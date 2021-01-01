VPN-протоколы: IKEv2

IKEv2 — это сокращение от Internet Key Exchange Version 2. Этот VPN-протокол также известен как IKEv2/IPsec. Впрочем, IKEv2 никогда не используют без уровня шифрования IPsec, так что сокращают название до IKEv2. Этот протокол считается более стабильным и менее ресурсоемким, чем OpenVPN, а также достаточно гибким. К сожалению, использовать его можно только с транспортным протоколом UDP, который блокируется некоторыми файрволами по умолчанию.

IKEv2 является одним из новейших протоколов и имеет неоспоримые преимущества — например, скорость подключений. Он особенно хорошо подходит для мобильных устройств любых платформ.

ExpressVPN рекомендует к использованию протоколы OpenVPN и IKEv2. Протокол L2TP/IPsec, конечно, тоже использует шифрование, однако хакеры могут обойти его и получить доступ к VPN-трафику.





