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ExpressVPN для tvOS: VPN №1 для Apple TV ExpressVPN для tvOS: VPN №1 для Apple TV

Верните себе свободу в Интернете с помощью VPN для Apple TV.

  • Невероятная скорость стриминга в формате 4K HDR
  • Доступ ко всем приложениям и видеоконтенту
  • Работает на tvOS и приставках 6-го, 5-го, 4-го и более ранних поколений
  • Предоставляется 30-дневная гарантия возврата денег
  • Невероятная скорость стриминга в формате 4K HDR
  • Доступ ко всем приложениям и видеоконтенту
  • Работает на tvOS и приставках 6-го, 5-го, 4-го и более ранних поколений
  • Предоставляется 30-дневная гарантия возврата денег
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Лучший tvOS VPN для Apple TV.
Установите VPN на Apple TV.

Как пользоваться ExpressVPN на Apple TV

Самый простой способ использовать Apple TV с ExpressVPN заключается в том, чтобы установить приложение ExpressVPN на ваш Wi-Fi-роутер. Таким образом вы сможете обеспечить полной VPN-защитой все устройства, подключенные к роутеру, в том числе телевизоры Smart TV и игровые приставки. Вы сможете отключаться и подключаться к VPN-серверам через смартфон или настольный ПК буквально в пару щелчков. Кроме того, так все устройства в вашей домашней сети сразу же будут использовать VPN.

Вы готовы установить приложение ExpressVPN на ваш роутер? Всё очень просто, и мы поможем вам со всеми этапами этого процесса.

Также вы можете воспользоваться нашим сервисом MediaStreamer: он доступен всем нашим пользователям и способен вывести удовольствие от просмотра потоковых трансляций на качественно новый уровень в любой точке мира. Настроить подключение очень легко. Просто следуйте этим пошаговым инструкциям по использованию MediaStreamer на Apple TV (4-го и 5-го поколений и tvOS) или Apple TV (1-го, 2-го и 3-го поколений).

Хотя MediaStreamer и позволяет получить доступ к контенту, который иначе был бы заблокирован, он не обеспечивает тот же уровень защиты конфиденциальности, что и VPN.

Видео: как подключить Apple TV к ExpressVPN

Руководство по настройке DNS ExpressVPN для Apple TV

Предпочитаете письменные инструкции? Вот наше руководство о том, как установить ExpressVPN на Apple TV.

VPN для всех поколений Apple TV.

Для всех поколений Apple TV

Подключите к ExpressVPN:

  • Apple TV 4K.

  • Apple TV 4-го поколения.

  • Apple TV 3-го поколения.

  • Apple TV 2-го поколения.

  • Apple TV 1-го поколения.

Вам нужна VPN-защита на Mac, iPhone или iPad? Скачайте приложение ExpressVPN для Mac и iOS, чтобы защитить все свои Apple-устройства.


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Узнайте, почему нашим пользователям нравится ExpressVPN

Пользователь GHANI рекомендует ExpressVPN для Apple TV.

Выбрал @ExpressVPN и с удовольствием смотрю US Netflix прямо сейчас на моем Apple TV. Ассортимент контента что надо!

Ghani
Пользователь BACKINTOKYO рекомендует ExpressVPN для Apple TV.

Я рекомендую установить приложение ExpressVPN на iPad, а затем использовать AirPlay и Apple TV, чтобы смотреть сериалы на телевизоре. У ExpressVPN отличная служба поддержки.

BackinTokyo
Пользователь HUMECHGAMES рекомендует ExpressVPN для Apple TV.

Круто, @expressvpn, спасибо за стабильное подключение: я мог стримить и играть с минимумом лагов даже из своей деревни!

Мой первый #vpn, который с этим справился.

humechgames
Превосходно 4.6 из 5 на основе 22984 обзоров

Часто задаваемые вопросы

Нужно ли устанавливать VPN на Apple TV?
Какой VPN-сервис для Apple TV лучший?
ExpressVPN работает на всех поколениях Apple TV?
Работает ли ExpressVPN с Apple TV 4K 2-го поколения (2021)?
Apple TV+ — это то же самое, что и Apple TV?
Как смотреть Netflix через VPN на Apple TV?
MediaStreamer предоставляет такую же защиту, как и VPN?
Законно ли пользоваться VPN с Apple TV?
Хранит ли ExpressVPN журналы?
Могу ли я одновременно использовать ExpressVPN на других устройствах?
Предлагает ли ExpressVPN бесплатный пробный период?

Преимущества ExpressVPN

Технология TrustedServer

Технология TrustedServer устанавливает новый стандарт безопасности и обеспечивает защиту конфиденциальности — проверено аудиторами.

Стриминг без границ

ExpressVPN позволяет обходить интернет-цензуру, файрволы и искусственное ограничение интернет-провайдерами пропускной способности соединения.

Исключительная надежность соединения

Наслаждайтесь превосходной стабильностью и надежностью соединения в любой точке мира.

VPN для всех ваших устройств

Защитите все свои домашние устройства с помощью приложений ExpressVPN и ручной настройки VPN-соединения.

Быстрая настройка

Хотите подключиться к ExpressVPN? Нет ничего проще. Купите подписку, скачайте приложение и подключайтесь!

Поддержка в онлайн-чате

Если у вас есть вопросы об использовании Apple TV с ExpressVPN, вы в любое время можете обратиться в службу поддержки.

30
ДНЕЙ
ГАРАНТИЯ ВОЗВРАТА ДЕНЕГ

Попробуйте ExpressVPN для Apple TV сегодня

Никаких проблем. Попробуйте ExpressVPN для Apple TV сегодня с 30-дневной гарантией возврата денег.

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