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Что такое VPN?

VPN — это аббревиатура от английского термина virtual private network, который переводится как «виртуальная частная сеть». VPN — это защищенный туннель между двумя или более устройствами.

Использование VPN дает возможность работать в Интернете с помощью зашифрованного подключения. Это позволяет сохранить конфиденциальность, защитить свои данные и получить доступ к любому онлайн-контенту из любой точки мира.

Подробнее о том, что такое VPN.

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Для чего нужны VPN?

VPN — это многозадачный инструмент, необходимый для всех, кто работает в Сети. С помощью VPN вы сможете:

Для этого видео доступны субтитры, переведенные на разные языки. Нажмите на кнопку «Субтитры (с)» и выберите нужный язык в открывшемся меню.

Узнайте, что еще можно сделать с помощью VPN.

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К каким сервисам можно получить доступ с помощью VPN?

С помощью VPN вы сможете получить безопасный и защищенный доступ к различным сервисам потоковых трансляций, социальным сетям и новостным ресурсам.

Вот список сервисов, к которым вы сможете получить доступ с помощью ExpressVPN.

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Замедлит ли использование VPN мое интернет-подключение?

Такое возможно при использовании любого VPN-сервиса, однако разница, как правило, практически незаметна. Более того, если ваш интернет-провайдер ограничивает пропускную способность подключения для определенных типов трафика, использование VPN может повысить скорость обмена данными. ExpressVPN управляет высокоскоростной сетью премиум-класса, основанной на ресурсах провайдеров уровня Tier-1.

Узнайте, как обойти ограничение пропускной способности подключения интернет-провайдером с помощью VPN.

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Сколько стоит подписка на ExpressVPN?

ExpressVPN предлагает три тарифных плана. Стоимость подписки составляет $8,32 в месяц при подписке сразу на год, $9,99 в месяц для полугодового тарифа и $12,95 в месяц при оформлении подписки сроком на месяц.

Тариф Цена/месяц 12 месяцев $8,32 6 месяцев $9,99 1 месяц $12,95

Все подписки защищены 30-дневной гарантией возврата денег, что позволяет протестировать наш сервис, ничем не рискуя. Вот как можно оплатить услуги ExpressVPN и установить приложение.

Остались вопросы про оформление подписки на ExpressVPN? .

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ExpressVPN — это бесплатный сервис?

Нет. ExpressVPN — это VPN-сервис премиум-класса. Впрочем, владельцы определенных мобильных устройств могут воспользоваться бесплатным пробным периодом.

Кроме того, на все подписки распространяется действие 30-дневной гарантии возврата денег, то есть у вас будет целый месяц на то, чтобы протестировать наш сервис, ничем не рискуя.

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Как работает 30-дневная гарантия возврата денег?

Команда ExpressVPN не сомневается, что вам понравится работать с самым надежным и быстрым VPN-сервисом в мире. Но если по той или иной причине вы останетесь недовольны, у вас будет 30 дней, чтобы отправить ExpressVPN запрос на возврат средств за выбранный вами тариф. Просто .

Подробнее про 30-дневную гарантию возврата денег можно узнать здесь.

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Что входит в подписку?

Любая подписка откроет вам доступ ко всем приложениям и локациям VPN-серверов ExpressVPN. Вы можете загрузить приложения ExpressVPN на любое количество устройств, также вы сможете воспользоваться возможностью установить подключение вручную.

Подробнее о возможностях, доступных при оформлении подписки на ExpressVPN.

Инструкции по установке приложений ExpressVPN и установке подключений вручную приведены здесь.

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Как оплатить подписку?

ExpressVPN принимает к оплате различные платежные инструменты.

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Как отменить подписку?

Инструкции по отмене подписки приведены здесь.

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Предоставляет ли ExpressVPN возможность оформить бессрочную подписку?

Нет. Чтобы предоставить вам доступ к безопасной, быстрой и надежной сети VPN, необходимо регулярно тратить средства на ее обслуживание.

Бессрочная (пожизненная) подписка означает, что операторы услуг лишаются стабильного финансового потока. Это приводит к необходимости экономить и, как следствие, к использованию более дешевой и менее защищенной инфраструктуры, продаже данных и IP-адресов пользователей посторонним, а также различным ограничениям, связанным с используемыми технологиями и качеством пользовательской поддержки.

Компания ExpressVPN обязуется приложить все усилия к тому, что защитить вашу онлайн-конфиденциальность, а потому постоянно вкладывает финансовые ресурсы в обслуживание и развитие сети, чтобы и дальше предоставлять вам первоклассные услуги. Подробнее о том, почему у ExpressVPN нет бессрочных тарифных планов, читайте в этой статье.

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Почему услуги ExpressVPN стоят дороже, чем услуги других VPN?

Поддержка безопасной и сверхбыстрой сети уровня ExpressVPN стоит немалых денег. В отличие от бюджетных VPN-сервисов, ExpressVPN направляет средства на приобретение более качественных и надежных платформ, чтобы обеспечить своим пользователям возможность работать в Интернете еще комфортнее и защищеннее. Разумеется, ExpressVPN идет навстречу своим клиентам и предлагает 35%-ю скидку при оформлении подписки на годовой тариф.

Также вы сможете воспользоваться реферальной программой ExpressVPN и получить 30 дней работы в подарок за каждого, кто оформит подписку, воспользовавшись вашей реферальной ссылкой.

Узнайте больше о преимуществах платного VPN-сервиса премиум-класса.

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Получу ли я извещение при отмене подписки сервисом?

ExpressVPN оставляет за собой право приостановить или отменить оказание услуг в любой момент после заблаговременного уведомления. Если это будет возможно, мы вернем вам ваш платеж.

Подробности можно узнать в Условиях предоставления услуг ExpressVPN.

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Сколько устройств можно подключить к ExpressVPN одновременно?

В рамках одной подписки вы сможете одновременно подключаться к VPN-серверам на пяти устройствах, причем вне зависимости от их платформы (в том числе на виртуальных машинах). Вы можете установить приложения ExpressVPN на любое количество устройств, но лишь пять из них могут быть подключены к нашим серверам в любой отдельно взятый момент.

Узнайте, как подключить одновременно более 5 устройств.

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Какие устройства и платформы поддерживаются?

У ExpressVPN есть приложения для Windows, Mac, iOS, Android, Linux, роутеров и Kindle, установить подключения вручную можно на Linux, Chromebook, беспроводных роутерах (Sabai, DD-WRT, Asus, Tomato), а также стриминговых и игровых приставках (Apple TV, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3 и Xbox 360).

Подробнее о том, как использовать приложение ExpressVPN на вашем устройстве.

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Вы предоставляете статические или динамические IP-адреса?

ExpressVPN не предоставляет статические (выделенные) IP-адреса. Принадлежащие ExpressVPN IP-адреса проходят регулярную ротацию. Когда вы подключаетесь к серверу ExpressVPN, то получаете лучший IP-адрес из доступных. Им может оказаться IP-адрес, с которым вы уже работали, или совершенно другой. ExpressVPN выполняет ротацию IP-адресов, используемых клиентами сервиса, чтобы защитить вашу анонимность и конфиденциальность.

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Сколько IP-адресов есть в вашем распоряжении?

Серверная сеть ExpressVPN включает в себя тысячи серверов в десятках локаций по всему земному шару. В каждой из локаций могут находиться сотни серверов, за каждым из которых могут быть закреплены тысячи IP-адресов. Доступные серверы варьируются в зависимости от использованного протокола подключения (Lightway, OpenVPN, IKEv2). ExpressVPN не может назвать вам точное количество доступных IP-адресов, так как это значение зависит от спроса и ряда других факторов.

Актуальный список всех наших локаций серверов доступен здесь.

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Вы отслеживаете мои действия?

ExpressVPN ставит конфиденциальность на первое место, а потому не хранит журналы онлайн-действий или подключений пользователей. Да, в диагностических целях ExpressVPN собирает минимально необходимый набор данных, связанных с использованием услуг компании. Тем не менее эти данные не могут быть использованы для того, чтобы соотнести определенных пользователей с теми или иными действиями.

Подробнее об этом вы можете узнать, прочитав про безлоговую политику ExpressVPN, а также политику конфиденциальности и условия предоставления услуг.

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Можно ли назвать ExpressVPN безопасным сервисом?

Да! Команда ExpressVPN приняла множество мер к тому, чтобы вы могли использовать безопасные и защищенные VPN-подключения:

маскировка IP-адресов с помощью серверных локаций в различных уголках мира;

256-битное шифрование AES (отраслевой стандарт);

функция Network Lock (экстренное отключение) обеспечивает полную защиту от утечек данных;

полное отсутствие журналов активности и подключений;

частные DNS с нулевым разглашением на всех серверах;

совершенная прямая секретность для максимальной защиты конфиденциальности.

Помимо этих стандартных мер, ExpressVPN располагает отдельной командой системных инженеров и разработчиков, занятых постоянным совершенствованием сети и приложений с тем, чтобы обеспечить своевременный ответ на появление новых угроз пользовательской конфиденциальности.

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А реферальная программа у вас есть?

Да! ExpressVPN дарит 30 дней бесплатной работы за каждого подтвержденного реферала. И мы не ограничиваем количество рефералов для наших пользователей. Так что регистрируйтесь и вперед! 🙂

Подробнее про реферальную программу ExpressVPN.

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Почему стоит выбрать именно ExpressVPN, а не какой-то другой VPN-сервис?

ExpressVPN управляет VPN-сетью премиум-класса, оптимизированной для предоставления высокоскоростных и надежных подключений. Вы сможете насладиться неограниченной пропускной способностью и серверами в десятках стран по всему миру. У ExpressVPN самая лучшая серверная сеть и самые лучшие VPN-приложения. Все еще сомневаетесь? ExpressVPN предоставляет 30-дневную гарантию возврата средств при оформлении подписки на любой тарифный план, так что вы сможете воспользоваться услугами лучшего VPN-сервиса, ничем не рискуя.

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Каковы правила предоставления услуг ExpressVPN?

Подробнее про ExpressVPN как компанию можно узнать, прочитав условия предоставления услуг ExpressVPN.

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Как войти в учетную запись ExpressVPN?

Есть два способа войти в свою учетную запись на сайте ExpressVPN.

Вы сможете войти в учетную запись ExpressVPN, воспользовавшись логином и паролем, указанными при регистрации в ExpressVPN.

Также вы можете воспользоваться адресом электронной почты, связанным с вашей учетной записью ExpressVPN, и получить на него письмо со ссылкой для входа. Затем просто откройте письмо и перейдите по ссылке в нем, чтобы войти в свою учетную запись.

Если у вас еще нет учетной записи ExpressVPN, вы сможете купить подписку по представленной ниже ссылке:

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Как установить приложение ExpressVPN?

Купите подписку на ExpressVPN. Зайдите на веб-сайт ExpressVPN.com и нажмите на кнопку ВОЙТИ в меню сверху. Авторизуйтесь, воспользовавшись логином и паролем. В разделе Управление подписками нажмите на кнопку Установить ExpressVPN. Нажмите на кнопку ЗАГРУЗИТЬ, чтобы скачать актуальное приложение для вашего устройства. Воспользуйтесь инструкциями по установке ExpressVPN на вашем устройстве и наслаждайтесь безопасной и конфиденциальной работой в Интернете!

Нужна помощь? .

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В отличие от приложений для мобильных устройств, приложения ExpressVPN для настольных компьютеров не обновляются автоматически.

Чтобы обновить приложение, вам нужно загрузить и запустить установочный файл новейшей версии приложения ExpressVPN для Windows, Mac или Linux.

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Почему приложение ExpressVPN не уведомляет о наличии новой версии?

ExpressVPN предупреждает пользователей о появлении новых версий приложений постепенно, чтобы обеспечить более гладкий процесс перехода. Чтобы загрузить последнюю версию приложений ExpressVPN для любых платформ, пожалуйста, посетите веб-сайт www.expressvpn.com/latest.

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Как выбрать локацию?

Выбрать локацию для подлючения можно в списке локаций VPN-серверов.

Там вы сможете просмотреть локации серверов, к которым подключались в последнее время, локации, сохраненные в список избранных, а также все локации в принципе. ExpressVPN также порекомендует вам серверы для подключения на основе данных о вашем местоположении.

См. инструкции по выбору локации для подключения:

Более подробная информация о выборе локаций VPN-серверов приведена в этом руководстве, также вы можете за помощью.

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Ограничивает ли ExpressVPN пропускную способность подключения?

Нет. Выбрав ExpressVPN, вы сможете забыть про суточные или месячные лимиты трафика и ограничения пропускной способности подключения со стороны интернет-провайдера.

Узнайте о том, как обойти ограничения пропускной способности и загружать файлы без ограничений с помощью VPN.

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Могу ли я удалить свою учетную запись ExpressVPN?

Вы можете удалить свою учетную запись ExpressVPN через приложение ExpressVPN для iOS (iPhone или iPad) или обратившись в .

Примечание. Прежде чем удалять свою учетную запись, убедитесь, что ваша подписка была отменена. В противном случае с вас будут продолжать списывать деньги. В зависимости от того, где вы приобрели подписку, вы можете отменить ее через веб-сайт ExpressVPN, Apple App Store или Google Play Store. Вы также можете отменить подписку, обратившись в службу поддержки через чат или по электронной почте.

Если вы используете приложение ExpressVPN для iOS, вы можете удалить свою учетную запись прямо в приложении, выполнив следующие действия.

Если ваша подписка активна:

Откройте приложение ExpressVPN на своем iPhone или iPad. Выберите Настройки > Учетная запись. Нажмите Удалить учетную запись. Нажмите Да, удалить мою учетную запись. Нажмите Готово.

Если срок действия вашей подписки истек:

Откройте приложение ExpressVPN на своем iPhone или iPad. На экране Подписка истекла, нажмите Удалить учетную запись. Нажмите Да, удалить мою учетную запись. Нажмите Готово.

Для полного удаления вашей учетной записи потребуется от 5 до 7 дней. Это касается как активных подписок, так и подписок, чей срок действия уже истек.

Нужна помощь? .

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У меня остались вопросы. Как связаться со службой поддержки через онлайн-чат?

По любым вопросам, а также при возникновении каких-либо проблем, пожалуйста, .

Вы можете создать запрос или отправить электронное письмо на адрес:



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