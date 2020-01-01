Как использовать канадский VPN/прокси-сервис
Ваш гид по VPN-сервису для Канады
Канадцем быть замечательно. Небо ясное, здравоохранение бесплатное, доступ к Интернету открыт. Вроде бы все так. Но при этом вы постоянно сталкиваетесь с раздражающим регулированием пропускной способности со стороны интернет-провайдеров и агрессивным законодательством. Чего стоят одни законопроекты C-11 и C-51. Из-за этого многие канадцы переходят на использование виртуальных частных сетей (VPN), чтобы вернуть себе свободу в Интернете.
С какой бы целью вы не использовали Интернет, наш удобный гид по VPN-сервису для Канады будет вам в помощь.Купить ExpressVPN
Подключайтесь к серверам в наиболее популярных канадских локациях:
Montreal
Vancouver
Toronto
Какую локацию канадских VPN-серверов лучше всего выбрать?
Ответ зависит от того, для чего вы используете VPN:
Если главной целью для вас является защита конфиденциальности, то просто подключитесь к VPN-серверу, который находится ближе всего к вам. Например, если вы находитесь в Калгари, попробуйте подключиться к серверу ExpressVPN в Ванкувере. Если вы сейчас в Квебеке, то подключитесь к VPN-серверу в Монреале.
Если вы находитесь в стране с интернет-цензурой и хотите получить доступ к заблокированным сайтам, подключитесь к серверу в соседней стране, которая находится недалеко от вашего местоположения. Например, если вы находитесь в Азии и хотите получить доступ к Facebook, Twitter, Gmail или YouTube, попробуйте подключиться к серверам в Гонконге или Лос-Анджелесе. Если вы находитесь на Ближнем Востоке, то попробуйте подключиться к серверу в Европе.
Сеть серверов ExpressVPN охватывает 94 страны по всему миру, при этом сеть постоянно оптимизируется для обеспечения максимально высокой скорости соединения. Независимо от того, находитесь ли в Канаде или путешествуете по миру, вам гарантированы неограниченная пропускная способность и возможность неограниченного переключения между серверами.
VPN-приложения для всех устройств
Мы спросили канадцев: На каких устройствах вы используете VPN?
Большинство опрошенных нами людей предпочитают использовать VPN на своих ноутбуках и смартфонах. ExpressVPN предлагает интуитивно понятные приложения для всех устройств, чтобы обеспечить полную онлайн-безопасность всем канадцам, независимо от их предпочтений.
ExpressVPN работает на всех ваших устройствах
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Вы также можете ознакомиться с руководствами по ручной установке и настройке для широкого спектра других устройств и платформ.Купить ExpressVPN
Как смотреть хоккей онлайн с помощью VPN
Хоккей — один из самых захватывающих видов спорта в Канаде, у которого много телеболельщиков. Но чтобы найти, где посмотреть хоккей онлайн, надо очень постараться.
К счастью, вы можете использовать VPN, чтобы смотреть хоккей и другие виды спорта онлайн с высокой скоростью, а также в полной конфиденциальности и безопасности. Гид ExpressVPN подскажет, как смотреть другие популярные виды спорта, например:
- Футбол (профессиональный и студенческий)
- Баскетбол (профессиональный и студенческий)
- MLB / Мировая серия
Ознакомьтесь с гидом ExpressVPN по спортивным трансляциям, чтобы узнать, какие популярные виды спорта можно смотреть онлайн.
Канадцы могут подключаться к VPN-серверам во всех локациях, указанных ниже:
Как работает сеть VPN
Лучшего решения для обеспечения конфиденциальности пока еще не изобрели. Подключение к виртуальной частной сети или сети VPN по-прежнему является самым простым способом для канадцев защитить себя в Интернете.
Что такое VPN?
VPN — это частная сеть серверов, которая шифрует все данные, отправляемые вашему интернет-провайдеру. В результате чего он не может регистрировать или отслеживать ваши действия онлайн и не может передавать ваши данные правительственным агентствам. Это касается и всех сайтов, которые вы посещаете, поскольку ваш онлайн-идентификатор (IP-адрес) заменяется на адрес VPN-сервера. Любой, кто попытается просмотреть ваш интернет-трафик, увидит только то, что вы подключились к сети VPN, и ничего больше.
Как насчет DNS?
Некоторые VPN-провайдеры не имеют собственных DNS-серверов (англ. Domain Name System — система доменных имён), в результате чего DNS-запросы остаются открытыми и доступными, даже если остальная часть трафика защищена. ExpressVPN имеет собственный DNS-сервер на каждом сервере, поэтому ваши DNS-запросы никогда не покидают зашифрованный VPN-туннель, что позволяет обеспечить безопасность и высокую скорость.
Канадские законы о конфиденциальности
Мы спросили канадцев: «Стал ли вопрос конфиденциальности более важным для вас за последние несколько лет? Если да, то почему?»
88,9% опрошенных VPN-пользователей из Канады отмечают, что проблема конфиденциальности стала для них более важной в последние годы, и большинство из них винит законы, внедряющие надзор, в частности законопроекты С-11 и С-51.
Законопроект C-11 (Закон о модернизации авторского права)
Законопроект C-11 вынудил поставщиков интернет-услуг участвовать в преследовании своих собственных клиентов. В соответствии с новыми дополнениями, вступившими в силу в январе 2015 года, если вас обвиняют в нарушении авторских прав, то ваш интернет-провайдер должен хранить журналы вашей онлайн-активности в течение, по крайней мере, 6 месяцев. Эти данные затем будут переданы властям. Хотя законопроект С-11 был изначально направлен только на борьбу с нарушением авторских прав, он создал прецедент для государственного надзора в Канаде.
Законопроект C-51 (Антитеррористический акт)
Потом стало еще хуже. Принятый в июне 2015 года законопроект С-51 расширил полномочия Канадской службы разведки и безопасности за пределы простого наблюдения, что позволило ей напрямую нарушать банковские операции и планы поездок всех, кто подозревается в терроризме. Закон также позволяет службе разведки делиться данными, которые они собирают, с другими правительственными ведомствами, поэтому канадцы всё больше беспокоятся о том, что их личные данные могут быть использованы против них.
ExpressVPN поддерживает свободу Интернета...
ExpressVPN постоянно финансирует некоммерческие организации, которые борются за свободу в Интернете:
...и вы тоже можете это делать!
Если вы хотите принять участие в борьбе Канады против цифрового надзора, посетите сайт одной из этих канадских некоммерческих организаций, чтобы подписать петицию, внести денежный вклад или просто узнать больше об их работе:
Настоящие канадцы используют VPN
«Я использую VPN, потому что считаю, что правительство не должно шпионить за своими гражданами». — Лайза С.
Канадцам нужна VPN
Мы спросили канадцев: «Какие факторы важны для вас при выборе VPN-провайдера?»
Более 90% опрошенных канадцев говорят, что больше всего для них важна скорость соединения. ExpressVPN — это самая быстрая VPN-сеть в мире. Наши серверы постоянно оптимизируются для обеспечения максимально возможной скорости. DNS-запросы обрабатываются быстрее, потому что они никогда не покидают VPN-туннель.
Три лучших совета ExpressVPN по обеспечению надежной конфиденциальности в Интернете
VPN-соединение — это самый простой способ обезопасить себя при использовании Интернета в Канаде. Но есть и другие меры, которые можно предпринять для защиты личных данных:
1. Использование двухэтапной аутентификации
Даже самые сильные пароли могут быть скомпрометированы. Двухэтапная или двухфакторная аутентификация решает эту проблему, позволяя вам использовать пароль и телефон для входа в свою учетную запись. Таким образом, даже если кто-то украдет ваш пароль, они всё равно не смогут войти в вашу учетную запись (если только не украдут еще ваш телефон).
2. Шифрование смартфона
В последние годы кражи смартфонов в Ванкувере и других городах приобрели поистине «эпидемический» характер. Вы можете помочь снизить целесообразность таких краж, зашифровав свой смартфон. Если у вас есть устройство с iOS 10 или более поздней версией, то включить шифрование так же просто, как установить пароль. Включение шифрования на Android-устройстве чуть менее прямолинейно, но также рекомендуется.
3. Использование HTTPS при любой возможности
HTTPS — это безопасная версия протокола HTTP. Проверить, подключаетесь ли вы к сайту через HTTPS, можно по адресной строке. Но поскольку даже крупные веб-сайты иногда ссылаются на страницы, использующие незашифрованный HTTP, то организация Фонд электронных рубежей (англ. EFF) разработала расширение браузера под названием HTTPS Everywhere, которое перенаправляет все запросы на эти сайты через HTTPS.
Зачем канадцам нужна VPN
С помощью VPN-сервиса для Канады вы можете...
- наслаждаться быстрым стримингом без регулирования пропускной способности
- безопасно пользоваться Интернетом
- защитить свою цифровую конфиденциальность
- получить доступ к подвергнутым цензуре сайтам на всех своих устройствах