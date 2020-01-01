Протоколы VPN, обеспечивающие высокую скорость соединения

Быстрый VPN-протокол ExpressVPN позволяет значительно увеличить скорость вашего соединения. ExpressVPN предлагает несколько протоколов на выбор, а именно:

Протокол UDP или протокол пользовательских датаграмм предлагает самое лучшее сочетание скорости и безопасности, но может быть недоступен в некоторых сетях.

Протокол TCP или протокол управления передачей может быть немного медленнее, чем UDP, но может использоваться практически в каждой сети.

Протокол IPsec — это набор протоколов для обеспечения защиты данных. Он обеспечивает высокую степень безопасности, но не всегда может работать в каждой сети.

ExpressVPN автоматически выбирает лучший протокол для вашей сети, но у вас также есть возможность выбрать нужный протокол вручную.