Network Lock nedir?

Network Lock otomatik mi?

Tabii ki! Network Lock varsayılan olarak aktiftir. VPN bağlantınız koparsa veya ağınız kesilirse internet trafiğiniz otomatik olarak engellenecektir. VPN bağlantısı geri geldiğinde engel kaldırılır ve saniyeler içinde kaldığınız yerden devam edersiniz. Windows ve Mac kullanıcıları birkaç tıklama ile Network Lock'u kapatabilir. Linux için, sadece birkaç komut gerektirir. (Network Lock'u devre dışı bırakmak önerilmez ve yönlendiriciler için ExpressVPN uygulamasında devre dışı bırakılamaz.)