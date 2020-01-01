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Network Lock nedir?

Network Lock ExpressVPN'in kill switch'idir. VPN bağlantınız kopsa bile verilerinizi güvende tutar, tekrar güvenli bağlantı sağlanana kadar internet trafiğinin tamamını engeller. Network Lock ile güçte bir değişim olduğunda, Wi-Fi ağınız değiştiğinde veya bilgisayarınız uyku moduna geçtiğinde bile ExpressVPN'in kuvvetli gizlilik ve güvenlik savunması her zaman yanınızdadır. Network Lock Windows, Mac, Linux ve yönlendiriciler için ExpressVPN uygulamalarında standarttır.

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Dur levhası bulunan kontrol noktası. VPN bağlantınız koptuğunda Network Lock tüm internet trafiğini durdurur.

VPN kill switch nasıl çalışır?

VPN bağlantınız kesildiğinde Network Lock cihazınıza gelen veya cihazınızdan giden trafiği anında durdurur. Netowrk Lock, çevrimiçi aktivitenin tamamını durdurarak kişisel bilgilerinizin internet servis sağlayıcınıza (İSS) veya diğer meraklı gözlere karşı korunmasız kalmasını önler. Network Lock, başarısız bir bağlantının gizliliğinizi ve güvenliğinizi riske atması konusunda bir an için bile endişelenmemeniz gerektiği anlamına gelir.

Neden Network Lock'a ihtiyacım var?

Bir VPN'e ihtiyacınız var ise, Network Lock'a da ihtiyacınız vardır. Kill switch, cihazınızın IP adresinizi veya konumunuzu sızdırmayacağını veya verilerinizi şifrelemeden göndermeyeceğini garanti eder. Bu, kimliğinizin ve iletişimlerinizin üçüncü kişiler tarafından izlenmesini veya ellerine geçmesini önler.

Closed padlock on computer screen. Network Lock keeps your data secure.

Network Lock internet trafiğinizin şifreli VPN tünelinin dışına çıkmasını önlediğinden dolayı, bilgilerinizin her zaman güvende olduğunu bilirsiniz.

Network Lock ne zaman etkinleştirilir?

VPN'e bağlandığınız her seferde Network Lock aktif olur ve siz bağlantıyı koparmayı seçene kadar aktif kalır. Şu durumlarda bağlantınızı güvenli tutar:

  • Wi-Fi ağınızı değiştirdiğinizde veya sinyalde değişiklik olduğunda

  • Dizüstü bilgisayarınızı kapattığınızda veya bilgisayarınızı uyku moduna aldığınızda

  • İnternet bağlantınızı açtığınızda veya kapattığınızda

  • İSS'niz geçici olarak hizmet dışı olursa

Mac için ExpressVPN - Network Lock nasıl kullanılır

Network Lock otomatik mi?

Tabii ki! Network Lock varsayılan olarak aktiftir. VPN bağlantınız koparsa veya ağınız kesilirse internet trafiğiniz otomatik olarak engellenecektir. VPN bağlantısı geri geldiğinde engel kaldırılır ve saniyeler içinde kaldığınız yerden devam edersiniz. Windows ve Mac kullanıcıları birkaç tıklama ile Network Lock'u kapatabilir. Linux için, sadece birkaç komut gerektirir. (Network Lock'u devre dışı bırakmak önerilmez ve yönlendiriciler için ExpressVPN uygulamasında devre dışı bırakılamaz.)

Network Lock'a sahip ExpressVPN uygulamaları

Yönlendiriciler için Network Lock bağlı olan tüm cihazlarınızın veri sızdırmasını önler.

Yönlendiriciler için uygulama

ExpressVPN ile yönlendiricinizi koruduğunuzda, Network Lock VPN'e bağlamayı seçtiğiniz her cihazın koruma altında olmasını sağlar. (Belirli cihazları VPN ağının dışında tutmak için ayrık tünelleme kurarsanız, o cihazlar Network Lock'dan etkilenmez.)

Mac için Network Lock ayarlarını gösteren tercihler menüsü.

Mac ve Windows için uygulamalar

Network Lock nerede olursanız olun dizüstünüzü ve masaüstünüzü korur. ExpressVPN'in kill switch özelliği internet bağlantınız sürekli değişip durduğunda bile gizliliğinizi korur. Ve varsayılan ayarlar Network Lock'un yazıcı gibi yerel cihazları engellemesini önler.

Linux için Network Lock.

Linux için uygulama

Nerede olursanız olun, Linux bilgisayarlarınız ExpressVPN'i kullandığında rahat bir nefes alın. Network Lock ExpressVPN tarayıcı eklentileri ile sorunsuz bir şekilde çalışır ve Network Lock devreye girdiğinde, Mac ve Windows uygulamalarında olduğu gibi ekran üzerinde bildirimler alırsınız.

Android için Network Lock.

Android için ağ koruması

ExpressVPN Android sistem ayarları üzerinden tam sızdırma korumasını destekler, ancak bu ayrık tünellemeyi ve yerel cihazlara erişimi aksatabilir. VPN bağlantınız koptuğunda internete erişimi engellerken yerel cihazlara erişimi ve ayrık tünellemeyi korumak için Ağ Koruması altındaki ayarı seçin.

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