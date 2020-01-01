Насколько безопасен мой пароль?

Заголовки пестрят сообщениями о массовых утечках данных. При этом правила для создания безопасного пароля не такие уж сложные: пароль должен быть длинным, случайным и уникальным. Пароль, состоящий из 50 одинаковых цифр, не является ни случайным, ни уникальным, тоже самое относится и к словам из песни «Отель Калифорния», дням рождения детей или к паролю, который вы используете снова и снова на протяжении десятка лет, внося лишь незначительные изменения. Скорее всего, ничего, что вы можете придумать сами, не будет по-настоящему случайным; просто человеческий мозг так устроен.

Вот где пригодится наш генератор случайных паролей. С помощью него вы можете создать безопасные пароли для всех сайтов и сервисов, которыми пользуетесь. При использовании параметров по умолчанию генерируется пароль, достаточно надежный для большинства целей (хотя добавление символов никогда не повредит). Для хранения паролей используйте менеджер паролей. И только в редких случаях, когда нужно полагаться исключительно на свою память, например, чтобы запомнить пароль для доступа к самому менеджеру паролей, мы рекомендуем использовать случайный набор слов из словаря. Сохранение безопасности в этот цифровой век требует цифровых решений, но могут быть и исключения.