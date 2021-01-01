Лучшая VPN для Швеции
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Лучшая VPN для Швеции
Как получить шведский IP-адрес
Шаг 1
Купите подписку на ExpressVPN. Все тарифные планы включают 30-дневную гарантию возврата денег.
Шаг 2
Загрузите приложение ExpressVPN, которое работает на множестве разных платформ.
Шаг 3
Подключитесь к нашему шведскому VPN-серверу.
Почему стоит использовать шведский VPN-сервер?
Смотрите трансляции телепередач, спортивных матчей и не только
Высокоскоростная сеть ExpressVPN постоянно оптимизируется и полностью совместима с такими сервисами, как Netflix, HBO, Amazon Prime, SVT Play и не только. Вы сможете наслаждаться просмотром любимого контента, позабыв про ограничения доступа и пропускной способности.
Защититесь от киберпреступников
Серверы ExpressVPN защитят ваш трафик с помощью первоклассного шифрования. Вы сможете работать онлайн, ни о чем не волнуясь, даже в незащищенных публичных сетях Wi-Fi.
Защитите свою историю просмотров
ExpressVPN не ведет журналы действий и подключений наших пользователей. Все данные, хранящиеся на наших серверах, автоматически удаляются при каждой перезагрузке. Наша политика конфиденциальности прошла независимую проверку.
Получите доступ к сайтам и сервисам
Получите шведский IP-адрес, также к вашим услугам 160 локаций VPN-серверов в США, Европе и не только: наша серверная сеть охватывает 94 стран мира. Получите свободный доступ к любимым сайтам и сервисам, обойдите цензурные ограничения и наслаждайтесь по-настоящему свободной работой онлайн.
*ExpressVPN — это VPN-сервис, не предназначенный для использования в целях нарушения авторских прав. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями предоставления услуг ExpressVPN и того сервиса, которым вы пользуетесь, чтобы узнать подробности.
Шведская VPN для ПК, Mac, iPhone, Android и не только
Обеспечьте себя полной защитой.
Оформив подписку на ExpressVPN, вы получите доступ к приложениям для любых домашних устройств, включая игровые приставки (PlayStation, Xbox) и телевизоры Smart TV (Apple TV, Amazon Fire TV Stick).
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Не нашли свое устройство? Вот список всех поддерживаемых устройств и платформ, а также руководства по установке и настройке.
ЧаВо
Легальны ли VPN-сервисы в Швеции?
Стоит ли использовать бесплатные VPN-сервисы в Швеции?
Едва ли вы сможете найти в Швеции бесплатный VPN-сервис, способный предложить вам услуги уровня ExpressVPN, а именно быстрые и конфиденциальные подключения и продвинутую техническую поддержку. Вы можете испытать наш сервис на деле, ничем не рискуя, если воспользуетесь нашей 30-дневной гарантией возврата денег.
Как подключиться к VPN в Швеции?
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Стоит ли мне использовать VPN, если я живу в Швеции?
Безусловно! VPN-сервис позволит вам начать работать онлайн на качественно новом уровне. Вы сможете получить доступ к любому контенту, безопасно подключаться к публичным точкам доступа Wi-Fi и помешать интернет-провайдеру шпионить за вами.
ExpressVPN для всех стран
Пользователи ExpressVPN могут подключиться к 160 локациям VPN-серверов в 94. Вы получите доступ ко всем этим локациям VPN-серверов как из Швеции, так и из любой другой страны мира.
Вот почему VPN-пользователи из Швеции доверяют ExpressVPN
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