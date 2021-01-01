Лучшая VPN для Швеции

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Защитите себя и свое интернет-подключение как дома, так и за рубежом.

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Как получить шведский IP-адрес

Шаг 1

Ноутбук с кнопкой "Купить ExpressVPN" на экране.

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Шаг 2

Приложение ExpressVPN быстро настраивается на любом устройстве, включая телефоны и компьютеры.

Загрузите приложение ExpressVPN, которое работает на множестве разных платформ.

Шаг 3

Карта Европы и Африки с VPN-локациями.

Подключитесь к нашему шведскому VPN-серверу.

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Почему стоит использовать шведский VPN-сервер?

Смотрите контент из любой точки мира: ступеньки ведут к открытой двери, что означает доступ.

Смотрите трансляции телепередач, спортивных матчей и не только

Высокоскоростная сеть ExpressVPN постоянно оптимизируется и полностью совместима с такими сервисами, как Netflix, HBO, Amazon Prime, SVT Play и не только. Вы сможете наслаждаться просмотром любимого контента, позабыв про ограничения доступа и пропускной способности.

Зашифруйте свое интернет-соединение: цифры заменены на случайные символы, что подразумевает шифрование.

Защититесь от киберпреступников

Серверы ExpressVPN защитят ваш трафик с помощью первоклассного шифрования. Вы сможете работать онлайн, ни о чем не волнуясь, даже в незащищенных публичных сетях Wi-Fi.

Скройте свой IP-адрес: растения скрывают IP-адрес.

Защитите свою историю просмотров

ExpressVPN не ведет журналы действий и подключений наших пользователей. Все данные, хранящиеся на наших серверах, автоматически удаляются при каждой перезагрузке. Наша политика конфиденциальности прошла независимую проверку.

Неограниченная пропускная способность: символ бесконечности над группой разных устройств.

Получите доступ к сайтам и сервисам

Получите шведский IP-адрес, также к вашим услугам 160 локаций VPN-серверов в США, Европе и не только: наша серверная сеть охватывает 94 стран мира. Получите свободный доступ к любимым сайтам и сервисам, обойдите цензурные ограничения и наслаждайтесь по-настоящему свободной работой онлайн.

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*ExpressVPN — это VPN-сервис, не предназначенный для использования в целях нарушения авторских прав. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями предоставления услуг ExpressVPN и того сервиса, которым вы пользуетесь, чтобы узнать подробности.

Шведская VPN для ПК, Mac, iPhone, Android и не только

Обеспечьте себя полной защитой.

Шведская VPN, защищающая сразу несколько устройств.

Оформив подписку на ExpressVPN, вы получите доступ к приложениям для любых домашних устройств, включая игровые приставки (PlayStation, Xbox) и телевизоры Smart TV (Apple TV, Amazon Fire TV Stick).

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Не нашли свое устройство? Вот список всех поддерживаемых устройств и платформ, а также руководства по установке и настройке.

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ЧаВо

Легальны ли VPN-сервисы в Швеции?
Стоит ли использовать бесплатные VPN-сервисы в Швеции?
Как подключиться к VPN в Швеции?
Стоит ли мне использовать VPN, если я живу в Швеции?

ExpressVPN для всех стран

Пользователи ExpressVPN могут подключиться к 160 локациям VPN-серверов в 94. Вы получите доступ ко всем этим локациям VPN-серверов как из Швеции, так и из любой другой страны мира.

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Вот почему VPN-пользователи из Швеции доверяют ExpressVPN

Воспользуйтесь лучшей VPN для Швеции прямо сейчас. Если вы не останетесь на все 100% довольны уровнем услуг ExpressVPN, просто обратитесь в службу поддержки в течение 30 дней с момента покупки, и мы вернем ваши деньги целиком.

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