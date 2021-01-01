Лучший VPN-сервис для Пакистана

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Насладитесь отличной скоростью, конфиденциальностью и надежной защитой, подключившись к VPN-серверу в Пакистане.

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Как получить пакистанский IP-адрес

Шаг 1

Ноутбук с кнопкой "Купить ExpressVPN" на экране.

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Шаг 2

Приложение ExpressVPN быстро настраивается на любом устройстве, включая телефоны и компьютеры.

Загрузите приложение ExpressVPN, которое работает на множестве разных платформ.

Шаг 3

Карта Азии

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Зачем использовать VPN в Пакистане?

Неограниченная пропускная способность: символ бесконечности над группой разных устройств.

Интернет без ограничений

ExpressVPN предлагает вам доступ к 160 локациям VPN-серверов в 94 странах мира, включая страны Европы и США. Подключившись к ним, вы сможете обойти блокировки доступа к любым сайтам и приложениям и наслаждаться по-настоящему свободной работой в Сети без каких-либо ограничений.

Смотрите контент из любой точки мира: ступеньки ведут к открытой двери, что означает доступ.

Трансляции спортивных и развлекательных передач, фильмов и не только

Располагая тысячами серверов по всему миру, которые постоянно оптимизируются и улучшаются, ExpressVPN может открыть для вас доступ к Hotstar, Netflix и не только. Наслаждайтесь любимыми сериалами и прямыми трансляциями матчей по крикету, зная, что вашему подключению ничего не угрожает.

Скройте свой IP-адрес: растения скрывают IP-адрес.

Защита от интернет-слежки

ExpressVPN не ведет журналы подключений и действий и не отслеживает вашу онлайн-активность. Наши серверы настроены таким образом, что все хранящиеся на них данные удаляются при каждой перезагрузке, а наша политика конфиденциальности прошла независимую проверку.

Зашифруйте свое интернет-соединение: цифры заменены на случайные символы, что подразумевает шифрование.

Надежная защита трафика

ExpressVPN передает ваш интернет-трафик через зашифрованный туннель и маскирует исходный IP-адрес, благодаря чему вы сможете оставаться инкогнито даже при подключении к бесплатным публичным точкам доступа Wi-Fi в Пакистане.

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*ExpressVPN — это VPN-сервис, не предназначенный для использования в целях нарушения авторских прав. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями предоставления услуг ExpressVPN и того сервиса, которым вы пользуетесь, чтобы узнать подробности.

VPN в Пакистане для ПК, Mac, iPhone, Android и не только

Обеспечьте себя полной защитой.

Подписка на ExpressVPN дает доступ к приложениям для любых ваших домашних устройств, включая игровые приставки (например, PlayStation и Xbox) и телевизоры Smart TV (например, Apple TV и Amazon Fire TV Stick).

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VPN для роутеров
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А также VPN-расширения для ваших любимых браузеров

Расширение для Chrome
Расширение для Firefox
Расширение для Edge

Не нашли свое устройство? Вот список всех поддерживаемых устройств и платформ, а также руководства по установке и настройке.

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Часто задаваемые вопросы

Можно ли исползовать VPN в Пакистане?
Стоит ли использовать бесплатную VPN в Пакистане?
Как подключиться к VPN в Пакистане?
Стоит ли использовать VPN, если я живу в Пакистане?

ExpressVPN для других стран

Пользователи ExpressVPN могут подключиться к 160 локациям VPN-серверов, находящимся в 94 странах мира. Все эти локации VPN-серверов будут доступны вам как в Пакистане, так и в любой другой стране мира.

30
ДНЕЙ
ГАРАНТИЯ ВОЗВРАТА ДЕНЕГ

Пользователи из Пакистана доверяют ExpressVPN

Воспользуйтесь лучшей VPN для Пакистана прямо сейчас. Если качество услуг ExpressVPN вам не понравится, просто воспользуйтесь нашей 30-дневной гарантией возврата денег.

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