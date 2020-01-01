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Norveç VPN Proxy Hizmeti

ExpressVPN'in Norveç'te bir VPN kullanma kılavuzu

Norveç, dünyada dijital olarak en çok bağlı olan ülkelerden biridir; yaklaşık olarak nüfusunun %100'ünün internete erişimi vardır. Ancak web'de mümkün olduğunca gizli ve güvenli bir şekilde gezinmek isteyen Norveçliler için bir VPN olmazsa olmazdır.

Norveç içinde ve dışında VPN kullanmanın kapsamlı bir kılavuzu için okumaya devam edin.

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Norveç için VPN

Bir Norveç VPN'i ile çevrimiçi film ve dizi izleyin

Bir VPN ile, dünyanın her yerinden film ve dizi izleyebilirsiniz. Avrupa'da her yerden yüksek kalite ile İngiliz dizilerini, Amerikan filmlerini, ve canlı maçları izleyin. Bunu yapmak ExpressVPN'in 160 sunucu konumlarından birine bağlanmak kadar kolaydır.

Bir VPN'e bağlanmak aynı zamanda gizli bir şekilde izlemenize yardımcı olur ve internet servis sağlayıcınızın bağlantınızı takip etmesine ve yavaşlatmasına karşı korur. Sevdiğiniz medya izleme hizmetlerini başlatmadan önce bir VPN sunucusuna bağlanarak içeriklerden gizli ve güvenli bir şekilde yararlanın.

ExpressVPN ile dilediğiniz yerden video izleyin
Not: ExpressVPN İngiliz Virgin Adaları merkezlidir ve İVA kanunlarına tabidir.

ExpressVPN her yerde internet özgürlüğünü destekler

ExpressVPN, internetteki özgürlüğünüz için savaşan aşağıdaki kar amacı gütmeyen organizasyonların gururlu bir mali destekçisidir:

The Electronic Frontier Foundation The Internet Defense League Fight for the Future Access

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Her cihaz için Norveç VPN uygulamaları

ExpressVPN çevrimiçi aktivitenizi korumak ve gizli tutmak için her cihaz için sezgisel, yerel uygulamalara sahiptir.

Norveç için VPN

ExpressVPN tüm cihazlarınızda çalışır

iOS iOS için VPN Android Android için VPN Windows Windows için VPN Mac Mac için VPN Linux Linux için VPN Router Yönlendiriciler için VPN

Sevdiğiniz tarayıcılar için VPN eklentileri

Chrome eklentisi Firefox eklentisi

Diğer birçok cihaz ve platform için el ile yapılandırmalar ve kurulum öğreticilerine göz atın.

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Norveç VPN kullanıcıları 94 ülkede 160 VPN sunucu konumuna bağlanabilirler:

Kuzey ve Güney Amerika

Asya-Pasifik

Avrupa

Orta Doğu ve Afrika

VPN sunucu konumlarımızın tam listesini görün


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VPN Nasıl Çalışır

ExpressVPN bağlantınızın tamamını şifreler ve IP adresinizi gizler

Bir VPN (Sanal Özel Ağ) bilgisayarınız ve internet arasında güvenli bir tünel oluşturur. Bir vekil ile gerçek IP adresiniz gizli kalır, böylece fiziksel konumunuz ziyaret ettiğiniz web sitelerinden gizlenir.

ExpressVPN ile bağlantınız aynı zamanda güçlü şifreleme ile korunur. Herkese açık Wi-Fi korsanları, casuslar, internet servis sağlayıcınız, ve diğerleri internet trafiğinizi okuyamazlar.


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ExpressVPN'den güçlü çevrimiçi gizlilik için 3 ipucu

Bir VPN kullanmak internete bağlı cihazlarınıza ek bir güvenlik seviyesi eklemenin en hızlı ve en kolay yoludur. Çevrimiçi gizliliğinizi güçlendirmek için 3 daha hızlı ve kolay yol:

2-adımlı doğrulama kullanın

1. 2-adımlı doğrulama kullanın

Şifreniz ne kadar "güçlü" olsa da, her zaman bir kırılma olasılığı vardır. 2-adımlı doğrulama yeni bir cihazdan giriş yaptığınızda şifrenizi ve telefonunuza gönderilen geçici bir şifreyi kullanmanıza zorlayarak çevrimiçi hesaplarınıza ek bir güvenlik seviyesi ekler. Böylece birisi şifrenizi öğrense bile, telefonunuza da sahip olmadıkları sürece hesabınıza giriş yapamaz.

Akıllı telefonunuzu şifreleyin

2. Akıllı telefonunuzu şifreleyin

Büyük şehirler son yıllarda "salgın" düzeyinde akıllı telefon hırsızlığı yaşadı. Akıllı telefonunuzu şifreleyerek, telefon hırsızlığını daha az çekici bir hale getirebilirsiniz. Telefon hırsızları telefonunuzun kilidini açamaz ve verileri okuyamazlarsa, telefonunuzu çalmalarının bir anlamı kalmaz! iOS and Android üzerinde bellek şifrelemeyi etkinleştirmek için bu adım adım yönergeleri takip edin.

Mümkün oldukça HTTPS kullanın

3. HTTPS kullanın

HTTPS, internetin temeli olan HTTP protokolünün şifrelenmiş versiyonudur. Modern bir tarayıcı kullanıyorsanız, bir siteye HTTPS üzerinden bağlanıp bağlanmadığınızı adres çubuğunda bir kilit simgesi olup olmadığını kontrol ederek görebilirsiniz. Ancak popüler web siteleri bile bazen şifrelenmemiş HTTP'ye geçiş yaptığından dolayı, EFF tüm istekleri HTTPS'e yönlendiren HTTPS Everywhere adında bir tarayıcı eklentisi geliştirdi.

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