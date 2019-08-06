Как изменить свой IP-адрес

и скрыть свое местоположение

Скрыть или изменить свой IP-адрес очень легко. Все, что вам нужно, это VPN (virtual private network).

При подключении к сети VPN ваш IP-адрес заменяется на другой, и всё выглядит так, как будто вы находитесь в другом месте. Когда вы используете VPN, ваш интернет-трафик маршрутизируется через зашифрованный туннель, чтобы никто, включая вашего интернет-провайдера, не мог видеть, что вы делаете в Интернете.

При подключении к VPN всё будет выглядеть так, как будто вы находитесь в том же месте, что и сервер. Например, если вы находитесь в США и подключаетесь к VPN-серверу в Великобритании, то виртуально оказываетесь в Великобритании.