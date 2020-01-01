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VPN-протоколы: OpenVPN (TCP или UDP)

Узнайте больше об использовании OpenVPN и о разнице между TCP и UDP.

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Протокол OpenVPN

Что такое OpenVPN?

OpenVPN — это относительно новый протокол, обладающий широкими возможностями конфигурации. Самое большое преимущество OpenVPN в том, что это ПО с открытым исходным кодом. «Открытый» код может показаться не подходящим для технологии, обеспечивающей конфиденциальность, но на самом деле это огромное преимущество. Если в коде есть какие-либо ошибки, угрожающие безопасности, которые впрочем до сих пор неизвестны, то они будут быстро идентифицированы сообществом разработчиков открытого ПО. Протокол OpenVPN, используемый с эффективным алгоритмом шифрования, является одним из наиболее безопасных VPN-протоколов.

Плюсы
  • Открытый исходный код
  • Абсолютная безопасность
Минусы
  • Поддерживается не на всех устройствах

Разница между TCP и UDP

Версия протокола OpenVPN в приложениях ExpressVPN может работать как с TCP, так и с UDP-портами. При этом протокол OpenVPN в приложении называется «UDP» или «TCP» соответственно. Это два интернет-протокола, которые сильно влияют на производительность.

Что такое UDP?

UDP (User Datagram Protocol) — это протокол пользовательских датаграмм. Хотя OpenVPN может быть настроен для работы на любом порту, он работает лучше всего через UDP-порт. UDP не позволяет получателю подтвердить получение данных или запросить повторную отправку. За счет этого скорость подключения и передачи данных возрастает. Ваше приложение ExpressVPN, скорее всего, выберет UDP при использовании OpenVPN, так как при подключении через UDP скорость, как правило, выше. Но при использовании ненадежных сетей лучше переключиться на TCP.

Что такое TCP?

TCP (Transmission Control Protocol) — это протокол управления передачей. В отличие от протокола UDP следит за тем, чтобы данные были получены в правильной форме и порядке и осуществляет повторный запрос данных в случае их потери. Это повышает надежность за счет увеличения времени задержки.

Как настроить VPN-приложение для использования протокола OpenVPN

По умолчанию ExpressVPN выбирает лучший VPN-протокол для вашей сети. Но вы можете вручную выбрать OpenVPN для iOS (iPhone и iPad), Mac, Windows, Android и Linux. Узнайте, как изменить протокол, посетив нашу страницу с инструкциями по настройке:

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на Mac
на Android
на iOS
на Linux
Пузыри реплик с различными VPN-протоколами.

Другие протоколы VPN

Помимо стандартного набора протоколов ExpressVPN предлагает свой собственный протокол Lightway, который превосходит их все по скорости, надежности и безопасности. Попробуйте сами, чтобы убедиться. Узнайте больше о Lightway.

Не знаете, какой VPN-протокол выбрать? Пусть приложение ExpressVPN автоматически выберет лучший протокол для вашей сети.

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