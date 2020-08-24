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Установите ExpressVPN, VPN №1 для Linux

ОС Ubuntu, Linux Mint, Debian, Fedora, Raspberry Pi и Arch

Верните себе свободу в Интернете с помощью надежной VPN-программы для Linux.

  • Смотрите трансляции онлайн, играйте, работайте и открывайте сайты безопасно
  • Первоклассное шифрование и функции защиты приватности
  • Быстрые серверы в 105 странах
  • Гарантия возврата денег 30 дней
  • Смотрите трансляции онлайн, играйте, работайте и открывайте сайты безопасно
  • Первоклассное шифрование и функции защиты приватности
  • Быстрые серверы в 105 странах
  • Гарантия возврата денег 30 дней
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Лучший VPN-клиент для Linux.
Настройка VPN для Linux.

Как настроить приложение ExpressVPN для Linux

  1. Купите подписку ExpressVPN на странице оформления заказа.

  2. Скачайте и установите приложение ExpressVPN для Linux.

  3. Подключитесь к любой из наших защищенных локаций VPN-серверов.

  4. Пользуйтесь Интернетом по своему усмотрению!

Если у вас возникнут вопросы, свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN в онлайн-чате или по электронной почте.

Подключитесь к ExpressVPN на Linux в 3 простых шага

Шаг 1

Шаг 1 подключения VPN в Linux.

Введите команду expressvpn list, чтобы просмотреть полный список серверных локаций ExpressVPN.

Шаг 2

Шаг 2 подключения VPN в Linux.

Чтобы подключиться к серверу в нужной локации, введите команду "expressvpn connect ЛОКАЦИЯ".

Шаг 3

Пользуйтесь Интернетом конфиденциально, безопасно и с молниеносной скоростью.

Видео: как установить приложение ExpressVPN для Linux

Руководство по настройке приложения ExpressVPN для Linux

Прочитайте пошаговое руководство по установке и использованию приложения ExpressVPN для Linux. Хотите настроить вручную? Перейдите на страницу установки приложения ExpressVPN для Linux и найдите соответствующие инструкции.

Загрузите VPN-клиент для вашего дистрибутива Linux.

Скачайте VPN для своих дистрибутивов Linux

ExpressVPN работает и на 64-разрядной, и на 32-разрядной версии:

  • Ubuntu

  • Debian

  • Fedora

  • Raspberry Pi (ранее Raspbian, только 32-разрядная)

  • Linux Mint

  • Arch

Вашего дистрибутива нет в списке? ExpressVPN также предлагает руководства по установке и настройке VPN для Kali, Zorin OS, Pop!_OS и других операционных систем.




Преимущества VPN для Linux

Браузерное расширение ExpressVPN как интерфейс управления подключением.

Браузерное расширение ExpressVPN — ваш графический интерфейс

Вместо консоли Linux вы можете управлять приложением ExpressVPN для Linux через удобный графический интерфейс, воспользовавшись расширением ExpressVPN для браузеров Chrome, Firefox или Edge.

Download VPN обеспечивает лучшее в своем классе 256-битное шифрование.

Наслаждайтесь VPN-приватностью

ExpressVPN использует продвинутые алгоритмы шифрования и надежно защищает интернет-трафик устройств под управлением ОС Linux, перенаправляя его через безопасный туннель, защищенный от вмешательства посторонних (в том числе вашего интернет-провайдера или оператора сотовой связи).

Логотипы для онлайн-сервисов, таких как YouTube, Google, Skype, Facebook, Snapchat и др.

Не теряйте доступ к своим учетным записям

Путешествуете или живете в другой стране? С помощью VPN для Linux вы получите доступ к любым сайтам и приложениям, необходимым вам для работы и досуга — социальным сетям, развлекательным ресурсам, мессенджерам и рабочим инструментам.

Ноутбук Linux со значком загрузки на экране.

Простое обновление

Используйте последние обновления и патчи, не прибегая к утомительным ручным загрузкам. Вы получите уведомление сразу же, как только обновление станет доступно. После этого достаточно будет открыть менеджер пакетов и обновить приложение через него.

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Игры на Linux с VPN.

Игры на Linux с VPN

Играйте онлайн на Linux вместе с ExpressVPN, чтобы оградить свои приватные данные от посторонних и получить защиту от DDoS-атак. Кроме того, VPN может увеличить скорость передачи данных между игровым сервером и вашим устройством, подключив вас к более подходящей локации.

Если ваш интернет-провайдер ограничивает пропускную способность подключения для игрового трафика, ExpressVPN позволит вам обойти эти ограничения и восстановить скорость соединения до исходного уровня. Некоторые пользователи даже сообщали, что после подключения к VPN скорость их соединения увеличивалась.

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ЧаВо: VPN для Linux

Какие преимущества предоставляет VPN для Linux?
Нужен ли мне VPN-сервис на компьютере с Linux?
Как узнать, что VPN-подключение на Linux установлено?
Есть ли VPN в Kali Linux?
Есть ли VPN в Ubuntu?
Как найти мой IP-адрес после подключения к VPN на Linux?
Могу ли я одновременно использовать ExpressVPN на других устройствах?
Регистрирует ли ExpressVPN данные?
Предлагает ли ExpressVPN бесплатную пробную версию?
Как понять, безопасно ли приложение ExpressVPN для Linux?

Ключевые функции приложения ExpressVPN для Linux

Больше локаций VPN-серверов

Подключите свое устройство к огромной сети VPN-серверов в 105 странах мира, в том числе в Британии, США, Канаде и Австралии.

Максимальная скорость

ExpressVPN постоянно оптимизирует работу серверов, чтобы обеспечить максимально возможную скорость.

Совместимость с браузерным расширением

Расширения ExpressVPN для Chrome, Firefox и Edge позволяет напрямую управлять подключением к VPN из вашего веб-браузера.

Надежная защита от утечки данных

В приложении по умолчанию включена мощная система защиты от утечки данных, обеспечивающая вам конфиденциальность и безопасность.

Функция экстренного отключения Network Lock

Если VPN-соединение неожиданно прервется, функция Network Lock заблокирует ваш интернет-трафик и защитит вас от утечки данных.

Уведомления на рабочем столе

Благодаря удобным уведомлениям на рабочем столе вы всегда будете знать, когда VPN-соединение установлено, а когда отключено. Также мы известим вас о наличии обновлений для приложения.

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Узнайте, почему нашим клиентам нравится приложение ExpressVPN для Linux

Рекомендации пользователей ExpressVPN.

Приложения ExpressVPN очень просто устанавливать и использовать. К тому же предлагается 30-дневная гарантия возврата денег. Установка оказалась невероятно простой.

SB
Рекомендации пользователей ExpressVPN.

Если вы хотите надежно защитить свое интернет-соединение, то попробуйте ExpressVPN. Я уже много лет пользуюсь приложением для Linux на своем компьютере без каких-либо проблем.

Jaakko
Рекомендации пользователей ExpressVPN.

Мне нравится ExpressVPN, всё работает так, как задумано. На мой глупый вопрос ответили быстро и дружелюбно. Впечатлен!

Jeremy
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Почему именно ExpressVPN?

Проверено независимыми экспертами

Независимые эксперты провели тщательнейшие проверки наших приложений и систем и убедились в их защищенности.

Быстрая настройка

Хотите подключиться к ExpressVPN? Нет ничего проще. Купите подписку, скачайте приложение и подключайтесь!

Обход ограничений скорости, установленных провайдером

ExpressVPN позволяет обойти ограничения пропускной способности, установленные интернет-провайдером, и забыть про буферизацию.

Технология TrustedServer

Технология TrustedServer устанавливает новый стандарт безопасности и обеспечивает защиту конфиденциальности — проверено аудиторами.

Повышенная анонимность

Смените IP-адрес и местоположение устройства, чтобы предотвратить отслеживание метаданных и ваших онлайн-действий.

Контент из любой точки мира

Получите доступ ко всем приложениям и сервисам, необходимым вам для работы и отдыха.

Помощь в онлайн-чате

Если у вас возникнут трудности при работе с любым из приложений ExpressVPN, вы в любое время суток можете обратиться в службу поддержки ExpressVPN.

Исключительная надежность соединения

Наслаждайтесь превосходной стабильностью и надежностью соединения в любой точке мира.

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30
ДНЕЙ
ГАРАНТИЯ ВОЗВРАТА ДЕНЕГ

VPN для Linux без всякого риска

Если вам не понравится качество, мы вернем ваши деньги.

Установите ExpressVPN для Linux прямо сейчас, воспользовавшись 30-дневной гарантией возврата денег, и защитите свое интернет-соединение!


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