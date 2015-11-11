Инструменты ExpressVPN для обеспечения защиты
Что такое утечка DNS?
VPN не всегда в состоянии защитить DNS-запросы вашего устройства, даже если весь остальной трафик надежно защищен туннелем VPN. Это называется «утечкой DNS». Если происходит утечка DNS-запросов, то третьи лица, например ваш интернет-провайдер или оператор DNS-сервера, могут видеть, какие веб-сайты вы посещаете и какими приложениями пользуетесь.
Так как DNS — это система адресных книг, то с ней связано практически все, что вы делаете в Интернете. Ваш браузер и другие приложения используют DNS для поиска серверов, на которых работают сайты и сервисы, которыми вы пользуетесь. Ваше устройство направляет запросы на DNS-сервер, который посылает назад инструкции, как найти то, что вы ищете. Именно поэтому DNS-запросы ставят вашу конфиденциальность под угрозу.
Как мне проверить, защищает меня VPN-сеть или нет?
Если приложение ExpressVPN настроено правильно, то оно защищает вас от утечки DNS. Проверка на утечку DNS на этой странице позволяет убедиться, что ExpressVPN выполняет поставленную задачу.
Как ExpressVPN предотвращает утечку DNS?
Без VPN устройство обычно использует службу DNS, предоставляемую интернет-провайдером. Но когда вы подключаетесь к ExpressVPN, ваше устройство использует только DNS-серверы ExpressVPN. Это дает многочисленные преимущества, потому что:
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DNS-серверы ExpressVPN работают очень быстро
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ExpressVPN не хранит журналы онлайн-активности и подключений
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Весь трафик между вашим устройством и DNS-серверами полностью шифруется
Вот как это работает. Чтобы открыть веб-страницу, вы вводите URL-адрес или щелкаете ссылку в браузере. Этот URL-адрес отправляется через зашифрованный туннель ExpressVPN к собственному DNS-серверу ExpressVPN. DNS-сервер ищет IP-адрес и отправляет его серверу ExpressVPN, который получает доступ к нужной странице. В одно мгновение ExpressVPN возвращает эту страницу вам. Весь трафик остается под надежной защитой VPN-туннеля.
Если я уже использую VPN, зачем мне нужно проверять, имеется ли утечка DNS?
Может произойти одно из двух:
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Ваше устройство может отправлять DNS-запросы за пределы VPN-туннеля.
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Ваше устройство может отправлять DNS-запросы через VPN-туннель, но на сторонний DNS-сервер.
В обоих случаях третьи лица могут видеть список веб-сайтов и приложений, которые вы используете.
Что вызывает утечку DNS-запросов при использовании VPN?
Утечки DNS могут происходить по многим причинам. Вот некоторые из них:
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Ваша VPN-сеть настроена вручную. Если вы вручную настраиваете VPN-соединение, риск утечки DNS-запросов увеличивается и зависит от конфигурации вашей операционной системы. Использование приложений ExpressVPN устраняет многие из опасностей.
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Ваш роутер контролируется злоумышленником, например, оператором Wi-Fi в кафе. Злоумышленник может сделать так, чтобы ваше устройство отправляло DNS-запросы за пределы туннеля VPN. Приложения ExpressVPN защищают от утечки DNS, но другие приложения и ручные настройки могут быть уязвимыми.
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Ручная настройка DNS. Вы (или программное обеспечение на вашем устройстве) дали команду операционной системе не использовать DNS-серверы ExpressVPN. Опытные пользователи могут запросить конкретную службу DNS, но большинству людей по соображениям безопасности лучше этого не делать.
Что делать, если подключение к ExpressVPN установлено, но проверка показывает, что имеется утечка DNS?
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