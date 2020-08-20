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ExpressVPN App Store rating

Рейтинг 246K

Рейтинг 246K

Лучшее VPN-приложение для iOS (iPhone) в 2023 году Лучшее VPN-приложение для iOS (iPhone) в 2023

Верните себе свободу в Интернете с помощью надежного VPN-приложения для iPhone и iPad.

  • Смотрите трансляции онлайн, играйте, работайте и открывайте сайты безопасно
  • Первоклассное шифрование и функции защиты приватности
  • Быстрые VPN-серверы в 105 странах
  • Гарантия возврата денег 30 дней
  • Смотрите трансляции онлайн, играйте, работайте и открывайте сайты безопасно
  • Первоклассное шифрование и функции защиты приватности
  • Быстрые VPN-серверы в 105 странах
  • Гарантия возврата денег 30 дней
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Лучший VPN для iOS.
ExpressVPN for iOS - App setup tutorial

Как настроить ExpressVPN для iOS

Защитите свое интернет-соединение с помощью лучшего VPN-сервиса для iPhone или iPad в 2023 году. Настройка занимает всего пять минут.

  1. Купите подписку на ExpressVPN на странице оформления подписки.

  2. Скачайте и установите приложение ExpressVPN для iOS на свой iPhone, iPad или iPod.

  3. Подключитесь к любой из наших защищенных локаций VPN-серверов.

  4. Пользуйтесь Интернетом по своему усмотрению!

Если у вас возникнут вопросы, обратитесь в службу поддержки ExpressVPN в онлайн-чате или по электронной почте.

Преимущества VPN №1 для iPhone

Спидометр.

Молниеносная скорость, обширная сеть серверов

С ExpressVPN вы сможете насладиться высокой скоростью подключения и доступом к серверам в 105 странах мира. Вы можете заниматься чем угодно онлайн (например, смотреть видео в качестве HD или скачивать объемные файлы), ведь наша оптимизированная сеть серверов гарантирует минимум лагов.

Надежный зеленый замок.

Непревзойденная защита данных и приватности

Мы серьезно относимся к вашей конфиденциальности, поэтому используем первоклассное шифрование для защиты ваших данных от посторонних. Благодаря нашей инновационной серверной технологии мы можем гарантировать соблюдение строгой политики конфиденциальности, согласно которой мы не ведем журналы действий и подключений своих пользователей.

Chat bubbles.

Помощь экспертов в любое время суток

Наша служба поддержки доступна 24/7 в онлайн-чате или по электронной почте. Также вы найдете обширную базу знаний на нашем сайте, включающую полезные статьи, ответы на часто задаваемые вопросы и руководства по решению проблем. Всё это поможет вам получить максимальную пользу от VPN на своем устройстве iOS.

iOS VPN для iPhone.

ExpressVPN для iPhone: VPN-защита в вашем кармане

Самому лучшему в мире смартфону нужен лучший в мире VPN-сервис. ExpressVPN гарантирует, что вы будете в безопасности в 2023 году и в дальнейшем.

К вашим услугам множество локаций VPN-серверов по всему миру, с помощью которых вы сможете изменить IP-адрес своего iPhone, разблокировать подвергнутые цензуре сайты и защитить свои данные при подключении к ненадежным Wi-Fi-сетям.

Приложение ExpressVPN совместимо с:

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone SE (3-го, 2-го и 1-го поколения), iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus

ExpressVPN защищает ваш iPhone при подключении через Wi-Fi, LTE/4G, 3G и любые другие мобильные сети. На выбор предлагаются такие протоколы шифрования, как UDP, TCP и IKEv2, или приложение автоматически выберет лучший протокол.

Скачайте приложение ExpressVPN для iOS в App Store и испытайте наш сервис бесплатно в течение 7 дней:

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iOS VPN для iPad.

ExpressVPN для iPad: VPN в любое время и в любом месте

Раз ваш iPad всегда с вами, то и сеть VPN тоже должна быть под рукой. Используйте приложение ExpressVPN, чтобы скрыть IP-адрес своего iPad, защитить данные при подключении к ненадежным сетям и получить доступ к заблокированным сайтам и сервисам.

Приложение ExpressVPN совместимо с:

iPad 5, 6, 7, 8, 9, iPad Pro (все поколения), iPad Air 2, 3, 4, 5, iPad Mini 4, 5, 6

К вашим услугам множество локаций VPN-серверов по всему миру, включая Северную и Южную Америку, Великобританию, Европу, Азию, Австралию и Африку.

Скачайте приложение ExpressVPN для iOS в App Store и испытайте наш сервис бесплатно в течение 7 дней:

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Игры на iOS с VPN

Играйте онлайн на iPhone или iPad вместе с ExpressVPN, чтобы оградить свои личные данные от посторонних и получить защиту от DDoS-атак. Кроме того, быстрая VPN-сеть поможет снизить пинг между игровым сервером и вашим устройством, подключив вас к ближайшей локации.

Если ваш интернет-провайдер ограничивает пропускную способность подключения для игрового трафика, приложение ExpressVPN для iOS позволит вам обойти эти ограничения и восстановить скорость соединения до исходного уровня. Некоторые пользователи даже сообщали, что после подключения к VPN скорость их соединения увеличивалась.

Если вы пользуетесь игровыми приставками Nintendo Switch, PlayStation и Xbox, то сервис ExpressVPN предлагает решения и для этих устройств.

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Часто задаваемые вопросы

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Как включить VPN на iOS?
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Какую поддержку предлагает ExpressVPN пользователям iOS?

Ключевые функции приложения ExpressVPN для iOS

Больше локаций VPN-серверов

Подключите свое устройство к огромной сети VPN-серверов в 105 странах мира, в том числе в Британии, США, Канаде и Австралии.

Максимальная скорость

ExpressVPN постоянно оптимизирует работу серверов, чтобы обеспечить максимально возможную скорость.

Исключительная надежность соединения

Наслаждайтесь превосходной стабильностью и надежностью соединения в любой точке мира.

Русскоязычный интерфейс

Приложение ExpressVPN доступно на русском и еще 17 других языках.

Первоклассное шифрование

Защитите все свои данные с помощью лучшего в своем классе алгоритма шифрования AES-256.

Ярлыки любимых сервисов

Персонализируйте свое VPN-приложение, добавив ярлыки часто используемых сервисов прямо под кнопкой подключения.

Надежная защита от утечки данных

В приложении по умолчанию включена мощная система защиты от утечки данных, обеспечивающая вам конфиденциальность и безопасность.

Помощь прямо в приложении

Найти ответы на самые распространенные вопросы о работе с ExpressVPN можно в руководствах, доступных прямо в приложении.

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Что говорят пользователи про ExpressVPN на устройствах iOS

Цветной логотип для techradar.
Приложение ExpressVPN для iOS отлично выглядит, просто в использовании и предлагает нужные для большинства пользователей функции
Обновленный логотип Verge.
ExpressVPN гарантирует, что вы получите всё, что может предоставить VPN.
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Приложения ExpressVPN мощные, хорошо продуманные и, что немаловажно, простые в использовании.
Логотип App Store.
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Оценка 4,7 из 5

Google Play logo.
Google Play logo.

Оценка 4,4 из 5

Аватар по умолчанию: силуэт человека в текстовом облачке.
Я пользуюсь express vpn на iPhone, когда останавливаюсь в отелях в других странах. Все работает отлично, и я рекомендую этот сервис путешественникам для безопасной работы в Сети.
Tom, Trustpilot
Рекомендации пользователей ExpressVPN.
Я пользуюсь Express VPN уже более 5 лет. Благодаря ему мне не о чем беспокоиться, будь я дома или в других странах.
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Putting the T in Tired.
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вещи, о которых я хотел бы узнать гораздо раньше в своей жизни 1. @expressvpn : я говорил это раньше и говорю снова: используйте VPN.
Economist on Paper
Превосходно 4.6 из 5 на основе 22984 обзоров

Почему именно ExpressVPN?

Проверено независимыми экспертами

Независимые эксперты провели тщательнейшие проверки наших приложений и систем и убедились в их защищенности.

Быстрая настройка

Хотите подключиться к ExpressVPN? Нет ничего проще. Купите подписку, скачайте приложение и подключайтесь!

Обход ограничений скорости, установленных провайдером

ExpressVPN позволяет обойти ограничения пропускной способности, установленные интернет-провайдером, и забыть про буферизацию.

Технология TrustedServer

Технология TrustedServer устанавливает новый стандарт безопасности и обеспечивает защиту конфиденциальности — проверено аудиторами.

Повышенная анонимность

Смените IP-адрес и местоположение устройства, чтобы предотвратить отслеживание метаданных и ваших онлайн-действий.

Помощь в онлайн-чате

Если у вас возникнут трудности при работе с любым из приложений ExpressVPN, вы в любое время суток можете обратиться в службу поддержки ExpressVPN.

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VPN для iPhone и iPad без всякого риска

Если вам не понравится качество, мы вернем ваши деньги.

Установите ExpressVPN для iOS прямо сейчас и защитите свое интернет-соединение! Мы предлагаем 30-дневную гарантию возврата денег.

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