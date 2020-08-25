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  • Смотрите трансляции онлайн, играйте, работайте и открывайте сайты безопасно
  • Первоклассное шифрование и функции защиты приватности
  • Быстрые VPN-серверы в 105 странах
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Воспользуйтесь VPN на MacBook в 3 шага

Настроить лучший VPN-клиент для Mac очень просто: установите приложение ExpressVPN на ПК или ноутбук с macOS и подключитесь. Весь процесс займет менее 5 минут.

  1. Купите подписку на ExpressVPN.

  2. Загрузите и установите приложение ExpressVPN для Mac.

  3. Подключитесь и меняйте локации одним нажатием кнопки. Всё просто!

Если у вас возникнут вопросы, обратитесь в службу поддержки ExpressVPN в онлайн-чате или по электронной почте.

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Как настроить VPN для Mac

Приложение ExpressVPN для Mac — руководство по настройке

  1. Посмотрите наше видеоруководство.

  2. Откройте страницу настройки VPN в центре поддержки.

  3. Также можно связаться со службой поддержки, доступной 24/7 в онлайн-чате или по электронной почте.

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VPN для всех устройств Apple.

Скачайте VPN для всех устройств Apple

ExpressVPN — лучший VPN-сервис для Mac, поскольку работает со всеми компьютерами и ноутбуками Apple, а также на устройствах Apple с процессорами M1 и M2.

Подключитесь к ExpressVPN на:

MacBook, MacBook Air, MacBook Pro, iMac, iMac Pro, Mac Pro и Mac mini.

Приложение ExpressVPN совместимо с:

macOS Sonoma (14), macOS Ventura (13), macOS Monterey (12), macOS Big Sur (11), macOS Catalina (10.15), macOS Mojave (10.14), macOS High Sierra (10.13), macOS Sierra (10.12), OS X El Capitan (10.11).

Нужен отличный VPN-доступ на iPhone, iPad или iPod touch? Скачайте VPN-приложение для iOS и используйте его на всех этих устройствах одновременно.

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Гейминг на Mac с VPN.

Игры на Mac с VPN

Играйте онлайн на Mac вместе с ExpressVPN, чтобы оградить свои персональные данные от посторонних и получить защиту от DDoS-атак. Кроме того, VPN может уменьшить пинг между игровым сервером и вашим устройством, подключив вас к более близкой к узлам сети локации.

Если ваш интернет-провайдер ограничивает пропускную способность подключения для игрового трафика, ExpressVPN позволит вам обойти эти ограничения и восстановить скорость соединения до исходного уровня. Некоторые пользователи даже сообщали, что после подключения к VPN скорость их соединения увеличивалась.

Если вы играете на приставке Nintendo Switch, PlayStation или Xbox, то ExpressVPN подойдет и вам.

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ЧаВо: VPN для Mac (Apple)

Нужно ли мне VPN-приложение на моем Mac?
Как использовать VPN на Mac?
Есть ли на Mac встроенный VPN-клиент?
Есть ли у Apple своя собственная VPN?
Что делает приложение ExpressVPN для Mac?
Могу ли я одновременно использовать ExpressVPN на других устройствах?
Хранит ли ExpressVPN журналы?
Есть ли бесплатные VPN для Mac?
Какой VPN-сервис самый лучший для устройств Apple?
Как понять, безопасно ли приложение ExpressVPN для macOS?
Какую поддержку для пользователей Mac предлагает ExpressVPN?

VPN-клиент для Mac: основные функции

Больше локаций VPN-серверов

Подключите свое устройство к огромной сети VPN-серверов в 105 странах мира, в том числе в Британии, США, Канаде и Австралии.

Максимальная скорость

ExpressVPN постоянно оптимизирует работу серверов, чтобы обеспечить максимально возможную скорость.

Надежная защита от утечки данных

В приложении по умолчанию включена мощная система защиты от утечки данных, обеспечивающая вам конфиденциальность и безопасность.

Русскоязычный интерфейс

Приложение ExpressVPN доступно на русском и еще 17 других языках.

Функция экстренного отключения Network Lock

Если VPN-соединение неожиданно прервется, функция Network Lock заблокирует ваш интернет-трафик и защитит вас от утечки данных.

Ярлыки ваших любимых сервисов

Персонализируйте VPN, добавив ярлыки часто используемых сервисов прямо под кнопкой подключения.

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Пользователям Mac нравится ExpressVPN

Логотип Macworld.
Один из самых продуманных платных VPN-сервисов.
Логотип TechRadar.
ExpressVPN на первом месте в нашем списке VPN для Mac. Очень простое подключение на MacBook.
Логотип Tom's Guide.
Мы тестировали много VPN-сервисов, и ExpressVPN удалось создать практически идеальное приложение для Mac.
Логотип App Store.
Логотип App Store.

Оценка 4,7 из 5

Google Play logo.
Google Play logo.

Оценка 4,4 из 5

Я уже долго пользуюсь этим сервисом (с 2016 года), и он творит чудеса!
Nakiboshi, Apple App Store
Обожаю это приложение. Я часто путешествую, и оно помогает мне оставаться на связи.
Mac, Google Play Store
Рекомендации пользователей ExpressVPN.
Отличное приложение!!! Простое и чрезвычайно полезное. Спасибо!
Wolfgang
Рекомендации пользователей ExpressVPN.
Работает так хорошо, что не видишь разницы при использовании VPN. Как будто я на самом деле в Германии =)
Eddie
Рекомендации пользователей ExpressVPN.
Честно говоря, это самый быстрый VPN-сервис из всех, которые я тестировал. Пользовался на Mac, Windows, IOS, Ubuntu и теперь подумываю настроить #ExpressVPN на роутере!
Marc

Почему именно ExpressVPN?

Проверено независимыми экспертами

Независимые эксперты провели тщательнейшие проверки наших приложений и систем и убедились в их защищенности.

Быстрая настройка

Хотите подключиться к ExpressVPN? Нет ничего проще. Купите подписку, скачайте приложение и подключайтесь!

Обход ограничений скорости, установленных провайдером

ExpressVPN позволяет обойти ограничения пропускной способности, установленные интернет-провайдером, и забыть про буферизацию.

Технология TrustedServer

Технология TrustedServer устанавливает новый стандарт безопасности и обеспечивает защиту конфиденциальности — проверено аудиторами.

Анонимный веб-серфинг

Измените IP-адрес и местоположение, чтобы ваши действия в Интернете и метаданные невозможно было отследить.

Контент из любой точки мира

Получите доступ ко всем приложениям и сервисам, необходимым вам для работы и отдыха.

Помощь в онлайн-чате

Если у вас возникнут трудности при работе с любым из приложений ExpressVPN, вы в любое время суток можете обратиться в службу поддержки ExpressVPN.

Исключительная надежность соединения

Наслаждайтесь превосходной стабильностью и надежностью соединения в любой точке мира.

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ГАРАНТИЯ ВОЗВРАТА ДЕНЕГ

Безопасная VPN для Mac

Если вам не понравится качество, мы вернем ваши деньги.

Установите приложение ExpressVPN для Mac с 30-дневной гарантией возврата денег и защитите свое интернет-соединение!

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