mu?
Hayır, Safari'de yerleşik bir VPN bulunmuyor. iOS cihazınızda gezinme ve arama geçmişinizi gizli tutmak istiyorsanız ExpressVPN iOS uygulaması gibi, internet trafiğinizin tamamını şifreleyecek ve kişisel bilgilerinizi güvende tutacak hızlı bir VPN indirmeyi düşünün.
İnsanlar neden iPhone'da VPN kullanıyor?
VPN iOS uygulaması, iPhone ile internet arasındaki trafiğinizin tamamını şifreler. Bu, üçüncü kişilerin internet üzerinde ne yaptığınızı izlemelerini engeller ve cihazınızı belli başlı siber saldırılara karşı korur. Esas olarak, ExpressVPN iOS uygulaması gibi bir VPN hizmeti iPhone'unuz için ek bir güvenlik ve gizlilik katmanı sağlar. Ayrıca farklı bir ülkedeymişsiniz gibi görünmenizi sağlar ve size yeni bir IP adresi sağlayarak anonimliğinizi artırır.
iPhone VPN'i güvenli mi?
Evet, çoğu iPhone VPN'i güvenilir ve güvenlidir çünkü iOS cihazınız ve internet arasında şifreli bir tünel oluşturarak internette daha gizli ve güvenli olmanızı sağlar.
Bununla birlikte, iOS cihazları için VPN'lerin tamamı eşit yaratılmamıştır. ExpressVPN gibi, bant genişliği kotası olmadan daha iyi hız, güvenlik ve istikrar sunmak amacıyla optimize edilmiş bir iOS uygulaması sağlayan bir premium hizmeti seçmeniz önerilir. Güçlü şifreleme ile çevrimiçi trafiğinizi güvende tutuyor ve 105 ülkede sunucu konumları sunuyoruz. Ayrıca müşteri desteğimize canlı sohbet ve e-posta üzerinden 7/24 erişebileceksiniz.
iPhone'umda VPN'in aktif olup olmadığını nasıl anlarım?
iPhone'unuzda VPN'in aktif olup olmadığını kontrol etmek için, iOS cihazınızın durum çubuğunda VPN simgesinin olup olmadığını veya IP adresinizin değişip değişmediğini kontrol edebilirsiniz. Bunu yapmak için, iPhone'unuzdaki VPN uygulamasını kapatın ve Google'a "IP adresim ne" yazın; sonrasında IP adresinizin (ve muhtemelen konumunuzun) değişip değişmediğini kontrol etmek için VPN'inizi açın.
iPhone'umda ne zaman VPN kullanmalıyım?
İnternete bağlanırken cihazınızı korumak istediğiniz her seferde iPhone'unuzda VPN kullanmalısınız. iOS uygulaması, iPhone'unuzun veya iPad'inizin trafiğini şifreleyerek güvenli bir internet bağlantısı sağlar. iOS cihazları için VPN, sizi farklı bir ülkedeymişsiniz gibi gösterirken kısıtlanmış veya sansürlenmiş içeriklere engeli kaldırmanıza da yardımcı olur.
iOS için ExpressVPN uygulamasının güvenli olduğunu nasıl bilirim?
Güvenlik, ExpressVPN'de yaptıklarımızın en başında gelir. Yalnızca yüksek gizlilik ve güvenlik seviyesi sunacak uygulamalar ve sistemler geliştirmekle kalmayıp, aynı zamanda güvenlik iddialarımızı doğrulamaları için bağımsız denetçilerle çalışıyoruz. Bu, kullanıcılarımızın hizmetlerimizin onları koruyup korumadığını öğrenmeleri için en iyi yöntemlerden biridir. Denetimlerin tam listesine göz atın ve ayrıntılı raporları okuyun.
ExpressVPN ne tür iOS desteği sunuyor?
ExpressVPN; kurulum, kullanım ve sorun giderme konularında çok sayıda makale sunmaktadır. Daha fazla desteğe ihtiyacınız olursa ExpressVPN Destek Ekibi her zaman yanınızdadır.
İnsanlar iOS için ExpressVPN hakkında neler söylüyor
iPhone ve iPad için risksiz VPN
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