Как пользоваться ExpressVPN на Apple TV

Самый простой способ использовать Apple TV с ExpressVPN заключается в том, чтобы установить приложение ExpressVPN на ваш Wi-Fi-роутер. Таким образом вы сможете обеспечить полной VPN-защитой все устройства, подключенные к роутеру, в том числе телевизоры Smart TV и игровые приставки. Вы сможете отключаться и подключаться к VPN-серверам через смартфон или настольный ПК буквально в пару щелчков. Кроме того, так все устройства в вашей домашней сети сразу же будут использовать VPN.

Вы готовы установить приложение ExpressVPN на ваш роутер? Всё очень просто, и мы поможем вам со всеми этапами этого процесса.

Также вы можете воспользоваться нашим сервисом MediaStreamer: он доступен всем нашим пользователям и способен вывести удовольствие от просмотра потоковых трансляций на качественно новый уровень в любой точке мира. Настроить подключение очень легко. Просто следуйте этим пошаговым инструкциям по использованию MediaStreamer на Apple TV (4-го и 5-го поколений и tvOS) или Apple TV (1-го, 2-го и 3-го поколений).

Хотя MediaStreamer и позволяет получить доступ к контенту, который иначе был бы заблокирован, он не обеспечивает тот же уровень защиты конфиденциальности, что и VPN.