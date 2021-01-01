VPN-сервис для Сингапура
Подключайтесь к быстрым и безопасным VPN-серверам в Сингапуре, чтобы смотреть потоковые трансляции и пользоваться Интернетом по своему усмотрению. VPN обеспечит приватность ваших действий онлайн и предотвратит кражу личных данных. Получите свободный доступ к Интернету без всякой цензуры.
Гарантия возврата денег 30 дней
Лучшая VPN для Сингапура
Как получить сингапурский IP-адрес
Шаг 1
Купите подписку на ExpressVPN. Все тарифные планы включают 30-дневную гарантию возврата денег.
Шаг 2
Загрузите приложение ExpressVPN. Оно работает на множестве разных платформ.
Шаг 3
Подключитесь к VPN-серверу в Сингапуре.
Зачем использовать ExpressVPN в Сингапуре?
Чтобы обойти цензуру
ExpressVPN предоставит вам IP-адрес в Сингапуре, США, Великобритании или любой из 94 стран во всем мире. Разблокируйте доступ к сайтам и запрещенному контенту и наслаждайтесь полной свободой при работе в Интернете.
Чтобы защитить себя в публичных Wi-Fi-сетях с помощью надежного шифрования
ExpressVPN скрывает ваш IP-адрес, обеспечивая надежную защиту от хакеров и мошенников. Ваш интернет-трафик помещается в зашифрованный туннель, тем самым ограждая вас от кражи данных.
Чтобы обеспечить себе приватность
ExpressVPN не ведет журналы действий и подключений, а благодаря нашей технологии TrustedServer на серверах вообще не хранится никакой личной информаций.
Чтобы смотреть Netflix, футбол, новости и не только
Высокоскоростная сеть ExpressVPN работает как часы с такими сервисами, как Netflix, Amazon Prime Video и многими другими*. Смотрите фильмы под защитой VPN с безлимитной пропускной способностью и без ограничений скорости или объема данных.
* ExpressVPN — это VPN-сервис, не предназначенный для использования в целях нарушения авторских прав. Чтобы узнать подробности, пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями предоставления услуг ExpressVPN и того сервиса, которым вы пользуетесь.
VPN для работы в Сингапуре на ПК, Mac, iPhone, Android и не только
Защитите себя на всех устройствах.
Каждая подписка на ExpressVPN предоставит вам доступ к приложениям для любых устройств в вашем доме, в том числе игровых приставок (PlayStation, Xbox) и систем Smart TV (Apple TV, Amazon Fire TV Stick).
А также VPN-расширения для ваших любимых браузеров
Не нашли свое устройство? Вот список всех поддерживаемых устройств и платформ, а также руководства по установке и настройке.
Часто задаваемые вопросы об использовании VPN в Сингапуре
Легально ли использование VPN в Сингапуре?
Может мне лучше использовать бесплатный VPN-сервис в Сингапуре?
Бесплатные VPN-сервисы не могут обеспечить ни высокую скорость, ни круглосуточную поддержку клиентов. Кроме того, бесплатная VPN не будет защищать вашу конфиденциальность так же ревностно, как ExpressVPN.
Гарантия возврата денег ExpressVPN позволяет использовать полнофункциональные приложения в течение 30 дней, так что вы можете попробовать наш сервис без всякого риска.
Как мне подключиться к VPN в Сингапуре?
Начать работу с ExpressVPN очень легко. Просто выполните следующие действия:
Загрузите приложение для ПК, Mac, iOS, Android или роутера
Подключитесь к серверу в Сингапуре или любой другой точке мира
Стоит использовать VPN, если я живу в Сингапуре?
VPN защищает ваши данные, пока вы находитесь в Сети. Так что, даже если у вас уже есть сингапурский IP-адрес, то существует еще несколько причин, почему стоит подключиться к ExpressVPN:
ExpressVPN шифрует ваш интернет-трафик, делая его недоступным для хакеров и других третьих лиц (включая нас).
ExpressVPN обеспечивает безопасность ваших данных при использовании ненадежных публичных Wi-Fi-сетей.
ExpressVPN предотвращает регулирование скорости со стороны интернет-провайдера.
ExpressVPN предоставляет доступ к VPN-серверам в 94странах по всему миру, а не только в Сингапуре.
Более того, в Сингапуре существует интернет-цензура, и интернет-провайдеры подлежат мониторингу и регулированию. VPN обеспечит вам свободный и неограниченный доступ к Интернету в «городе льва».
См. полный список функций по обеспечению конфиденциальности и безопасности.
ExpressVPN для других стран
Пользователи ExpressVPN могут подключиться к 160 локациям VPN-серверов в 94странах. Вы можете подключиться к любой из этих локаций VPN-серверов, находясь как в Сингапуре, так и в любой другой стране.
Получите сингапурский IP-адрес, ничем не рискуя
Испытайте ExpressVPN и узнаете, почему это лучший VPN-сервис для Сингапура. Попробуйте полнофункциональную версию без риска в течение 30 дней. Если по какой-либо причине вы не будете удовлетворены, просто обратитесь в службу поддержки, и вам вернут ваши деньги.