Купите любую подписку прямо сейчас и получите в подарок 30 дополнительных дней.

Не пропустите! Получите 4 месяца в подарок при покупке годовой подписки.

VPN-сервис для Мальты

Работайте в Сети приватно и защищенно

Попробуйте нашу быструю, безопасную и надежную VPN для Мальты. Вы получите IP-адрес Мальты или любой другой страны мира. Пользуйтесь Интернетом конфиденциально и без ограничений.

Купить ExpressVPN

Гарантия возврата денег 30 дней

VPN-сервис №1
Лучшая VPN для Мальты

Как получить мальтийский IP-адрес

Шаг 1

Оформите подписку на услуги ExpressVPN.

Купите подписку на ExpressVPN. Все тарифные планы включают 30-дневную гарантию возврата денег.

Шаг 2

Шаг 2: загрузка VPN-приложения.

Загрузите приложение ExpressVPN, которое работает на множестве разных платформ.

Шаг 3

Расположение VPN-локаций на карте Европы и Африки.

Подключитесь к нашей защищенной серверной локации на Мальте или к любой из 160 локаций по всему миру.

Купить ExpressVPN

Зачем подключаться к мальтийскому VPN-серверу?

Смотрите контент отовсюду: лестница, ведущая к открытому дверному проему, что означает доступ.

Чтобы смотреть ТВ, футбол, новости и другие передачи

Постоянно оптимизируемая сеть серверов ExpressVPN работает с Kodi, Netflix, Amazon Prime Video, Hulu и другими сервисами*. Смотрите нужный контент под надежной защитой VPN без ограничений пропускной способности и скорости со стороны интернет-провайдера. Никаких ограничений на загрузку данных.

Зашифруйте свое соединение: на экране цифры заменяются случайными символами, попадая на свет, что означает шифрование.

Защита трафика

ExpressVPN не только изменяет ваш IP-адрес, но и надежно шифрует трафик, благодаря чему ваши данные защищены от вредоносных атак даже в ненадежных публичных сетях Wi-Fi.

Измените свой IP-адрес: растения в горшках скрывают IP-адрес.

Нет регистрации данных

ExpressVPN не ведет журналы подключений и действий пользователей. Кроме того, благодаря нашей технологии TrustedServer все данные стираются с наших VPN-серверов при каждой перезагрузке.

Неограниченная пропускная способность — символ бесконечности над разнообразными устройствами.

Доступ к сайтам отовсюду

ExpressVPN предоставит вам IP-адрес на Мальте или в любой из 94 стран, включая США, европейские страны и многие другие страны. Вы получите доступ к подверженному цензуре контенту и сайтам и сможете пользоваться Интернетом без ограничений.

Купить ExpressVPN

*ExpressVPN — это VPN-сервис, не предназначенный для использования в целях нарушения авторских прав. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями предоставления услуг ExpressVPN и того сервиса, которым вы пользуетесь, чтобы узнать подробности.

VPN для Мальты на ПК, Mac, iPhone, Android и других платформах

Защитите все свои устройства.

VPN для Мальты защищает различные устройства.

Каждая подписка на ExpressVPN включает в себя программные решения для всех устройств в вашем доме, в том числе для игровых приставок, таких как PlayStation и Xbox, а также для систем Smart TV, например, Apple TV и Amazon Fire TV Stick.

VPN для iOS
VPN для Mac
VPN для Android
VPN для Linux
VPN для Windows
VPN для роутеров
Для игровых приставок
Для систем Smart TV

А также VPN-расширения для ваших любимых браузеров

Расширение для Chrome
Расширение для Firefox
Расширение для Edge

Не нашли свое устройство? Вот список руководств по установке и ручной настройке для всех поддерживаемых устройств и платформ.

Купить ExpressVPN

Часто задаваемые вопросы

Легально ли использование VPN на Мальте?
Стоит ли использовать бесплатный VPN-сервис на Мальте?
Как мне подключиться к VPN на Мальте?
Стоит ли мне использовать VPN, если я живу на Мальте?

ExpressVPN для всех стран

Пользователи ExpressVPN могут подключиться к 160 локациям VPN-серверов в 94 странах. Вы можете выбрать любую из этих серверных локаций, находясь как на Мальте, так и в любой другой стране мира.

30
ДНЕЙ
ГАРАНТИЯ ВОЗВРАТА ДЕНЕГ

Попробуйте VPN для Мальты без риска

Воспользуйтесь лучшим VPN-сервисом для Мальты прямо сейчас. Если вы не будете удовлетворены ExpressVPN на 100%, просто обратитесь в службу поддержки в течение 30 дней, и мы вернем ваши деньги.

Купить ExpressVPN