VPN-сервис для Словакии
Начните работать в Сети свободно уже сегодня
Воспользуйтесь нашим надежным и безопасным VPN-сервисом для жителей и гостей Словакии. Смотрите потоковые трансляции и работайте онлайн без ограничений, воспользовавшись словацким IP-адресом.
Гарантия возврата денег 30 дней
Лучшая VPN для Словакии
Как получить словацкий IP-адрес
Шаг 1
Купите подписку на ExpressVPN. Все тарифные планы включают 30-дневную гарантию возврата денег.
Шаг 2
Загрузите приложение ExpressVPN, которое работает на множестве разных платформ.
Шаг 3
Подключитесь к нашей локации VPN-серверов в Словакии.
Зачем использовать словацкий VPN-сервер?
Чтобы смотреть футбол, спорт, фильмы, ТВ-шоу и не только
Смотрите Netflix, Amazon Prime Video, YouTube Premium и многое другое* под защитой надежной сети ExpressVPN, чьи серверы обеспечат вам быстрые подключения. С ExpressVPN вы также сможете смотреть словацкие телеканалы (TV Markiza, TV JOJ, CETV, RTVS). Попробуйте наш сервис на деле, воспользовавшись 30-дневной гарантией возврата денег.
Чтобы безопасно работать в публичных сетях Wi-Fi
Подключение к серверу ExpressVPN защитит весь ваш интернет-трафик с помощью первоклассного шифрования. Так вы сможете совершенно спокойно работать даже в публичных сетях Wi-Fi.
Чтобы сохранить приватность
Политика конфиденциальности ExpressVPN прошла независимую проверку: мы не ведем журналы действий или подключений.
*ExpressVPN — это VPN-сервис, не предназначенный для использования в целях нарушения авторских прав. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями предоставления услуг ExpressVPN и того сервиса, которым вы пользуетесь, чтобы узнать подробности.
VPN для Словакии на ПК, Mac, iPhone, Android и других платформах
Защита на всех устройствах.
Одна подписка на ExpressVPN включает в себя программные решения для всех устройств в вашем доме, в том числе для игровых приставок, таких как PlayStation и Xbox, а также для систем Smart TV, например, Apple TV и Amazon Fire TV Stick.
А также VPN-расширения для ваших любимых браузеров
Не нашли свое устройство? Вот список руководств по установке и ручной настройке для всех поддерживаемых устройств и платформ.
Часто задаваемые вопросы
Легальны ли VPN в Словакии?
Может лучше использовать бесплатный VPN-сервис в Словакии?
Вам будет трудно найти бесплатную VPN, которая сравнится с ExpressVPN по скорости, конфиденциальности и безопасности. Воспользуйтесь нашей 30-дневной гарантией возврата денег и наслаждайтесь пробным периодом без риска.
Как мне подключиться к VPN в Словакии?
Всё просто:
Загрузите нужное приложение для iOS, Android, ПК или Mac.
Откройте приложение и выберите Словакию.
Нужно ли мне использовать VPN, если я живу в Словакии?
Использование VPN в Словакии позволит вам работать онлайн на качественно новом уровне: смотреть потоковые трансляции без ограничений, защитить свой трафик и безопасно подключаться к публичным точкам доступа Wi-Fi.
ExpressVPN для других стран
К вашим услугам 160 локаций VPN-серверов в 94 странах, и их количество постоянно растет. Пользователи ExpressVPN могут подключиться к любой из этих серверных локаций из Словакии или любой другой страны мира.
Узнайте сами, почему VPN-пользователи из Словакии доверяют ExpressVPN
Воспользуйтесь лучшей VPN для Словакии уже сегодня. Если вы не останетесь довольны ExpressVPN на все 100%, просто обратитесь в службу поддержки в течение 30 дней, и мы вернем ваши деньги.