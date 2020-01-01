Как создать надежный пароль
Пароль, который вы видите выше, был создан вашим устройством, когда вы открыли эту страницу. Нажмите кнопку «Копировать» и вставьте его в нужное место. Если вам нужен еще один пароль, нажмите кнопку «Создать повторно». Чтобы изменить настройки, выберите типы символов или используйте ползунок для регулирования длины.
The ExpressVPN Password Generator uses your device to estimate the time to crack the password in the box by полного перебора (a computer churning through random guesses). Please note: A password that is mathematically complex but not random (such as P4s$w0rd987) might be easy to guess by searching for variations on common words or using a list of leaked passwords.
Насколько безопасен мой пароль?
Заголовки пестрят сообщениями о массовых утечках данных. При этом правила для создания безопасного пароля не такие уж сложные: пароль должен быть длинным, случайным и уникальным. Пароль, состоящий из 50 одинаковых цифр, не является ни случайным, ни уникальным, тоже самое относится и к словам из песни «Отель Калифорния», дням рождения детей или к паролю, который вы используете снова и снова на протяжении десятка лет, внося лишь незначительные изменения. Скорее всего, ничего, что вы можете придумать сами, не будет по-настоящему случайным; просто человеческий мозг так устроен.
Вот где пригодится наш генератор случайных паролей. С помощью него вы можете создать безопасные пароли для всех сайтов и сервисов, которыми пользуетесь. При использовании параметров по умолчанию генерируется пароль, достаточно надежный для большинства целей (хотя добавление символов никогда не повредит). Для хранения паролей используйте менеджер паролей. И только в редких случаях, когда нужно полагаться исключительно на свою память, например, чтобы запомнить пароль для доступа к самому менеджеру паролей, мы рекомендуем использовать случайный набор слов из словаря. Сохранение безопасности в этот цифровой век требует цифровых решений, но могут быть и исключения.
Ознакомьтесь с руководством ExpressVPN
по созданию более надежных паролей
При использовании двухфакторной аутентификации создается дополнительный пароль, который действителен только в течение короткого времени. Это помогает защитить ваши учетные записи и сервисы от взлома. Мы покажем вам, почему нужно использовать двухфакторную аутентификацию, как ее настроить, и какие 2FA methods might be right for you.
По-настоящему случайный пароль полезен, только если вы помните его. Мы расскажем о нескольких лучших приложениях для хранения паролей и опишем преимущества каждого из них. Вы также узнаете об ограничениях и рисках использования встроенной функции сохранения паролей в вашем браузере.
We’ll show you how to create high-quality, unique passwords that are easy to remember. Diceware helps you generate a master password for your password manager, for your биткойн-кошелька Brain Wallet or for any other account you wish to secure.