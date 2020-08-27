ExpressVPN и так считается самым быстрым VPN-сервисом по мнению таких компаний, как Comparitech, ProPrivacy и других. А Lightway еще больше увеличит скорость вашего VPN-соединения. Вы также сможете быстрее подключаться к ExpressVPN — всего за долю секунды.
Lightway: современный VPN-протокол от ExpressVPN
Ваше VPN-подключение станет еще быстрее, безопаснее и надежнее. Протокол Lightway скоро появится во всех приложениях ExpressVPN.
Что такое Lightway?
Lightway — это передовой VPN-протокол от ExpressVPN, созданный для тех, кто никогда не отключается от Интернета. Он ускорит ваше VPN-подключение, сделает его более безопасным и стабильным. Для работы этого протокола требуется минимум ресурсов устройства, что позволяет медленнее расходовать заряд аккумулятора и упрощает его аудит и поддержку. VPN-протокол — это основа VPN-сервиса, определяющая все аспекты его работы. Большинство провайдеров используются типовые и стандартные протоколы. ExpressVPN разработала собственный — Lightway.
Самая быстрая сеть становится еще быстрее
Безопасный и простой в обслуживании
Протокол Lightway использует хорошо зарекомендовавшую себя криптографическую библиотеку wolfSSL, которая была тщательно проверена третьими сторонами, в том числе на соответствие стандарту FIPS 140-2.
В Lightway меньше строк кода, чем в других основных протоколах, что позволяет легко проводить аудит, чтобы найти и исправить проблемы. Скоро ядро этой легковесной кодовой базы будет с открытым исходным кодом.
Непрерывная защита
Если вы переключаетесь между сетями или у вас пропадает сигнал, Lightway не пропускает удар. VPN-соединение сразу же восстанавливается после того, как ваше устройство снова подключается к Интернету, не прерывая при этом вашу работу онлайн и не нарушая безопасность.
Настроен на производительность
Созданный для современного мира протокол Lightway отказывается от функций, которые никому не нужны в VPN и реализует только те, которые обеспечивают эффективную и безопасную работу. Кроме того, он потребляет меньше заряда батареи на ваших устройствах.
Установите единственную VPN с быстрым и безопасным протоколом Lightway
Наш инновационный протокол уже доступен на Android, Mac, Windows и Linux, а также для роутеров: станьте бета-тестировщиком.
Мы настолько уверены в качестве нашего продукта, что предлагаем 30-дневную гарантию возврата денег.