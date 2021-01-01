Лучший VPN-сервис для Пакистана
Воспользуйтесь надежной и безопасной VPN в Пакистане
Насладитесь отличной скоростью, конфиденциальностью и надежной защитой, подключившись к VPN-серверу в Пакистане.
Лучшая VPN для Пакистана
Как получить пакистанский IP-адрес
Шаг 1
Купите подписку на ExpressVPN. Все тарифные планы включают 30-дневную гарантию возврата денег.
Шаг 2
Загрузите приложение ExpressVPN, которое работает на множестве разных платформ.
Шаг 3
Подключитесь к нашей локации VPN-серверов в Пакистане.
Зачем использовать VPN в Пакистане?
Интернет без ограничений
ExpressVPN предлагает вам доступ к 160 локациям VPN-серверов в 94 странах мира, включая страны Европы и США. Подключившись к ним, вы сможете обойти блокировки доступа к любым сайтам и приложениям и наслаждаться по-настоящему свободной работой в Сети без каких-либо ограничений.
Трансляции спортивных и развлекательных передач, фильмов и не только
Располагая тысячами серверов по всему миру, которые постоянно оптимизируются и улучшаются, ExpressVPN может открыть для вас доступ к Hotstar, Netflix и не только. Наслаждайтесь любимыми сериалами и прямыми трансляциями матчей по крикету, зная, что вашему подключению ничего не угрожает.
Защита от интернет-слежки
ExpressVPN не ведет журналы подключений и действий и не отслеживает вашу онлайн-активность. Наши серверы настроены таким образом, что все хранящиеся на них данные удаляются при каждой перезагрузке, а наша политика конфиденциальности прошла независимую проверку.
Надежная защита трафика
ExpressVPN передает ваш интернет-трафик через зашифрованный туннель и маскирует исходный IP-адрес, благодаря чему вы сможете оставаться инкогнито даже при подключении к бесплатным публичным точкам доступа Wi-Fi в Пакистане.
*ExpressVPN — это VPN-сервис, не предназначенный для использования в целях нарушения авторских прав. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями предоставления услуг ExpressVPN и того сервиса, которым вы пользуетесь, чтобы узнать подробности.
VPN в Пакистане для ПК, Mac, iPhone, Android и не только
Обеспечьте себя полной защитой.
Подписка на ExpressVPN дает доступ к приложениям для любых ваших домашних устройств, включая игровые приставки (например, PlayStation и Xbox) и телевизоры Smart TV (например, Apple TV и Amazon Fire TV Stick).
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Не нашли свое устройство? Вот список всех поддерживаемых устройств и платформ, а также руководства по установке и настройке.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли исползовать VPN в Пакистане?
Стоит ли использовать бесплатную VPN в Пакистане?
К сожалению, нет ни одного бесплатного VPN-сервиса, способного составить ExpressVPN конкуренцию в плане скорости, защиты или качества услуг. Если вы ищете бесплатный пробный период, то зарегистрируйтесь и, при необходимости, воспользуйтесь нашей 30-дневной гарантией возврата денег.
Как подключиться к VPN в Пакистане?
Просто выполните следующие действия:
Загрузите приложение ExpressVPN для iOS, Android, Mac или Windows
Откройте ExpressVPN и выберите Пакистан в качестве локации VPN-серверов.
Стоит ли использовать VPN, если я живу в Пакистане?
Сервисы вроде YouTube, Wikipedia и Facebook уже давно заблокированы в Пакистане, также правительство этой страны активно блокирует доступ к различному онлайн-контенту. С помощью VPN вы сможете вернуть себе надежный и приватный доступ к любимым сайтам и приложениям.
ExpressVPN для других стран
Пользователи ExpressVPN могут подключиться к 160 локациям VPN-серверов, находящимся в 94 странах мира. Все эти локации VPN-серверов будут доступны вам как в Пакистане, так и в любой другой стране мира.
Пользователи из Пакистана доверяют ExpressVPN
Воспользуйтесь лучшей VPN для Пакистана прямо сейчас. Если качество услуг ExpressVPN вам не понравится, просто воспользуйтесь нашей 30-дневной гарантией возврата денег.