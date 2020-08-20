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ExpressVPN App Store değerlendirme

246K Değerlendirme

246K Değerlendirme

2023 iOS için en iyi iPhone VPN

Risksiz iPhone veya iPad VPN'i ile internetinizi geri kazanın.

  • Güvenli izleme, oyun oynama, çalışma veya gezinme
  • Sınıfının en iyisi şifreleme ve gizlilik özellikleri
  • 105 ülkede hızlı VPN sunucuları
  • 30 günlük para iade garantisi
  • Güvenli izleme, oyun oynama, çalışma veya gezinme
  • Sınıfının en iyisi şifreleme ve gizlilik özellikleri
  • 105 ülkede hızlı VPN sunucuları
  • 30 günlük para iade garantisi
ExpressVPN EdininiOS VPN'i indirin
iOS için en iyi VPN.
ExpressVPN for iOS - App setup tutorial

ExpressVPN iOS uygulaması nasıl kurulur

2023'te iPhone veya iPad için en iyi VPN uygulamasıyla internetinizi korumak çok kolay. Kurulumu yalnızca birkaç dakika sürer.

  1. Sipariş sayfasından ExpressVPN'e abone olun.

  2. iPhone, iPad veya iPod üzerinden iOS için ExpressVPN uygulamasını indirin ve kurun.

  3. Ultra güvenli sunucu konumlarımızdan herhangi birine bağlanın.

  4. İnterneti dilediğiniz gibi kullanın!

Yardıma ihtiyacınız olursa ExpressVPN Destek Ekibi canlı sohbet ve e-posta aracılığıyla yardımınıza hazırdır.

Neden en iyi iPhone VPN'idir?

Hız göstergesi.

Birçok sunucu ağında çok yüksek hızlar

ExpressVPN ile yüksek hızların keyfini çıkarabilir ve 105 ülkede sunuculara erişebilirsiniz. İster HD video izleyin ister büyük dosyalar indiriyor olun, optimize edilmiş ağımız minimum gecikme sağlar.

Güvenli yeşil kilit.

Yenilmez güvenlik ve gizlilik

Gizliliğinizi ciddiye alıyoruz, bu nedenle verilerinizi meraklı gözlerden korumak için sınıfının en iyisi şifrelemeyi kullanıyoruz. Yenilikçi sunucu teknolojimiz, bağlantı kayıtlı veya aktivite kayıtları toplamama yönündeki katı politikamızı desteklemektedir.

Chat bubbles.

İhtiyacınız olduğunda uzman desteği

Destek ekibimize canlı sohbet ve e-posta yoluyla 7/24 ulaşabilirsiniz. Web sitemiz ayrıca iOS cihazınızda VPN deneyiminizden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacak yararlı makaleler, SSS'ler ve sorun giderme kılavuzları içeren kapsamlı bir bilgi tabanı sunar.

iPhone için iOS VPN.

iPhone için ExpressVPN iOS uygulaması: Cebinizdeki VPN koruması

Dünyanın en iyi akıllı telefonu dünyanın en iyi VPN'ine ihtiyaç duyar. ExpressVPN iOS uygulaması, hızlı olmakla birlikte 2023'te güvende olmanızı sağlar.

iPhone'unuzun IP adresini gizlemek, sansürlenmiş web sitelerine engeli kaldırmak ve güvenli olmayan Wi-Fi ağları üzerinde verilerinizi korumak için dünya çapında yer alan çeşitli VPN sunucusu konumlarından birini seçin.

ExpressVPN aşağıdaki modeller ile uyumludur:

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone SE (3rd, 2nd, and 1st generation), iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus

ExpressVPN; Wi-Fi, LTE/4G, 3G ve tüm mobil veri operatörlerinde iPhone'unuzu korur. UDP, TCP ve IKEv2 şifreleme protokollerinden birini kullanın veya uygulamanın sizin için en iyisini seçmesine izin verin.

Yedi gün boyunca ücretsiz denemek için App Store'dan iOS için ExpressVPN uygulamasını indirin:

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iPad için iOS VPN.

iPad için ExpressVPN: İstediğiniz yerden, istediğiniz zaman VPN

iPad'iniz siz neredeyseniz orada, VPN'iniz de öyle olmalı. iPad'inizin IP adresini gizlemek, güvenli olmayan ağlarda verilerinizi korumak ve engellenmiş sitelere ve hizmetlere erişmek için ExpressVPN iOS uygulamasını kullanın.

ExpressVPN şu iOS cihazlarla uyumludur:

iPad 5, 6, 7, 8, 9, iPad Pro (tüm nesiller), iPad Air 2, 3, 4, 5, iPad Mini 4, 5, 6

Amerika kıtaları, Birleşik Krallık, Avrupa, Asya, Avustralya ve Afrika dahil olmak üzere, dünya çapındaki çeşitli VPN sunucusu konumlarından birini seçin.

Yedi gün boyunca ücretsiz denemek için App Store'dan iOS için ExpressVPN uygulamasını indirin:

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VPN ile iOS'ta oyun oynamak

iPhone veya iPad'inizde ExpressVPN ile internetten oyun oynamak, DDoS (dağıtık hizmet aksatma) saldırılarından sizi korurken verilerinizi gizli tutar. VPN, sizi ağ ana bilgisayarlarına daha yakın konumlara bağlayarak oyun sunucuları arasındaki ping sürelerini de azaltabilir.

İnternet servis sağlayıcınız oyun trafiğini yavaşlatıyorsa ExpressVPN ağ hızlarınızı varsayılan seviyelerine döndürmek için bu kısıtlamaları da atlatabilir. Bazı durumlarda, oyuncular daha yüksek hızlar bile bildirmişlerdir.

Nintendo Switch, PlayStation ve Xbox gibi oyun konsollarında oynuyorsanız ExpressVPN'de sizin için de çözümler bulunuyor.

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Sıkça sorulan sorular

iPhone/iPad için VPN ne işe yarar?
iPhone/iPad için bir VPN'e ihtiyacım var mı?
iOS'ta VPN'i nasıl etkinleştiririm?
iPhone'umda yerleşik VPN var mı?
ExpressVPN'i aynı anda diğer cihazlarda kullanabilir miyim?
ExpressVPN kayıt tutuyor mu?
iPhone için ücretsiz VPN uygulaması var mı?
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İnsanlar neden iPhone'da VPN kullanıyor?
iPhone VPN'i güvenli mi?
iPhone'umda VPN'in aktif olup olmadığını nasıl anlarım?
iPhone'umda ne zaman VPN kullanmalıyım?
iOS için ExpressVPN uygulamasının güvenli olduğunu nasıl bilirim?
ExpressVPN ne tür iOS desteği sunuyor?

iOS için ExpressVPN'in temel özellikleri

Daha fazla VPN konumu

Birleşik Krallık, ABD, Kanada ve Avustralya dahil 105 ülkedeki VPN sunucusu konumları arasından seçim yapın.

Hız için optimize edildi

ExpressVPN mümkün olan en yüksek hızları sağlamak için sunucularını sürekli olarak optimize eder.

Üstün bağlantı güvenirliği

Dünyanın neresinde olursanız olun, sektör lideri bağlantı stabilitesinin ve güvenilirliğinin keyfini çıkarın.

Çok dilli arayüz

İngilizce ilk tercihiniz değil mi? ExpressVPN'i diğer 17 dilden herhangi birinde deneyin.

Sınıfının en iyisi şifreleme

Sınıfının en iyisi AES 256-bit şifreleme ile tüm verilerinizi güvenceye alın ve koruyun.

Sevdiğiniz hizmetler için kısayollar

Aç Butonu'nun hemen altında, en çok kullandığınız uygulamalara ve hizmetlere kısayollar ile VPN'inizi özelleştirin.

Gelişmiş sızıntı koruması

Güçlü sızıntı önleme, varsayılan olarak etkinleştirilmiştir. Bu da gizliliğinizin ve güvenliğinizin sağlam kalmasını sağlar.

Uygulama içi sorun giderme

ExpressVPN kullanma hakkında sıkça sorulan sorulara uygulama içindeki rehber ile cevap bulun.

ExpressVPN Edinin

İnsanlar iOS için ExpressVPN hakkında neler söylüyor

techradar renkli logosu.
ExpressVPN'in iOS için sundukları çok hoş, kullanımı kolay ve çoğu kişinin gerçekten ihtiyacı olduğu özellikleri sunuyor.
Yeni ve güncellenmiş Verge logosu.
ExpressVPN, bir VPN'den ihtiyaç duyacağınız her şeyi sunuyor.
Tom's Guide renkli logosu.
ExpressVPN'in uygulamaları güçlü, iyi tasarlanmış ve, en önemlisi, kolay kullanılıyor.
App Store logosu.
App Store logosu.

5 üzerinden 4.7 oy aldı

Google Play logo.
Google Play logo.

5 üzerinden 4,4 puan aldı

Bir konuşma balonunda insan hatlarını gösteren varsayılan avatar.
Bunu iPhone'umda yurtdışındaki herkese açık otel Wi-Fi'lerinde kullanıyorum ve harika çalıştı. Yurt dışına gidiyorsanız ve güvenli gezinme için hızlı ve kolay bir uygulamaya ihtiyacınız varsa şiddetle tavsiye edilir.
Chanman828, App Store
ExpressVPN kullanıcı tavsiyeleri.
ExpressVPN'i 5 yıldır kullanıyorum. Hem evdeyken hem de yurt dışında seyahatteyken bana huzur veriyor.
RossVictor, App Store
Şeftalide marka degrade rengine varsayılan avatar
Yalan söyleyemem, @expressvpn para ödediğim en iyi şey olabilir.
Putting the T in Tired.
Mavi ile kum degrade rengine varsayılan avatar.
@expressvpn'in basitliğini ve kullanıcı arayüzünün VPN kurulumu ve kullanımı için sadeliğini çok seviyorum. Harika bir araç
Laura Czajkowski
Varsayılan avatar.
keşke hayatımda çok daha önce keşfetmiş olsaydım dediğim şeyler 1. @expressvpn : daha önce söyledim ve tekrar söylüyorum: VPN kullanın.
Economist on Paper
Harika 23175 değerlendirmede 5 üzerinden 4.6 puan aldı

Neden ExpressVPN'i seçmelisiniz?

Bağımsız olarak denetlenir

Üçüncü taraf denetlemeleri, uygulamalarımızın ve sistemlerimizin titiz testlerden geçmesi yoluyla güvenlik iddialarımızı doğrular.

Anında kurun

ExpressVPN'e bağlanmak hızlı ve kolaydır. Kaydolun, indirin ve bağlanın!

İSS yavaşlatmasını yenin

ExpressVPN, İSS yavaşlatmasını atlamanıza ve ara belleğe almaya elveda demenize olanak tanır.

TrustedServer teknolojisi

Gizlilik korumalarını doğrulamak için denetlenen TrustedServer, güvenlik için yeni bir standart belirler.

Gizliliğinizi arttırın

Gezinme aktivitesinin ve metaverilerin takip edilmesini önlemek için konumunuzu ve IP adresinizi değiştirin.

Canlı sohbet desteği

Herhangi bir cihaz için ExpressVPN hakkında sorunuz varsa günün her saati Destek ile İletişime Geçin.

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30
GÜNLÜK
PARA İADE GARANTİSİ

iPhone ve iPad için risksiz VPN

ExpressVPN'i sevin — ya da paranızı geri alın.

iOS için ExpressVPN'i 30 günlük para iade garantisi ile deneyin ve internetinizi güvence altına alın!

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