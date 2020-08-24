Установите ExpressVPN, VPN №1 для Linux
Верните себе свободу в Интернете с помощью надежной VPN-программы для Linux.
- Смотрите трансляции онлайн, играйте, работайте и открывайте сайты безопасно
- Первоклассное шифрование и функции защиты приватности
- Быстрые серверы в 105 странах
- Гарантия возврата денег 30 дней
- Смотрите трансляции онлайн, играйте, работайте и открывайте сайты безопасно
- Первоклассное шифрование и функции защиты приватности
- Быстрые серверы в 105 странах
- Гарантия возврата денег 30 дней
Как настроить приложение ExpressVPN для Linux
Купите подписку ExpressVPN на странице оформления заказа.
Скачайте и установите приложение ExpressVPN для Linux.
Подключитесь к любой из наших защищенных локаций VPN-серверов.
Пользуйтесь Интернетом по своему усмотрению!
Если у вас возникнут вопросы, свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN в онлайн-чате или по электронной почте.
Подключитесь к ExpressVPN на Linux в 3 простых шага
Шаг 1
Введите команду expressvpn list, чтобы просмотреть полный список серверных локаций ExpressVPN.
Шаг 2
Чтобы подключиться к серверу в нужной локации, введите команду "expressvpn connect ЛОКАЦИЯ".
Шаг 3
Пользуйтесь Интернетом конфиденциально, безопасно и с молниеносной скоростью.
Видео: как установить приложение ExpressVPN для Linux
Прочитайте пошаговое руководство по установке и использованию приложения ExpressVPN для Linux. Хотите настроить вручную? Перейдите на страницу установки приложения ExpressVPN для Linux и найдите соответствующие инструкции.
Скачайте VPN для своих дистрибутивов Linux
ExpressVPN работает и на 64-разрядной, и на 32-разрядной версии:
Ubuntu
Debian
Fedora
Raspberry Pi (ранее Raspbian, только 32-разрядная)
Linux Mint
Arch
Вашего дистрибутива нет в списке? ExpressVPN также предлагает руководства по установке и настройке VPN для Kali, Zorin OS, Pop!_OS и других операционных систем.
Преимущества VPN для Linux
Наслаждайтесь VPN-приватностью
ExpressVPN использует продвинутые алгоритмы шифрования и надежно защищает интернет-трафик устройств под управлением ОС Linux, перенаправляя его через безопасный туннель, защищенный от вмешательства посторонних (в том числе вашего интернет-провайдера или оператора сотовой связи).
Не теряйте доступ к своим учетным записям
Путешествуете или живете в другой стране? С помощью VPN для Linux вы получите доступ к любым сайтам и приложениям, необходимым вам для работы и досуга — социальным сетям, развлекательным ресурсам, мессенджерам и рабочим инструментам.
Простое обновление
Используйте последние обновления и патчи, не прибегая к утомительным ручным загрузкам. Вы получите уведомление сразу же, как только обновление станет доступно. После этого достаточно будет открыть менеджер пакетов и обновить приложение через него.
Игры на Linux с VPN
Играйте онлайн на Linux вместе с ExpressVPN, чтобы оградить свои приватные данные от посторонних и получить защиту от DDoS-атак. Кроме того, VPN может увеличить скорость передачи данных между игровым сервером и вашим устройством, подключив вас к более подходящей локации.
Если ваш интернет-провайдер ограничивает пропускную способность подключения для игрового трафика, ExpressVPN позволит вам обойти эти ограничения и восстановить скорость соединения до исходного уровня. Некоторые пользователи даже сообщали, что после подключения к VPN скорость их соединения увеличивалась.
ЧаВо: VPN для Linux
Какие преимущества предоставляет VPN для Linux?
VPN, или виртуальная частная сеть, предоставляет дополнительный уровень защиты при подключении вашего компьютера с Linux к Интернету. ExpressVPN не только шифрует ваши действия онлайн и защищает ваши личные данные от перехвата посторонними, но также помогает победить цензуру, изменяя ваше виртуальное местоположение.
Нужен ли мне VPN-сервис на компьютере с Linux?
Использование VPN на ПК с Linux обеспечит безопасность всех ваших действий онлайн. Подключившись к любой из наших локаций VPN-серверов в 105 странах мира, вы можете сменить IP-адрес своего устройства на другой, защитить свои данные в ненадежных сетях Wi-Fi, а также получить доступ к подвергнутым цензуре сайтам и сервисам.
Как узнать, что VPN-подключение на Linux установлено?
Откройте консоль и введите следующую команду: “expressvpn status”. Это покажет текущий статус демона ExpressVPN.
Есть ли VPN в Kali Linux?
У Kali есть встроенный VPN-клиент, однако он не является полноценным VPN-сервисом. Таким образом, вам все равно придется подключаться к стороннему VPN-провайдеру — например, к ExpressVPN. Так как мы говорим про дистрибутив на базе Debian, вы сможете установить ExpressVPN на Kali Linux. При этом вам следует учесть, что ExpressVPN не предоставляет официальную поддержку для Kali Linux и не будет решать проблемы, с которыми вы можете столкнуться в процессе настройки.
Есть ли VPN в Ubuntu?
У Ubuntu есть встроенный VPN-клиент, однако он не является полноценным VPN-сервисом. Таким образом, вам все равно придется подключаться к стороннему VPN-провайдеру — например, к ExpressVPN.
Как найти мой IP-адрес после подключения к VPN на Linux?
Установив подключение к VPN на Linux, вы можете найти свой IP-адрес, воспользовавшись нашим сервисом проверки IP.
Могу ли я одновременно использовать ExpressVPN на других устройствах?
Да! ExpressVPN совместим с большинством устройств, включая компьютеры, мобильные девайсы и не только. Оформив подписку, вы сможете установить приложение ExpressVPN на любое количество устройств и подключить до восьми из них к VPN одновременно. Или установите ExpressVPN на Wi-Fi-роутер, чтобы подключить еще больше устройств.
Регистрирует ли ExpressVPN данные?
ExpressVPN — это компания, созданная в первую очередь для защиты приватности, поэтому мы не ведем журналы действий и подключений наших пользователей. Наш VPN-сервис для Linux в принципе не сохраняет данные, позволяющие соотнести определенные онлайн-действия с отдельными пользователями. Узнайте больше про отношение ExpressVPN к приватности и политику сервиса в отношении регистрации данных.
Предлагает ли ExpressVPN бесплатную пробную версию?
Каждая подписка на ExpressVPN включает безопасную гарантию возврата денег. Вы можете использовать полнофункциональную версию ExpressVPN в течение 30 дней на своем Fire TV Stick и по желанию получить все свои деньги обратно.
Как понять, безопасно ли приложение ExpressVPN для Linux?
Безопасность — основная цель всей деятельности сервиса ExpressVPN. Мы не только разрабатываем наши приложения и системы таким образом, чтобы безопасность данных и конфиденциальности пользователей была максимальной, но и регулярно привлекаем независимых аудиторов, чтобы те проверили наши заявления. Это самое надежное подтверждение для пользователей, которые хотят быть уверены, что наш сервис действительно может их защитить. Посмотрите полный список проверок безопасности и прочитайте подробные отчеты.
Узнайте, почему нашим клиентам нравится приложение ExpressVPN для Linux
Приложения ExpressVPN очень просто устанавливать и использовать. К тому же предлагается 30-дневная гарантия возврата денег. Установка оказалась невероятно простой.
Если вы хотите надежно защитить свое интернет-соединение, то попробуйте ExpressVPN. Я уже много лет пользуюсь приложением для Linux на своем компьютере без каких-либо проблем.
Мне нравится ExpressVPN, всё работает так, как задумано. На мой глупый вопрос ответили быстро и дружелюбно. Впечатлен!
VPN для Linux без всякого риска
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