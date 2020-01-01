Как работает VPN

Независимо от того, где вы путешествуете, ваша онлайн-безопасность имеет большое значение. Виртуальная частная сеть (VPN) предлагает улучшенную защиту безопасности, скрывая ваш адрес интернет-протокола (IP) при подключении к Интернету и шифруя подключение, чтобы скрыть данные онлайн-трафика от посторонних глаз.

При подключении к Интернету с помощью ExpressVPN ваш интернет-провайдер видит только зашифрованный трафик, проходящий на наши серверы. Благодаря шифрованию ваши действия в Сети и данные интернет-трафика не могут быть отслежены или скомпрометированы третьими лицами. Зачем пользоваться Интернетом без защиты? Сервис ExpressVPN предлагает высокий уровень интернет-безопасности по доступной цене.