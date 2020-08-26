ExpressVPN для tvOS: VPN №1 для Apple TV ExpressVPN для tvOS: VPN №1 для Apple TV
Верните себе свободу в Интернете с помощью VPN для Apple TV.
- Невероятная скорость стриминга в формате 4K HDR
- Доступ ко всем приложениям и видеоконтенту
- Работает на tvOS и приставках 6-го, 5-го, 4-го и более ранних поколений
- Предоставляется 30-дневная гарантия возврата денег
- Невероятная скорость стриминга в формате 4K HDR
- Доступ ко всем приложениям и видеоконтенту
- Работает на tvOS и приставках 6-го, 5-го, 4-го и более ранних поколений
- Предоставляется 30-дневная гарантия возврата денег
Как пользоваться ExpressVPN на Apple TV
Самый простой способ использовать Apple TV с ExpressVPN заключается в том, чтобы установить приложение ExpressVPN на ваш Wi-Fi-роутер. Таким образом вы сможете обеспечить полной VPN-защитой все устройства, подключенные к роутеру, в том числе телевизоры Smart TV и игровые приставки. Вы сможете отключаться и подключаться к VPN-серверам через смартфон или настольный ПК буквально в пару щелчков. Кроме того, так все устройства в вашей домашней сети сразу же будут использовать VPN.
Вы готовы установить приложение ExpressVPN на ваш роутер? Всё очень просто, и мы поможем вам со всеми этапами этого процесса.
Также вы можете воспользоваться нашим сервисом MediaStreamer: он доступен всем нашим пользователям и способен вывести удовольствие от просмотра потоковых трансляций на качественно новый уровень в любой точке мира. Настроить подключение очень легко. Просто следуйте этим пошаговым инструкциям по использованию MediaStreamer на Apple TV (4-го и 5-го поколений и tvOS) или Apple TV (1-го, 2-го и 3-го поколений).
Хотя MediaStreamer и позволяет получить доступ к контенту, который иначе был бы заблокирован, он не обеспечивает тот же уровень защиты конфиденциальности, что и VPN.
Видео: как подключить Apple TV к ExpressVPN
Предпочитаете письменные инструкции? Вот наше руководство о том, как установить ExpressVPN на Apple TV.
Для всех поколений Apple TV
Подключите к ExpressVPN:
Apple TV 4K.
Apple TV 4-го поколения.
Apple TV 3-го поколения.
Apple TV 2-го поколения.
Apple TV 1-го поколения.
Вам нужна VPN-защита на Mac, iPhone или iPad? Скачайте приложение ExpressVPN для Mac и iOS, чтобы защитить все свои Apple-устройства.
Узнайте, почему нашим пользователям нравится ExpressVPN
Выбрал @ExpressVPN и с удовольствием смотрю US Netflix прямо сейчас на моем Apple TV. Ассортимент контента что надо!
Я рекомендую установить приложение ExpressVPN на iPad, а затем использовать AirPlay и Apple TV, чтобы смотреть сериалы на телевизоре. У ExpressVPN отличная служба поддержки.
Круто, @expressvpn, спасибо за стабильное подключение: я мог стримить и играть с минимумом лагов даже из своей деревни!
Мой первый #vpn, который с этим справился.
Часто задаваемые вопросы
Нужно ли устанавливать VPN на Apple TV?
Установка VPN на устройство Apple TV дает множество преимуществ: от просмотра потоковых видео на молниеносной скорости в качестве HD без каких-либо ограничений до доступа к любимому контенту со всего мира. Одним словом, если вы хотите пользоваться всеми возможностями своего Apple TV, вам обязательно нужна VPN!
Какой VPN-сервис для Apple TV лучший?
ExpressVPN является лучшим и самым надежным VPN-сервисом для Apple TV благодаря серверам в 105 странах, первоклассному шифрованию и молниеносным скоростям подключения, гарантирующим минимальную буферизацию. Убедитесь в этом сами! Если вам не понравится, вы можете отменить подписку в течение 30 дней и получить обратно свой платеж.
ExpressVPN работает на всех поколениях Apple TV?
Да! Сервис MediaStreamer от ExpressVPN работает на tvOS (6-е, 5-е и 4-е поколение Apple TV) и приставках более ранних поколений.
Работает ли ExpressVPN с Apple TV 4K 2-го поколения (2021)?
Да! ExpressVPN работает как с Apple TV 4K 2-го поколения, так и с устройствами 4K 1-го поколения и более ранними моделями.
Apple TV+ — это то же самое, что и Apple TV?
Нет. Apple TV — это небольшая цифровая приставка, которая подключается к вашему телевизору и с помощью специальных приложений открывает доступ к контенту iTunes и многих других стриминговых платформ, в том числе Netflix, Hulu и Amazon Prime Video. Apple TV+ — это собственная стриминговая платформа Apple, предлагающая оригинальные фильмы и сериалы. Вы сможете смотреть контент Apple TV+ на своем настольном компьютере, ноутбуке, планшете и смартфоне, зайдя на сайт tv.apple.com. Пользователи Apple TV+ также могут смотреть трансляции через приложение Apple TV, которое работает на iPhone, iPad, Apple TV, iPod Touch и Mac. Приложение Apple TV также доступно для некоторых моделей телевизоров Samsung Smart TV, а также для платформ Amazon Fire TV и Roku.
Как смотреть Netflix через VPN на Apple TV?
Все просто! Подключившись к сети VPN, запустите приложение Netflix (или любое другое) на своем Apple TV как обычно. Если у вас возникнут трудности с доступом к приложению, обратитесь в нашу службу поддержки.
MediaStreamer предоставляет такую же защиту, как и VPN?
Нет. С помощью MediaStreamer можно получить доступ к заблокированному контенту, но при этом данные не шифруются и не туннелируются. Чтобы использовать Apple TV с полной защитой VPN, подключите ее к роутеру с поддержкой VPN, на котором установлено приложение ExpressVPN для роутеров.
Законно ли пользоваться VPN с Apple TV?
Несмотря на то, что устройства Apple TV изначально не поддерживают VPN, использование VPN с Apple TV не нарушает никаких законов.
Хранит ли ExpressVPN журналы?
ExpressVPN в первую очередь заботится о защите вашей конфиденциальности и поэтому не хранит никаких журналов онлайн-действий и подключений. Кроме того, ExpressVPN никогда не собирает данные, которые позволили бы кому-нибудь сопоставить конкретные действия в Сети с отдельным пользователем. Почитайте подробнее об обеспечении конфиденциальности и строгой политике ExpressVPN в отношении регистрации данных.
Могу ли я одновременно использовать ExpressVPN на других устройствах?
Да! ExpressVPN можно использовать практически на всех устройствах, включая компьютеры, смартфоны, телевизоры Smart TV, потоковые медиаплееры и игровые приставки. Оформив подписку, вы сможете установить приложение ExpressVPN на любое количество устройств и одновременно подключить до восьми из них к ExpressVPN. А если вы установите приложение ExpressVPN на свой Wi-Fi-роутер, то сможете подключить и все остальные устройства.
Предлагает ли ExpressVPN бесплатный пробный период?
Каждая подписка на ExpressVPN включает гарантию возврата денег. Вы можете использовать полнофункциональную версию ExpressVPN в течение 30 дней без всякого риска и затем получить все свои деньги обратно.
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Никаких проблем. Попробуйте ExpressVPN для Apple TV сегодня с 30-дневной гарантией возврата денег.