Канадцем быть замечательно. Небо ясное, здравоохранение бесплатное, доступ к Интернету открыт. Вроде бы все так. Но при этом вы постоянно сталкиваетесь с раздражающим регулированием пропускной способности со стороны интернет-провайдеров и агрессивным законодательством. Чего стоят одни законопроекты C-11 и C-51. Из-за этого многие канадцы переходят на использование виртуальных частных сетей (VPN), чтобы вернуть себе свободу в Интернете.

С какой бы целью вы не использовали Интернет, наш удобный гид по VPN-сервису для Канады будет вам в помощь.