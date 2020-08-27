Lightway: современный VPN-протокол от ExpressVPN

Безопасный и простой в обслуживании

Протокол Lightway использует хорошо зарекомендовавшую себя криптографическую библиотеку wolfSSL, которая была тщательно проверена третьими сторонами, в том числе на соответствие стандарту FIPS 140-2.

В Lightway меньше строк кода, чем в других основных протоколах, что позволяет легко проводить аудит, чтобы найти и исправить проблемы. Скоро ядро этой легковесной кодовой базы будет с открытым исходным кодом.