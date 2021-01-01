VPN-сервис для Новой Зеландии
VPN без риска для всех «киви»
Разблокируйте все свои любимые сайты и приложения и обезопасьте свои действия онлайн с помощью VPN в Новой Зеландии. Получите мгновенный доступ к невероятно быстрым новозеландским серверам, чтобы обойти цензуру, защититься от хакеров и шпионов и свободно просматривать веб-страницы без всякой фильтрации.
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Лучшая VPN для Новой Зеландии
Как получить новозеландский IP-адрес
Шаг 1
Купите подписку на ExpressVPN. Все тарифные планы включают 30-дневную гарантию возврата денег.
Шаг 2
Загрузите приложение ExpressVPN, которое работает на множестве разных платформ.
Шаг 3
Подключитесь к защищенному VPN-серверу в Новой Зеландии.
Зачем использовать ExpressVPN?
Чтобы смотреть регби и другие виды спорта, ТВ, фильмы и многое другое
Высокоскоростная серверная сеть ExpressVPN позволяет смотреть потоковое видео на таких сервисах, как Netflix, Amazon Prime Video, TVNZ, ThreeNow, Channel 9 и многих других. Смотрите прямые спортивные трансляции, не беспокоясь о лимите данных или ограничениях скорости со стороны интернет-провайдеров.
Чтобы предотвратить регистрацию данных
Ваша конфиденциальность — наш главный приоритет. Никто не должен иметь возможность регистрировать ваши действия в Интернете, поэтому ExpressVPN не собирает журналы онлайн-действий и подключений. Кроме того, наша политика конфиденциальности была проверена независимыми аудиторами.
Чтобы победить цензуру везде
ExpressVPN предоставит вам IP-адрес в Новой Зеландии, Австралии, США, Великобритании или любой из 94 стран мира. Вы сможете разблокировать сайты, недоступные в определенном регионе и наслаждаться Интернетом без ограничений.
Чтобы защитить данные от мошенников
Когда вы используете ExpressVPN ваши данные передаются через зашифрованный туннель, который защищает их от перехвата хакерами и другими третьими лицами.
*ExpressVPN — это VPN-сервис, не предназначенный для использования в целях нарушения авторских прав. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями предоставления услуг ExpressVPN и того сервиса, которым вы пользуетесь, чтобы узнать подробности.
VPN для Новой Зеландии на Mac, ПК, iOS, Android и других платформах
Защитите себя везде.
Каждая подписка на ExpressVPN включает программные решения для всех устройств в вашем доме, в том числе для игровых приставок, таких как PlayStation и Xbox, и для систем Smart TV, например, Apple TV и Amazon Fire TV Stick.
Не нашли свое устройство? Вот список всех поддерживаемых устройств и платформ, а также руководства по установке и настройке.
ЧаВо: VPN для Новой Зеландии
Легально ли использование VPN в Италии?
В Новой Зеландии нет законов, ограничивающих использование VPN. Вы имеете полное право подключаться к VPN, если хотите.
Может мне лучше использовать бесплатный VPN-сервис в Новой Зеландии?
Вам будет очень трудно найти бесплатный VPN-сервис, который сможет сравниться с ExpressVPN по скорости и уровню безопасности. Если вы ищете бесплатную пробную версию, то можете воспользоваться нашей 30-дневной гарантией возврата денег.
Как мне подключиться к VPN в Новой Зеландии?
Начать работу с ExpressVPN очень просто! Вам нужно только выполнить следующие действия:
Загрузите нужное приложение для своего устройства.
Откройте приложение и выберите один из наших серверов в Новой Зеландии или другой стране.
Нужно ли мне использовать VPN, если я живу в Новой Зеландии?
Да! Вам следует использовать ExpressVPN, даже если у вас уже есть новозеландский IP-адрес. И вот почему:
ExpressVPN шифрует ваш интернет-трафик, защищая его от хакеров и других третьих лиц даже при использовании незащищенных публичных Wi-Fi-сетей.
ExpressVPN позволяет обойти ограничения интернет-провайдеров, накладываемых ими на потоковый контент.
ExpressVPN имеет VPN-серверы в 94 странах по всему миру, благодаря чему вы можете получить доступ ко всем мировым интернет-ресурсам.
Более того, несколько лет назад новозеландцы стали объектом секретной программы массовой слежки. Использование VPN поможет вам защититься от шпионажа.
Ознакомьтесь с полным списком функций конфиденциальности и безопасности.
Глобальная серверная сеть
К вашим услугам 160 локаций VPN-серверов в 94 странах, и их количество постоянно растет. Пользователи ExpressVPN могут подключиться к любой из этих серверных локаций из Новой Зеландии или любой другой страны мира.
Получите новозеландский IP-адрес без всякого риска
Теперь вы знаете, почему ExpressVPN — это лучший выбор для интернет-пользователей в Новой Зеландии. Попробуйте полнофункциональную версию нашего VPN-приложения без всякого риска в течение 30 дней. Если вам что-то не понравится, мы вернем вам деньги.