Игры на Linux с VPN

Играйте онлайн на Linux вместе с ExpressVPN, чтобы оградить свои приватные данные от посторонних и получить защиту от DDoS-атак. Кроме того, VPN может увеличить скорость передачи данных между игровым сервером и вашим устройством, подключив вас к более подходящей локации.



Если ваш интернет-провайдер ограничивает пропускную способность подключения для игрового трафика, ExpressVPN позволит вам обойти эти ограничения и восстановить скорость соединения до исходного уровня. Некоторые пользователи даже сообщали, что после подключения к VPN скорость их соединения увеличивалась.