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VPN-протоколы: IKEv2

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Что такое IKEv2?

IKEv2 — это сокращение от Internet Key Exchange Version 2. Этот VPN-протокол также известен как IKEv2/IPsec. Впрочем, IKEv2 никогда не используют без уровня шифрования IPsec, так что сокращают название до IKEv2. Этот протокол считается более стабильным и менее ресурсоемким, чем OpenVPN, а также достаточно гибким. К сожалению, использовать его можно только с транспортным протоколом UDP, который блокируется некоторыми файрволами по умолчанию.

IKEv2 является одним из новейших протоколов и имеет неоспоримые преимущества — например, скорость подключений. Он особенно хорошо подходит для мобильных устройств любых платформ.

ExpressVPN рекомендует к использованию протоколы OpenVPN и IKEv2. Протокол L2TP/IPsec, конечно, тоже использует шифрование, однако хакеры могут обойти его и получить доступ к VPN-трафику.


Плюсы

  • Безопаснее, чем L2TP/IPsec

Минусы

  • Медленнее, чем OpenVPN

Как настроить использование IKEv2 в VPN-приложении

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на Mac
Пузыри реплик с различными VPN-протоколами.

Другие VPN-протоколы

Помимо стандартных протоколов, ExpressVPN предлагает вам протокол Lightway, превосходящий свои аналоги в плане скорости, надежности и безопасности. Обязательно попробуйте его сами. Подробнее про Lightway.

Если вы не уверены, какой именно VPN-протокол стоит использовать, просто доверьтесь приложению ExpressVPN, которое подберет для вас лучший протокол автоматически.

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