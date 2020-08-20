Лучшее VPN-приложение для iOS (iPhone) в 2023 году Лучшее VPN-приложение для iOS (iPhone) в 2023
Верните себе свободу в Интернете с помощью надежного VPN-приложения для iPhone и iPad.
- Смотрите трансляции онлайн, играйте, работайте и открывайте сайты безопасно
- Первоклассное шифрование и функции защиты приватности
- Быстрые VPN-серверы в 105 странах
- Гарантия возврата денег 30 дней
- Смотрите трансляции онлайн, играйте, работайте и открывайте сайты безопасно
- Первоклассное шифрование и функции защиты приватности
- Быстрые VPN-серверы в 105 странах
- Гарантия возврата денег 30 дней
Как настроить ExpressVPN для iOS
Защитите свое интернет-соединение с помощью лучшего VPN-сервиса для iPhone или iPad в 2023 году. Настройка занимает всего пять минут.
Купите подписку на ExpressVPN на странице оформления подписки.
Скачайте и установите приложение ExpressVPN для iOS на свой iPhone, iPad или iPod.
Подключитесь к любой из наших защищенных локаций VPN-серверов.
Пользуйтесь Интернетом по своему усмотрению!
Если у вас возникнут вопросы, обратитесь в службу поддержки ExpressVPN в онлайн-чате или по электронной почте.
Преимущества VPN №1 для iPhone
Молниеносная скорость, обширная сеть серверов
С ExpressVPN вы сможете насладиться высокой скоростью подключения и доступом к серверам в 105 странах мира. Вы можете заниматься чем угодно онлайн (например, смотреть видео в качестве HD или скачивать объемные файлы), ведь наша оптимизированная сеть серверов гарантирует минимум лагов.
Непревзойденная защита данных и приватности
Мы серьезно относимся к вашей конфиденциальности, поэтому используем первоклассное шифрование для защиты ваших данных от посторонних. Благодаря нашей инновационной серверной технологии мы можем гарантировать соблюдение строгой политики конфиденциальности, согласно которой мы не ведем журналы действий и подключений своих пользователей.
Помощь экспертов в любое время суток
Наша служба поддержки доступна 24/7 в онлайн-чате или по электронной почте. Также вы найдете обширную базу знаний на нашем сайте, включающую полезные статьи, ответы на часто задаваемые вопросы и руководства по решению проблем. Всё это поможет вам получить максимальную пользу от VPN на своем устройстве iOS.
ExpressVPN для iPhone: VPN-защита в вашем кармане
Самому лучшему в мире смартфону нужен лучший в мире VPN-сервис. ExpressVPN гарантирует, что вы будете в безопасности в 2023 году и в дальнейшем.
К вашим услугам множество локаций VPN-серверов по всему миру, с помощью которых вы сможете изменить IP-адрес своего iPhone, разблокировать подвергнутые цензуре сайты и защитить свои данные при подключении к ненадежным Wi-Fi-сетям.
Приложение ExpressVPN совместимо с:
iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone SE (3-го, 2-го и 1-го поколения), iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus
ExpressVPN защищает ваш iPhone при подключении через Wi-Fi, LTE/4G, 3G и любые другие мобильные сети. На выбор предлагаются такие протоколы шифрования, как UDP, TCP и IKEv2, или приложение автоматически выберет лучший протокол.
Скачайте приложение ExpressVPN для iOS в App Store и испытайте наш сервис бесплатно в течение 7 дней:
ExpressVPN для iPad: VPN в любое время и в любом месте
Раз ваш iPad всегда с вами, то и сеть VPN тоже должна быть под рукой. Используйте приложение ExpressVPN, чтобы скрыть IP-адрес своего iPad, защитить данные при подключении к ненадежным сетям и получить доступ к заблокированным сайтам и сервисам.
Приложение ExpressVPN совместимо с:
iPad 5, 6, 7, 8, 9, iPad Pro (все поколения), iPad Air 2, 3, 4, 5, iPad Mini 4, 5, 6
К вашим услугам множество локаций VPN-серверов по всему миру, включая Северную и Южную Америку, Великобританию, Европу, Азию, Австралию и Африку.
Скачайте приложение ExpressVPN для iOS в App Store и испытайте наш сервис бесплатно в течение 7 дней:
Игры на iOS с VPN
Играйте онлайн на iPhone или iPad вместе с ExpressVPN, чтобы оградить свои личные данные от посторонних и получить защиту от DDoS-атак. Кроме того, быстрая VPN-сеть поможет снизить пинг между игровым сервером и вашим устройством, подключив вас к ближайшей локации.
Если ваш интернет-провайдер ограничивает пропускную способность подключения для игрового трафика, приложение ExpressVPN для iOS позволит вам обойти эти ограничения и восстановить скорость соединения до исходного уровня. Некоторые пользователи даже сообщали, что после подключения к VPN скорость их соединения увеличивалась.
Если вы пользуетесь игровыми приставками Nintendo Switch, PlayStation и Xbox, то сервис ExpressVPN предлагает решения и для этих устройств.
Часто задаваемые вопросы
Что делает VPN-приложение для iPhone/iPad?
VPN, или виртуальная частная сеть, добавляет слой безопасности между вашим устройством iOS и Интернетом, защищая ваши данные от прослушивания, вмешательства и цензуры. С ExpressVPN вы можете смотреть потоковые трансляции, совершать покупки онлайн и просматривать сайты в Интернете конфиденциально и безопасно.
Нужен ли мне VPN-сервис на iPhone/iPad?
Подключение устройства iOS к VPN обеспечит безопасность всех ваших действий. Подключившись к любой из наших локаций VPN-серверов в 105 странах мира, вы сможете изменить IP-адрес своего устройства, защитить свои данные в ненадежных сетях Wi-Fi и получить доступ к заблокированному контенту.
Как включить VPN на iOS?
Это лекго! Просто купите подписку на ExpressVPN, загрузите приложение из App Store, откройте его и нажмите кнопку подключения. Ваше соединение будет мгновенно зашифровано.
Есть ли в моем iPhone встроенная VPN?
В настройках iPhone предоставляется возможность подключения к VPN-серверу, но технически это не является VPN-сервисом и требует подключения к стороннему VPN-сервису, такому как ExpressVPN.
Могу ли я одновременно использовать ExpressVPN на других устройствах?
Да! ExpressVPN совместим с большинством устройств, включая компьютеры, мобильные девайсы и не только. Оформив подписку, вы сможете установить приложение ExpressVPN на любое количество устройств и подключить до восьми из них к VPN одновременно. Или установите ExpressVPN на Wi-Fi-роутер, чтобы подключить еще больше устройств.
Хранит ли ExpressVPN журналы действий и подключений?
ExpressVPN в первую очередь заботится о защите вашей конфиденциальности и поэтому не хранит никаких журналов подключений и онлайн-действий. Кроме того, ExpressVPN никогда не собирает данные, которые позволили бы кому-либо сопоставить конкретные действия в Сети с отдельным пользователем. Почитайте подробнее об обеспечении конфиденциальности и строгой политике ExpressVPN в отношении регистрации данных.
Есть ли бесплатное VPN-приложение для iPhone?
Хотя и существуют бесплатные VPN для iPhone, они не могут сравниться с таким сервисом, как ExpressVPN, который благодаря постоянной оптимизации серверов обеспечивает превосходную скорость, безопасность и стабильность соединения без ограничения пропускной способности. Мы защищаем интернет-трафик с помощью надежного шифрования и предлагаем локации VPN-серверов в 105 странах мира. У вас также будет доступ к круглосуточной службе поддержки клиентов через чат и по электронной почте.
Есть ли в iOS встроенная VPN?
Нет, в устройствах iOS нет встроенной VPN. Хотя iPhone и iPad предоставляют возможность подключения к VPN-серверу в «Настройках» iOS-устройства, технически это не является VPN-сервисом и требует подключения к стороннему VPN-сервису, такому как приложение ExpressVPN iOS.
Есть ли в Safari встроенная VPN?
Нет, в Safari нет встроенной VPN. Если вы хотите сохранить конфиденциальность истории просмотров и поиска на вашем устройстве iOS, установите быстрое VPN-приложение, например, приложение ExpressVPN для iOS, которое зашифрует весь ваш интернет-трафик и защитит ваши личные данные.
Зачем использовать VPN на iPhone?
VPN-приложение для iOS шифрует весь ваш трафик между iPhone и Интернетом. Это не позволяет посторонним видеть, что вы делаете онлайн, и защищает ваше устройство от некоторых кибератак. По сути, VPN-сервис, подобный приложению ExpressVPN для iOS, обеспечивает дополнительный уровень безопасности и конфиденциальности для вашего iPhone. VPN также изменяет ваше виртуальное месположение и повышает вашу анонимность, предоставляя новый IP-адрес.
Безопасна ли VPN для iPhone?
Да, большинство VPN для iPhone безопасны и надежны, поскольку они создают зашифрованный туннель между вашим устройством iOS и Интернетом, позволяя вам работать онлайн с большей конфиденциальностью и безопасностью.
Однако не все VPN-приложения для iOS одинаковы. Лучше всего выбирать провайдеров премиум-класса, таких как ExpressVPN. Приложение ExpressVPN для iOS оптимизировано для обеспечения превосходной скорости, безопасности и стабильности и не ограничивает пропускную способность подключения. Мы защищаем ваш интернет-трафик с помощью надежного шифрования, предлагая серверы в 105 странах. У вас также будет доступ к круглосуточной службе поддержке клиентов через онлайн-чат и по электронной почте.
Как узнать, включена ли VPN на моем iPhone?
Чтобы узнать, установлено ли VPN-соединение на вашем iPhone, вы можете посмотреть, есть ли значок VPN в строке состояния вашего iOS-устройства или проверить, не изменился ли ваш IP-адрес. Для этого отключите VPN-приложение на iPhone, откройте браузер и введите в Google запрос «какой у меня IP-адрес». Затем включите VPN, чтобы проверить, изменился ли ваш IP-адрес (и, возможно, местоположение).
Когда мне следует использовать VPN на iPhone?
Лучше всего использовать VPN на iPhone каждый раз, когда вы хотите обезопасить свое устройство при подключении к Интернету. Шифруя весь входящий и исходящий трафик на iPhone или iPad, VPN-приложение для iOS обеспечивает безопасное интернет-подключение. VPN для устройств iOS также может помочь вам разблокировать подвергнутые цензуре или региональным ограничениям сайты, создавая впечатление, что вы находитесь в другой стране.
Как узнать, что приложение ExpressVPN для iOS безопасно?
Ваша безопасность является приоритетом для ExpressVPN. Мы стремимся оптимизировать наши приложения и системы для обеспечения высокого уровня конфиденциальности и защиты. Кроме того, мы регулярно привлекаем независимых аудиторов для подтверждения наших заявлений о безопасности. Это один из лучших способов для наших пользователей узнать, могут ли они доверять нашему сервису в плане защиты. Вы можете ознакомиться с полным списком аудиторских проверок и прочитать полные отчеты.
Какую поддержку предлагает ExpressVPN пользователям iOS?
На сайте ExpressVPN можно найти разнообразные статьи об установке и использовании наших продуктов, а также о решении различных проблем. Если вам понадобится дополнительная помощь, вы всегда можете обратиться в службу поддержки ExpressVPN.
Что говорят пользователи про ExpressVPN на устройствах iOS
VPN для iPhone и iPad без всякого риска
Если вам не понравится качество, мы вернем ваши деньги.
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