Скачайте VPN №1 для Mac (Apple)
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- Смотрите трансляции онлайн, играйте, работайте и открывайте сайты безопасно
- Первоклассное шифрование и функции защиты приватности
- Быстрые VPN-серверы в 105 странах
- Гарантия возврата денег 30 дней
Воспользуйтесь VPN на MacBook в 3 шага
Настроить лучший VPN-клиент для Mac очень просто: установите приложение ExpressVPN на ПК или ноутбук с macOS и подключитесь. Весь процесс займет менее 5 минут.
Загрузите и установите приложение ExpressVPN для Mac.
Подключитесь и меняйте локации одним нажатием кнопки. Всё просто!
Если у вас возникнут вопросы, обратитесь в службу поддержки ExpressVPN в онлайн-чате или по электронной почте.
Как настроить VPN для Mac
Посмотрите наше видеоруководство.
Откройте страницу настройки VPN в центре поддержки.
Также можно связаться со службой поддержки, доступной 24/7 в онлайн-чате или по электронной почте.
Скачайте VPN для всех устройств Apple
ExpressVPN — лучший VPN-сервис для Mac, поскольку работает со всеми компьютерами и ноутбуками Apple, а также на устройствах Apple с процессорами M1 и M2.
Подключитесь к ExpressVPN на:
MacBook, MacBook Air, MacBook Pro, iMac, iMac Pro, Mac Pro и Mac mini.
Приложение ExpressVPN совместимо с:
macOS Sonoma (14), macOS Ventura (13), macOS Monterey (12), macOS Big Sur (11), macOS Catalina (10.15), macOS Mojave (10.14), macOS High Sierra (10.13), macOS Sierra (10.12), OS X El Capitan (10.11).
Нужен отличный VPN-доступ на iPhone, iPad или iPod touch? Скачайте VPN-приложение для iOS и используйте его на всех этих устройствах одновременно.
Игры на Mac с VPN
Играйте онлайн на Mac вместе с ExpressVPN, чтобы оградить свои персональные данные от посторонних и получить защиту от DDoS-атак. Кроме того, VPN может уменьшить пинг между игровым сервером и вашим устройством, подключив вас к более близкой к узлам сети локации.
Если ваш интернет-провайдер ограничивает пропускную способность подключения для игрового трафика, ExpressVPN позволит вам обойти эти ограничения и восстановить скорость соединения до исходного уровня. Некоторые пользователи даже сообщали, что после подключения к VPN скорость их соединения увеличивалась.
Если вы играете на приставке Nintendo Switch, PlayStation или Xbox, то ExpressVPN подойдет и вам.
ЧаВо: VPN для Mac (Apple)
Нужно ли мне VPN-приложение на моем Mac?
Подключение устройства Mac к VPN обеспечит безопасность и конфиденциальность всех ваших действий онлайн. Подключившись к любой из наших локаций VPN-серверов, вы сможете изменить IP-адрес своего устройства, защитить свои данные в ненадежных сетях Wi-Fi и получить доступ к заблокированным веб-сайтам.
Как использовать VPN на Mac?
Все очень просто! Вам нужно оформить подписку на ExpressVPN, загрузить приложение на свое устройство и нажать кнопку «ВКЛ» на экране приложения.
Есть ли на Mac встроенный VPN-клиент?
Операционная система macOS предоставляет возможность подключения к VPN-серверу через системные настройки, но это не полноценный VPN-сервис. Фактически, это лишь интерфейс, позволяющий подключиться к сторонним VPN-сервисам — например, к ExpressVPN.
Есть ли у Apple своя собственная VPN?
Для защиты конфиденциальности на устройствах Apple есть функция iCloud Private Relay, которая направляет онлайн-трафик устройства через два надежных интернет-реле. При этом она работает, только если вы открываете сайты через браузер Safari. Интернет-трафик остальных приложений на устройстве не шифруется, и вы не сможете получить доступ к сайтам или контенту, которые недоступны в вашем регионе.
Что делает приложение ExpressVPN для Mac?
Наше VPN-приложение безопасности добавляет защитный слой между вашим устройством Mac и Интернетом, чтобы вы могли совершать покупки, искать информацию и смотреть потоковые трансляции конфиденциально и безопасно. Помимо защиты ваших личных данных от слежки и перехвата, VPN также помогает разблокировать веб-сайты и контент, которые иначе могли бы быть недоступны в вашем регионе.
Могу ли я одновременно использовать ExpressVPN на других устройствах?
Да! ExpressVPN совместим с большинством устройств, включая компьютеры, смартфоны, телевизоры со Smart TV и потоковые медиаплееры. В рамках одной подписки вы можете установить приложение ExpressVPN на любое количество устройств и подключить до восьми устройств к VPN одновременно. Или установите ExpressVPN на Wi-Fi-роутер, чтобы подключить еще больше устройств.
Хранит ли ExpressVPN журналы?
ExpressVPN в первую очередь заботится о защите вашей конфиденциальности и поэтому не хранит никаких журналов подключений и онлайн-действий. Кроме того, ExpressVPN никогда не собирает данные, которые позволили бы кому-нибудь сопоставить конкретные действия в Сети с отдельным пользователем. Почитайте подробнее об обеспечении конфиденциальности и строгой политике ExpressVPN в отношении регистрации данных.
Есть ли бесплатные VPN для Mac?
Если вы ищете бесплатный VPN-сервис для Mac, попробуйте сначала ExpressVPN. Просто оформите подписку на наш первокласный сервис и попробуйте наши услуги в течение 30 дней. Вы получите доступ сразу ко всем нашим функциям и возможностям, а также приложениям для любых платформ, а не просто к ограниченной версии для одного устройства. И если в течение этих 30 дней вы не убедитесь, что ExpressVPN — лучшая VPN для Mac, то мы вернем ваш платеж полностью. Это все равно что бесплатный пробный период VPN, только лучше.
Есть немало бесплатных VPN и прокси-сервисов, однако использовать их не рекомендуется, так как они не способны обеспечить тот же уровень защиты и приватности, что и платные VPN-сервисы. Узнайте больше о том, чем бесплатные прокси-сервисы отличаются от VPN.
Какой VPN-сервис самый лучший для устройств Apple?
Какое бы VPN-приложение вам ни понадобилось (для компьютера Mac, мобильного устройства iPhone или iPad), оформив подписку на ExpressVPN, вы получите доступ ко всем необходимым программным решениям и сможете защитить свою конфиденциальность при помощи первоклассного шифрования на восьми устройствах одновременно. Наш безопасный сервис постоянно оптимизирует свою сеть, чтобы вы могли пользоваться быстрым и надежным VPN-соединением. Вы можете сами в этом убедиться! Если вы останетесь недовольны, то в течение 30 дней с момента оформления подписки сможете получить все свои деньги обратно.
Как понять, безопасно ли приложение ExpressVPN для macOS?
Безопасность — основная цель всей деятельности сервиса ExpressVPN. Мы не только разрабатываем наши приложения и системы таким образом, чтобы безопасность данных и конфиденциальности пользователей была максимальной, но и регулярно привлекаем независимых аудиторов, чтобы те проверили наши заявления. Это самое надежное подтверждение для пользователей, которые хотят быть уверены, что наш сервис действительно может их защитить. Посмотрите полный список проверок безопасности и прочитайте подробные отчеты.
Какую поддержку для пользователей Mac предлагает ExpressVPN?
На сайте ExpressVPN вы найдете разнообразные статьи о настройке, использовании наших приложений и устранении неполадок. Если вам понадобится помощь, служба поддержки ExpressVPN всегда на связи.
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