VPN-протоколы: OpenVPN (TCP или UDP)

Разница между TCP и UDP

Версия протокола OpenVPN в приложениях ExpressVPN может работать как с TCP, так и с UDP-портами. При этом протокол OpenVPN в приложении называется «UDP» или «TCP» соответственно. Это два интернет-протокола, которые сильно влияют на производительность.

Что такое UDP?

UDP (User Datagram Protocol) — это протокол пользовательских датаграмм. Хотя OpenVPN может быть настроен для работы на любом порту, он работает лучше всего через UDP-порт. UDP не позволяет получателю подтвердить получение данных или запросить повторную отправку. За счет этого скорость подключения и передачи данных возрастает. Ваше приложение ExpressVPN, скорее всего, выберет UDP при использовании OpenVPN, так как при подключении через UDP скорость, как правило, выше. Но при использовании ненадежных сетей лучше переключиться на TCP.

Что такое TCP?

TCP (Transmission Control Protocol) — это протокол управления передачей. В отличие от протокола UDP следит за тем, чтобы данные были получены в правильной форме и порядке и осуществляет повторный запрос данных в случае их потери. Это повышает надежность за счет увеличения времени задержки.