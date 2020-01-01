Norveç, dünyada dijital olarak en çok bağlı olan ülkelerden biridir; yaklaşık olarak nüfusunun %100'ünün internete erişimi vardır. Ancak web'de mümkün olduğunca gizli ve güvenli bir şekilde gezinmek isteyen Norveçliler için bir VPN olmazsa olmazdır.

Norveç içinde ve dışında VPN kullanmanın kapsamlı bir kılavuzu için okumaya devam edin.