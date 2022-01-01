Купите любую подписку прямо сейчас и получите в подарок 30 дополнительных дней.

Не пропустите! Получите 4 месяца в подарок при покупке годовой подписки.

VPN-сервис для Словакии

Начните работать в Сети свободно уже сегодня

Воспользуйтесь нашим надежным и безопасным VPN-сервисом для жителей и гостей Словакии. Смотрите потоковые трансляции и работайте онлайн без ограничений, воспользовавшись словацким IP-адресом.

Купить ExpressVPN

Гарантия возврата денег 30 дней

VPN-сервис №1
Лучшая VPN для Словакии

Как получить словацкий IP-адрес

Шаг 1

Оформите подписку на услуги ExpressVPN.

Купите подписку на ExpressVPN. Все тарифные планы включают 30-дневную гарантию возврата денег.

Шаг 2

Шаг 2: загрузка VPN-приложения.

Загрузите приложение ExpressVPN, которое работает на множестве разных платформ.

Шаг 3

Расположение VPN-локаций на карте Европы и Африки.

Подключитесь к нашей локации VPN-серверов в Словакии.

Купить ExpressVPN

Зачем использовать словацкий VPN-сервер?

Смотрите контент отовсюду: лестница, ведущая к открытому дверному проему, что означает доступ.

Чтобы смотреть футбол, спорт, фильмы, ТВ-шоу и не только

Смотрите Netflix, Amazon Prime Video, YouTube Premium и многое другое* под защитой надежной сети ExpressVPN, чьи серверы обеспечат вам быстрые подключения. С ExpressVPN вы также сможете смотреть словацкие телеканалы (TV Markiza, TV JOJ, CETV, RTVS). Попробуйте наш сервис на деле, воспользовавшись 30-дневной гарантией возврата денег.

Зашифруйте свое соединение: на экране цифры заменяются случайными символами, попадая на свет, что означает шифрование.

Чтобы безопасно работать в публичных сетях Wi-Fi

Подключение к серверу ExpressVPN защитит весь ваш интернет-трафик с помощью первоклассного шифрования. Так вы сможете совершенно спокойно работать даже в публичных сетях Wi-Fi.

Измените свой IP-адрес: растения в горшках скрывают IP-адрес.

Чтобы сохранить приватность

Политика конфиденциальности ExpressVPN прошла независимую проверку: мы не ведем журналы действий или подключений.

Неограниченная пропускная способность — символ бесконечности над разнообразными устройствами.

Чтобы работать онлайн без ограничений

Получите словацкий IP-адрес, подключившись к VPN-серверу в Словакии, или выберите сервер в другой стране Европы, в США или любой другой из 160 локаций VPN-серверов в 94 странах мира, чтобы работать онлайн без блокировок и ограничений.

Купить ExpressVPN

*ExpressVPN — это VPN-сервис, не предназначенный для использования в целях нарушения авторских прав. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями предоставления услуг ExpressVPN и того сервиса, которым вы пользуетесь, чтобы узнать подробности.

VPN для Словакии на ПК, Mac, iPhone, Android и других платформах

Защита на всех устройствах.

Словацкая VPN защищает различные устройства.

Одна подписка на ExpressVPN включает в себя программные решения для всех устройств в вашем доме, в том числе для игровых приставок, таких как PlayStation и Xbox, а также для систем Smart TV, например, Apple TV и Amazon Fire TV Stick.

VPN для iOS
VPN для Mac
VPN для Android
VPN для Linux
VPN для Windows
VPN для роутеров
Для игровых приставок
Для систем Smart TV

А также VPN-расширения для ваших любимых браузеров

Расширение для Chrome
Расширение для Firefox
Расширение для Edge

Не нашли свое устройство? Вот список руководств по установке и ручной настройке для всех поддерживаемых устройств и платформ.

Купить ExpressVPN

Часто задаваемые вопросы

Легальны ли VPN в Словакии?
Может лучше использовать бесплатный VPN-сервис в Словакии?
Как мне подключиться к VPN в Словакии?
Нужно ли мне использовать VPN, если я живу в Словакии?

ExpressVPN для других стран

К вашим услугам 160 локаций VPN-серверов в 94 странах, и их количество постоянно растет. Пользователи ExpressVPN могут подключиться к любой из этих серверных локаций из Словакии или любой другой страны мира.

30
ДНЕЙ
ГАРАНТИЯ ВОЗВРАТА ДЕНЕГ

Узнайте сами, почему VPN-пользователи из Словакии доверяют ExpressVPN

Воспользуйтесь лучшей VPN для Словакии уже сегодня. Если вы не останетесь довольны ExpressVPN на все 100%, просто обратитесь в службу поддержки в течение 30 дней, и мы вернем ваши деньги.

Купить ExpressVPN