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Лучшая анонимная VPN-защита

Основная задача ExpressVPN — предоставить клиентам возможность пользоваться Интернетом конфиденциально и защищено. Мы не только стремимся защитить вашу приватность, но и открыто предоставляем информацию о том, какие данные мы собираем, а какие нет. Мы приглашаем независимых аудиторов и тестировщиков для проверки наших технологий и политики конфиденциальности.

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Красный знак запрета над папкой, содержащей журналы подключений и журналы онлайн-активности.

ExpressVPN НЕ регистрирует и НИКОГДА НЕ БУДЕТ регистрировать:

  • IP-адреса (исходный адрес или адрес VPN-сервера);

  • историю просмотра;

  • место назначения трафика или метаданные;

  • запросы DNS.

Мы тщательно разработали наши приложения и VPN-серверы таким образом, чтобы возможность сбора конфиденциальной информации была полностью исключена. В результате никто не может заставить компанию ExpressVPN предоставить данные, которых не существует.

Какие данные ExpressVPN собирает и почему:

Как указано в нашей Политике конфиденциальности, компания ExpressVPN собирает минимум информации о вашем использовании наших услуг, а именно:

  • версии приложений, которые были успешно активированы;

  • даты (не время) подключения к VPN-сервису;

  • выбор локации VPN-серверов;

  • общий объем передаваемых данных (в Мб) в сутки.

Никакие из вышеперечисленных данных не позволяют ExpressVPN или кому-либо еще сопоставить пользователя с конкретным действием в Сети. Мы не можем ответить на вопросы, связанные с данными, которых у нас нет, например, на вопрос, каким образом клиент использовал наш VPN-сервис.

Зачем компании ExpressVPN вообще нужно собирать какую-либо информацию?

  • Чтобы устранять технические проблемы, связанные с приложениями ExpressVPN;

  • Чтобы предоставлять техническую поддержку клиентам, выявлять проблемы с подключением и давать ориентированные на конкретную страну советы о том, как пользоваться нашими услугами;

  • Чтобы инженеры компании ExpressVPN могли идентифицировать и устранить сетевые проблемы.

ExpressVPN также собирает анонимизированные аналитические данные, такие как данные тестов скорости, ошибки подключения и отчеты о сбоях. Эти диагностические отчеты никак НЕ связаны с отдельными пользователями, потому что наши приложения разработаны таким образом, что у нас нет возможности узнать, какие данные были отправлены конкретным пользователем. Вы сами можете решить, отправлять эти данные нам или нет, выбрав соответствующую опцию в меню настроек любого приложения ExpressVPN.

Какие данные компания ExpressVPN не собирает и никогда не будет собирать:

ExpressVPN не хранит журналы онлайн-активности и журналы подключений наших пользователей. А теперь подробнее о том, что это значит:

  • Нет регистрации онлайн-активности. ExpressVPN не видит и не регистрирует, какие веб-сайты вы посещаете. Мы никогда не регистрируем место назначения или содержимое вашего трафика, при этом на каждом нашем VPN-сервере установлен наш собственный DNS-сервер с шифрованием для дополнительной защиты конфиденциальности и анонимности.

  • Нет регистрации подключений. ExpressVPN никогда не регистрирует время начала соединения, продолжительность сеанса, исходный IP-адрес или IP-адрес сервера ExpressVPN, который присваивается вашему компьютеру при подключении к VPN.

ExpressVPN серьезно относится к вашей конфиденциальности

Мы делаем всё возможное, чтобы защитить вашу конфиденциальность, поэтому мы никогда не храним персональные данные и уничтожаем журналы онлайн-активности и журналы подключений. Наши системы построены так, что мы НЕ знаем, как клиенты используют наши услуги. ExpressVPN не может ответить на вопрос: «Какие пользователи были подключены к определенному IP-адресу в определенное время?» или «Какие пользователи посещали определенный веб-сайт?» просто потому, что мы не владеем этими данными.

Другие VPN-провайдеры утверждают в своих политиках конфиденциальности, что они «не ведут логи», не вдаваясь в подробности. Знают ли они о проблемах клиентов с использованием приложений? Могут ли они установить ограничение на одновременное использование VPN-приложений, если устройств больше чем пять?

Если провайдеры утверждают, что «ничего не знают», но не отвечают на простые вопросы о том, что конкретно они знают или не знают, то было бы разумно подвергнуть сомнению их утверждение об «отсутствии логов». К сожалению, большинству провайдеров не хватает прозрачности, когда дело касается самого главного для большинства пользователей VPN вопроса — вопроса конфиденциальности.

Красный знак запрета над вкладкой браузера, где показана история просмотров.

Чтобы защитить конфиденциальность наших клиентов, ExpressVPN хранит минимум информации, необходимой для обеспечения работы высоконадежного VPN-сервиса на должном уровне. В Политике конфиденциальности ExpressVPN можно получить дополнительные сведения. Кроме того, независимые профессиональные аудиторы из компании PwC самым тщательным образом изучили кодовую базу нашего сервиса и провели интервью с нашими сотрудниками, чтобы убедиться в том, действительно ли VPN-серверы ExpressVPN работают в соответствии с положениями нашей политики конфиденциальности, то есть не хранят историю просмотров и подключений. Аудиторы также проверили, что технология TrustedServer работает согласно нашему описанию. Узнайте больше про результаты независимого аудита.

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ExpressVPN поддерживает борьбу за цифровые права

ExpressVPN ставит своей приоритетной задачей не только предоставлять конфиденциальный и анонимный VPN-сервис для людей во всем мире, но и поддерживать идею неприкосновенности частной жизни.

ExpressVPN будет защищать вашу конфиденциальность.

Защита цифровой свободы

Компания ExpressVPN гордится тем, что финансово поддерживает такие некоммерческие группы по защите конфиденциальности цифровых данных, как:

Конфиденциальность — это не привилегия, а универсальное право человека. Вы можете больше узнать о мире цифровой конфиденциальности и информационной безопасности, заглянув в блог ExpressVPN.

Оффшорный VPN-сервис со штаб-квартирой на Британских Виргинских островах

Штаб-квартира компании ExpressVPN находится на Британских Виргинских островах. Законодательство Виргинских островов обеспечивает большую конфиденциальность и анонимность, чем американское или европейское законодательство, что делает ExpressVPN идеальным оффшорным VPN-провайдером.

Подробнее о Британских Виргинских островах.

Ваша конфиденциальность под угрозой! Восстановите ее с помощью ExpressVPN
Ваша конфиденциальность под угрозой! Восстановите ее с помощью ExpressVPN

Приватные VPN-приложения для всех устройств

ExpressVPN предлагает простые в использовании VPN-приложения для всех устройств и VPN-расширения для ваших любимых браузеров:

VPN для Windows
VPN для Mac
VPN для iOS
VPN для Android
VPN для роутеров
VPN для Linux
Расширение для Chrome
Расширение для Firefox

Вы также можете ознакомиться с руководствами по ручной установке и настройке для широкого спектра других устройств и платформ.

С помощью приложений ExpressVPN любой человек может легко воспользоваться преимуществами быстрого приватного интернет-подключения, не беспокоясь о том, что его личные данные где-то регистрируются.

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Узнайте больше об использовании VPN

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Мужчина в кресле с ноутбуком.
Шифрование данных

Надежное шифрование защищает ваши данные и сообщения

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Разблокировка сайтов

Получите доступ к любимым веб-сервисам и победите цензуру

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Если по какой-либо причине вам не понравится быстрый, конфиденциальный и анонимный сервис ExpressVPN, обратитесь в службу поддержки в течение 30 дней и получите свои деньги обратно. Это действительно просто.

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