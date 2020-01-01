Лучшая анонимная VPN-защита

ExpressVPN серьезно относится к вашей конфиденциальности

Мы делаем всё возможное, чтобы защитить вашу конфиденциальность, поэтому мы никогда не храним персональные данные и уничтожаем журналы онлайн-активности и журналы подключений. Наши системы построены так, что мы НЕ знаем, как клиенты используют наши услуги. ExpressVPN не может ответить на вопрос: «Какие пользователи были подключены к определенному IP-адресу в определенное время?» или «Какие пользователи посещали определенный веб-сайт?» просто потому, что мы не владеем этими данными.

Другие VPN-провайдеры утверждают в своих политиках конфиденциальности, что они «не ведут логи», не вдаваясь в подробности. Знают ли они о проблемах клиентов с использованием приложений? Могут ли они установить ограничение на одновременное использование VPN-приложений, если устройств больше чем пять?

Если провайдеры утверждают, что «ничего не знают», но не отвечают на простые вопросы о том, что конкретно они знают или не знают, то было бы разумно подвергнуть сомнению их утверждение об «отсутствии логов». К сожалению, большинству провайдеров не хватает прозрачности, когда дело касается самого главного для большинства пользователей VPN вопроса — вопроса конфиденциальности.