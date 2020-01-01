Neden bir Meksika Vekili kullanmalı?

Meksika'da toplam nüfusun %45'ini oluşturan 58 milyon internet kullanıcısı bulunuyor. Bu sayı son on yıldaki İnternet yaygınlığının iki katı. Ne yazık ki devlet takibi, veri toplama ve korsanlık olayları gibi dijital tehlikeler de aynı oranda arttı.

Bu yüzden Meksika'daki internet kullanıcılarının kendilerini korumak için VPN (sanal özel ağ) kullanmaları her zamankinden daha önemli hale geldi. ExpressVPN internet bağlantınıza 256-bit AES şifreleme ve güvenli VPN tünelleme ekler, korsanlar ve Meksika içindeki ve herhangi bir yerdeki İnternet servis sağlayıcıları için internet trafiğinizi okunamaz hale getirir.

En iyisi de, ExpressVPN IP adresinizi gizler, çevrimiçi yaptığınız her şeye ayrı bir gizlilik ve anonimlik seviyesi ekler. ExpressVPN'i Meksika dışından bir Meksika IP adresi edinmek, veya Meksika içinden bir ABD IP adresi edinmek için kullanabilirsiniz. Veya dünya etrafındaki 94 ülkede 160 konum arasından birini seçebilirsiniz.

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