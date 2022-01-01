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İzlanda VPN hizmeti

İnternetinizi bugün özgürleştirin

Güvenli, emniyetli ve güvenilir İzlanda VPN hizmetimizi deneyin. İzlanda'daki IP adresine bağlandığınızda sınırsız video izlemenin ve sınırsız gezinmenin keyfini çıkarın.

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İzlanda IP adresi nasıl alınır

1. Adım

ExpressVPN'e kaydolun

ExpressVPN'e kaydolun. Tüm planlar 30 günlük para iade garantisi içerir.

2. Adım

VPN indirmenin 2. adımı.

Birçok platformda mevcut olan ExpressVPN uygulamasını indirin.

3. Adım

Avrupa ve Afrika haritası VPN konumları.

İzlanda'daki güvenli sunucu konumumuza veya 160 küresel konumdan herhangi birine bağlanın.

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Neden İzlanda VPN sunucusu kullanmalısınız?

Sınırsız bant genişliği - Çeşitli cihazların üzerinde bir sonsuzluk sembolü.

Sınırsız internetin keyfini çıkarın

ExpressVPN'in İzlanda, Avrupa, ABD ve daha pek çok ülkedeki 160 sunucu konumundan herhangi birine bağlanın ve internetin tamamına kısıtlama olmaksızın erişin.

IP adresinizi gizleyin: IP adresini gizleyen saksı bitkileri.

Çevrimiçi gizliliğinizi koruyun

ExpressVPN'in gizlilik politikası bağımsız olarak denetlenmektedir: Müşterilerimize ait aktivite kaydı ve bağlantı kaydı tutmuyoruz ve sunucularımız her yeniden başlatma ile tüm verileri silecek şekilde özel olarak tasarlanmıştır.

Bağlantınızı şifreleyin: Şifrelemeyi ifade eden ve ışıklı bir ekranda rastgele karakterlerle değiştirilen rakamlar.

Bağlantınızı güvenli hale getirin

Üçüncü tarafların iletişimlerinizi okuyamaması için IP adresinizi değiştiren ve verilerinizi şifreleyen ExpressVPN, herkese açık Wi-Fi erişim noktalarına gönül rahatlığıyla bağlanmayı kolaylaştırır.

İçeriği her yerden izleyin: Erişimi temsil eden ve açık bir kapıya uzanan merdivenler.

TV, futbol, film, eğlence, spor ve daha fazlasını izleyin

ExpressVPN'in hızlı, optimize edilmiş ağı Netflix, HBO, RUV, RUV 2 ve daha fazlası gibi birçok video izleme hizmetiyle uyumludur*. Yavaşlatma, bant genişliği sınırı ve sınırlama olmaksızın güvenli bir şekilde izleyin.

ExpressVPN Edinin

*ExpressVPN telif haklarını ihlal etmek amacıyla kullanılabilecek bir VPN hizmeti değildir. Ayrıntılar için ExpressVPN Hizmet Şartları'na ve içerik sağlayıcılarınızın Hizmet Şartları'na bakın.

PC, Mac, iPhone, Android ve daha fazlası için İzlanda VPN'i

Kendinizi her yerde koruyun.

Çeşitli cihazları koruyan İzlanda VPN.

Tek bir ExpressVPN aboneliği, PlayStation ve Xbox gibi oyun konsolları ve Apple TV, IPTV ve Amazon Fire TV Stick gibi akıllı TV sistemleri dahil olmak üzere evinizdeki her cihaz için yazılım çözümleri içerir.

iOS için VPN
Mac için VPN
Android için VPN
Linux için VPN
Windows için VPN
Yönlendiriciler için VPN
Oyun konsolları için VPN
Akıllı TV sistemleri için VPN

En sevdiğiniz tarayıcılar için VPN uzantıları da mevcut

Chrome uzantısı
Firefox uzantısı
Edge uzantısı

Cihazınızı bulamadınız mı? Diğer birçok cihaz ve platform için mevcut şu manuel yapılandırma ve kurulum yönergelerine göz atın.

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Sıkça sorulan sorular

İzlanda'da VPN'ler yasal mı?
İzlanda'da ücretsiz VPN kullanmalı mıyım?
İzlanda'da nasıl VPN edinebilirim?
İzlanda'da yaşıyorsam VPN kullanmalı mıyım?

Tüm ülkeler için ExpressVPN

ExpressVPN kullanıcıları, sayısı giderek artan 94 ülkedeki 160 sunucu konumuna bağlanabilirler. Bu VPN sunucusu konumlarına İzlanda'dan veya dünyanın başka herhangi bir yerinden bağlanabilirsiniz.

30
GÜNLÜK
PARA İADE GARANTİSİ

ExpressVPN'in neden İzlanda internet kullanıcılarının güvendiği VPN olduğunu keşfedin

En iyi İzlanda VPN'ini şimdi deneyin. ExpressVPN'den %100 memnun kalmazsanız 30 gün içinde Destek ile iletişime geçin ve paranızın tamamını geri alın.

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