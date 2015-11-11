Как ExpressVPN предотвращает утечку DNS?

Без VPN устройство обычно использует службу DNS, предоставляемую интернет-провайдером. Но когда вы подключаетесь к ExpressVPN, ваше устройство использует только DNS-серверы ExpressVPN. Это дает многочисленные преимущества, потому что:

DNS-серверы ExpressVPN работают очень быстро

ExpressVPN не хранит журналы онлайн-активности и подключений

Весь трафик между вашим устройством и DNS-серверами полностью шифруется

Вот как это работает. Чтобы открыть веб-страницу, вы вводите URL-адрес или щелкаете ссылку в браузере. Этот URL-адрес отправляется через зашифрованный туннель ExpressVPN к собственному DNS-серверу ExpressVPN. DNS-сервер ищет IP-адрес и отправляет его серверу ExpressVPN, который получает доступ к нужной странице. В одно мгновение ExpressVPN возвращает эту страницу вам. Весь трафик остается под надежной защитой VPN-туннеля.