Самая быстрая VPN-сеть: действительно ли сеть ExpressVPN такая высокоскоростная?
Нужен быстрый VPN-сервис?
Разблокируйте Интернет и защитите интернет-соединение на всех ваших устройствах без замедления скорости. Тесты скорости показывают, что ExpressVPN — это самая лучшая высокоскоростная VPN-сеть!
ExpressVPN: самый надежный и сверхскоростной VPN-сервис в мире
В отличие от других VPN-сервисов ExpressVPN предлагает возможность протестировать скорость соединения с VPN-серверами, что позволяет выбрать самый быстрый сервер и легко подключиться к нему. В других VPN-приложениях нет подобного теста скорости!
Протестируйте самую лучшую высокоскоростную VPN-сеть в мире:
- Запустите тест скорости в VPN-приложении для Windows и Mac.
- Ознакомьтесь с обновленным списком локаций VPN-серверов, обеспечивающих самое быстрое соединение именно для вас.
- Выберите самую быструю локацию VPN-серверов для своих целей. Вы можете сохранить лучшие локации VPN-серверов, чтобы быстрее найти их в следующий раз.
С ExpressVPN вы можете смотреть потоковое видео на более высокой скорости
Запустив тест скорости, вы увидите, что локации сортируются по индексу скорости, времени задержки и скорости загрузки.
Качество потокового видео зависит от скорости загрузки. Чем выше скорость, тем выше качество видео.
Не тратьте время на переключение между VPN-серверами с медленной скоростью соединения. Благодаря тесту скорости VPN-соединения ExpressVPN является лучшим VPN-сервисом, позволяющим избегать ограничения пропускной способности и смотреть потоковое видео на более высоких скоростях!
VPN-сервис, который не замедлит вашу скорость
Невероятная скорость
ExpressVPN постоянно оптимизирует свою сеть, насчитывающую 3 000+ высокоскоростных VPN-серверов. Наслаждайтесь просмотром видео высокой четкости и оптимальной скоростью загрузки.
Неограниченные пропускная способность и количество переключений между серверами
ExpressVPN никогда не ограничивает объем загрузки данных, поэтому вы не будете испытывать никаких задержек и прерываний, как при использовании других сервисов или в результате действий вашего интернет-провайдера. Вы также можете переключаться между VPN-серверами, когда захотите.
Увеличение скорости
Если ваш интернет-провайдер ограничивает вашу пропускную способность и портит вам киновечер, ваша скорость соединения может даже увеличиться!Купить ExpressVPN
Протоколы VPN, обеспечивающие высокую скорость соединения
Быстрый VPN-протокол ExpressVPN позволяет значительно увеличить скорость вашего соединения. ExpressVPN предлагает несколько протоколов на выбор, а именно:
Протокол UDP или протокол пользовательских датаграмм предлагает самое лучшее сочетание скорости и безопасности, но может быть недоступен в некоторых сетях.
Протокол TCP или протокол управления передачей может быть немного медленнее, чем UDP, но может использоваться практически в каждой сети.
Протокол IPsec — это набор протоколов для обеспечения защиты данных. Он обеспечивает высокую степень безопасности, но не всегда может работать в каждой сети.
ExpressVPN автоматически выбирает лучший протокол для вашей сети, но у вас также есть возможность выбрать нужный протокол вручную.Купить ExpressVPN
Четыре дополнительные причины попробовать сервис ExpressVPN
Сверхбыстрый VPN-сервис на любом устройстве
ExpressVPN работает на Windows, Mac, Android, iOS, Linux и роутерах. Мы постоянно оптимизируем нашу сеть, чтобы обеспечить вам самую быструю скорость, независимо от того, какое устройство вы используете.
256-битное шифрование
ExpressVPN использует лучшее в своем классе шифрование, основанное на 4096-битных ключах ЦС. Ваша информация принадлежит только вам.
Опробование сервиса без всякого риска
Мы абсолютно уверены, что вам понравится сервис ExpressVPN, поэтому мы предоставляем 30-дневную гарантию возврата денег на каждую подписку.
Круглосуточная служба поддержки
Наша доброжелательная и профессиональная команда поддержки клиентов готова помочь вам 7 дней в неделю, 365 дней в году! В любое время дня и ночи вы можете получить быстрый ответ в онлайн-чате или по электронной почте.Купить ExpressVPN
Вы можете подключиться к высокоскоростной сети VPN за 3 шага
Установка и настройка приложений ExpressVPN выполняется всего за 3 шага:
- Купите подписку на выбранный план.
- Проверьте свою электронную почту и перейдите по ссылке, чтобы установить приложение.
- Войдите в свой аккаунт, выберите сервер и подключитесь.
Это всё! Теперь вы можете анонимно пользоваться Интернетом и разблокировать любой сайт или сервис.Купить ExpressVPN
Отсутствие буферизации видео
Перестаньте ждать, пока загрузится видео. Подключитесь к любому из серверов ExpressVPN, чтобы обойти регулирование скорости со стороны интернет-провайдеров. Смотрите видео через зашифрованное VPN-соединение, которое обеспечивает конфиденциальность, безопасность и неограниченную пропускную способность.Купить ExpressVPN
Защита с момента подключения
Конфиденциальность в Интернете
Когда вы подключены к нашей сети, ваш IP-адрес и местоположение скрыты от внешнего мира. Данные вашего интернет-трафика защищены надежным шифрованием. Вы вновь обретаете конфиденциальность в Интернете.
Третьи стороны, такие как Агентство национальной безопасности США, корпорации, хакеры и ваш интернет-провайдер, не могут видеть, какие веб-сайты вы посещаете и как вы их используете. Они не могут перехватить ваши данные. Вы сами решаете, какая информация станет доступной другим.
Защищенное подключение к общественным Wi-Fi сетям
Точки доступа Wi-Fi очень удобны, особенно в путешествиях, или когда ваш лимит мобильных данных неожиданно заканчивается. Но при подключении к общественным сетям Wi-Fi почти каждый может перехватить вашу информацию и использовать в своих целях.
Наша VPN-сеть создает защищенный туннель между вашим устройством и Интернетом, чтобы никто не смог отслеживать ваши действия онлайн. Туннель защищает ваше интернет-подключение дома, на работе и в школе.Купить ExpressVPN